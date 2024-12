Nuestra supercomputadora PONY, ya equipada con Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) y de Gráficos Integrada (GPU) se autoprogramó este año, gracias a la Inteligencia Artificial, en modo “empoderada, cotizada, inalcanzable y sin sentimientos” que puedan nublar su juicio a la hora de calificar en plena Noche Buena el desempeño anual de los funcionarios estatales de las áreas administrativas “clave” en los gobiernos de Coahuila y Durango en este agonizante 2024. Nuestros infiltrados subagentes nutrieron la base de datos y al final se ajustaron algunos cables pues La PONY pretendía reprobar a muchos. Comenzamos.

(JOSÉ DÍAZ)

El gobernador echado Pa' delante, Manolo Jiménez Salinas, que apenas este Diciembre cumplió un año en el cargo, estableció desde el inicio una relación institucional y de respeto con el Gobierno Federal, antes con AMLO y ahora encabezado por la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, postura que para los ultraderechosos, acostumbrados al estilo "fuerte" de quien le antecedió en la silla, fue señal de debilidad mientras que para los que gustan del análisis político fue una demostración de sana diplomacia. La PONY, especializada en estadística y probabilidad, indica que en el contexto político actual, peor que pelearse con Sansón a las patadas es pelearse con Dalila y su afilada tijera que amenaza y castiga el presupuesto federal asignado a la entidad. Sin embargo, algo en lo que los del partido guinda, quienes no entienden mucho de diplomacia, sorprendieron al bien intencionado Manolo fue cuando en junio, durante la visita del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, con motivo del evento público denominado Plan de Justicia de Pasta de Conchos, los aleccionados militantes de Morena abuchearon al recién desempaquetado gobernador coahuilense y la misma dosis se la repitieron en Lerdo, Durango, donde el que camina a pasos de gigante, llegó al lugar público sin acompañamiento de las bases priístas coahuilenses (las señoras gritonas de la Comisión de Aplausos y Felicitaciones), lo que demostró que los operadores políticos del Tricolor Coahuila andaban dormidos en sus laureles. El mandatario estatal cumplió su primer año de gobierno trabajando para poder concretar inversiones. Su gobierno invirtió más de 3 mil 500 millones de pesos en las operaciones relacionadas con mantener la Seguridad. Impulsó la actividad agropecuaria y a través de la estrategia 'Mejora Coahuila' se mantuvo cercano a la gente. Destacó la entidad como segundo exportador más grande del país y abrió oficina de Coahuila en USA. Manolo también logró establecer relaciones y trabajo coordinado con actores de oposición y también se enojó con otros de su partido. La PONY le da un OCHO PUNTO CINCO a ver si el próximo año hay más Inversión Pública.

En el caso del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, la PONY arroja en base a sus archivos, que su trabajo este año estuvo lleno de sinsabores, pues ha tenido que lidiar con los exabruptos de la compleja situación política del estado; por un lado la frontera con Estados Unidos y el paso migratorio, la difícil situación social en el Centro con la quiebra de Altos Hornos de México. Para que tenga una pequeña dosis extra de estrés a la hora del café también se suma la tensa situación política que se vive en La Laguna. La PONY atribuye a la bola de Pimentel esa suerte de salir siempre avante ¿Cual bola? La de años que lleva en Política, cuando inició en su natal San Pedro de Las Colonias y tras múltiples cargos a nivel estatal y federal que lo han curtido para tener esa templanza, mostrarse ecuánime y abonar a tener un clima de estabilidad y conciliación. Por su coordinación y capacidad de aguantar calenturas ajenas La PONY le da un OCHO.

El secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara Acosta, funcionario que trascendió en el cargo desde la pasada administración Riquelmista y quien logró la hazaña de permanecer en la sagrada nómina estatal, se aplicó en el tema de la pavimentación pero párele de contar; Prácticamente todos los esfuerzos se concentraron a este rubro, a diferencia de la pasada gestión, cuando se ejerció una mayor inversión en obra pública. Algara realizó obras en todas las regiones aunque pudo hacerlo mejor en La Laguna, razón por la cual crecen las expectativas en 2025 cuando logre quitar lenguas viperinas y tape bocas con más obra pública y mejor planificadas (Te Rogamos Señor). En los archivos de su base de datos, La PONY tiene bien identificada la carpeta del fallido Metrobús, que también acompaña a su subsecretario, Simón Gutiérrez, un proyecto millonario no concluido y un lastre para todos. Don Miguel también pudo levantar la mano en el famoso Giro Independencia, aunque fuera para opinar pero no fue así. La PONY le da un CINCO PUNTO CINCO.

El secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, tiene cada vez mas recortado el presupuesto, tampoco es que pueda hacer milagros para cubrir todas las necesidades con tanto recorte federal pero La PONY se puso en modo calculadora científica al momento de evaluar y la probabilidad indica que no le quedará de otra que echar a andar su imaginación y ponerse creativo en la generación de recursos propios en la entidad. Tendrá que realizar más campañas que lleven por fin a mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos, claro está, esto siempre es positivo cuando se ve reflejado en los rubros que benefician a los ciudadanos. La PONY le da un SIETE PUNTO CINCO porque olvidó aplicar un programa de apoyo a contribuyentes, algo que habría sido un ganar-ganar para engordar las arcas estatales.

Para el recién nombrado titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, antes secretario de Seguridad Pública y quien fuera separado al nacer de 'Luis Miguel' la sobrecalentada PONY de chispeantes transistores destaca que hasta este momento la seguridad se ha logrado mantener en esta entidad con niveles que ya quisieran en la mayor parte del país por lo que le da un OCHO PUNTO CINCO. Como secretario de Seguridad logró estabilizar la crisis de seguridad que azotó los diferentes municipios del estado aunque fue sorprendido por la decisión del municipio de Torreón para disolver la Policía de Reacción, ante lo cual respondió arropando a los elementos en el Estado. Que sus esfuerzos sigan dando frutos, ahora desde la Fiscalía, porque sin duda la vara la puso mucho pero muy alta el saliente fiscal, Gerardo Márquez Guevara, quien concluyó su mandato, tras seis años de trabajo en la Procuración de Justicia, con índices que fueron referente nacional y que hablan por sí mismos al grado que La PONY ni siquiera se atreve a calificar su trabajo pues guarda un expediente encriptado con todas las vicisitudes que tuvo que pasar en reacción a la estrategia de seguridad. A Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, quien llegó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la PONY le da un OCHO

El secretario de Desarrollo Regional de La Laguna, Eduardo Olmos Castro, identificó La PONY, no tiene asignado un presupuesto suficiente ni se le ha dotado de facultades para emprender acciones por su cuenta al frente de esta Secretaría. Pero, que no se sienta Lalo Olmos, pues ya la vida le dio oportunidad de demostrar sus capacidades cuando fue presidente municipal de Torreón como para darse una idea de lo que puede hacer cuando se le da mayor presupuesto o cuando se pasea por el Congreso del Estado. La PONY compara su quehacer político actual en la Secretaría de Desarrollo Regional justamente con una labor más de gestión e interlocución política, aunque tampoco es que se note mucho su mano en eso de calmar ímpetus caldeados entre el Estado y el Municipio. La PONY le da un SEIS.

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, es identificado por La PONY mediante su programa de reconocimiento facial como un funcionario que quizá está mal ubicado y debiera ocupar la Secretaría de Turismo, pues se ha paseado bastante dentro de las giras del gobernador echado Pa' delante pero, según el dato verificado de la supercomputadora, no se han visto resultados de las mismas. Cuando se le ha cuestionado al respecto el secretario dice que así es esto, que los resultados serán a largo plazo, tan largo que quizá no lo vean ni las siguientes generaciones. Olivares de todos modos defiende su estrategia. La PONY, que no se siente satisfecha, le da un SIETE.

A Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social la experiencia hasta el momento no le ha alcanzado para trascender en acciones sociales o algún programa innovador. Quizá le falte promoción a su imagen o ser más activo pues el cargo que actualmente ocupa implica tener cercanía con la gente más humilde, que es con la que el partido guinda tiene más arraigo. Como la PONY no lo ha visto darse baños de pueblo le da un SIETE.

A la secretaria de Medio Ambiente en Coahuila, Susana Estens de la Garza, asegura La PONY que le falta lo más importante para poder concretar las buenas acciones pues aunque cuenta con grandes proyectos, le falta el presupuesto necesario para consolidar estos proyectos. La funcionaria tiene muchas ideas, ojalá no queden las propuestas archivadas en algún cajón. La PONY le da un SIETE PUNTO CINCO.

La secretaria de Turismo en Coahuila, Cristina Amezcua González, nunca tiene datos precisos, vamos ya ni siquiera generales. Eso sí, la funcionaria es muy amable, con don de gentes y con muy buena disposición, sin embargo, con escasos resultados, algo de lo que tiene evidencia La PONY. Su mayor estrategia registrada hasta ahora ha sido promocionar al estado con spots, sin saber aprovechar y explotar eventos únicos como el Eclipse Solar, una oportunidad única para el turismo internacional, quizá porque el epicentro no fue en Saltillo. La PONY la califica con un SEIS PUNTO CINCO, espera que en este 2025 haga un mejor trabajo.

La secretaría del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, ha estado muy ocupada con las ferias del empleo. El estado se reconoce con alta formalidad, además de tener un clima laboral libre de huelgas y la llegada de inversiones que facilita la generación de empleo pero en el buscador de pendientes de La PONY apareció en primer lugar el rezago salarial en la Región Laguna, así como la brecha de género por lo que sólo gana un SIETE.

En agosto de este año el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, recién desempacado, presentó "Impulso Educativo Coahuila", una estrategia que iniciaría en este ciclo escolar 2024-2025 con una inversión de 710 millones de pesos y que entre otros temas, aborda la salud mental, la infraestructura educativa, el aprendizaje del idioma Inglés y los aprendizajes esenciales para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Las intenciones son buenas, sin embargo, uno de los grandes pendientes será conocer de qué forma se fortalecerá la seguridad escolar, considerando que en el segundo semestre de este año, se registraron algunas situaciones de riesgo en las escuelas. En Torreón, un niño de cuarto grado detonó un arma de fuego en el salón de clases y otro menor de 12 años fue reportado con un cuchillo de cocina en una kermés. En este caso, Garza Fishburn se lleva un decoroso SIETE Y MEDIO por parte de La PONY.

En la Secretaría de Salud de Coahuila se pusieron las pilas debido a que en gran medida pudo revertir el desabasto de insumos y medicamentos en los centros de salud y hospitales generales e integrales, según cotejó La PONY. A principios de 2024, el panorama era incierto pero conforme avanzó el año se fue regularizando la situación a tal grado de que a inicios de este mes de diciembre se anunció un abasto de más del 90 por ciento y un sistema de QR en las farmacias para evitar la falta de surtimiento. Además, se dio a conocer una inversión de más de 29 millones de pesos para fortalecer las acciones para controlar el mosquito transmisor del dengue que ha dejado más de 5 mil infecciones en la entidad. No obstante, se acaba el año y uno de los pendientes del secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, es atender el déficit de personal de salud en las unidades médicas, las irregularidades en el catálogo sectorial de puestos y el control de las licencias sindicales. Por ello, La PONY le otorga un SIETE.

El bien prendido secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, no tuvo mucho que hacer, ni qué administrar más que los reclamos de los productores agrícolas y pecuarios de Coahuila tras hacerse efectivos la eliminación de fideicomisos y fondos. La supercomputadora estaba a punto de dejarlo sin calificación pues no encontraba ni elementos con qué evaluarlo, sin embargo, se apareció el gusano barrenador que cerró las fronteras de Coahuila con Estados Unidos al ganado en donde Montemayor Garza procuró el cumplimiento de protocolos previamente establecidos para la apertura de las fronteras. La PONY lo califica con un OCHO.

Desde los exclusivos palcos de la Cultura coahuilense llega la primera evaluación para la secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, quien se mostró incapaz de reactivar la convocatoria del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía. Los adeptos a los vinos y dinos vieron cómo se esfumó también el Premio Nacional de Cuento Breve y Literatura Digital Julio Torri. Tampoco se hizo cargo de la parte monetaria que le correspondía en el Concurso Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa. Doña Esther hizo que la comunidad teatral pusiera el grito en el cielo al amagar con no realizar la Muestra Estatal de Teatro Coahuila, que tras la protesta pública, finalmente se realizó en Saltillo, pero sin los premios que solían otorgarse. No todo le salió mal pues, quizá, su gran acierto fue la Feria Internacional del Libro Coahuila, que este año contó con Canadá como país invitado, además de celebrar el bicentenario de Coahuila y Texas con distintas universidades del otro lado de la frontera. Recapitulando La PONY asegura que doña Esther en lugar de ir Pa' delante dio unos pasos Pa' atrás y le da un CINCO. A ver si en 2025 le ayudan con más presupuesto.

El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), ahora bajo el mando de Antonio Cepeda Licón, se vanaglorió de las medallas olímpicas obtenidas por coahuilenses en París, pero aunque fue un gran logro, los algoritmos del sistema informático de La PONY arrojaron que el organismo estatal se quedó corto en, cuando menos, albergar torneos nacionales por lo que la supercomputadora equipada con IA le otorga un OCHO de calificación.

****************

(JOSÉ DÍAZ)

El "Góber" que no canta mal las rancheras, Esteban Villegas Villarreal, ya en su segundo año de gobierno, pasó de la sana diplomacia a casi mudarse a la República Amorosa del imaginario del expresidente López Obrador de quien se refirió como "el mÁs grande transformador de la historia de México moderna" cuyo mandato "quedará grabado en nuestros corazones". Evidentemente, en Durango, con el desorden financiero que recibió Villegas en herencia de su antecesor, un presupuesto estatal que históricamente depende en mÁs del 80 por ciento de los recursos federales, los constantes recortes que impactan negativamente a Durango, las poblaciones retiradas y las carreteras hechas añicos tampoco es que haya mucho a dónde hacerse. Aún así, Villegas ha sabido jugar sus cartas, pues contrario a todos los pronósticos todavía no ha caído en la trama de firmar el convenio del IMSS-Bienestar y es que siendo francos ¿De dónde? Si ni para pagar los aguinaldos tenía pero lo bueno es que ya consiguió pues algo que Esteban sabe hacer es explotar su carisma, y dicen los subagentes que tiene la sangre liviana, cae bien pues, y algo muy importante es que -a pitos y sombrerazos- pero ha logrado mantener la Seguridad en la entidad. Lamentablemente, es en el tema de obra pública es donde sigue quedado a deber su gobierno por lo que no dejan de notarse los "columpios" tanto en la capital de los alacranes y en La Laguna donde no obstante las autoridades locales lo arropan y le agradecen por lo que hace y hasta por lo que no hace. Algo que ha destacado son las 31 inversiones que generarán 26 mil nuevos empleos de las cuales 16 corresponden a la Comarca Lagunera y para enero prometió que serían más de 50 ya y que anunciará "La Joya de la Corona" que según esto es del sector automotriz además de que parece (parece) que ya destrabó el tema de Tarafert, que representa nada más unos mil 500 millones de dólares muy buenos en Lerdo y mas para la entidad. Su gobierno también se ha enfocado en la entrega de desayunos escolares, uniformes, cuartos adicionales, obras de saneamiento y de agua en este 2024. La PONY le pone por lo pronto un SIETE PUNTO CINCO porque ahora sí ya está viniendo más seguido a La Laguna.

El secretario de gobierno, Héctor Vela Valenzuela, tiene la particularidad de demostrar ecuanimidad aunque las cosas estén -literalmente- que arden y más cuando se trata del túnel "El Sinaloense" o de la super carretera a Mazatlán en momentos críticos. Vela, que tiene tablas políticas, salió a dar la cara y lució casi convincente cuando aseguraba que los sucesos armados registrados en Sinaloa fueron cosa menor en Durango y, bueno, unas cuantas unidades quemadas y unos cuantos cuerpos arrojados de los que andan "movidos" no tienen nada que ver con el infierno desatado en el vecino estado y nos referimos a Sinaloa, porque en Zacatecas también hace aire. Este año el "Inge Vela" ha tenido en que salirse de su zona de confort y de cosas más cotidianas como enterarse de reportes de la quema de marihuana y amapola sembradas en la Sierra duranguense a cargo el Ejército. "Algo que sucede prácticamente todos los días", ha dicho Vela quien ha contado nada mas unos cinco mil plantíos de ambas plantas medicinales al año reportados por los militares en Durango; un día normal en la oficina. Por hablar con más seguridad de la que tenía la entidad en sus límites con Sinaloa y no poder tapar las llamas con un dedo La PONY le da un SIETE. A ver cómo le va con el aumento al transporte público que se viene en 2025 y en año electoral.

En La Laguna es difícil -si no imposible- hablar con algún servidor público que se exprese mal del subsecretario de Gobierno en La Laguna, Raúl Meraz Ramírez. Dicen los subagentes que es uno de los pocos funcionarios que al paso de los años no ha perdido el piso y sabe llevarse bien con la tóxica y aguerrida prensa lagunera. A través del programa VIVE, Meraz se puso las pilas en eso de las visitas a los municipios de La Laguna acercando todos los servicios del gobierno del Estado a la ciudadanía, ofreciendo asesorías, servicios médicos, trámites y gestiones y sacando a funcionarios locales a que les diera el solecito. Como el ajonjolí de todos los moles Raúl anda en todos los eventos que lo invitan en representación del Gobernador y ha salido a dar la cara muchas veces en lugar de los secretarios de estado, que jamás o en contadísimas ocasiones, se aparecen por La Laguna pues parecieran ser "virtuales", creados mediante el programa de Inteligencia Artificial de La PONY para darles cuando menos voz y rostro. Como Meraz nunca se raja LA PONY le da un SIETE y MEDIO.

Y justo hablando de funcionarios estatales que muy rara vez se dejan ver en La Laguna -será porque acá no tienen pendientes de qué ocuparse ni obras en proceso que supervisar ni nada qué hacer- es la secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), Ana Rosa Hernández Rentería, quien ni por error le hace segunda al gobernador en aquello de dar pormenores de las obras que se hacen en la región (si es que hacen). Lo bueno, es que como para el 2025 el Estado de Durango proyecta crecer en Inversión Pública de 700 a casi mil 800 millones de pesos, cosa que fue reconocida hasta por los becados del Congreso local, seguramente se le verá mucho mas por estos lares pues proporcionalmente tendría que casi triplicarse la obra pública estatal. Por no voltear a ver a esta región ni ayudarle al gobernador a promover lo que se anda haciendo en La Laguna La PONY le da un feo CINCO.

El actual secretario de Finanzas y Administración, Franklin Corlay Aguilar, asumió el cargo apenas en Julio de este año en sustitución de la Lic. Cristina Orrante Rojas, quien durante casi 2 años desempeñó esa función. Desde la llegada de Corlay Aguilar se notó un cambio en la dinámica de trabajo y comenzó el fortalecimiento de programas conducentes a mejorar la eficiencia en la recaudación de ingresos e incluso este año Durango llegó a ocupar primeros lugares a nivel nacional en recaudación de ingresos propios. Se logró abatir un déficit presupuestario (déficit fiscal) del orden del 6.5% hasta el 0.5%. Su antecesora también trabajó mucho para que Durango lograra migrar del semáforo rojo a un semáforo verde en el Sistema de Alertas de Hacienda algo que se logró en dos años y sin necesidad de pasar por el semáforo el amarillo "lo que indica que hay un saneamiento financiero de fondo en la parte de endeudamiento", presumió este año Corlay aunque para el próximo año ya se contempla un préstamo de mil millones de pesos entonces a ver cómo les va. Por hacer "magia" sanear el desorden financiero que les dejaron La PONY le da un OCHO.

Sonia Yadira de la Garza Fragoso, fiscal General de Durango, ha hecho un esfuerzo importante para contener a los grupos criminales que tienen disputas en los estados vecinos, principalmente en Sinaloa, de lo cual lleva un registro La PONY cuyos cables también han esquivado las balas. El tema de los homicidios dolosos también presentó una reducción importante. El prietito en el arroz es que no se han logrado frenar del todo las extorsiones mientras que tampoco ha logrado erradicar las viejas mañas de algunos agentes que no se mueven en las investigaciones si no les dan un "extra" quienes ponen una denuncia. La PONY le da un SIETE.

Oscar Galván Villarreal, Secretario de Seguridad Pública de Durango, forma parte de la coordinación entre los tres niveles de gobierno que ha logrado reducir algunos de los índices delictivos en la entidad. El "pero" que La PONY tiene identificado y que le resta puntos es que la mayoría de las acciones que se realizan con ese propósito se concentran en la capital de los alacranes y dejan fuera a otros municipios, tal es el caso del operativo "Dragón", para el combate a las pandillas. La PONY le da un SIETE.

Fernando Rosas Palafox, secretario de Desarrollo Económico en Durango, es una cara muy poco conocida en la Comarca Lagunera. El funcionario prefiere no visitar la región ni atender a los empresarios, y jamás sale de la capital. Incluso se dice que ni siquiera en las giras del gobernador, Esteban Villegas, es alguien indispensable, pues todo el trabajo de negociación lo lleva su subsecretario, mientras él sólo tiene el membrete. La PONY lo califica con un CINCO.

Alguien que recordó a los ciudadanos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sebised) puede dedicarse a algo más que regalar dinero a través de la Tarjeta Madre es David Payán Guerrero, secretario de Bienestar Social del Estado de Durango, quien con apoyo del gobernador firmó con Lerdo un importante acuerdo que tiene como objetivo la mezcla de recursos por 15 millones de pesos entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para la perforación de un pozo en Villa de Nazareno, algo que beneficiará a miles y miles de familias de ese sector que padecen por el agua. Por atender esta grave problemática local La PONY le da un OCHO.

La secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Durango, Claudia Hernández, Espino, ha brillado pero por su ausencia en la Región Lagunera, nuevamente como ya se dijo esta zona prácticamente no existe para los funcionarios estatales, y eso pese a que persisten las dudas sobre temas como los impuestos ecológicos y la duplicidad que significarían con el gobierno federal, además de que no existen programas para la calidad del aire, ni para atender los tiraderos de basura a cielo abierto, ni siquiera se han visto acciones de reforestación. ¿A qué se dedicará? La PONY, que desconoce lo que la secretaria hace por las mañanas le otorga un SEIS.

La secretaria de Turismo en Durango, Elisa Haro Ruiz, tiene molestos a todos los integrantes del sector turístico en la Comarca Lagunera tras la desaparición de los fideicomisos de promoción para los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, sobre todo, porque fue sin siquiera avisar, es decir, no se socializó, además de la conformación de un nuevo consejo donde se limita considerablemente la participación de los empresarios de la región. No obstante, a la capital le está yendo bien con la reactivación de turismo cinematográfico. La PONY la califica con un SEIS.

La secretaría del Trabajo y Previsión Social en Durango, Berenice Morales de Ávila, a diferencia de otros titulares en el estado, sí visita con frecuencia la región lagunera y ha mantenido una apertura total hacia el sector empresarial y los trabajadores. Según los datos recopilados por La PONY, se le ha observado atenta incluso en conflictos que no corresponden al estado, sino a la Federación, como han sido los temas de huelgas en empresas mineras del ramo federal cuya problemática tiene múltiples vertientes. La supercomputadora con procesador de última generación la califica con un OCHO.

El que empezó su administración con el pie derecho y presentando con "bombo y platillo" el programa educativo Durango 2023-2028 que sacaría "del hoyo" al Estado fue el exsecretario de Educación, José Guillermo Adame Calderón, sin embargo, en noviembre de este año, dejó el "changarro" y solicitó licencia para separarse de sus labores por 40 días para buscar la alcaldía de la capital por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, hasta el 17 de diciembre, tres días antes de la fecha límite, los maestros del sistema estatal tenían inquietud porque no les habían dicho cuándo les iban a pagar el aguinaldo y los bonos de fin de año. Por ello, el balance final de este 2024 hecho por la PONY para Adame Calderón es de un apretado SIETE.

Desde que inició el sexenio, a la Secretaría de Salud de Durango le fue como en feria por los serios compromisos financieros que tenía, el desabasto de insumos y medicamentos, la problemática por los casos de meningitis y las quejas asociadas con las malas condiciones laborales de las y los trabajadores. A eso, se sumó la sorpresiva salida de Irasema Kondo Padilla de la titularidad de la dependencia estatal que en este año dejó congelados y desorientados a más de uno. En el primer trimestre de este 2024 llegó Moisés Nájera Torres a ocupar el cargo pero su actuación todavía no ha terminado de "cuajar" en el sector salud, pues aún siguen algunas quejas respecto a los problemas antes expuestos, aunado a la falta de personal en diversas unidades médicas. Porque a pesar del cambio ha habido poca resolución la PONY le da un SEIS.

Jesús López Morales, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDER) de Durango en sustitución de Ricardo Ociel Navarrete Gómez. López Morales tiene amplia trayectoria en temas del agro y en la función pública en ese rubro. Durango recientemente firmó un acuerdo con las medidas que aseguran que el ganado en la entidad sea libre del gusano barrenador, por lo que se espera que la exportación se reanude. López Morales mostró empatía con los productores de frijol, pues por un tema administrativo en Segalmex tenía un adeudo con más de mil productores cercano a los 200 millones de pesos, dinero que duró congelado un mes. Durango enfrentó la peor sequía en 50 años, algo que se combatió con la entrega de más de 3 mil toneladas de semilla de frijol, maíz y sorgo, además de 3 mil toneladas de suplemento alimenticio. Destacó en este año la construcción y rehabilitación de 270 bordos de abrevadero. Se puso en marcha el programa de Rehabilitación y Construcción de Infraestructura para Almacenamiento de Agua y Conservación de suelos. La PONY le da un OCHO.

El director del Instituto de Cultura del Estado de Durango, Francisco Javier Pérez Meza, quien se para de vez en cuando -si es que se acuerda- en la Casa de Cultura de Gómez Palacio, mantuvo la convocatoria del Premio Ensayo Silvestre Revueltas pero fuera de ello en cada visita la Comarca no logra generar mucho ruido, excepto cuando viene a promocionar el festival, según esto "Cultural' llamado "Como La Laguna Ninguna". Para los reales "culturosos" esta serie de eventos que incluyen artistas que llenan los "bailes" con música regional y popular de la cual gustan las masas muchas veces suele ser el regalo de consolación que el estado de Durango da a Gómez Palacio y Lerdo al quitarle el Festival Revueltas. No es que a La PONY no le guste la música de Banda o la Cumbia pero las cosas como son: Cambió de evento cultural a feria popular, algo que en el gremio se ve como que le bajaron el nivel a lo que se venía haciendo. La computadora, molesta por no ponerse las pilas lo califica con un SEIS.

El Instituto Estatal del Deporte (IED) de Durango, tuvo un 2024 muy movido en cuanto a cursos, competencias, diplomas y sobre todo, con medallas en los Juegos Nacionales CONADE. Con su director, César Omar Cárdenas Reyes, al frente del organismo estatal, los deportistas duranguenses, con nutrida participación de laguneros, sobresalieron en varias disciplinas en el ámbito local, regional, nacional e internacional. La PONY le da un OCHO.