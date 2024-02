VIBREMOS POSITIVO

BESAME MUCHO

Y me encontraba ahí, en medio de la nada, en Algarve Portugal, lejos de mi país.

Rodeado de árboles, montañas, flores y naturaleza.

Solo, meditando, mirando al mar, respirando, estando presente, viendo al sol caer.

Y a lo lejos escuché un sonido familiar, un sonido que me estremeció, una guitarra.

No pude evitar sentirme atraído hacia ella, así que decidí saber de dónde provenía el sonido.

Me dejé guiar por la melodía, la cual no me era muy familiar, era diferente, pero hermosa.

Y justo enfrente de una fuente y bajo un árbol grande con un columpio, encontré al músico, quien tocaba su instrumento con sentimiento.

Continué acercándome poco a poco, hasta llegar a la par, con señas, le pedí permiso de sentarme a su lado para poder escucharlo, el asentó con la cabeza.

Reconocí el estilo de música, era mágica, era alegre, era hindú.

Tocó por unos minutos, al mismo tiempo que mas gente de todas las nacionalidades comenzaron a acercarse para disfrutar del momento.

De pronto, me miró, y paro la música.

Where are you from? - Me preguntó con su acento indio marcado -.

México - respondí-.

Sonrió, miró su guitarra, la acercó a él, dio un rasgueo fuerte y comenzó a tocar mi canción….

Me sorprendió cuando él mismo empezó a cantar en español, me lanzó una mirada cómplice para animarme a seguirlo, me sentí honrado, me sentí como en casa, me sentí en mi México.

Canté sin pena, con sentimiento, con ganas, feliz y al ir avanzando la letra, noté que comenzaron a acompañarnos las personas que se encontraban de público, provenientes de diferentes culturas, religiones, ideologías, no había diferencia, en ese momento todos éramos uno, cantando al muy estilo mexicano…

Besame , besame mucho, como si fuera esta noche la última vez, besame, besame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.

-JL-

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 , escribenos a [email protected]