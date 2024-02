Vibremos positivo

LA IMPORTANCIA DE HABLAR DE MENSTRUACIÓN

¿Por qué menstruación? Es la pregunta que me hacen muy a menudo cuando platico acerca de Fundación Femmex. La respuesta es muy sencilla: en México el 40% de la población vive en situación de pobreza, el 51 % de la población total del país son mujeres y de este porcentaje el 34% está en edad reproductiva. Las personas que no tienen manera de cubrir esta necesidad biológica básica padecen de pobreza de período. Es un tema que debería ser hablado y atendido por toda la población, no solo la que menstrua.

Yo soy milennial y crecí en la época de los 80s y 90s, para mí hablar de menstruación era algo tabú; que debía ser gestionado y atendido en privado, en silencio y sin molestar a nadie. Los comerciales de toallas femeninas de la época jamás mencionaban la palabra menstruación, se usaba liquido azul para ejemplificar la efectividad de sus productos para que nadie se escandalizara con el color real de nuestro flujo. Pareciera una obviedad, pero es importante recordar que menstruar no es optativo las personas que menstruamos, no es algo que se pueda regular a voluntad y que además dura por lo menos 30 años de nuestra vida, mes con mes.

La salud menstrual debe ser considerada un derecho humano y por lo tanto debe estar garantizada por el Estado. Garantizar este derecho, ayuda a reducir la brecha de género, ya que, al satisfacer esta necesidad básica, se puede gozar en plenitud de otros derechos, como por ejemplo ir a la escuela todos los días, sin que la falta de productos de higiene sea un impedimento.

Afortunadamente en los últimos años se ha abierto la conversación sobre la menstruación y se ha puesto atención a como gestionan su salud menstrual mujeres, adolescentes y niñas en nuestro país, sobre todo quienes más lo necesitan y menos tienen acceso a ello.

Fundación Femmex es una asociación civil sin fines de lucro legalmente constituida en septiembre de 2019. Promovemos y defendemos el derecho a la salud menstrual. Llevamos insumos reutilizables para la gestión menstrual a mujeres, niñas y adolescentes en situación vulnerable en México como mujeres privadas de su libertad, niñas y adolescentes en casas hogares, víctimas de violencia doméstica, mujeres en tránsito migrante, entre otras. Promovemos e informamos sobre el uso de productos de higiene menstrual sustentables como lo son las copas menstruales, toallas rehusables, ropa interior absorvente y brindamos información que rompa con los tabúes sobre la menstruación para propiciar el combate a la pobreza de periodo.

