Vaya compromiso que se echaron los alcaldes y alcaldesas electos, mismos que en cuestión de días iniciarán su gobierno, o la segunda temporada, cuando se trata de reelección, como es el caso del alcalde del calzado refulgente, Román Alberto Cepeda, y quien firmó el sábado pasado, junto con los otros 37alcaldes electos, la declaratoria para integrarse al convenio del modelo de Mando Único, una estrategia de probada efectividad en Coahuila, que integra a los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad local. Hasta la “capirucha” del pan de pulque se trasladó don Román para escuchar un mensaje bastante claro del gobernador echado Pa’delante: “Un municipio no puede solo ante las amenazas del crimen organizado…Por eso, les pido que trabajemos en equipo, blindemos nuestros municipios y a nuestro estado”. Por aquello de las malditas dudas, Manolo los llamó a sumarse, a cerrar filas, a no politizar el tema y pidió que designen al frente de sus corporaciones policíacas a quienes tengan capacidad y responsabilidad de cumplir los acuerdos además de que vayan pensando en presupuesto. Dice Mateo en las Sagradas Escrituras: “El que tiene oídos para oír, oiga”. Así de claro y contundente…

‘Pareciera que estoy sólo, ¡Alguien dígame algo!’ retaba el diputado guinda, Antonio Attolini Murra, a los diputados priístas mientras casi casi se jalaba de los cabellos, desesperado, porque nadie de los presentes opinaba y de refutarle menos. Attolini estrujaba los papeles de los apartados mientras los del tricolor, mentalmente agotados, ante lo que ni entienden ni les interesa contaban los minutos para terminar la sesión del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, libre y soberano. A partir de ese día los que tienen una curul en lo local ya organizan la pastorela y aunque todavía faltan los papeles protagónicos, como es el de la Virgen María, san José y el niño Jesús, ya por lo pronto Attolini Murra tiene bien ganado el puesto del Chamuco, pues a consciencia, claro está, les hizo pasar a sus colegas legisladores las horas más largas de su vida al extenderse en dicha sesión del Congreso al hablar sobre la homologación de la reforma al Poder Judicial. Cuentan nuestros subagentes que aunque ya estaba todo listo para que los diputados pudieran irse a degustar temprano uno de esos buenos cortes de carne con vino tinto, pues sólo era cosa de levantar la mano, el diputado morenista consideró como necesario exponer uno por uno los 19 apartados de la homologación, de tal suerte que una sesión que sería sólo de ‘trámite’ se convirtió en una sesión siete horas y media en que los mantuvo sentados. Tras su histriónica intervención, las redes sociales no se aguantaron y aprovecharon para lanzarle al morenista uno que otro oprobio, aunque hubo otros que lo postularon como el salvador que viene… ¿Será?

******

Los protervos subagentes ya por fin pudieron descansar, pues bien arropado estuvo el alcalde de la “capirucha” del pan de pulque, José María Fraustro Siller, en lo que fue su tercer y último informe de resultados al frente del gobierno municipal, evento en el cual estuvo presente el “Góber” echado Pa’ Delante, quien se tomó un montón de fotos con el presidente con el pulgar arriba. No obstante, para él no hubo reelección, tampoco ofrecimiento de ocupar algún puesto dentro del gabinete estatal, como sucederá con quien dejará la administración municipal de Ramos Arizpe, por ejemplo. En estos tres años “Chema” se mostró institucional y privilegió la coordinación, respetando las formas, destacó quien estuvo presente. Dice una frase que “amor con amor se paga” y tal vez por eso las felicitaciones y reconocimiento que recibió el lunes tras su informe, porque “haiga sido, como haiga sido” Saltillo supera a Monterrey y Ciudad de México como la ciudad más competitiva entre las zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad y es considerada por el INEGI como la capital más segura del país, lo cual indica que el de Saltillo logró mantener los estándares de sus antecesores.

******

Y en contexto de los recortes federales nuestros subagentes estarán pendientes de la capacidad administrativa y lo creativo que deberá ponerse el Secretario de Finanzas en Coahuila, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, para hacerle frente a la nueva rasurada que se le dará a los fondos presupuestales de la entidad, afectada ya porque desde el inicio de la actual administración, es decir, de diciembre 2023 a diciembre 2024, se le han recortado 3 mil 100 millones de pesos. Ahora en 2025, se la quitarán alrededor de 114 millones de pesos en el rubro de salud, lo cual pudiera acelerar que finalmente Coahuila caiga en la trampa que significa adherirse al programa IMSS Bienestar. Como los subagentes han informado, rubros como educación, salud y seguridad, son los más golpeados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 -y lo que faltapor lo que habrá que ver cuáles son las medidas que se van a implantar para mitigar los efectos negativos de estos recortes en los servicios y programas y no vaya a ser la salida fácil, contraer más deudas a largo plazo o un nuevo aplazamiento (reestructuración) de la deuda pública, en vez de cerrar algunas llaves que están muy abiertas. Veremos y diremos. }

******

Los bien informados subagentes nos comentan que los que están que “trinan” de coraje, son los representantes del comercio organizado local. Dicen los subagentes que hasta que los dirigentes de la Cámara de Comercio de Torreón recibieron por estas fechas “iluminación divina” hicieron caso a los comerciantes afiliados por las crecientes quejas que hay contra los parquímetros, esos que no se ven porque son virtuales, que no todos entienden cómo funcionan pero que sí han redituado ingresos al municipio por las multas que se aplican a los sufridos automovilistas que acuden al centro de la ciudad a realizar sus compras navideñas,Muchos ya no vuelven. Ya en reciente reunión con el alcalde,Mariano Serna Muñoz, presidente de la Canaco en Torreón, dijo que han recibido muchas quejas de usuarios que de plano no pueden aplicar el pago mediante el móvil y prefieren cubrir los 6 pesos por hora de forma manual en los armatostes que aún existen en algunas partes del centro. Piden que se retiren estos equipos o que se instalen más centros de pago, pues es obligatorio el uso de estos parquímetros virtuales que cobran a 6 pesos la hora. El servicio lo proporciona la empresa Parkimóvil y no todo el mundo ha querido utilizar la aplicación porque este tipo de tecnología no siempre es considerada segura para proporcionar datos personales.

******

Dicen nuestros subagentes que quienes están haciendo su “agosto” en pleno diciembre, son los inspectores de Plazas y Mercados, ahí donde cobra como titular Luis Bretado Ramírez quien jura y perjura que el comercio ambulante “se revisa todos los días” a efecto de que no surjan nuevos puestos. Quien sabe a qué ciudad se referirá pero lo que es en el Centro Histórico y en la calzada Colón los subagentes son testigos de que comerciantes ponen sus mesitas para vender de todo. Durante el día, no se diga en el segundo cuadro de la ciudad, en la calzada Cuauhtémoc, en Diagonal Las Fuentes, en Águila Nacional, Lerdo de Tejada, aparecieron puestos de tacos y gorditas que de la noche a la mañana se instalan incluso en las banquetas de domicilios particulares, en terrenos, en esquinas transitadas. Pero el problema no radica en su actividad por si misma, sino en las cantidades que esas personas tuvieron que desembolsar para que los inspectores municipales pasen y se volteen para otro lado, luego de extender la mano claro y no precisamente para saludar. Ciertamente se realizan operativos, pero los propios comerciantes indican que son para pedir las “contribuciones navideñas” y que dicen son de mil pesos para arriba, con el fin de permitirles operar desde el 15 al 31 de diciembre, por lo pronto, como hongos después de la lluvia aparecieron estos puestos, los de comida que son los más socorridos.

******

Nuestros morbosos subagentes que preparan sus atuendos para asistir a sesión solemne del 1 de enero, cuando será la toma de protesta de la nueva administración 20252027, informan a todos los malquerientes de los personajes políticos Cepeda Villarreal, Cepeda Ramírez y Cepeda Rodríguez, que lo más seguro es que el séptimo regidor electo, no asumirá el cargo. Será el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) el que resolverá, pues Mario “N”, está vinculado a proceso e inhabilitado para ocupar el cargo por el proceso penal que se sigue en contra suya y de su hija, la exregidora Olga Xóchitl “N”, por presunta violencia de género. A su vez el IEC determinará si la Comisión Plural Integradora del Ayuntamiento Electo manda llamar al regidor suplente, Raúl Alejandro Garza del Valle, quien se desempeña como director de Egresos. Lo que los subagentes saben es que los dos señalados han interpuesto apelaciones ante tribunales competentes pero con nulos resultados con lo que todo apunta a que pudiera estarse cerrando un probable ciclo de atropellos y abusos. Y eso que aún faltan los resultados de las auditorías al Simas Rural que será sin duda una caja de muchas sorpresas.

******

Y en San Pedro de los Saguaros, ah no perdón, de Las Colonias las cosas están que arden por el tema de pandillas, sin duda un área de oportunidad para las corporaciones ahora que presumen de coordinación en materia de Seguridad. “Tristemente esto se miraba venir muy pronto, ya que las dos colonias han estado en conflicto durante más de un año”, fue uno de los muchos comentarios que se subieron de inmediato a la red, tras darse a conocer la noticia del asesinato de un vecino de la Emiliano Zapata de la mencionada villa. Hace apenas unos días el alcalde, David Ruiz, presumía los avances en materia de seguridad, rubro en el que se invirtieron 90 millones de pesos, según informó, pero eso no evitó que los habitantes del sector alertaran a las autoridades de las riñas diarias entre pandilleros de sectores habitacionales como La Zapata y La Valparaíso, mejor identificada como La Valpa. El grito jamás fue escuchado, mucho menos atendido. Fue hasta la madrugada en que ocurrió el homicidio, cuando elementos de todas las corporaciones de seguridad acudieron, pero solo a tomar conocimiento de los lamentables hechos. Apenas el sábado pasado, habitantes de este municipio expresaban su deseo de que con las nuevas autoridades municipales las cosas cambiaran, principalmente en materia de seguridad, sin embargo, se mostraban preocupados porque sostienen que en San Pedro quien gobierna no es precisamente el que está sentado en la silla presidencial. ¿Quién pone orden en la casa?

******

Allende el Nazas, el dirigente estatal del partido de la Naranja Mecánica, Omar Castañeda, quien recientemente organizó un desayuno con medios de comunicación (con rifa de electrodomésticos incluida) se dejó caer contra quienes -sin decir nombres actualmente son diputadas federales del partido del oficialismo (llámese Marina Vitela y Betzabé Martínez) por solo haberse ido a pasear a San Lázaro pero sin evitar el recortón del presupuesto asignado por la federación a Durango que ahora no solo quedó “tablas” (que ya es bastante malo) sino que en términos reales, considerando la Inflación, va a la baja en un 7% pues incluye también un recorte de casi mil millones de pesos para mejoras carreteras en la entidad (por lo que prácticamente en este rubro se quedó Durango en ceros) pero como al partido guinda lo que le interesa es repartir “apoyos” a través de los programas sociales para ganar votos y poco y menos le interesa combatir el rezago del país, algo que salta a la vista en la entidad, pues muchos de los que no pertenecen al oficialismo tendrán que sacar la garra, hacer alianzas con los buenos, los no tan buenos, los que le saben al territorio electoral y lo más importante; los que traen billetes, si es que quieren ganar la Presidencia Municipal en 2025.

******

Y hablando de los guindas, tras el cierre del registro interno en Morena, el domingo pasado, para quienes aspiran a candidatos por las alcaldías, en Gómez Palacio, los que obviamente se registraron y andan muy activos en sus chismosas redes sociales teniendo mayores posibilidades de dar batalla en 2025 son: Marina Vitela (quien no quita el dedo del renglón en sus aspiraciones por la Gubernatura), Betzabé Martínez (que trae la bendición de Adán Augusto) y Alejandro Mata que tiene amigos en todos lados. En Lerdo los tres mosqueteros morenistas que ya se vieron en 2025 gastándose el presupuesto municipal son: Flora Leal, Felipe Sánchez y Georgina Solorio. Todos los suspirantes cuentan con su capital político, trayectoria y la bendición de la Sheinbaum y todos desde ahora ya andan dándose pataditas por debajo de la mesa. Claro está que estos no son todos los aspirantes que se registraron pero con seguridad al menos dos de los arriba citados sí aparecerán en la boleta.