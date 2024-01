Nuestros subagentes que están intentando restablecerse por los festejos de fin de año, nos comentan que como los políticos no descansan y no piensan en otra cosa que, en servir al pueblo, el bien boleado alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, ya trabaja en la precampaña para su 'casi reelección' a través de la coalición PRI, PAN y PRD por la alcaldía de Torreón.

Comentan que lo que sorprendió a propios y extraños fue que en la última sesión de Cabildo (realizada vía Zoom) el alcalde no dejaba de acomodarse su texana (a lo mejor se quiere parecer al gober Manolo) mientras discutía en qué se iban a gastar los más de tres mil 600 millones de presupuesto para 2024 en donde mostró un incremento sustancial en el rubro de inversión pública al pasar de 10 a 13 por ciento. ¿Le habrán comentado que el Zoom no era un espejo con hoja de oro? En fin, de invertir en obra pública serán buenas noticias para Torreón y, casual en año electoral si es que don Román sale como candidato.

Una de las direcciones municipales "que se rayaron" en el presupuesto 2024 para Torreón fue la Dirección de Servicios Públicos a cargo de Fernando Villarreal, misma que se llevará la tercera parte del presupuesto total anual de Torreón.

El funcionario de esta dirección es reconocido como el responsable del cambio de imagen en varias placitas en 2022 y 2023 que ahora lucen una extravagante combinación de colores negro con dorado y no verdes con plateado como antes.

La dirección con exceso de iniciativa recibió un incremento del 7 por ciento en su presupuesto, pues don Fer tiene a su cargo las áreas de Limpieza, La Ola, Parques y Jardines, Alumbrado, Mantenimiento Urbano, Panteones y el Rastro.

Nuestros subagentes disfrazados de barredoras nos comentan que será interesante dar seguimiento al buen uso de los 945 millones de pesos para Servicios Públicos, pues difícilmente se los gastan en escobas y trapeadores. Ojalá que ahora sí les alcance para dotar a las brigadas de limpieza de más de una bolsa al día para la recolección de basura.

*********************************************** Y de acuerdo con los más recientes informes de nuestros subagentes disfrazados de bolardos, en este año electoral el orden del día será quedar bien con los votantes, perdón, con los ciudadanos, la Dirección de Obras Públicas, a cargo de Juan Adolfo von Bertrab, motivo por el cual en este 2024 ya no hará más bolardos. No obstante, la dirección en mención con 495 millones 913 mil 163.20 pesos tuvo un aumento considerable de más de 140 millones de pesos en este año, por lo que los más optimistas esperan que ya se enfoquen en temas de fondo y no de forma... Aunque la forma el año pasado sí dejó mucho que desear. Para Roberto Escalante, del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), le corresponderán 138 millones 700 mil pesos, misma cifra que en 2023, por lo que será necesario que se aplique en poner señaléticas y demás.

Ya instalado el Congreso de Coahuila, la flamante nueva legislatura de Coalición -entre el PRI, PAN y PRD- y en donde el PRI tendrá oportunidad de mostrar una de sus pocas fortalezas en el país (ya que la mayor parte de los Estados ya son 'guindas') este Congreso apenas pintó cuatro rayitas.

Dicen que en la instalación el 'góber' Echado Pa' Delante se tuvo que salir de 'Villamagia' en donde ha estado festejando y posteando mensajes en las inestables redes sociales para comprometerse con el Congreso a que todas las iniciativas serán en favor de la ciudadanía.

Cuentan nuestros subagentes que consultaron para este año al 'oráculo delfos' que la figura de la diputada Luz Elena Morales Núñez, como presidenta de la Gran Comisión y quien sustituye en estas funciones a Eduardo Olmos, será clave en los próximos años, ya que además de ser la primera mujer al frente del Poder Legislativo de Coahuila, será un alfil en el ajedrez del Moreirismo, cuyos representantes ven en Morales Núñez un perfil sólido para una eventual candidatura rumbo al 2028 aprovechando el tema de la cuota de género. El tiempo dirá si doña Luz da el ancho para tan afanoso sueño.

Como suele pasar cuando se tiene una fuerte pérdida, no faltaron los morenistas de Coahuila y Durango que rindieron homenaje al fallecido senador del sombrero Stetson, Armando Guadiana Tijerina, con todo y que el "preciso" de Palacio Nacional consideró prudente para la lamentable ocasión recriminar alguna que otra declaración de quien también fuera candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila en la pasada elección donde, por cierto, no recibió tantísima ayuda de otros "guindas" como se esperaba.

Don Armando, quien falleció el pasado 26 de diciembre de 2023, y quien además de ser un empresario de alto nivel fue reconocido en la política coahuilense por ser de los primeros en ser oposición al Moreirato cuando nadie se atrevía y además mostrar abiertamente su apoyo a López Obrador. En la instalación del Congreso Local, en honor a Armando Guadiana, el diputado por Morena, Alberto Hurtado colocó sobre su curul un sombrero que perteneció al fallecido político. Q.E.P.D.

En la capital de los alacranes y en La Laguna de Durango, sigue la incertidumbre respecto a si será Marina Vitela o la diputada local, Sandra Amaya, el perfil femenino más competitivo de Morena para integrar la fórmula que buscará el Senado de la República, mientras que de los varones sigue escuchándose fuerte el nombre del petista, Gonzalo Yáñez.

El Dr. José Ramón Enríquez durante todo noviembre y diciembre ha andado muy activo en el Senado, pues busca repetir. Otro que por alguna inexplicable razón siente que se la merece es el secretario general de Morena en Durango, Otniel García Navarro. Fue apenas el pasado 20 de diciembre que la coalición Sigamos Haciendo Historia presentó las precandidaturas únicas al Senado de la República en 11 entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco. Michoacán, Nuevo León, Querétaro, y por supuesto Coahuila donde la fórmula será liderada por el más que chido, Luis Fernando Salazar, mientras que en segunda fórmula va Ceci Guadiana.

Como en la 4T les gusta hacerla de emoción fue el pasado 27 de diciembre que la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda informó a la militancia y a todos los "suspirantes" a servir de manera desinteresada al pueblo a través de una diputación federal que los resultados de las supuestas encuestas para la definición de las precandidaturas a diputaciones de mayoría relativa en 8 entidades, entre las que se encuentra Durango, se habrían pospuesto "hasta nueva fecha", lo que da una clara señal del estira y afloja.

No obstante, la secretaria general del partido guinda en el país, Citlalli Hernández Morena, publicó en sus redes sociales el calendario para dar a conocer los resultados de las supuestas encuestas para el caso de las diputaciones federales que establece el 15 de enero para el caso de Durango y Coahuila, mientras que para las diputaciones locales para Durango se darán a conocer hasta el 5 de febrero. En el caso de los "suspirantes" guindas de Coahuila a los ayuntamientos será hasta el 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, y sin duda en Torreón el precandidato "moreno" se habrá de preparar para una cruenta batalla.