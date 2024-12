Dicen nuestros subagentes que, por inaugurarlo antes del tercer y último informe, no se logró percepción positiva respecto a la obra vial llamada “Giro Independencia”. Faltan todavía “detalles” señalización, sociabilización de los sentidos de circulación, máxime que en esta ciudad no hay la costumbre del uso de rotondas. Hay pavimento regular y cordonería realizada con prisa, y a nadie se le ocurrió tener a tiempo, cuando menos de adorno para la foto, las áreas verdes. Dicen los subagentes que tampoco está listo el cárcamo para el rebombeo de aguas pluviales y por supuesto todo eso que no se ve. Ya lo habían adelantado los subagentes que cuando no saben una cosa, preguntan a los que le saben de ingeniería vial y éstos respondieron prestos que por los cambios que sufrió el proyecto original, ese lugar se podría convertir en un nudo vial, el tiempo dirá si los agoreros subagentes pecan de pesimismo o de realismo. Uno de los expertos además sugirió que con afán de ayudar a la autoridad, en plan propositivo que la entrada de galería por el Independencia está frenando la operación de la rotonda, esa vuelta a Galerías debería ser cerrada y que tomen el giro para que den fluidez, como una vuelta en ‘U’, así muchas ideas surgen...

Pero por ser temporada navideña y llenos de ese espíritu generoso, los subagentes le harán caso a las recomendaciones que hizo el alcalde mejor boleado Román Alberto Cepeda, respecto al congestionamiento vial que permanece en el sector. Llamó a todos a “tener paciencia”, pero aparentemente fue contraproducente pues en las inestables redes sociales, los mensajes son de abiertos reclamo. Paciencia tendremos…

*******

Pero lo que sin duda eclipsó la inauguración de la obra, que bien pudo esperar una o dos semanas más a que se hicieran los famosos “trabajos complementarios” y no presumir que fue realizada “en tiempo récord’, fue la colocación de la figura estilizada de un águila. Fue la empresa Retador Innovaciones, dirigida por el escultor gomezpalatino Gerardo Mauricio Núñez, quien diseñó el águila con el nombre de “Torreón siempre libre” colocada en la parte superior de la rotonda. Su elaboración se llevó más de cuatro meses, tiene 11 metros de altura -ocho de la escultura más tres del Torreón, pesa más de ocho toneladas y es de acero inoxidable. Dicen los subagentes que el costo fue de “aproximadamente 4 millones de pesos’. Pero lo que llama la atención fueron las palabras del alcalde con relación a la misma: “este elemento distintivo resalta la independencia de nuestro país y de la ciudad”. De quién fue la idea y por qué el nombre “Torreón Siempre Libre”.

*******

Y se llegó el día. Los subagentes andan festivos porque justo este miércoles, el alcalde del calzado impoluto, que ayer andaba muy serio entregó el documento al Cabildo, hoy tendrá que mostrar su mejor sonrisa para rendir el tercero y último informe de su administración correspondiente a la primera temporada de su gestión. De cara a los mismos invitados de siempre, perdón, a los ciudadanos de a pié, de las colonias que seguramente fueron convocados a la Casa Nana, dará cuenta de las condiciones en que tiene a Torreón. Los subagentes ya cuentan con la compilación de sus compromisos de la primera campaña para ir palomeando a ver si cumplió. Habrá que estar listos para ver si ahora sí el gobernador Echado Pa’ delante tiene a bien acudir a este evento. Algunos subagentes aseguran que no vendrá pues ya que se sabe que no va a ir a las lecturas de los informes de los alcaldes y alcaldesas salientes, únicamente en enero a la toma de protesta de algunos y quien ya prepara su viaje a Italia para promocionar, dice, el cluster automotriz, en una de esas y se trae la armadora de Ferrari. Así que veremos y diremos pues las especulaciones en torno a que las cosas no son lo que parecen, continúan a todo lo que dan. Así son las lenguas de doble filo.

*******

Y de filosos hablando, antes de que termine este año, los becados del Congreso del Estado, que se dan tiempo para mostrar sus bailes y cualidades artísticas en TikTok como Felipe González Miranda que se ausentó del inicio del ciclo de comparecencias de secretarios con motivo del análisis del primer informe del gobernador, deberán tomarse su labor más en serio y aprobar dos iniciativas como son las reformas que son urgentes a la Ley del Notariado de Coahuila y con lo que se pretende “amarrarle” las manos a muchos fedatarios que incurren en malas prácticas y por más que hacen y deshacen en trámites legales tramposos nomás no había manera de meterlos a la cárcel. La otra iniciativa es para reformar el Código Penal y aplicar sanciones específicas por el uso de drones ya que se tiene establecida y ubicada la nueva estrategia del crimen organizado de “vigilar” operativos de las corporaciones policiacas, mediante el uso de estos equipos. Ya se vio lo ocurrido ayer con la explosión provocada en un municipio de Cualiacán, Sinaloa.

*******

Allende el Nazas nuestros subagentes nos reportan que Gómez Palacio y Lerdo ya andan sacando las chaquetas guindas entre que el RIP, perdón el PRI, no encuentra gallo en Gómez Palacio como Lerdo donde ya algunos se quitaron los tenis naranjas para unirse con los transformadores de México. Cuentan nuestros subagentes que mientras eso pasa en la oposición, la diputada federal Betzabé Martínez Arango, que ya consiguió domicilio en Gómez, se ha convertido en promotora de ‘influencers’ de la 4T quienes este viernes darán show para sus fans Vicente Serrano, Meme Yamel, Manuel Pedrero y Margarita Valdez en el teatro Dolores del Río si usted no es ‘chairo’ puede ser que estos nombres no le suenen conocidos, pero sino, vaya preparando su espacio para escuchar lo maravillosa que es la Cuarta Transformación, esta promoción de ‘Betza’ que no ha dejado de hacer trabajo en territorio y más en redes sociales es una muestra que no dejará tan fácil candidatura de Morena por el preciado municipio de Gómez Palacio.

*******

Y hablando del proceso electoral de Durango, ya desde el 2 de diciembre inició la organización para renovar los 39 municipios. Como parte de los preparativos se contempla la preparación de 645 casillas y se espera que la jornada electoral se realice el próximo 1 de junio de 2025. Nuestro subagentes que les gusta llevar bien las cuentas nos comentan que además de las 39 alcaldías se renovarán 39 sindicaturas y 246 regidurías que dan un total de 404 cargos de elección popular por lo que La Laguna no descansará de procesos electorales ya que además, dicen, se juntará con los 50 jueces y magistrados que se tendrán que elegir tanto en Durango como en Coahuila. Por lo que le recomiendan poner mucha atención ya que las campañas estarán reñidas.

*******

Para no perder el hilo electoral, dicen nuestros subagentes que en tremendo aprieto metió al PRI lerdense el regidor Samir Rivera González quien muy molesto abandonó las filas de Movimiento Ciudadano (MC) de Lerdo para unirse aMorena, y dijo tajante “si no eres Castañeda no entras en el equipo de Movimiento Ciudadano Estatal” por lo que prefiere quitarse los tenis ‘fosfo-fosfo’ y seguir por el sendero que dejó el ‘Peje’ y hasta ya tomó protesta en la militancia morenistas encabezada por Lourdes García y será ya en los próximos días que notificará al cabildo que ya no será naranja sino guinda. Pero como a nuestros subagentes les gusta profundizar el chisme dicen que el regidor Rivera González ya no soportaba la ‘ínfulas’ de Omar Castañeda exportado del partido Guinda a Morena, así que el regidor dijo muy digno que ya había cumplido su ciclo en Movimiento Ciudadano y sin más voló la paloma y además cuentan que hay más que seguirán su mismo camino. Así las cosas…