Verdades y Rumores

Decía Marx que la historia se repite, pero la segunda vez como farsa. Esta reflexión del más puro espíritu soviético viene a colación porque parece que algo semeja la segunda temporada de alguna mala serie de televisión. Hace años hubo un rifirrafe entre el entonces presidente municipal de Torreón José Ángel Pérez y el entonces gobernador Humberto Moreira. ¿Quién ganó? Los del abecedario, y ¿quién es perdimos? Los laguneros. En estos días ha habido datos preocupantes de las tensiones entre lo gobiernos municipal y estatal que parecerían repetir la historia, cosa que nadie en su sano juicio puede querer.

Parece que las descortesías son el día a día. De un lado arguyen que sí los invitaron, del otro que no, algunos que con mala leche porque ya sabían que no podían, vaya usted a saber. ¿Falta de solidaridad? ¿Ambición desmedida? ¿Egos galopantes? También abona el pleito en las páginas de unos diarios que distan de ser juaristas en su justicia y gracia, aunque el apellido de sus dueños se parezca.

¿Convenio fallido, extorsión descarada o a la mano invisible del titiritero? Lo que sí es un hecho es la genuina preocupación de una sociedad que ya vio la primera parte de la serie y teme una farsa de la segunda. Ojalá se arregle.

■■■■■■■■■■■■■

A estas alturas los protervos subagentes consideran ya meras ocurrencias las propuestas de quien en cuestión de días dejará de cobrar como director de Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab, (a menos que lo vuelvan a contratar, claro) respecto a la solución para que la polémica obra “Giro Independencia” funcione.

Una vez que ya terminaron las indescifrables “obras complementarias” o los “engarces”, que son los accesos y salidas de los carriles centrales, dice que se colocarán señalamientos para que los automovilistas sepan cómo utilizar la glorieta del Águila del América. Quizá se coloquen boyas o vibradores en los carriles laterales antes de llegar a la rotonda. Y para quienes pensaban que terminaría el suplicio al transitar por ese sector, los subagentes les informan que se harán “otros trabajitos” del lado del puente “El Campesino” y habrá pavimentación en la bajada, pero eso será en otro capítulo de esta saga, ya que se llevarán más tiempo y por supuesto -redoble de tambores- mucho mayor presupuesto. Después de tantas justificaciones con relación al por qué siguen los embotellamientos desde el Puente Villa Florida, el sector del Giro Independencia y hasta pasando el Puente El Campesino, ya nada más falta que tanto von Bertrab como el jefazo de Vialidad, Luis Morales Cortés (que ahora hasta salió experto en Ingeniería Vial) digan que es por la temporada navideña.

■■■■■■■■■■■■■

A propósito del preocupante incremento de los homicidios dolosos en La Laguna y sobre todo en Torreón en este 2024, resulta oportuno el mensaje enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum a los gobernadores del país a que atiendan el tema de seguridad de manera personal y les ofrece apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal con acciones de inteligencia para que haya más investigación y se ‘judicialicen’ las carpetas. Fue relevante lo que dijo en el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad en el sentido de que lleven a cabo diariamente las reuniones de gabinete de seguridad para que se haga efectiva la coordinación. “Donde el gobernador está al frente, se nota y donde no se atiende, siempre hay problemas. La coordinación no se da, sino está la cabeza”. Como que la leída de cartilla estuvo más que clara y que bueno, considerando que muchos de los estados gobernados por Morena tienen la peor crisis de inseguridad en su historia. Por cierto, en la citada reunión, los únicos ausentes fueron la gobernadora de Tlaxcala, la morenista Lorena Cuéllar Cisneros y el “Góber” Echado Pa’ delante de Coahuila, quien para entonces, realizaba su segunda visita al Vaticano, ya que la primera fue en 2022. En donde sí estuvo presente y hasta “selfie” se tomó fue en la 115º Asamblea General Ordinaria del IMSS, donde también estuvo Sheinbaum y Zoe Robledo.

■■■■■■■■■■■■■

Y en el Gobierno del Estado de Coahuila a alguien le dio por disfrazarse de “El Grinch” y robarse la Navidad con eso de que, a propósito del cambio de placas para el trienio 2025-2027, los automovilistas cumplidos deberán pagar por las nuevas láminas, más los Derechos Vehiculares, y ahora se suman otras polémicas y obligatorias “cuotas especiales”, como el de como Fomento a la Educación, total que alrededor de 4 mil 300 pesos, de acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos 2025 para el Estado de Coahuila.

Solo el cambio de placas nuevas tendrá un costo de mil 126 pesos.

Los demás son impuestos y más impuestos, con lo que el gobierno proyecta recaudar más de 3 mil millones de pesos en 2025, es decir, 700 millones más que en este 2024. A eso se le añade que ya algunos funcionarios con exceso de iniciativa proponen que el ISN se incremente a 4 por ciento, cuando apenas en octubre 2023, subió la tasa de este gravamen de2a3 por ciento. Los subagentes están interesados en conocer en qué se van a invertir estos recursos que normalmente caen en los primeros tres meses del año. Veremos y diremos porque estará duro el ramalazo.

■■■■■■■■■■■■■

Mientras varios funcionarios municipales que ya cobraron su primera quincena de diciembre, su aguinaldo, ahorro y demás, pusieron su veladora a la Virgen de Guadalupe para que les haga el milagrito y puedan seguir cobrando en la sagrada nómina durante los próximos tres años.

Aseguran los subagentes, que escuchan detrás de las puertas, que serán pocas las bajas pues el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda, que dará a conocer la totalidad del gabinete el viernes 3 de enero a eso de las 12 del día y según esto le apuesta al dicho “más vale malo conocido, que bueno por conocer” así es que hará pocos e irrelevantes movimientos. Por cierto, las inestables redes sociales dieron cuenta del viaje que hicieron a Roma, Italia, durante el reciente evento en el que Coahuila hizo presencia en El Vaticano, de quien presume a voz en cuello que será el vicealcalde, perdón, jefe de Gabinete, José Elías “Pepe” Gánem Guerrero. Nada tiene de malo que él y su esposa, Martha Rodríguez Romero, presidenta de los Tribunales de Justicia Municipal y ferviente defensora del alcalde, hayan viajado en la danza de matachines, es pecata minuta, pues sus recursos personales les permiten eso y mucho más. La pregunta es ¿les pagarán los días en que anduvieron turisteando? Posiblemente sí, considerando que tampoco acuden normalmente a sus oficinas, dicen.

■■■■■■■■■■■■■

Luego de las afirmaciones de las autoridades municipales, llámese Seguridad Pública, Protección Civil, Plazas y Mercados, etcétera, que juran y perjuran que emprendieron el jueves un operativo contra la Pirotecnia en Torreón, que abarca la Región de La Laguna, los subagentes no saben si reír o llorar. Nada más hay que darse una vuelta por los mercados locales y preguntar por palomitas, cohetones, buscapiés y todo lo que truene para confirmar que se venden discretamente. Ya pasado el 20 de diciembre y dos días antes de la Navidad, se venden en los cruceros a los automovilistas a la vista de todos. Su comercialización va en aumento y se vio en las recientes peregrinaciones y no se diga en las ceremonias de “Las Mañanitas”, pero igual, no se restringieron. Los subagentes no creen que los elementos policíacos, ni siquiera los de Protección Civil vayan a salir de la comodidad de sus oficinas y menos con esta temporada de incipiente frío, para realizar revisiones exhaustivas, ponerse a caminar por los lugares donde además, ya saben que se vende. Así es que mejor esperan a que alguien denuncie.

■■■■■■■■■■■■■

En la capital de los Alacranes los diputados locales duranguenses y morenistas van por la desaparición del Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales (IDAIP) y es que han de pensar que si ya lograron que a nivel federal los de su bancada desaparecieran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pues qué caso tiene tener un organismo similar en la entidad. Total; a quién le importa garantizar la transparencia, rendición de cuentas, y el acceso a la información pública cuando tienen el triunfo electoral garantizado. Así, sin inmutarse, los del partido guinda lograron echar abajo al menos 20 años de esfuerzos de la sociedad civil para que organismos autónomos fueran garante del acceso a la información que además es pública; un retroceso que impacta directamente a cada ciudadano. Al eliminar al INAI se elimina también una herramienta fundamental para fiscalizar al poder. Su autonomía era clave para que sus decisiones fueran tomadas sin interferencias políticas o ideológicas además de que ahora se deja un vacío jurídico respecto de la administración y gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia. Morena, para ser un partido que se autonombra “progresista” actúa en retrospectiva al más puro estilo del PRI de los años setentas y es que el poder corrompe y ahora muchos, quienes se decían de izquierda, se convirtieron al final en aquello que habían prometido combatir.

■■■■■■■■■■■■■

Allende el Nazas, como cada año, por estas fechas, el presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez y su señora esposa, la diputada local, Susy Torrecillas, abrieron las puertas de su hogar a todos los chismosísimos representantes de los medios de comunicación a quienes hicieron una bonita posada el pasado jueves. Los manteles estaban listos, la comida bien hecha, enormes los osos navideños ornamentales en el jardín y los “comunicólocos” estaban que brincaban de la felicidad, porque ya habían visto a lo lejos, botellitas de bebidas espirituosas para paladar exigente adornadas con moños relucientes. Don Homero y Doña Susy, muy amables ellos, saludaban mesa por mesa a los futuros comensales. Todo era paz y armonía y más perfecto no podía salir el evento cuando de repente “trakas”, dos representantes de medios de comunicación, uno alto, de pelo negro y otro bajo, de pelo rubio, decidieron encararse y “cantarse un tiro” en mitad del recinto pero por fortuna hubo buenas almas que intervinieron para que “Pedro Picapiedra” y “Pablo Mármol” pudieran calmarse antes del primer “round” y varios de ellos les advirtieron que si no tenían nada mejor qué hacer -encarecidamente- no lo vinieran a hacer a casa del presidente. Por fortuna, se serenaron. No obstante, cuentan los chismosos subagentes, había gran expectativa de que ayer viernes, día en que el Municipio de Gómez Palacio celebró un desayuno en el Centro de Convenciones para los mismos medios de comunicación los dos combatientes pudieran concluir lo que dejaron pendiente aprovechando la ausencia de doña Lety Herrera (quien no anda de ánimos para fiestas) y de los directores pero ambos se evitaron.

Ya veremos y diremos si en la posada que organizará el gobierno duranguense el “Góber” que no canta mal las rancheras, ahora que llegó santificado, triunfante y ufano, tras cantarle a la Morenita del Tepeyac, logra que los dos reporteros logren darse la mano o al menos que se den “un tiro limpio”.

■■■■■■■■■■■■■

Y en Gómez Palacio llamó la atención que el expugilista Cristian Mijares, expresidente del PRI y actual regidor (que llegó por el PRI) anunciara su renuncia al partido tricolor luego de todo el apoyo recibido y dicho por él mismo de doña Lety Herrera.Se dice que Cristian va a las filas de Morena o a las del Verde que para el caso es lo mismo. Más raro aún es que se vaya “ileso”, sin un pronunciamiento del Comité Directivo Municipal del PRI que lo tilde de “traidor” como suele ocurrir en estos casos, por lo que más que se haya ido pareciera que alguien lo mandó. Otra renuncia “sospechosa” al tricolor fue la de Polo Pasillas, dirigente campesino y excenecista quien dice estar abierto a invitaciones de otros partidos. Los malpensados dirán que alguien anda moviendo alfiles y más a menos de un año de que concluya la administración Herrerista. Por cierto, que en la “Familia” más conocida de Gómez Palacio no han podido hacer que el “primer sobrino” logre controlar sus impulsos, cosa de la cual los “guindas” andan más que pendientes.