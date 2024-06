Viajes al futuro

A todos nos inquieta la posibilidad de viajar en el tiempo. Desde épocas muy antiguas habitantes de diversos pueblos han imaginado que se trasladan no solamente de un lugar a otro, sino de una época a otra.

Literatos y cineastas han alimentado los deseos de un vasto público creando relatos, novelas y películas sobre esta posibilidad tan lejana, aunque los físicos teóricos digan que sí se puede, siempre y cuando se utilice una cantidad ingente de energía, tanta, que con ella se podría destruir nuestro planeta.

En la literatura del tardío Imperio Romano, cuando ya se estaba difundiendo el cristianismo, cerca del año 240 de nuestra era, encontramos un viaje en el tiempo cuando nos enteramos de la leyenda de Los Siete Durmiente de Éfeso, y curiosamente, una historia muy semejante aparece en El Corán; tal vez ambos relatos proceden de la misma fuente. Se trata de un grupo de jóvenes que huye de la persecución contra los cristianos, ellos venden sus posesiones para darlas a los pobres (muy cristiano el relato) y con solo unas monedas se encierran en una cueva en la que se quedan dormidos. Cuando es avisado de la situación de los perseguidos, el emperador manda sellar la dicha cueva a cal y canto. Los jóvenes permanecen dormidos milagrosamente durante cerca de doscientos años y despiertan cuando el mundo ya ha cambiado para ellos notablemente: la sociedad ha adoptado el cristianismo y quienes durmieron durante doscientos años se maravillan de "la modernidad" encontrada. Los efesios que viven dos siglos después de que los durmientes habían sido emparedados, no creen la historia sino hasta que éstos muestran las monedas antiguas que conservaron.

Muy certeramente podemos afirmar que se trata de un viaje en el tiempo, concretamente al futuro, sin máquinas exóticas ni tecnología alienígena, simplemente con el recurso de un sueño larguísimo.

Mucho más tarde, en el año 1985, la película Volver al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis, junto con sus secuelas nos transporta hacia lo imaginable, sin embargo, en ellas la ficción va muy lejos y da impresión de que para el espectador no es muy factible hacer ese tipo de viajes por la tecnología que se requiere.

Poco tiempo después aparece la película mexicana llamada El Bulto, realizada por Gabriel Retes en 1991. En ella el protagonista cae en coma después de haber sido golpeado por los Halcones -cuerpo policiaco dedicado a la represión- por su participación en la manifestación del Jueves de Corpus en 1971.

Después de estar inconsciente a lo largo de veinte años, recupera la conciencia y se encuentra en un mundo diferente en el que, según su percepción, acaba de poblar apenas hace unas horas, es decir, se trata de un viaje hacia el futuro.

El sujeto se traslada en muy corto tiempo (de nuevo, según su propia percepción) de 1971 a 1991 y se encuentra con que su mujer se ha vuelto a casar, sus hijos ya son adultos y lo peor: a su grupo de amigos ya no les importa la revolución socialista, al contrario, uno de ellos trae su Rolex y otro maneja un auto de lujo, pues ya son profesionistas exitosos. Esta situación de traición a los ideales juveniles lo frustra y lo hace enfurecer.

Como vemos en esta cinta, por las circunstancias que rodean al personaje principal, sí son posibles los viajes al futuro, como lo relata El Bulto, y en ciertos aspectos, el mito de Los Durmientes de Éfeso.

De hecho, los humanos tenemos el deseo de dominar el tiempo, sin embargo, el relato antiguo y las dos cintas nos recuerdan que el pasado es inasible porque ya no lo tenemos, el presente se nos va porque está pasando en este mismo momento y no lo volveremos a vivir y, por último, tampoco poseemos el futuro porque todavía no llega. Curiosa situación ¿no le parece?