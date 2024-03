VIBREMOS POSITIVO

¿CUÁNTA FUERZA DE VOLUNTAD SE NECESITA PARA OLVIDAR A TU EX?

Sé que estás pasando por un momento difícil. El dolor de un corazón roto es una de las experiencias más complejas que podemos enfrentar en la vida. Cuando se trata de olvidar a un o una ex, no hay una receta mágica que pueda borrar los recuerdos o las emociones de la noche a la mañana. Pero quiero que sepas que, aunque no se olvida completamente, se puede superar y créeme puedes volver a ser feliz.

Cuando estamos en este momento o proceso de nuestra vida, lo primero que pensamos es que tenemos que sacar toda nuestra energía para poder tener la fuerza de voluntad más grande que nos permita superar este momento y si la fuerza de voluntad será necesaria pero no es como pensamos, el creer que sólo tenemos que ser fuertes nos puede pesar mucho emocionalmente y hacer más pesado este proceso, más que fuerza de voluntad debemos de tener voluntad, voluntad para aceptar, seguir y avanzar.

Se trata de tomar la decisión consciente de sanar y avanzar, incluso cuando cada fibra de tu ser parece resistirse. No te culpes por sentirte triste, enojado o perdido. No sólo es natural sentir una gama de emociones después de una ruptura, es importante permitirte sentir y procesar estas emociones, darte tiempo para procesar la situación, bajarle a tu ritmo de actividades y permitirte vivir este duelo, la mejor forma de vivir un duelo de forma sana, es permitirte sentirlo, sin querer parchar esa herida, es mejor cuidarla, limpiarla, ponerle una pomadita que es doloroso pero necesario, no te distraigas de este duelo por que lo que sentimos tarde o temprano termina expresándose ya sea con mayor intensidad o con enfermedades, así que mejor baja tu ritmo y permítete vivir este proceso, teniendo siempre en mente que esto va a pasar, si no lo crees, te lo prometo que va a pasar!

Sin embargo, también es crucial no permitir que el dolor te consuma por completo y aquí viene la importancia de la voluntad, que la voluntad no se enfoque en olvidar, porque eso además de ser imposible te llevará a un desgaste constante por no conseguirlo, que tu voluntad sea por cuidarte, por cuidar lo más sencillo cómo tu alimentación, tu movimiento y tu descanso, aun cuando esto parezca imposible pon toda tu voluntad en este cuidado. Que tu voluntad vaya en el día a día a día a elegir lo que te hace bien, elergir a esas personas que te suman. Recuerda que eres más que tus relaciones pasadas. Eres una persona valiosa y completa, con sueños, metas y amor propio que merece ser nutrido. Esto puede requerir un esfuerzo consciente para centrarte en ti mismo, en tus pasiones, en tu crecimiento personal y en las relaciones positivas que aún te rodean. Pero debemos empezar por el cuidado básico, con esto inconscientemente le estarás mandando la señal a tu mente de que eres importante y esto hará que generes hormonas de bienestar como serotonina, dopamina y oxcitocina. Toma la responsabilidad y voluntad de cuidarte día a día, segundo a segundo a ti misma.

En este momento tu mente se irá constantemente al pasado, es normal sólo ante cada recuerdo del pasado trata de complementarlo con una idea que aunque en este momento no la sientas real, empieza a darle a tu mente una imagen de cómo será ese futuro para ti, cómo te verás una vez que lo superes, que actividades realizaras, con qué tipo de personas te vas a relacionar, como te ves con tanta atención y cuidado hacia ti misma, ponerle esta imagen a tu mente aunque no la sientas será como marcarle el caminito que hay que seguir para sanar.

Recuerda también que el proceso de curación no es lineal. Habrá días buenos y días difíciles, avances y retrocesos. Permítete ser paciente contigo misma y celebrar cada pequeño paso hacia adelante, por más pequeño que parezca.

Recuerda que, al superar a tu ex, no estás perdiendo una parte de ti misma, sino que estás descubriendo una versión más fuerte, sabia y resiliente de ti misma. A medida que te comprometes a cuidar de ti estarás sanando, encontrarás que la felicidad y la plenitud vuelven a ser parte de tu vida, y que el amor verdadero, ya sea contigo mismo o con alguien más, siempre está es posible, a pesar de que con quien lo querías no haya resultado, podría ser que esto no era realmente amor.

Pero eso lo entenderás más adelante hoy sólo enfócate en cuidar de ti

Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook como vibremospositivo, en instagram como @jorge_lpz, @vengavibremospositivo y @cristycortinas.serinfinito, escríbenos a [email protected]