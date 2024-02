VIBREMOS POSITIVO

¿CÓMO SE VE UNA MUJER QUE SE AMA?

En días recientes he experimentado problemas de salud, y aún en este estado, he seguido al pendiente de todo y de todos los que estan a mi alrededor, pero, desgraciadamente me dí cuenta que eso me está afectando físicamente, por lo que, mas vale tarde que nunca, pero me cayó el veinte de que si yo no me cuido y que si yo no estoy para mi, nadie va a estar; duele verlo, duele sentirlo y duele cambiar el chip, pero es necesario.

Así que hoy yo te pregunto: Si tuvieras que enumerar del 1 al 5 a las personas más importantes de tu vida, ¿A quién pondrías en primer lugar? La respuesta correcta es a TI. Mujer, grábatelo: tú eres el amor de tu vida y por ello el amor propio es tan importante y hay que cuidarlo como a una planta. No es cliché que si no nos amamos a NOSOTRAS es imposible que los demás lo hagan, porque cuando el amor propio es grande se expande hacia los demás.

Las mamás que pusieron a sus hijos en el número 1, entiendo por qué lo hicieron, ese amor no está en discusión; sin embargo, también deben amarse primero pues si no se cuidan, cómo van a estar bien para criar a sus pequeños y, principalmente, cómo van a enseñarles a amar.

El amor propio, o autoestima, es la relación más importante que tenemos con NOSOTRAS mismas y es la base para tener una vida feliz, porque no se trata de sobrevivir sino de gozarla rico. Vas a encontrar varias definiciones de amor propio, pero para mí es: cuidado, respeto, límites, apapacho, merecimiento y prioridad.

Sin embargo, nadie nos enseña a procurarlo, todo lo contrario, nuestra cultura nos confronta con estándares de estética y de conductas y nos pone a competir con los demás, lo cual nos hace olvidar que el focus siempre somos NOSOTRAS. Este amor se construye día a día y no hay receta para lograrlo, por eso quiero compartirte de mujer a mujer lo que para mí es cuidar de una misma y que lo he aprendido de las experiencias más duras de mi vida.

Los 10 mandamientos del amor propio:

1. No te autoexigirás: No te compares con nadie de ninguna manera. Aprende a descubrir tu autenticidad y a amarla. Haz una lista de tus talentos, de lo que más amas de ti y a eso sácale provecho.

2. No te conformarás: Cuando sientas que estás recibiendo migajas de los demás, ya sea en una relación personal o laboral, no te quedes allí. Recordar lo que quieres y lo que vales no te permitirá aceptar menos.

3. No sobrepensarás: Darle vueltas a un asunto solamente te drena energía, además de que genera estrés y ansiedad. No te autosabotees, tu paz es antes que todo y no es negociable.

4. No stalkearás: Revisar la vida de otra persona por incertidumbre, admiración u obsesión atenta contra el amor propio, así que no te lo hagas. Yo sé que es fácil caer en la tentación, pero si comienzas a volverlo un hábito se quedará en tu vida y eso te sumará bienestar y tranquilidad.

5. No rogarás: A nadie le pidas amor o atención, ninguna persona lo merece ni, aunque tenga el mismo apellido que tú, te fascine o tenga muchos ceros en su cuenta bancaria.

6. Sí te validarás: No te canceles. Todos los días date tiempo de decirte lo importante que eres; también puedes escribirlo, este ritual es uno de los mejores consejos que puedo darte y verás cómo comienza a cambiar tu energía y tu vida.

7. Sí te pondrás como prioridad: Para funcionar debemos estar bien. Si hay cosas que no te late hacer, no las hagas, no tienes que complacer a nadie en contra de tu voluntad. Cuando empiezas a dejar de darle gusto a los demás, te sientes más feliz.

8. Sí te cuidarás: Es fundamental que cuides tu salud física, emocional y espiritual, de la forma como lo decidas, pero invierte tiempo y dinero en ello. Realiza actividades que te lleven a mantener un bienestar integral.

9. Sí creerás en ti: Si tú misma no te das la confianza que mereces, cómo esperas que los demás vean lo maravillosa que eres. Eres tú fuerza.

10. Te amarás incondicionalmente: Enamórate de ti cada día, consiéntete, diviértete y disfrútate. Como dice Miley Cyrus en su himno al amor propio: cómprate flores, llévate a bailar, habla contigo misma, llévate a comer… No le temas a la soledad y eso también hará que no te conformes y aceptes "lo que caiga".

Y una vez que lo hagas te darás cuenta pues una mujer que se ama se ve distinta, se ve plena y entonces la pregunta es: ¿Cómo se ve una mujer que se ama? Feliz. Contagia las ganas de querer ser como ella, es inspiradora. Segura. No se arrepiente de nada porque sabe que todo lo que ha vivido es aprendizaje y lo agradece. Humilde. Acepta sus errores y trabaja para mejorarlos y cada día lograr ser su mejor versión.

Poderosa. Hace las cosas que ama y no se deja intimidar por nadie. Honesta. Es congruente lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Positiva. Aunque haya malos días no se deja caer. Ella misma se echa porras. Fuerte. Porque ella es su centro y sabe que nadie puede derrocarlo. Ligera. Porque a pesar de tener preocupaciones no deja que sean más grandes que ella. Agradecida. Porque al amarse tanto se sentirá satisfecha. Hermosa, se ve simplemente hermosa. ¿Y tú como te ves?

