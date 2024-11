El pasado lunes con la presencia de Universidades, empresarios, gobernadores, activistas y demás ambientalistas se firmó un ambicioso Acuerdo Nacional de Agua encabezado por la mandataria Claudia Sheinbaum en donde el objetivo principal es convertir el agua en un derecho y no una mercancía, en la firma estuvieron presentes los gobernadores de Coahuila Manolo Jiménez y Durango, Esteban Villegas, aunque este último no le tomó mucha importancia al evento pues ni un comunicado mandó a la odiosa prensa sobre el evento así como un empresario lagunero que destacó por la donación de concesiones de agua en Cuatro Ciénegas. Nuestros subagentes más fatalistas se preguntan ¿Cómo irá a funcionar este Acuerdo Nacional por el Agua? En donde más del 65 porciento del territorio presenta algún grado de sequía y se acentúa en el norte del país en estados como Coahuila y Durango. Por su parte, los más protervos subagentes nos reportan que el 90 por ciento de los acuíferos están abatidos en México y la sobreexplotación de éstos como ocurre en La Laguna es la constante en todo el país. Por las fechas parecen toda una lista de buenos deseos navideños ante los intereses que hay de por medio…y ni mecionara los ejidatarios, no vaya a ser.

Algo falta para frenar la violencia contra las mujeres y las niñas, erradicar la violencia intrafamiliar, prevenir la alarmante tasa de feminicidios que flagelan al país y a Coahuila y Durango. En lo que va de este año, son 19 los que se han cometido en la entidad. En Torreón, se denuncian en promedio 250 casos de violencia familiar mensuales ante el Ministerio Público. Pero más allá y a todos los niveles, hay el acoso, hostigamiento laboral, discriminación, violencia por razón de género, violencia sexual, ataques de ácido, violencia sicológica y patrimonial que definitivamente ya deben parar. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, evento presidido por Manolo Jiménez allá en la “capirucha del pan de pulque”, dicen los subagentes que más allá de la estructura gubernamental estatal vía instituciones, urge la prevención en el día a día . Más Puntos Violeta en tiendas de conveniencia donde se resguarden en emergencias pero también que los policías municipales en sus rondines de vigilancia, tengan la capacidad y sensibilidad para protegerlas. Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres debe ser la premisa de la nueva Fiscalía para las Mujeres y la Niñez con acciones integradoras. Mucha prevención, acompañamiento visibilización de la problemática no se pueden lograr sin el esfuerzo también de los alcaldes y alcaldesas. Imposible avanzar sin que se les destine presupuesto para vehículos y combustible. El instituto Municipal de la Mujer reporta que: “En estos tiempos, estamos viviendo un repunte de la violencia contra las mujeres, un aumento en los feminicidios, delitos en los que Torreón está a la cabeza en estos temas” y ¿qué se hace concretamente en el ámbito municipal ?. ¿Qué tan bueno sería que el gobernador replicara en el estado el modelo de la “Policía Violeta” que desarrolló con buenos resultados, cuando fue alcalde de Saltillo en 2021. Es pregunta.

Y andando por los lares de la tierra de las manzanas, en Arteaga, los subagentes nos reportan que el fiscal Federico FernándezMontañez, se compró papel y lápiz. Y es que escribirá su carta a Santa Claus para que le destine una buena cantidad de presupuesto para el 2025, si es que realmente quiere cumplir sus compromisos que hizo para ganar la votación unánime de los becados en el Congreso del Estado.Mejorar los sueldos de los rezagados agentes del MP, igual los de la Investigación Criminal. Equipar con mobiliario digno, computadoras que sirvan a las delegaciones en el Estado e incluso darles la urgente tecnología a los de la Policía Cibernética para que avancen en sus investigaciones con softwares de última generación y puedan operar como una real Subsecretaría de Inteligencia, claro que redundaría en cambiar la imagen de la FGE. Y si de redoblar la vigilancia se trata, en las colonias de Torreón, está la alternativa de instalar también sistemas de video vigilancia y casetas móviles, pero con policías que estén en alerta, no durmiendo. Vaya desafío.

Para los que estaban con el pendiente respecto al derrotero que seguiría Gerardo Márquez Guevara, quien fue fiscal de Coahuila durante 7 años, estuvo al frente durante los años más aciagos de la inseguridad que flageló a regiones como la Laguna. Los subagentes les reportan que fuera de todo pronóstico y los buenos deseos de quienes lo mandaron a su casa a realizar ejercicios de contemplación en el jardín, el reporte es que nada de eso. A contra corriente y con infinidad de maledicencias a cuestas los subagentes que se la pasan en los cafés de Paseo de la Reforma allá en la capirucha del esmog dicen que se inscribió como aspirante a Magistrado del Poder Judicial de la Federación en el proceso a realizarse el primero de junio del año entrante. Ciertamente hay otros cuatro coahuilenses que van con el mismo fin. Pero veremos y diremos si hasta allá lo alcanzan las “malas vibras”, por decirlo de algún modo.

Por más que se preguntan los subagentes, la causa de la mortificación y agobio del alcalde bien boleado Román Alberto Cepeda, no encuentran respuesta. Su expresión sombría no ha de ser por su próximo tercero y último informe de la primera temporada de su administración y la cual será el 4 de diciembre en las instalaciones de la Casa Cuna, la cual está en preparación para ser inaugurada. De seguro tampoco será por su anhelada obra del Giro Independencia que asegura, pondrá en circulación el 2 de diciembre. O qué decir de las cuadras que arregló en la avenida Matamoros. Pero nada de eso, dicen los mala leche subagentes que lo que lo tiene así, así como se le ve actualmente, es que en el alud publicitario, alusivo al primer informe del echado Pa delante y que se realizará el próximo sábado en el Parque Las Maravillas de la capital del Estado, de las obras destacadas para la Laguna, en Torreón, haya osado incluir como mérito del Estado, el “Giro Independencia”. Pero ¿cómo así ? ¿Quién puso la lana, el estado o el municipio? De seguro no le gustó ni tantito. Ahora habrá que ver cómo vendrá el revire y que de seguro irá más allá de hacerle “fuchi”.

A veces no se entiende, si lo que se trata es poner la casa en orden y fomentar la gobernabilidad, o de plano abrirle la puerta al desorden que de ninguna manera es ejemplo para el resto de los alcaldes y alcaldesas del Estado, algo así como si fuera “el mundo del revés”. Esta reflexión, viene a cuento porque en plena realización de supuestas auditorías a la caja chica, perdón al Simas Rural, donde el manejo financiero y operativo durante años fue como andar en Disneylandia. El lunes con bombo y platillo se dio a conocer que los alcaldes de Torreón yMatamoros instalaron el Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento o Simas Rural. La segunda parte de esta historia es que los alcaldes presidirán el organismo cada seis meses uno y al siguiente el otro. Como parte de la trama, se nombró a Raymundo Rodríguez de la Torre quien durante más de 36 años fue gerente técnico del Simas Torreón y a quien de un día para otro despidieron sin darle las gracias siquiera y ahora aparece muy sonriente en su nuevo puesto. Como siempre, una larga lista de empresas y sociedad civil se presta para la fotografía, y para que avale, lo que a las autoridades se les ocurra, en vez de pedir cuentas de la ineficiencia del Simas Torreón. Raymundo se hará cargo de la “dirección, coordinación y evaluación de las actividades del organismo, entre otras”. Lo que a los ciudadanos les interesa saber si habrá agua potable o si también allá, la prioridad será la caja chica, es decir, cobrar el agua, no vaya a pensarse otra cosa…

Allende el Nazas nuestros subagentes nos reportan que el Gober que no canta mal las rancheras anda muy preocupado pues ya no sabe si es para bien o para mal la medida que echará andar la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo quien dijo que después de su visita reciente a Durango nació la idea de ir contra los corridos belicosos y que hacen apología a la violencia y en especial contra la mujer, y dijo la científica que promoverá la cultura mexicana, aunque es un tema que todavía no plantea a la Secretaría de Cultura sin embargo ‘el gobernador de Durango que es cantante de banda nos surgió la idea’, dijo. Ahora lo que sigue es hacer concurso de banda, corridos y toda la clase de música regional mexicana. ¿Se acordará la presidenta del corrido de Rosita Alvirez, Laurita Garza o el clásico de ‘Por tu maldito amor’ de Vicente Fernández que son clásicos y no son belicosos propiamente, ¿habrá algo más para la cultura?

Nuestros subagentes que gustan disfrutar de la sombra que da el mezquite duranguense nos reportan que los que comen las uñas de los nervios son los profesores de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) que ante la falta de recursos y el objetivo de mantener la ‘disciplina financiera’ se solicitó una partida extraordinaria de 200 millones de pesos para el pago de aguinaldos y otras prestaciones, nuestros subagentes cuentan que el rector de esta Casa de Estudios Rubén Solís Ríos asegura que esos recursos no son los que se necesitan para cubrir con los requerimientos sino más de 300 millones de pesos, será hoy cuando en una junta exprés con la Secretaría de Educación Pública (SEP) se decida si accederán. La malo noticia, porque siempre hay malas cuando no el dinero no alcanza es que se castigarán las becas al desempeño académico y desde luego los 13 millones de finiquitos para los jubilados y para colmo, cuentan los subagentes van a solicitar a los sufridos estudiantes el pago por adelantado de las inscripciones. La insolvencia financiera ha llegado a su límite, ¿tendrán un plan B? y a propósito de Universidades, dicen que cuando ves las barbas de tu vecino pelar pon las tuyas a remojar, ¿cómo andarán las finanzas la Universidad Autónoma de Coahuila? ¿Qué andará buscando la Auditoría Superior de la Federación esta semana?