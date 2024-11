Verdades y Rumores

Y el‘ gober’ echado Pa’ Delante llega a su primer informe de gobierno en un año que estuvo eclipsado por las elecciones más grandes de las historia del país y en donde gran parte se pintó de guinda por lo que cuentan nuestros subagentes que la preocupación y las sonrisas nerviosas marcaron los últimos meses del primero año pues parte del presupuesto estatal está sujeto a lo que asigne la federación. Pero como todo, el show debe continuar, y en Coahuila el dominio lo tiene el partido tricolor y de ánimo no han parado.

Hoy primero tendrá una sesión solemne en el Congreso del Estado en donde dará cuentas de lo invertido y algunos anuncios para 2025. Y después se presentará ante el mundo político y empresarial para brindar un ‘informe ciudadano’ allá en el país de las Maravillas, perdón, parque. Una sugerencia quedan nuestros subagentes dedicados a los números es que el gobierno estatal tendrá que ser cauto en el gasto, tanto en nómina como en lo público, pues los recursos no son muchos. Sin duda los coahuilenses siguen pidiendo que no baje la guardia ni en seguridad ni en desarrollo económico, ambos rubros estrechamente ligados. Veremos y diremos.

■■■■■■■

Ayer, un día antes del informe estatal, nuestros subagentes de la región carbonífera nos reportan que en una reunión privada visitó la mandataria Claudia Sheinbaum a las viudas de Pasta de Conchos, como una de sus promesas de campaña, y no podía faltar entre los invitados Manolo Jiménez, muy esperanzado en que tocara la ‘papa caliente’ que Coahuila tiene con la quiebra de AHMSA, la conclusión del Proyecto Agua Saludable y desde luego sacar un poquito más agua para su molino en participaciones, sin embargo, nos reportan nuestros subagentes que la ‘científica’ sólo tocó el tema de la acerera superficialmente de lo que dijo ‘habrá que encontrar una salida’ y en otras frases ‘Hay esperanza para AHMSA), de los que sí habló fue de Agua Saludable y de otro proyecto en San Juan de Sabina. La presidenta con ‘A’ se comprometió con los familiares de los mineros a que en su gestión ‘no los dejará’. Ojalá también se encargue de vigilar a los dueños de los pocitos de carbón que son los que actúan sin restricciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de los contratos millonarios que en tiempos de Manuel Bartlet entregaba la CFE a discreción a empresarios muy amantes del color guinda...

■■■■■■■

El bien boleado alcalde de Torreón, se impuso y tras desarticular el Grupo de Reacción del Estado que operaba en el municipio, formó su propio Grupo de Reacción Torreón, alegando autonomía municipal. Logró formar el Consejo Directivo del Simas Rural, dependiente del gobierno estatal y que no existía, contando con la ayuda del director del CEAS, su excoordinador de campaña y padre de una regidora electa, Lauro Villarreal Navarro. Incluso en Simas Rural, tendrá la presidencia rotativa cada seis meses.

No consiguió la autorización de los becados del Congreso del Estado para adquirir un crédito y financiar la construcción del Giro Independencia, pero echó mano de los recursos municipales procedentes de los pagos de impuestos ciudadanos e hizo la rotonda. Como no le gustaba que el Inegi colocara a la ciudad como parte de la Zona Metropolitana y por lo tanto las cifras en materia de seguridad al no ser favorables, pagó un convenio de 203 mil pesos para que se le desagregara, de manera que ahora, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, (ENSU), la medición se hace aparte y en forma exclusiva para Torreón. Y para cerrar con broche de oro estos tres años, en la última reunión del IMPLAN, el alcalde bien lustrado propuso solicitar al IMCO que en materia de competitividad, se mida a Torreón en forma independiente. Es que este año se ubicó a La Laguna en la posición 10 en el análisis que realiza cada año el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en el rango de ciudades con más de un millón de habitantes y en el que Saltillo, la capirucha del pan de pulque, tiene el primer lugar, con un nivel de competitividad “Alta”, en el que influyen los buenos niveles de percepción de seguridad, en contraste con Torreón, que es “Media Alta”. Dicen los subagentes que tras este recuento de logros, queda claro que “Torreón siempre Puede” y que de seguro, en los próximos tres años, habrá más de esto. Ya tenemos listos las palomitas…

■■■■■■■

Dicen los subagentes a los que nunca se les da gusto, que quizá no se logren los esperados beneficios viales de la obra del “Giro Independencia” a la que luego de que sea inaugurada el próximo lunes, se le van a hacer diversos “trabajos complementarios” o “ajustes”, como los que tuvo el proyecto original y que justificaron con una letanía de pretextos. Pero por lo pronto agradecen que finalmente hicieran, lo que debería ser una tarea constante que es tener digna una de las entradas más importantes a Torreón.

Ahora con el ‘giro’ hicieron limpieza general en el entorno, echaron a andar las lámparas del alumbrado público y dieron mantenimiento al Periférico, que tenía meses con una imagen, para llorar. Kilos de maleza, tierra, basura fueron retirados y hasta una “manita” de pintura (no sabemos las marca) y lavado se dieron a los parapetos de los puentes. Y ya entrados en gastos, con relación a la citada obra, que tendrá en la parte superior una águila, dicen los subagentes que realmente esperan sea una solución vial, no solamente para el crucero de Independencia y Periférico, sino para todo el sector norte, que está “tronado” en sus vialidades principales, ya que ni lo invertido en el crucero con Villa Florida y tampoco con el de la antigua carretera a San Pedro, funcionaron, prueba de esto son las interminables filas de vehículos atorados. ¿Se hizo algún estudio de impacto vial que explique, por qué sigue el caos vial? Nomás es una pregunta.

■■■■■■■

Y para no perder el hilo, de los terrenos de las obras rutilantes que enmarcarán el tercero y último informe de la primera temporada streeming de la actual administración municipal conocida como ‘La Dinastía’, programada el próximo 4 de diciembre, dicen los subagentes que los sufridos proveedores y constructores, ya tienen prendidas velitas a los santos de su devoción, para que Juan Adolfo von Bertrab Saracho, quien aún cobra en Obras Públicas, no repita en los siguientes tres años. Y es que consideran que es bastante conflicto de intereses que, juran y perjuran sus malquerientes, al poner a trabajar en la constructora de su propiedad en “obras” municipales como los de pavimentación, a quien fuera el jefe de licitaciones de Obras Públicas por alrededor de 20 años y que fue agarrado con las manos en la masa pidiendo “comisión” a conocido personaje. “Dago”, aseguran que fue cesado, pero tranquilamente se fue a atender los intereses personales de “Hansi”. A la vez, dedos flamígeros se levantan en contra de la presión que estos años se ejercieron desde Obras Públicas contra los constructores a los que les pedían el 15 por ciento, luego el 18, después el 20, hasta cerrar actualmente en el 30 por ciento para “dirigir” las licitaciones o hacer asignaciones directas. ¿Será?

■■■■■■■

Tal vez no se ha dimensionado lo suficiente, el impacto negativo que tendrá para la ganadería de pie de Coahuila y Durango y la exportación de carne, el cierre de las fronteras de Estados Unidos a las exportaciones de ganado mexicano, tras declarar alerta sanitaria por el caso del gusano barrenador registrado en Chiapas en animales importados de Centroamérica. Y es que así como no se puede enviar ni animales ni carne al vecino país, en la entidad se cerraron las fronteras a la internación de ganado de estados vecinos, con el fin de evitar que la contingencia zoosanitaria se expanda. Nuestros subagentes nos explican que la medida restrictiva aplica a ganado de engorda o establos lecheros. Si bien se formó un Comité Técnico Operativo integrado por las dependencias federales y estatales encargadas de la Sanidad Animal y la Senasica, tanto en Durango como en Coahuila hasta ahora las Uniones Ganaderas Regionales no han dicho esta boca es mía, respecto a lo que pasará con la producción de carne que es un renglón importante en la actividad económica regional.

■■■■■■■

Del otro lado del Padre Nazas nos reportan nuestros subagentes que por fin alguien les puso un alto a las empresas marmoleras que generan polvo en la Ciudad de Gómez Palacio -que no necesita mucho para hacerse en ese bello municipio-, pues tras una serie de denuncias y el ‘riesgo para las familias’ en términos de salud se les dio un ultimátum de mes y medio a empresarios de Sierra Hermosa para que instalen filtros y así reducir la emisión de polvo. Cuentan nuestros subagentes que en la sesión de cabildo doña Lety que muchas veces se aburre de que la oposición diga lo mismo y no haya un debate claro sobre los verdaderos problemas que aquejan a ese municipio, nuestros subagentes desconocen a qué se deberá esa pasividad, tuvo que ser ella quien hablara de las quejas que unos ciudadanos habían hecho sobre las marmoleras, así como también de algunos fraccionamientos que fueron abandonados por su constructoras, llama la atención que los representantes de la 4T en el cabildo no expongan algo interesante, como si en Gómez no pasara nada…

■■■■■■■

Y otro que quiere mantenerse en la escena política ahora como primer caballero es el actual alcalde de Lerdo Homero Martínez que ya vio el interés que tiene su esposa Susy Torrecillas por ser alcaldesa de Lerdo por lo que ya desde ahora, cuentan nuestros subagentes están planeando la estrategia de campaña aunque aún no saben contra quien van a competir porque aunque los guindas juran y perjuran que están unidos hasta hoy 16 ya han levantado la mano para ese desafío. Reportan que la convocatoria se lanzará en diciembre para definirse hasta el mes de enero o febrero.

El principal reto que enfrentarán es que dejen sus ambiciones y proyectos de lado y se sumen a uno solo. La más interesada y sorprendida es Flor Leal, diputada local del distrito XIII quien mencionó que cada uno es responsable de las acciones que realice, esto al ser cuestionada sobre los espectaculares y pintas de bardas que ya se pueden ver “invadiendo” a la ciudad. La sorprendida legisladora dijo que actualmente está muy comprometida en su trabajo en el Congreso, pero sin duda que su corazón late fuerte por la alcaldía y aseguró que su mayor deseo que es Lerdo se pinte de guinda, aunque no sea ella. ¿Será cierto?