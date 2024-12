Verdades y Rumores.

De noche, los protervos subagentes cuentan ovejas pero no pueden dormir pensando si el “Góber” Echado Pa’delante privará o no al alcalde de Saltillo ‘Chema’ Fraustro de su grata compañía en su próximo Informe de Resultados, que será el lunes 16de Diciembre. La razón del insomnio son las odiosas comparaciones sabiendo que en política la forma es fondo y que Manolo tuvo, seguramente, un montón de cosas más importantes y urgentes qué atender que le impidieron hacer acto de presencia en el Tercer Informe de Resultados del alcalde mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda González, y tan ocupado ha andado que tampoco estuvo presente en la inauguración del Giro Independencia. Eso sí, Manolo mandó con el del calzado impoluto al secretario General de Gobierno, Óscar Pimentel González, en su representación, quien seguramente se quemó las pestañas ensayando el breve discurso y saludo del mandatario por su último informe de su primera administración pero ni oportunidad le dieron de robarle cámara al presidente municipal. Por cierto, llama la atención que en las chismosas redes sociales han arreciado los ataques promovidos por quienes tienen exceso de iniciativa en uno y en otro orden de gobierno por lo que cada día se amarran más esas navajas. A ver si por estas fechas se hace presente el espíritu navideño o siguen como Pimpinela pegando la vuelta y sin poderse comprender.

Por cierto, como en el gobierno de “Torreón Siempre Puede”, algunos regidores, directores y exdirectores generales, creen que ellos también pueden, comentan nuestros infiltrados subagentes que se anduvieron despachando con la cuchara grande y se habla cada vez más de una gran cantidad de predios municipales que supuestamente eran controlados por el extinto Coproder, allá por 2019 y que, como nadie va a ponerse a revisar folio por folio, pues ahora aparecen con flamantes escrituras a nombre de negocios y particulares, mismos que tuvieron que pagar jugosas sumas de dinero en la larga carrera de la regularización que pasó por Catastro, Desarrollo Urbano con el anterior titular, Francisco Torres Suárez y obviamente la Comisión de Patrimonio Inmobiliario y Tenencia de la Tierra, sin dejar de lado a dos dependencias claves, la Dirección Jurídica Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento, ya muy versados en estos menesteres. Dicen que son alrededor de 200 millones los que redituaron estos “trámites”. Por cierto, recientemente fueron vistos en estos lares Olga Xóchitl Cepeda Rodríguez quien enfrenta un asunto penal junto con Mario Cepeda Ramírez, regidor electo, ambos con su respectivo brazalete electrónico ¿Qué andarán arreglando?

A pocos días que se den a conocer los integrantes del nuevo gabinete municipal de Torreón, ojala que Santa Claus o los Reyes Magos traigan como obsequio luz y entendimiento a quien deba tenerlo para que sin filias ni fobias pueda hacer un balance real -como lo harán organismos de la sociedad civilrespecto al desempeño que tuvieron los directores municipales, muchos de los cuales los subagentes no se explican cómo es que pudieron sobrevivir este lapso en la sagrada nómina de la cual añoran seguir formando parte. Pero a ellos, al igual que los regidores que repetirán, se les debería hacer una evaluación pues la mayoría cree que su trabajo consiste en aplaudir como las focas y no desempeñar a cabalidad la función que les fue encomendada. Por ejemplo Luis Cuerda Cerna, Omar Morales Rodríguez, Karla Centeno y la morenista Zazil Pacheco, se les debería hacer una concienzuda evaluación a ver si ya aprendieron porque nomás no repunta su trabajo en comisiones. De los directores de área, cada uno han trabajado duro, pero sólo para su santo.

Aunque ha resultado un éxito la gira económica y cultural que encabeza el gobernador echado Pa’ delante, ya que en estos momentos Coahuila tiene presencia en el Vaticano, en donde es el invitado a la Navidad Mexicana, bien haría en hacer públicas las condiciones de financiamiento en la que se realizó el viaje, pues se sabe que varios empresarios se sumaron para llevar una muestra representativa gastronómica y cultural de la entidad a la Santa Sede aprovechando la apertura estatal. Pero, como don Manolo también tiene malquerientes no estaría de más precisar sobre los patrocinios que se dieron de la IP del Sureste y sus respectivos rubros, es más, si los miembros de su familia viajaron con recursos propios y cómo estuvo lo de la participación de la danza de mujeres matachines de la iglesia de la Medalla Milagrosa de la colonia El Fresno. Vale la pena hacerlo porque luego algunos despistados andan como a 20 cuadras del desfile, suponiendo y especulando…

Por más reuniones, saluditos y sonrisas que se intercambien autoridades estatales y federales lo que está claro es que existe en Coahuila la necesidad de incrementar la captación de recursos propios porque los recortes federales seguirán. Coahuila era, hasta hace poco, la entidad que ocupaba el cuarto lugar nacional en ese rubro ya que al parecer en el caso de algunos funcionarios estatales la curva del aprendizaje se extendió de tal suerte que, por segundo año consecutivo, este fin de año tampoco habrá esquemas de pago anticipado o prepago de los derechos de Control Vehicular en el Estado, lo que sin duda era de gran apoyo financiero para los contribuyentes ya que obtenían importantes descuentos por realizar el trámite en diciembre. Peor aún estará el 2025, ya que se vencen los tres años de ley para el canje de placas vehiculares con sus respectivas calcomanías de identificación, que cubrirán el período 2025-2027. No se han dado a conocer los precios de las láminas, pero sin duda será un duro golpe al bolsillo de los propietarios de automóviles nacionales. Se licitó la compra de un millón 763 placas para unidades automotrices en sus diferentes modalidades. Actualmente, cuentan los estudiosos subagentes, hay 500 mil ciudadanos que no pagan Derechos Vehiculares y no se diga los cientos de vehículos de procedencia extranjera sin regularizar. ¿Interesa o no al Estado allegarse de recursos? , es pregunta para el Secretario de Finanzas José Antonio Gutiérrez Rodríguez.

Hace ya tres meses las autoridades municipales decidieran independizarse, disolver el Grupo de Reacción que tenía la Policía Estatal en Torreón para crear por su cuenta y recursos, su propio equipo de élite, denominado Grupo de Reacción Torreón pero ¿Influyó esta nueva forma de organización?, coincidencia o no, las cifras oficiales, proporcionadas por la Fiscalía General de Coahuila (FGE), de enero a diciembre, no son alentadoras. La Comarca Lagunera se ubica en el primer lugar con el registro de 45 homicidios dolosos, le sigue la Región Sureste con 34, la Centro con 13, la Norte con 20 y la Región Carbonífera con 10. La misma dependencia detalla que el municipio de Torreón registró 31 homicidios dolosos, Saltillo 25 y en tercer lugar Acuña con 9. Si se considera que 2023, cerró con 16 homicidios dolosos, el incremento es por el orden del 94 por ciento. Por lo pronto, los representantes de las dependencias encargadas de la seguridad, el Mando Único, Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional, el Ejército y las corporaciones estatales ya tienen prendidas las alertas en el caso de Torreón que concentra la cuarta parte de los homicidios registrados en el estado. Cuentan nuestros subagentes que por allá en la capital del smog ya se andan frotando las manos para criticar el Mando Único debido a las inconsistencias que ha mostrado La Laguna en los últimos meses. Aunque ya está todo, nuestros subagentes infiltrados nos reportan que el próximo sábado el consejo estatal va a refrendar el modelo coordinado entre alcaldes, alcaldes electos y el Gobierno del estado.

Allende el Nazas, los subagentes que gustan de probar una que otra bebida espirituosa en estas fechas de amor y paz, previo a la discusión familiar por los terrenos de la abuela, no pudieron evitar poner atención a las palabras de doña Lety Herrera en Gómez Palacio, quien, claridosa como es ella, dio a entender que le interesa poco y menos homologarse en tema de alcoholes con otros municipios vecinos en estas fechas y aplicar la medida recaudatoria, ah no perdón, preventiva del operativo alcoholímetro que usan otros alcaldes preocupadísimos porque los ciudadanos lleguen sobrios a casa pero más que nada que paguen los más de 12 mil pesos de multas -Oye, ¿Quién puso el alcoholímetro aquí a tres cuadras en el bulevar?preguntó alguna vez Don Carlos Herrera, a lo que la presidenta refirió que ella misma fue (siendo ya alcaldesa de Gómez Palacio) “pero él me dijo: ¿Entonces tú les vendes alcohol y luego los chingas?”, habría recordado ‘amorosamente’ pero entre risas la edil ante el Cabildo, gracias a lo cual el 24, 25 y 31 no habrá en Gómez Palacio operativo alcoholímetro.

Y en la Ciudad Jardín, cuentan los chismosos subagentes, que al que se le ha visto bastante tranquilo, por mucho que los guindas le hicieron montón en el Congreso de Durango con el tema de las observaciones a la cuenta pública de Lerdo del 2023, misma que no se aprobó, es a don Homero Martínez, quien dijo que la mayor parte de los señalamientos son administrativos y no por posibles daños a la hacienda pública pues le están pidiendo de la capital de los alacranes -por aquello de las malditas dudasuna fotografía de cada una de las despensitas otorgadas por el Municipio a través de diferentes instancias municipales como Atención Ciudadana, DIF, Instituto de Discapacidad, Adultos Mayores, etcétera, etcétera. El “pequeño detalle” es que son más de 72 mil despensas las que reparte anualmente Lerdo así es que en la Auditoría Superior del Estado de Durango (ASED) tendrán que designar a una persona que exclusivamente se dedique a revisar las imágenes de las sonrientes familias que reciben estos apoyos y llamarles a cada una de ellas porque de otra manera ni cómo le puedan hacer. Ojalá que así de estrictos se pongan con municipios como Mapimí, Tlahualilo, o Nazas, donde las irregularidades cometidas por los alcaldes rayan en lo absurdo y se pasan por el arco del triunfo la ley de contabilidad gubernamental.