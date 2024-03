VIBREMOS POSITIVO

DESPUÉS DE LA TOXICIDAD VIENE LA TORMENTA

Todos hablan sobre relaciones tóxicas, pero, ¿y si nos sentamos a hablar sobre la primera relación aparentemente sana después de una tóxica?

Hablemos resumidamente de qué sucede cuando logras salir de esa montaña rusa emocional, esa relación tóxica: muchas emociones llegan, aunque a veces queremos luchar contra ellas, Alejandra Pizarnik nos ayuda a describir un poco el sentimiento cuando dice "(…) estoy sola pero soy libre. Luego me olvidé de seguir consolándome con este prejuicio. Nada mejor que la resignación, la aceptación."

Un tema difícil e incómodo para hablar. Si bien es cierto que hoy en día el término "Responsabilidad afectiva" es muy popular, también es cierto que podríamos no tener idea de su significado. Influidos por los medios, películas y series, romantizamos actitudes de un Chuck Bass en Gossip Girl, un Nate Jacobs en Euphoria, un Danny Zuko en Grease y un Mr. Big en Sex and the City, esperando que mágicamente se conviertan en un Marshall Eriksen en How I Met Your Mother, Laurie en Mujercitas o Peter Parker en Spiderman, ¿esto de verdad pasa? ¿O es más bien nuestra elección de pareja la que podría evolucionar?

De la mano de estas películas y series hemos aprendido desde siempre que el amor es doloroso y complicado, que sufrimiento y romanticismo van de la mano. Que hay que sufrir para que haya amor, para que haya pasión. ¿De verdad para que un romance funcione debe incluir algún tipo de tormento, llanto o problema que superar? El amor no tiene que ser complicado ni doloroso.

Cada quien tiene sus monstruos y su lugar en la agenda de algún terapeuta, idealmente. Pero, ¿qué pasa cuando nos aventuramos a algo nuevo sin haber sanado inseguridades, y heridas que nos dejó esa relación tormentosa? O por lo menos, estar conscientes de que existen: Fallo total en muchos de los casos, o personalmente hablando, huracán sentimental.

Es cierto que "Si todos tuviéramos que sanar todo para estar en una relación, nadie tendría pareja" dice Natalia Hernández, entonces ¿qué hago con la ansiedad que siento cuando mi nueva pareja no me responde? Cómo explicarle que en mis relaciones pasadas me "castigaban" con la ley del hielo, y que unas de mis áreas de oportunidad es precisamente trabajar con esa ansiedad, si a veces ni siquiera yo lo he identificado? ¿Cómo le explico que me encantaría ir a buscarlo cada vez que salimos, pero tengo miedo de que sea nuevamente yo la que siempre vaya hacia una persona? ¿Cómo le digo todo eso sin sonar intensa/apresurada, cuál es la manera correcta? ¿Existe una manera correcta?… es aquí cuando después de la lluvia esperábamos la calma, pero llega la tormenta.

Para las personas graduadas con honores en Autoconocimiento y Comunicación Asertiva, esto puede resultar sencillo, -Si no estás aquí para mejorar mi vida y en cambio me agregas problemas con los cuales no estoy dispuesta a lidiar, suerte en la próxima vida, en esta no te necesito- Pero, para las personas que aún están tomando ese curso, resulta complicado, confuso, agregar dudas a nuestro proceso, nos inquieta. Recordando que las relaciones son bilaterales, influye completamente nuestra elección de pareja. En las relaciones sanas, el amor es seguro, amable, aceptante, perdonador (con límites), solidario, enriquecedor y sanador.

Entonces ¿Cómo saber si mi siguiente relación será tormentosa como la anterior? Mírate en un espejo, si has cambiado tu, ha cambiado todo.

¿Cómo mantener ese amor bonito cuando lo encuentras? No lo se, todavía no me pasa.

