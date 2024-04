Vibremos positivo

Una de las dos va a ser presidenta, y por ello por primera vez en la historia vamos a tener al frente a alguien que ha vivido lo que nosotras.

¿Se acuerdan de su primera menstruación? La vergüenza de no poder tocar el tema, y el tener que estudiar o trabajar incómoda en algún lugar en el que no hubiera baños, agua o que por alguna razón no contaran con toallas sanitarias en esos días? Así viven muchas niñas y mujeres sus periodos.

Explicar esto a candidatos hombres, hubiera sido muy complicado. Ellos nunca han querido entender el tema y todas las decisiones que se han tomado han estado alejadas de esta realidad. Pero ustedes lo comprenden por naturaleza, no habría que entrar en detalle para que les sea claro que las mujeres se quedan atrás por no atender estos temas tan simples. Ustedes seguramente saben que necesitamos productos de higiene, infraestructura adecuada de baños en lugares públicos como centros de trabajo y escuelas, acceso a agua y educación que acabe con estereotipos, desinformación y tabúes.

Sin embargo, no las hemos oído hablar sobre estos temas. Dejen de atacarse y sacarse trapos al sol (como si de antemano no se supieran), queremos oírlas proponer y conocer realmente sus ideas. Los pleitos de palabras sólo suman a los clichés de que las mujeres no podemos hacer política seria.

Esperamos más de ambas, que presenten sus ideas para erradicar todas las violencias contra nosotras, que sepan distinguirlas todas, que hay que buscarles la raíz, que reconozcan que no se resuelven únicamente entregando dinero o por el simple cambio en la ley. A los temas de género hay que entrarles de lleno.

Además de todos los problemas que esperan respuesta en el país, queremos escucharlas, hablando de menstruación, lactancia, menopausia, educación sexual y derechos reproductivos, cáncer cervicouterino, cáncer de mama, empoderamiento de niñas, prevención de todo tipo de violencia y todos los temas que como mujeres deberían traer en la agenda para poder creer que por primera vez tenemos a una de las nuestras de nuestro lado.

