VIBREMOS POSITIVO

LO QUE SIGNIFICA SER MUJER

Hace unos días una amiga me contó que se sentía muy abrumada porque fracasó en su matrimonio y que no la estaba pasando nada bien, pues sentía que estaba desbaratándole la vida a sus hijos y que todo era por su culpa; Como buena amiga que soy y además en mi condición de mujer que se pone siempre en el lugar de los demás, hasta sentir todo en carne propia, obviamente me preocupé mucho y la cité para una intervención (plática entre amigas) pues me di cuenta que estaba siendo muy dura consigo misma. Y es que la pregunta es y siempre ha sido ¿Por qué las mujeres nos exigimos tanto? Somos nuestros peores verdugos.

¿Qué significa ser mujer? Para una sociedad que nos exige más de la cuenta yo lo veo así, ser mujer implica: Ser fuerte, ser amorosa, ser buena, ser comprensiva, ser apoyo, ser pilar, ser madre, ser pareja, ser sexy, ser, ser y ser… Ser todo y para todos. Esta lista se haría larguísima si enumerara todo lo que ese espera de nosotras y te aseguro que una vez que yo enumere todo lo que a mí me viene a la cabeza, tu encontrarías algo más que agregarle, siempre.

Tal pareciera que ser mujer viniera con una carga de exigencias de lo que debemos ser y hacer porque tenemos que poder con todo, como si fuéramos superheroínas, cosa que sí somos, pero, la verdad, pero no en un sentido literal.

Hace unos meses la periodista Adela Micha realizó un video en el que durante 2 minutos le pide a los hombres que intenten ser MUJER por sólo un día: ¿cómo se vería?, ¿qué se sentiría?, así mismo hace también unos meses escribí una columna en la que transcribí un texto sacado de la película Barbie en la que el personaje que interpreta América Ferreira muy elocuentemente dice todo lo que se espera de las mujeres en la sociedad en la que vivimos y que difícil es realmente cumplir tanto con nuestras propias expectativas como con las que la sociedad espera de nosotras.

Su discurso fue poderoso, pero también revelador y resume la gran carga con la que vivimos NOSOTRAS, y no, no tenemos que ser todo y poder con todo. Somos humanas, está bien y no pasa nada si no llenamos las expectativas que nos creó nuestra cultura sobre el ser mujeres.

Ser MUJER NO es poder con TODO, NO es ser lo que esperan de NOSOTRAS. Cada una construimos, a lo largo de nuestra vida, lo que significa ser mujer. No carguemos con todas esas etiquetas que la sociedad nos pone, porque el camino es largo y no necesitamos llevar más peso del que ya tenemos por el simple hecho de ser nosotras mismas, mujeres, complicadas por naturaleza.

Y es que lo que pasa al ser nuestras peores juezas y al exigirnos demasiado no sólo terminará en frustración, enojo y tristeza, sino que nos sentiremos como mi amiga con la que platique ese día, derrotadas e inferiores y no es justo sentirnos si cada que algo no nos sale como queremos. Y lo menos que necesitamos es que sean los demás los que nos digan lo que valemos, lo que somos y lo que hemos logrado, ya con nuestra autocritica tenemos bastante, y hay que estar conscientes que esta autoexigencia no sólo desarrolla problemas emocionales sino también físicos.

Ahora, no dejaría de ser mujer si no llevara el tema hasta el extremo así que ahí les voy, viendo el escenario catastrófico, la autoexigencia puede desembocar hasta en un ataque al corazón o en una depresión severa; Así es señoras y señores, así de grave es juzgarse demasiado a sí misma y ya para terminar y solo por no dejar, recordemos que como mujeres ya tenemos más que suficiente con cuidarnos para evitar ser la próxima víctima de un feminicidio y con luchar y exigir que se nos respete y se nos reconozca igual que a los hombres. De verdad, ser mujer no debería ser tan difícil, debería significar solamente: amarnos, cuidarnos y admirarnos a NOSOTRAS mismas.

Por lo que hoy quisiera pedirles que hiciéramos un ejercicio, que, si bien no hará un cambio radical, me parece que sí hará una diferencia en NOSOTRAS y en las mujeres que nos rodean. Cada que te sea posible, dile a las mujeres que amas y admiras que lo haces y por qué lo haces, qué ves en ellas y agradéceles su existencia y su presencia en tu vida. Tal vez una de ellas sea esa MUJER que necesita escuchar de otra boca lo que es y lo que ha logrado.

