Verdades y Rumores

“Habrá señales”, eso dicen nuestros subagentes desde la capirucha del pan de pulque, al indicar que tras la reciente reunión de gabinete que presidió el gobernador Echado Pa’ delante, no solamente comprometió a todos lo funcionarios a redoblar sus esfuerzos en el segundo año, a ir más allá de las inestables redes sociales y los conminó a efectuar mayor trabajo en campo, en la planeación a los que les toque y en la administración a los que les corresponde, porque financieramente, no se espera nada bueno. Adelantó que “habrá enroques”, en diversas áreas, además de que se les exigirá resultados a todos los subsecretarios regionales y el Estado incrementará su presencia y actividades en los municipios, a propósito del cambio de alcaldes y alcaldesas, para respaldarlos claro, pero también, para que la coordinación y el cumplimiento de los acuerdos, no quede en una mera firma o buenas intenciones. Eso dicen los subagentes que se repliegan entre las paredes. Veremos y diremos.

Aunque el alcalde mejor lustrado no tuvo actividades públicas en los días de esta semana que termina, dicen los subagentes disfrazados de macetones que estuvo muy aplicado con reuniones particulares en su oficina del séptimo piso del edificio más caro de la ciudad. Y seguramente que se la pasó arrastrando el lápiz en la planeación 2025, de las ‘magnas’ obras como el Giro Independencia o en seguir con el exitoso programa de pavimentación y bacheo porque no quiere que los ciudadanos sufran por los molestos y peligrosos hoyancos que abundan. Tal vez ya definió la estrategia para darle una buena limpieza a la ciudad, que pese a las millonarias mensualidades que se pagan a PASA y los raquíticos sueldos a los empleados de “La Ola”, hay basura por todos lados que muy probablemente es por los ciudadanos despistados que no ven los botes de basura. Los subagentes están seguros que ya programó cómo juntar la cantidad de agentes policiacos para ocupar las casetas policiacas instaladas en varios puntos de la ciudad, pero que están vacías. O quizá en mejorar la alimentación de los policías de su grupo local de Reacción y ahora sí, cumplir con mandarlos a todos a que hagan sus exámenes de Control y Confianza al C3 en Ramos Arizpe. Y como anda muy proactivo y concienzudo ya que en pocos días rendirá protesta para la segunda temporada de la saga, perdón de la administración municipal 2025-2027, su esfuerzo se enfocará en atender fielmente los consejos de sus asesores y produciendo contenidos libertadores en sus redes sociales con mensajes como: “Juntos recuperamos el rumbo para devolver a Torreón la grandeza de siempre”. ¿Se había perdido el rumbo?, ¿la grandeza?, o a ¿qué se refiere? Unas preguntas con espíritu navideño…

Los subagentes se preguntan qué tan fuertes son los compromisos que el gobierno municipal, tiene con Mario ‘C’ ‘R’ conocido ya como Mario ‘N’ y familia que, además de “ayudaditas” jurídicas particulares con despachos de la Ciudad de México, ya en dos ocasiones, han acudido a instancias oficiales con el fin de protegerlo y ayudarlo para que pueda asumir el cargo de séptimo regidor en la próxima administración 2025-2027, pese a contar con una medida cautelar interpuesta por una querella en su contra en el ámbito penal por violencia en razón de género. Y es que la recientemente formada Comisión Instaladora del Republicano Ayuntamiento de Torreón, le remitió al IEC que diera respuesta a este caso, incluso lo “emplazó” a que fuera en tres días y la respuesta fue contundente: El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se deslindó, y resolvió desechar el caso, dejando sin efecto la participación de Mario “N” en la próxima instalación del Cabildo ya que es una instancia electoral, no competente para dirimir asuntos penales, por lo que la citada Comisión Plural, deberá sesionar nuevamente, declarar suspendida la séptima regiduría y al suplente, Raúl Alejandro Garza del Valle, actual director de Egresos, a la toma de protesta prevista para el 1 de enero. Si ya sabían que el Tribunal Electoral de Coahuila y la Sala Monterrey se manifestaron abiertamente en el sentido de que en este caso la materia penal, no puede ser revisada por autoridades electorales, ¿a qué le apostaron? Por cierto, Garza del Valle, funcionario que en tres años no mostró ningún desempeño sobresaliente, ya se sueña en su papel de regidor y desde hace días visita colonias regalando pasteles y bolos, claro, sin olvidarse, de aplicar bloqueador con 100 por ciento de protección solar.

Pero hablando de compromisos fuertes, los subagentes que no están felices ni siquiera en época decembrina se cuestionan, de las irregularidades que integran el proceso de “autoentrega-recepción”, pues aunque vayan a ser los mismos titulares, cuando menos se debería hacer un corte de caja. O alguien debería de exigirles más aseo financiero. Por ejemplo, los subagentes, seguramente se quedarán esperando que alguien les explique a dónde se fueron los recursos de los dos procesos de licitación de concesiones de taxis por 30 años, un total de mil 300, realizados entre octubre 2023 y terminaron apenas la semana pasada con la aprobación del listado de 396 beneficiados. Si el costo fue de 51 mil 910 pesos, esto significa que a las arcas municipales le entraron nada más y nada menos que 67.4 millones de pesos que nadie sabe, nadie supo. Lo que sí se sabe y fue un secreto a voces, que la encargada de todo este proceso fue la todavía Secretaria del Ayuntamiento Natalia Fernández Martínez y dicen las lenguas de triple filo, que a los suertudos, se les cobraron ciertas “comisiones” y los que se quejaron fueron algunos dueños de vehículos 2024 que los dejaron fuera de la jugada por no tener todos los “requisitos”.

Ahora al término del tercer año del gobierno municipal y ante nuevos señalamientos de las audaces “travesuras” supuestamente realizadas por dicha funcionaria, algunas voces especulan que solamente durará en su papel de síndica, si acaso tres meses. Veremos y diremos.

Como a los subagentes los embarga un gran espíritu navideño, preguntan a quien todavía cobra como tesorero municipal Oscar Gerardo Luján Fernández, la razón por la cual los extitulares de Desarrollo Urbano Francisco Torres Suárez y de Inspección y Verificación Raúl Rodríguez García siguen cobrando sus quincenas y se les pagó su aguinaldo si fueron dados de baja. Y no solamente eso, ya que dicen los subagentes escondidos tres los pasillos cercanos a los encargados del control de los vehículos oficiales, que aún utilizan para servicio personal, las camionetas Ford Territory que les asignaron de la Secretaría del Ayuntamiento y de donde les autorizaron usarlas hasta el 31 de diciembre. No es envidia, nos aclaran…

Ya hizo crisis en Simas, el caso de las empresas que subcontrata el organismo para realizar los trabajos que por Ley son su responsabilidad. Y a ¿qué se refieren los subagentes?, pues nada menos que al hecho de que contrata empresas sin experiencia, sin la menor noción de lo que significa la reparación de los equipos de bombeo, de redes de drenaje e incluso de los trabajos de pavimentación de manera que ahí están las terribles consecuencias. Si no lo creen, los subagentes recomiendan preguntarle a los vecinos de colonias que en plena temporada decembrina, no tienen servicio de agua potable y al llamar a Simas, nada más les informan que la bomba se descompuso. O peor tantito, está el caso de los habitantes de la colonia Nueva California a quienes les salió aceite en el agua potable. Denunciaron en Simas. Enviaron videos y expusieron públicamente sus quejas. Pero la respuesta recibida fue del encargado del área técnica, Javier Antonio Silva, quien aseguró haber dejado la comodidad de su oficina y haber sacado muestras que arrojaron como resultado que el agua estaba limpia y era la imaginación de los ciudadanos. Incluso, en caso de que salgan residuos de aceite, no es dañino para la salud, pues es un aceite comestible, por lo que los quejosos ya respiraron tranquilos, irán a pagar muy felices sus recibos y hasta darán las gracias a Simas porque el agua con aceite les permitirá de paso hidratar la piel, como si fuera de coco. Algo tendrá que decir el gerente general Eduardo Terrazas Ramos que la mayor parte de la semana se la pasa en Monterrey, que es donde radica.

Allende el Nazas, movimientos extraños ocurren en Gómez Palacio, al grado de que algunos de los infiltrados subagentes podrían -sorprendentemente- cambiarse la camiseta roja por la guinda en próximos meses. Como en la guerra y en el amor todo se vale los integrantes de “La Familia” que pesa y bastante en esta ciudad se mueven de forma sigilosa aunque perceptible para el ojo entrenado; tan diversos son sus intereses como sus amigos en la política, algunos de ellos incluso dentro de las filas de los que dicen estar “del lado correcto de la historia” y muy cerca de la cúpula de Morena. Igual que Santo Tomás, los protervos subagentes tienen que ver para creer, pero lo que sí es que varios de los trabajadores municipales ya andan confundidos preguntando que por cuál candidato del partido guinda deben votar. El poder es celoso y en la política no hay sorpresas sino sorprendidos pero a ver de qué cuero salen más correas pues así como ellos se mueven también lo hace doña Marina Vitela que manca no está ni tampoco los otros aspirantes del partido guinda a la alcaldía de esta ciudad que ya llevan camino recorrido y no quieren imposiciones. Así, quienes mandan en el edificio de la Madero necesitarán de un muy buen “padrino” si es que quieren imponer, como seguramente sí quieren, su santa voluntad y ya veremos y diremos si logran su cometido. Por cierto, a ver si ya en 2025 por fin se ve movimiento pero de maquinaria arreglando el bulevar Rebollo Acosta y otras vialidades que requieren de arreglos.