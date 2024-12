Verdades y Rumores

Nuestra súper computadora PONY, dispuesta a evaluar, de cara al fin de año a los funcionarios municipales que cobran, ah no perdón, que trabajan en el Ayuntamiento de Torreón (algunos mucho más que otros) recargó pilas y activó su sistema de enfriamiento a sabiendas que para muchos de los que se esforzaron por seguir en la sagrada nómina será su última quincena cobrada pues la primera temporada de la administración municipal está por concluir, pero que no cunda el pánico, pues muchos de ellos no se irán con las manos vacías. Otros habrán de repetir en la segunda temporada de la administración del alcalde mejor lustrado que comienza en enero y durará otros tres años. ¡Redoblen tambores! Comenzamos…

El alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda González, busca destacarse de cualquier forma pues no renuncia a sus aspiraciones políticas y como dicen que “el que respira aspira” se vale. El problema es que no siempre sabe escuchar.

Lo anterior le ha dejado una racha de señalamientos contra funcionarios de probada ineficiencia que se empecina en mantener mientras que otros se han visto envueltos en un halo de presuntos casos de corrupción ya expuestos en su administración. Con un evidente distanciamiento con el gobierno del Estado, el presidente de Torreón cierra 2024, dicen sus malquerientes, entre indefiniciones políticas aunque la realidad es que el alcalde tiene más que definida su meta a alcanzar. Hay quienes aseguran que también ha tenido algunos problemas de salud, seguramente, por estrés y porque se le conoce que es “mecha corta”, cuidado, pues por algo dicen que el que se enoja pierde. Quizá por eso, mientras otros alcaldes electos transcurren sus días finales del año en los preparativos de su toma de protesta, integrantes de su gabinete y planes para los primeros 100 días, el alcalde Cepeda González cerrará el año apresurado en la auto entrega-recepción. Llama la atención que la mayoría de los funcionarios municipales que le causaron problemas a su gobierno serán “premiados” repitiendo en los mismos puestos y si acaso dos o tres enroques irrelevantes. Los más pesimistas creen que su segunda administración será más de lo mismo; poca tolerancia para los sectores que no compartan las mismas ideas del munícipe. Lo que sí es un hecho, es que Torreón en este 2024 fue el municipio que más empleo generó en Coahuila. También destaca que destinó alrededor del 16 por ciento de su presupuesto total anual a obra pública que fueron unos 600 millones de pesos más o menos siendo una de estas acciones destacadas la Casa Nana en Ciudad DIF. Del Giro Independencia luego hablamos. Lo que también destaca es que la mayoría de las obras se realizaron con recursos municipales y no se contrajeron deudas aunque eso sí tiene retraso en el pago a proveedores. Faltó por hacer más en temas como el drenaje pluvial donde hubo un recurso federal asignado que su personal no supo aprovechar -y falso no es- además de que falta mucho por hacer en pavimentación, agua, drenaje sanitario, bacheo con todo y las cantidades millonarias que se destinaron en este último rubro, lo que indica que no nada más es gastar sino que las obras se noten en las calles por las que a diario transitan los ciudadanos. La PONY tiene destinado un SIETE PUNTO CINCO para que se ponga las pilas.

La secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández Martínez, se desempeñó prácticamente a puerta cerrada para los ciudadanos y privilegió la grilla. No obstante, logró echarse a la ‘desinteresada’ oposición a la bolsa pues que la gran mayoría de las votaciones en Cabildo se dieron por unanimidad.

Los últimos informes que tuvo La PONY es que formó un grupo en el séptimo piso que trabajó mucho, aunque para sus intereses, lo que puso en entredicho su probidad e institucionalidad dentro y fuera del gobierno municipal. Natalia fungirá como síndica en la administración entrante y muchos apuestan a que en 2025 le empezarán a brotar como hongos los asuntos relacionados con las concesiones de taxis y otras compras realizadas en extrañas circunstancias. La PONY le da un CINCO PUNTO CINCO.

El gerente de Simas, Eduardo Terrazas Ramos, tiene cero por ciento de probabilidad de repetir en el cargo pues dicen que el mejor lustrado alcalde comprometió ese puesto para quien coordinó su campaña electoral. El funcionario regiomontano saliente tuvo a Simas en evidente abandono: Sin vactors para el desazolve, pues todos se rentan, con la mayor parte del equipo vehicular mermado, con una gerencia técnica acéfala, y justo ahora que más se necesita ante los problemas de desabasto. Simas perdió el rumbo con ayuda del Consejo Directivo que pasó a ser un ‘Club de Toby’ donde sus miembros se reúnen para tomar café y pasando por alto los contratos a empresas sin experiencia para los trabajos técnicos como reparación de redes de agua o sanitarias. En las calles evidentes son los trabajos de mala compactación, zanjas, alcantarillas y bocas de tormenta sin tapa y lo que más preocupó a la PONY fue la falta de agua y baja presión en pleno diciembre, ¡que será por allá de mayo del 2025! La PONY le da un SEIS PUNTO CINCO porque ya se va.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, dicen que dedicó más tiempo a consolidar obras mediante el esquema de subcontratación, curiosamente, que en la planeación de las mismas. Al momento de evaluar su labor, La PONY empezó a aventar humo desde el corazón de su procesador. Como si no hubiera otra calzada en Torreón que requiera de mejoras, impulsó por enésima vez el arreglo de la calzada Colón pero nada más del bulevar Revolución hacia el Independencia porque del otro lado sigue desaseado, metió con chaleco la ciclovía en la calzada Colón que lo único que logró fue estrangular el tránsito vehicular. También impulsó el Paseo Matamoros, una obra sin mucho sentido, en vez de haber arreglado el Paseo Morelos donde por cierto hay muchos negocios (de los que no venden alcohol) que cerraron. Además hay todavía plazas en las colonias del oriente y la periferia que requieren de rehabilitación integral. En cuanto al Giro Independencia, obra que aunque brille por la noche, no soluciona el problema de fondo que motivó el proyecto y que era mejorar el flujo vial y al contrario al cambiarse el plan original y con la polémica rotonda se agudizó el complicado tránsito vehicular del Periférico. Por la larga lista de desatinos, al constructor, que además será uno de los que manden a su casa, se le reprueba, sin miramientos.

El tesorero municipal, Óscar Gerardo Luján Fernández, no fue el que decidió el rumbo de las finanzas estos tres años. Recibió órdenes del que manda en el tercer piso, en Servicios Administrativos, Víctor Navarro Arratia pero además, las instrucciones le llegaron lo mismo del despacho del séptimo piso que de Obras Públicas y otras dependencias que se mandaron ‘solas’. El tesorero fue institucional y pagó a quien se le ordenó y extendió contratos a quienes le recomendaron. Supo acomodar debidamente las cuentas públicas ¡Y cómo no!, si don Óscar, por cierto, tiene experiencia y su despacho contable-siendo externo- fue el que le trabajó a la anterior administración panista de Jorge Zermeño. No tuvo problemas en pagar a la concesionaria de limpieza PASA mensualidades para muchos exorbitantes. No pestañeó con la empresa de los parquímetros virtuales. Nunca ha dado explicación de la maniobra realizada con las pensiones de los trabajadores municipales que fueron a parar a un Fideicomiso en Monterrey y en suma tuvo buena disposición pero no con todos pues no dudó en cargarle la mano a los contribuyentes en vez de ponerse a abatir las carteras vencidas por ser tan obediente significa que va a repetir otros tres años. La PONY le da un SEIS PUNTO CINCO.

El director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar, es el que mantiene a Torreón como la casa del “Ecoloco” con camellones de las principales vialidades llenos de cajas y rejas con desperdicios, ya que nunca supo establecer una estrategia de cobertura del servicio de limpieza y en las mismas deplorables condiciones se encuentran los paseos públicos. En la ciudad no existen depósitos de basura dignos, sino plásticos habilitados para el servicio pues en vez de invertir en recipientes adecuados la décima urbe más importante de México solicitó en varias ocasiones la compra de bolsas negras que nadie supo donde quedaron ya que al personal de “La Ola” les dieron una por jornada y se puede ver a esos empleados utilizado escobas viejas y desgastadas. Por “instrucciones precisas” y con el fin de generarle una peor percepción a la concesionaria del servicio, hasta ahora se abocó a aplicarle sanciones, cuando en tres años, pocas veces sesionó el Consejo Supervisor. Por cierto, es un secreto a voces que la millonaria cantidad invertida en la compra de bolsas negras fue a una empresa con la cual comparte intereses financieros. La PONY le da un SEIS PUNTO CINCO.

El director de Seguridad Pública Municipal de Torreón, César Antonio Perales Esparza -increíble- termina los tres años de la actual administración municipal con preocupantes desencuentros con los titulares de las corporaciones policíacas de los otros niveles de gobierno. Bajo su mando, los polis municipales trabajaron cada quien por su rumbo y pa’ su santo. Los policías se dedicaron a cometer abusos en perjuicio de los ciudadanos, a revisarlos sin razón y hasta llevárselos en calidad de detenidos cuando en flagrancia sorprendieron a ladrones dentro de sus casas y tras liarse con los pillos a golpes porque por las buenas no se querían salir. Hubo ineficiencia para responder a los llamados de auxilio y de los rondines policíacos ni hablar, a veces llegaron nada más a reportar los muertos de las riñas. Además, la decisión de armar un grupo élite sin una clara capacitación para atender los delitos de alto impacto, sin pasarlos por los exámenes de Control y Confianza fue la mejor muestra de que para Perales Esparza no solo no se coordina, sino que es irresponsable. Entretenido en los asuntos de su jubilación y en manejar la DSPM como una isla, sorteando incluso denuncias por acoso, Perales Esparza dice prepararse para repetir en la corporación policíaca y muy seguramente así será. La PONY por lo pronto además de las mangas anda buscando los chalecos de los ‘polis’ por lo que a Perales le da un CINCO.

El director de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, Luis Alberto Morales Cortés, termina este tercer año de gobierno municipal en medio de fuertes polémicas por ser “el ajonjolí de todos los moles” o por ‘el hombre de las mil chambas’, injusto sería decir que no logró mejorar la imagen de los agentes de Tránsito, quienes no obstante se quejaron de que se les piden cuotas de multas para ingresar recursos, pero además el cobro por uso de motocicletas y patrullas, sin olvidar los castigos para los que no colaboraron, asignándolos como pedestres y en puntos fijos.

También hubo señalamientos de que algunos de los “muchachos” de Tránsito (igual pasó con los policías municipales) hasta acompañaban a los conductores a los cajeros automáticos para que pudieran sacar para la “mordida” de varios miles de pesos en casos en los que fueron sorprendidos conduciendo ebrios. A la PONY le reportaron que trata a los agentes viales como empleados particulares. Pero no todo es crítica también su buena relación con los motociclistas, lo llevó a impulsar la campaña ‘Casco Seguro’.

En plena Nochebuena Morales realizó un operativo con alcoholímetro y se le ve acampando en las noches abajo del Águila del Giro Independencia. Por el esfuerzo decembrino y con los cascos La PONY le otorga SEIS PUNTO CINCO.

El director de Desarrollo Económico en Torreón, Jorge Willy Portal, le ha puesto mucho dinamismo a su oficina, aunque ahora, como antes, gran parte de su presupuesto se gasta en la nómina. Siendo Empresario local, ha buscado simplificar trámites y mejorar la eficiencia en los procesos. No obstante, ya no se han visto módulos de información en el aeropuerto, tampoco eso de hacer difusión de la ciudad como una buena alternativa para invertir, ya que trabaja un tanto desvinculada del Gobierno del Estado. El funcionario ha presentado diversos proyectos al cabildo para mejorar este departamento y atender de mejor forma a las nuevas empresas que están por llegar para lo cual los regidores tendrían que apurarse en aplicar las nuevas mejoras regulatorias. La PONY le da un SIETE PUNTO CINCO.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer Torreón, Andrea Hernández González, no ha logrado emprender estrategias que pongan freno a la violencia contra la mujer.

El hecho, incluso, mantiene a Torreón dentro de los diez municipios del país con el mayor número de feminicidios registrados en el año. En 2024, también se solicitó nuevamente, la Alerta por Violencia de Género para Coahuila, específicamente para los municipios de: Torreón, Acuña, General Cepeda, Ramos Arizpe y Saltillo. El Instituto Municipal de la Mujer se convirtió meramente en una dependencia burocrática que trabaja de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La PONY le da un CINCO PUNTO CINCO.

En el tema de Salud pública, la presencia del Dengue en la ciudad de Torreón vino a trastornar a la pobre PONY que también se vio afectada en sus sistema operativo pues tan molesta estaba por el mal manejo que tuvieron tanto la Dirección de Salud Municipal ,encabezada por Jorge Mario Galván, como el Dr. César del Bosque, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, porque aunque aseguraron llevar acciones contra el dengue, es decir, la aplicación de la sustancia química en los depósitos de agua, con el propósito de evitar el desarrollo de los huevos de Aedes aegyptis (el mosquito portador del Dengue), los habitantes de las colonias de Las Luisas, Eduardo Guerra, José Luz Torres, Nueva Aurora, Torreón Residencial, Nueva Laguna, Guadalupe, Veredas de la Paz, Villa Jacarandas, La Perla, Lucio Cabañas, Villas San Agustín y Sol de Oriente fueron los más afectados con casi 6 mil casos del malvado mosquito que hizo de las suyas, por lo que en combo, la PONY no tiene más que reprobar a los dos; a Mario Galván y César del Bosque con un feo CINCO.

El director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), el arquitecto Antonio Méndez Vigatá, ha toreado el bravo buzón de quejas y sugerencias que los culturosos suelen atiborrar en el IMCE. Entre sus proyectos destacó la visita de Rolando Villazón a Torreón, que significó también el regreso del tenor a México tras 14 años de ausencia. Se continuó con exposiciones, presentaciones de libros y conferencias. Pero un punto pendiente ha sido la falta de espacios culturales en el oriente de Torreón, algo que se ha tratado de cubrir con la nueva Biblioteca Móvil Gilberto Prado Galán. Por cierto, ¿Qué pasó con el Museo de la Revolución? La PONY le da un SIETE.

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, con pocas semanas en el cargo, le ha dado una buena sacudida a la gran cantidad de “arreglos” que tenía el exdirector de esta misma dependencia (protegido de la Secretaría del Ayuntamiento) Raúl Rodríguez García, mismo que luego de polémicos señalamientos por atender ciertos “intereses comerciales” para evitar la instalación de la gasolinera de nueva tienda situada al norte de la ciudad, aunado a diversas travesuras en las que fue agarrado con los dedos en la puerta, le dieron las gracias de la noche a la mañana. Ahora Fernández Llamas ha tenido que enmendar la plana con los dueños de bares y restaurantes, así como quintas, que de la noche a la mañana se vieron “descobijados” pues funcionaban con singular alegría, sin horarios de cierre, sin higiene y con accesos amenores de edad. Los negocios de ventas de comida, laboratorios, salones de belleza, tortillerías, eran visitados solamente con fines económicos y no precisamente para revisar sus funcionamientos. En efectivo o en especie eran los arreglos que tenía Rodríguez García, de ahí que el nuevo director, Fernández Llamas, tendrá que trabajar más en limpiar la imagen. La PONY le da un CERO al que se fue y un OCHO al que llegó, con las esperanza de que no vaya agarrar las mañas.

Francisco Torres Suárez, exdirector de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, ya no figura como tal, pero estuvo cobrando religiosamente sus quincenas y el aguinaldo hasta mediados de este mes de diciembre. En esta evaluación que realiza la computadora PONY se incluye el deseo de que finalmente haya entregado la camioneta propiedad del ayuntamiento que utilizó para fines personales pese a que ya no trabajaba en el municipio, cosa que suele verse en otros lares lamentablemente. Torres Suárez a quien nunca le interesó ni el urbanismo, ni la planeación ni nada relacionado con la responsabilidad que implica el puesto, formó parte del grupo de funcionarios municipales que se aplicó a condicionar licencias de uso de suelo. Todos saben volteó a ver hacia otro lado en el sonado caso de las decenas de predios municipales que fueron vendidos a particulares en curiosas maniobras al cobijo de los regidores de la Comisión de Patrimonio Inmobiliario y Tenencia de la Tierra, el área Jurídica y Catastro, que muy seguramente redituó importantes ganancias para los involucrados. Nadie se acuerda que haya revisado el estado de los anuncios espectaculares, ni de los puentes peatonales o los parabuses. La PONY le puso un CERO y espera que el sucesor, Gustavo Muñoz López, no caiga en las mismas malas prácticas.

Martha Rodríguez Romero, presidenta de los Tribunales de Justicia Municipal aún perdiendo, salió ganando. Y es que por más que se erigió como la más férrea defensora del alcalde con el interés de ser la próxima Secretaria del Ayuntamiento, finalmente la convencieron de que tendría problemas de nepotismo si se considera que su cónyuge José Elías Gánem Guerrero será el Jefe de Gabinete en la administración municipal 2025-2027, aunque ya anda en funciones y calentando la mano para firmar contratos. Además, como trabajar no es lo suyo pues realmente quien está a cargo de los Tribunales de Justicia Municipal es el segundo de a bordo de apellido Prone quien concreta “los asuntillos”, doña Martha se resignará a seguir con tareas escolares, a pasear por cafés, sus clases de pilates y a entrenar fervorosamente en la danza de matachines con sus compañeras que viajaron al Vaticano, quien quite y le salga otro viajecito de representación, mientras que Fernando Ariel Martínez Mendoza, le entra a la Secretaría del Ayuntamiento, puesto que en la realidad, es pasarela. Así pues, la computadora le regala a doña Martha, un SEIS.