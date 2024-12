Verdades y Rumores

En el marco del pleitazo en el Senado de la República, donde hubo jalones, aventones, recordatorios maternales armado entre senadores panistas y morenistas el jueves pasado en plena sesión al que se le vio más que puesto para los trancazos fue al más que chido Luis Fernando Salazar, quien se notó más alterado que el propio Adán Augusto mientras que el exinquilino del Palacio Rosa no le quitaba la vista de encima y hacía ademanes -desde la seguridad de una sana distancia- para calmarlas aguas.

Lo cierto es que el primero que tocó (no empujó) fue Adán. Para quienes se perdieron esta lucha de dos a tres caídas con límite de tiempo por petición de Fernández Noroña (habrase visto) el enfrentamiento se dio cuando el senador panista Mario Vázquez, criticó a Morena por haber puesto como ejemplos de pluralidad de su bancada a los expanistas, ahora morenistas Javier Corral y a Miguel Ángel Yunes Márquez (como si fuera cosa de presumir) y donde este último que tras pactar con Morena, votó de última hora a favor de la reforma al Poder Judicial.

En su señalamiento Mario Vázquez dijo que una cosa es convicción y otra “ir a darlas” y no precisamente las gracias, lo que ocasionó que Yunes, y el coordinador de Morena Adán Augusto López, lo siguieran hasta su escaño, le reclamaran y pidieran que se disculpara. Pero al no aceptar, Yunes advirtió: “Donde te vea, te voy a partir tu m..”. a la vez que Adán Augusto, fúrico se aproximó pero fue contenido. Mientras los teléfonos celulares se daban vuelo captando los momentos para plasmarlo en las inestables redes sociales, también se vio que el vicecoordinador del PAN, Enrique Vargas, fue jaloneado, en tanto Manuel Velasco, senador del PVEM, con cara de susto, lo detenía para que se calmara. El senador que sacó sus dotes pugilísticas, el morenista coahuilense, Luis Fernando Salazar, fue quien tomó al panista por la espalda y lo jaloneó, se unió al gritoneo y ya se aprestaba a tirar manotazos, pero fue contenido por Velasco. De fondo se escuchaba la popular canción, “la arena estaba de bote en bote” y los senadores locos de la emoción. Y antes se decía que el Senado no era el mercado de San Lázaro. Sin duda se nota la transformación.

Ya invadidos del espíritu navideño, los subagentes nos comentan que los que salieron muy contentos del evento del tercer informe municipal el miércoles al mediodía, fueron Héctor Estrada Baca, director de Desarrollo Social, el diputado local Felipe González Miranda que pasa más tiempo en Torreón, que atendiendo las obligaciones en el Congreso del Estado y el flamante director de Servicios Administrativos Víctor Navarro Arratia. Llegaron a conocido restaurante de franquicia recientemente inaugurado, por el rumbo del bulevar Independencia y ni tardos ni perezosos pidieron una de las áreas privadas y hasta allá les sirvieron finos cortes y los vinos tintos de alta gama para acompañar los platos que circularon con generosidad. Los subagentes disfrazados de meseros informan de interesantes “cosillas” que hablaron entre sí, de ciertos focos, de leche sello rojo que no se entregó, lo mismo que bultos de cementos y minucias de ese tipo. El que pagó la cuenta y de una cantidad importante, fue el que despacha en el tercer piso. Por ello, los sub agentes ya andan de acomedidos buscando los comprobantes correspondientes, nada más por sana curiosidad, ya que se trata de uno de los restaurantes más caros de Torreón, así que veremos y diremos lo que le meten de gastos de restaurantes al gasto público. Y es que, nos cuentan que no es el único caso y de ello saben bien ahí en la Secretaría del Ayuntamiento, donde juran y perjuran que hasta los gastos de la despensa familiar incluyen.

Por si las dudas y como en Coahuila ya se tiene experiencia de las repercusiones que trae eso, ante la inminente avalancha de deportaciones anunciada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump a partir del mes de enero en que asuma el cargo, las dependencias encargadas de la seguridad se preparan para estar en sintonía con el plan que el Gobierno de Claudia Sheinbaum aplique, porque se necesita también que el Instituto Nacional de Migración, haga lo que nunca, ponerse a trabajar para evitar la entrada desde las frontera sur y norte.

Por lo pronto, para la semana entrante, se tiene anunciada una reunión de la Mandataria federal con los gobernadores fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para definir el plan de recepción y que dicen, abarcará también el aspecto humanitario, algo así como establecer albergues temporales. Como para esas fechas ya andará por Roma, Italia el gobernador echado pa’ delante en gira de promoción económica y cultural, habrá qué ver a quién se mandará con la representación oficial.

Aunque es mucho pedir que hagan en esta temporada en que se registra importante derrama económica por la entrega de aguinaldos y otras prestaciones laborales, nuestros subagentes recomiendan a los policías municipales o si estos no quieren por andar ocupados en otras cosas, se los dejen a los estatales a fin de que refuercen la seguridad en los cajeros de los abarrotados centros comerciales, en los bancos y hasta en el exterior de éstos. Los subagentes nos reportan que los delincuentes ahora hasta se forman en los cajeros, junto con los ciudadanos normales. Son varios casos en los que han brindado “asesoría” a despistados y apresurados cuentahabientes respecto a cómo colocar su tarjeta y les han robado su dinero, porque en la supuesta ayuda, se apoderan de los números del plástico y hasta del NIP. Algunas pistas indican que son hombres jóvenes y acicalados, de trato gentil, y se hacen acompañar de mujeres. Con acento extranjero, por supuesto. Avisados pues.

Antes del Giro Independencia los conductores del oriente de la ciudad se quejaban que la circulación en el periférico o libramiento de Torreón no podía ser más lenta pero, como las autoridades se esfuerzan en nunca perder esa enorme capacidad de sorprendernos a los laguneros lo consiguieron. Del Águila ni hablar, muy hermosa, pero su majestuosidad no resuelve el enorme cuello de botella que se generó con esta nueva rotonda que era de dudosa utilidad y explicamos el porqué: por un lado, apenas a unos metros de donde se encuentra ubicada, ya había dos retornos en lados opuestos del libramiento. Por otro lado el bulevar Independencia siempre tuvo salida e ingreso desde el periférico mientras que quienes vienen de la Zona Industrial (atrás de la Feria) donde circulan principalmente camiones de doble remolque o carga pesada difícilmente utilicen esta rotonda ¿Entonces a quién le sirve? Como se sabe, el diseño de una rotonda tiene el objetivo de facilitar el flujo de tráfico pero en este caso pareciera haber logrado el efecto contrario ¿No habría sido mejor ampliar carriles en el libramiento? Igual como hacen los vecinos del norte, en Estados Unidos, con los “freeway” cuyo diseño permite que funcionen sin semáforos, sin presencia de agentes de Vialidad y más considerando el desplazamiento de familias en edad productiva que vive al oriente de la ciudad. No se critica el gasto realizado en la obra sino la funcionalidad.

Las filas de vehículos circulando a vuelta de rueda en horas pico ahora son mucho más largas que antes y para comprobarlo basta transitar por ahí antes de las 9 de la mañana o después de las 5 de la tarde. Los periodistas, a quienes algunas autoridades han pedido guardar silencio lo saben, los ingenieros lo saben, los conductores lo saben y a estas alturas seguramente en el edificio más caro de la ciudad lo saben, lo saben… Como decía La Santanera.

Para que las autoridades estatales no crean que los subagentes se olvidan de ellos también es justo recordar que es vergonzoso, por decir lo menos, que a estas alturas sigan sin retirar las espantosas jaulas metálicas ya abandonadas, destruidas y llenas de basura de lo que serían las paradas del Metrobús que no fue ni será y que todo el mundo sabe que no será terminado, que fue un proyecto fallido por razones multifactoriales que no dejan bien paradas ni a las autoridades estatales ni a las federales ni a los diputados que anduvieron ahí metiendo la nariz y para el cual ya ni siquiera existe una bolsa de recursos asignada o un fondo para concluirlo, ni existirá como dijo don Teofilito, por los recortes y porque la política pública del país ya cambió, para bien o para mal.

Estas inútiles estructuras no tienen razón de ser pero además estorban. Es fecha que no se puede circular normalmente utilizando los 4 carriles desde el bulevar Revolución por la calle Ramos Arizpe siendo una vialidad de alta conectividad que colinda con bulevares y que es la principal salida desde ese punto hacia Durango porque están esas boyas en mitad de carretera y esas estructuras metálicas abandonadas que de noche son utilizadas como moteles por vagabundos, etilizados y drogadictos. Mejor sería que las retiraran de una buena vez, a menos que quieran seguir teniendo esos monumentos a la ineficiencia gubernamental.

Allende el Nazas las cosas en Morena andan más que calientes para quienes suspiran por la silla presidencial de Gómez Palacio y Lerdo. Marina Vitela, Betzabé Martínez y Alejandro Mata buscan ser el abanderado o abanderada de la 4T en Gómez Palacio mientras que en Lerdo andan como 16 aspirantes de los cuales con posibilidades reales de llegar, según varias encuestas, son Felipe Sánchez, Flora Leal y Georgina Solorio (en ese orden). Pero, por supuesto todavía nada está definido y será hasta enero cuando ya salga humo guinda en el partido de López Obrador. La que ha andado sudando la gota gorda es doña Marina Vitela don diferentes acciones que postea en sus redes sociales pues su objetivo es llegar a la Alcaldía y nuevamente de ahí posicionarse para llegar a la gubernatura. No obstante, todo dependerá de quién se defina por Morena para la Alcaldía en Durango, capital, pues el senador petista, Gonzalo Yáñez, quiere volver a ser alcalde en la capital de los alacranes y ya advirtió que si no le dan la candidatura quiere esa misma posición para el PT en el caso de Gómez Palacio así es que “Betza”, quien tiene una posición asignada por el PT y no por Morena, tendría posibilidades de ser la candidata de la 4T, algo que desmontaría el plan de doña Marina. El senador se disputa la candidatura en la capital contra el doctor José Ramón Enríquez, quien en 2021 ganó las encuestas internas de Morena para la gubernatura pero no se la dieron y ya sabemos todos lo que pasó. No hubo nada para nadie.