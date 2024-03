VIBREMOS POSITIVO

¿POR QUÉ MOLESTA QUE FELICITAN EL 8 DE MARZO?

Es el día de las flores, de los piolines llenos de elogios para las criaturas más delicadas y bellas de la creación. Tus tías, tu papá, incluso, tus primos te mandan imágenes para "hacerte sentir especial" … porque eres especial. Y luego, "esas morras, ya sabes, las revoltosas" se enojan.

¿Por qué se enojan? ¡Pero si les están reconociendo lo hermosas y preciosas que son? Como una rosa: delicadas, huelen bien… son ¿rosas? No sé, pero por alguna razón, parecemos rosas. Y si las rosas son tan lindas, repito, ¿por qué se enojan?

Tengo una amiga a la que despidieron por un 8M. En su empresa estaban regalando esas flores en el comedor de empleados el famoso Día de la Mujer… y ella reaccionó diciendo que no era un día para regalar flores, sino que se conmemora el día en el que mujeres trabajadoras murieron por ser prácticamente esclavas, sin derechos y tratadas de una manera brutal. Que es un día para visibilizar todas las desigualdades que aún existen, que nos están matando, que seguimos siendo no iguales en la práctica a los hombres. La cosa es que lo dijo de manera fuerte y… adiós. Su actitud no era la adecuada.

Quizá no hayan sido las formas, quizá sí, el chiste es que esta anécdota sirve para ejemplificar por qué nos molesta que nos feliciten.

El 8 de marzo es una fecha en la que las mujeres se han manifestado desde 1857 por las precarias condiciones laborales que tenían. Pero el evento que detonó que la fecha haya sido tomada como el Día Internacional de la Mujer, fue que el 25 de marzo de 1911 se incendió la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, en el que murieron 146 trabajadoras que no pudieron salir porque… estaban encerradas. #CondicionesLaborales.

Además de que no es una fiesta, si observamos, se siguen perpetuando estereotipos de género al considerarnos "flores delicadas". Se nos sigue diciendo inferiores. "Ay, pero qué exagerada, si las rosas son rebontias"… ¿y a ti quién te dijo que yo soy una rosa? Quizá soy un ciprés o un cactus. Digo, ya que tenemos que compararnos con vegetación.

Actualmente, este día es para visibilizar lo que sucede todavía, al menos en México. En otros lugares están muy lejos de gozar las libertades que tenemos aquí y en otros tantos, se marcha en solidaridad de los países como el nuestro o como Afganistán, Irán, Etiopía, o la mismísima franja de Gaza.

Quien diga que no hay necesidad de manifestarnos y alzar la voz porque "ya somos iguales" es que no sé en qué mundo vive.

No se trata de meternos en una cajita de "todas las mujeres deberíamos de hacer tal o cual" nomás porque "las feministas lo dicen", se trata de tener la libertad de poder vivir (para empezar) como decidamos, como queramos. De poder elegir y sí, de que se respete nuestras vidas.

Si están cansadas de que "esas morras" nos quejemos por ser comparadas con flores, les recomiendo que se echen "Noche de Fuego" o "Hannah Gadsby: Nanette", en Netflix. Ambas muy distintas y no, no tiene que ver con sufragistas ni con marchas ni con derechos laborales. Tienen que ver con darnos cuenta de realidades tan diversas como las mujeres que habitamos este planeta.

Y bueno, para mis amigas que hacen coraje por todos los mensajes que llegan por Whatsapp este día… las entiendo. Yo a veces contesto, a veces no. Depende "de la audiencia". Generalmente agradezco la flor y después explico qué se celebra ese día, como complemento al mensaje que me enviaron. Nunca me han contestado. Tal vez no les importe, pero, ¿saben?, mi 8M no es sólo en marzo, es cada día. Así que los mensajes de la lucha por nuestros derechos y nuestras vidas están en muchas de mis historias de IG, en mis posteos de FB y en mi comportamiento diario.

Yo soy 8M todos los días, no me quito la camiseta y espero que ese mensaje también les llegue y sí lo lean. Sé que muchas de ustedes también lo son.

