Verdades y Rumores

Con gran incertidumbre y preocupación, se encuentran gobernadores de los estados que aún quedan de oposición como Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y desde luego Durango y Coahuila. Y no es para menos pues con el ante proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, dicen nuestros subagentes que es clara la dimensión de los recortes que se vienen, por lo que tendrán que integrar sus presupuestos de manera conservadora. Nos comentan que de seguro, varios de ellos ven de reojo al gobernador saliente de Jalisco Enrique Alfaro, integrante de la extinta Alianza Federalista que impulsaba la constitución de un Nuevo Pacto Fiscal. A pocos días de terminar su mandato, firmó una iniciativa que presentó ante el Congreso Estatal, para salirse del Pacto de Coordinación Fiscal con el fin de poner freno al desequilibrio que representa lo que entidades como esa aportan al PIB Nacional y lo irrisorio de lo que les devuelve el Gobierno Federal, que no solamente no es equitativo, sino que los castiga.

■■■■■■■■■■■■■

Coahuila forma parte de los estados que más aportan a la federación y se calcula que de cada peso recaudado, recibe 37 centavos, van seis años en que ha sufrido “tijeretazos” en aportaciones y participaciones, cuando lo justo sería que los estados que más aportan a la Federación reciban los recursos necesarios para su desarrollo. Pero los que le saben bien a los entramados de la política estatal consideran imposible que siquiera se analice el tema, basta ver que el gobernador Echado pa’ delante, invitó a su primer informe a la presidente con “A” (dijo ella), quien le mandará a un representante y tampoco se espera algún apoyo especial de recursos. Así las cosas.

■■■■■■■■■■■■■

Y andando por los lares del gobierno estatal, llamó la atención que en el ‘club de Tobi’, perdón, en la reunión de seguridad de los viernes, que se realiza en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ayer no acudiera el recién designado fiscal Federico Fernández Montañez, como lo había realizado durante las últimas semanas cuando era Secretario de Seguridad Pública del Estado. El plan era tener mayor presencia del Estado en el municipio y hacer los “ajustes” necesarios en las cadenas de mando, además de que se viera realmente si hay coordinación con los polis municipales de manera que no anduvieran “entretenidos” en otros menesteres. Dicen los subagentes disfrazados de ‘superpolicías’ que ahora que es el titular de la FGE y que con bombo y platillo anunció un plan de trabajo de la Fiscalía más abierto a las denuncias y de mayor proximidad con la ciudadanía para generar confianza, no se aleje de Torreón, donde se privilegia entre los políticos pasar el tiempo en autoelogios, en vez de resultados.

■■■■■■■■■■■■■

Por cierto, nos comentan los subagentes disfrazados de cámaras especiales de seguridad que lo más sobresaliente de la reunión municipal de ayer es que el edificio donde anteriormente se encontraba el Tribunal de Justicia Municipal, ahí frente al Auditorio Municipal, se creará una base operativa de la DSPM, presumiblemente para dar una mayor cobertura hacia el sur de la ciudad. Se espera además que las casetas policiacas móviles ya no se dejen solas pues parecen armatostes colocados como exhibición y si alguien tiene dudas, acérquese a tocar en sus puertas a ver quién les abre, pero toquen despacito, a lo mejor sí puede estar un poli en su ‘merecida siesta’...

■■■■■■■■■■■■■

En el “mini” informe que dio el jueves el alcalde bien boleado Román Alberto Cepeda, respecto a las acciones realizadas en tres años de su gobierno en materia de drenaje sanitario y agua potable, aseguró que se han invertido más de 750 millones de pesos, “cifra histórica” en Torreón.

Nuestros subagentes que trabajan a la antigüita sacaron su libreta y una pluma pues desglosó que 300 millones se destinaron a drenaje pluvial y sanitario y el resto en agua potable, perforación de 31 nuevas fuentes de abastecimiento, nuevas redes de conducción y mantenimiento a los 96 pozos.

■■■■■■■■■■■■■

Pero los subagentes no entienden si se ha hecho ese esfuerzo financiero, en plena temporada de menor consumo como ahora, por el frío, por qué se descomponen tanto las bombas. No es que los subagentes sean mala leche, como los tildan a menudo, ya que los reportes del propio Simas dan cuenta de ello. Simas restableció el suministro en la colonia Nueva California en el pozo 82, por fallas en los equipos.

Se trabajó en las reparaciones de los pozos 44, que surte de agua a las colonias La Roma, Ampliación La Rosita y Villa Residenciales, también la bomba 32R, que abastece al sector de colonias como Residencial La Hacienda, Parque Industrial Oriente, Rincón de la Hacienda, Residencial Las Misiones, Residencial del Valle, Santa Bárbara, División del Norte, Carmen Romano, La Merced, Cooperativa Las Flores, Quintas La Merced, Villas La Merced, Emiliano Zapata, Ernesto Ché Guevara, Rincón de La Merced, Prados del Oriente, Santa Fe, Sección 38 y Las Torres. En días pasados también se descompuso la bomba número 80 de la colonia Los Angeles y Nueva Los Ángeles. Las familias de esos sectores tuvieron baja presión o nada, por la noche, por la mañana y por la tarde. A algunos se les apoyó con pipas.

■■■■■■■■■■■■■

Entre otras dudas que surgen, es si se les daría el mantenimiento a los equipos, de acuerdo a la programación que corresponde.

Además, ¿quién supervisa que se cumpla con los trabajos pues se trata de fierros enterrados?. Para arrojar un poco de luz al respecto, los subagentes que se gusta buscar y encontrar reportan que la empresa ganadora del contrato por 16 millones 378 mil 680 pesos con 97 centavos, se llama Constructora y Servicios Millennials, S. A de C.V. El número del contrato de Obra Pública es el número SIMAS 095/2022 de fecha 2 de febrero 2023 cuando fue el fallo de la licitación, una nueva ‘victoria’.

■■■■■■■■■■■■■

Y llegó el día en que la dirigencia nacional de Morena vino a Coahuila supuestamente a meter orden entre todas las tribus, lo cual resultó imposible y hasta contraproducente, además de que fueron recibidos como si fueran príncipes reales o secretarios de gobierno, nos reportan que desde luego que al evento en Saltillo, no se logró un buen acarreo de otros municipios, pues el frío frenó los intentos de mover gente y es oportuno recordar que Morena en sí, con todo y su fuerza nacional, carece de estructura, de bases y está invadida por los prófugos del PRI y del PAN que tuvieron pasarela para tomarse la foto.

Ayer, todos se tuvieron que chutar el gastado discurso de la senadora Cecilia Guadiana Mandujano que no se sale del guion del género, de que ella pertenece a una nueva generación y acabó a voz en cuello vitoreando “es un honor estar con Obrador”, dicen que para quedar bien con “Andy” López Beltrán, secretario general del partido guinda quien miraba a todos inexpresivo. El derroche frívolo de miel se desbordó con la dirigente nacional Luisa María Alcalde, de la que se aventó prácticamente su currículum, al frente de la Secretaría del Trabajo y de Gobernación. El entusiasmo contrastó al referirse al mal encarado Luis Fernando Salazar quien no pudo ocultar su malestar en ningún momento ante los despliegues de control que ostenta en el partido, la heredera de minas y manzanas y que también quiere Coahuila. El senador morenista dio un breve discurso al igual que Diego del Bosque y nos reportan, que senador huyó de todos y sobre todo de la odiosa prensa y se apartó mientras la pareja real del Bienestar orquestó la reunión política.

■■■■■■■■■■■■■

Allende el Nazas, en donde, aunque falta un año para la elección de los 39 alcaldes de Durango, cuentan nuestros subagentes que ya se calentaron los ánimos y todos los actores políticos andan haciendo su luchita, dice, que ya la pelea empezó, ¿adivine con quienes? entre la alumna y la maestra, perdón, entre doña Marina Vitela, quien quiere la alcaldía para que se convierta en una catapulta para la elección a Gobernador en Durango y Betzabé Martínez Arango, diputada federal que está duro y dale en las redes sociales en donde se observa sus recorridos que está realizando por todo Gómez Palacio, ‘como que se quiere quitar la espinita’ de la elección pasada en donde juraba y perjuraba que hubo fraude, aunque fue rebasada por mucho por doña Leticia Herrera, alcaldesa del PRI. Dicen nuestros subagentes que la diputada ‘peleará con uñas y dientes, cueste lo que cueste’.

Por el lado de la Naranja Mecánica (MC) suspira también Omar Castañeda que salió de Morena para integrarse a Movimiento Ciudadano (MC), dice los que saben, que don Omar ya está experimentando estar lejos del calorcito que generaba la ola guinda.

Cuentan los protervos subagentes que como la caballada está muy flaca en el PRI en una de esas Castañeda puede ser la apuesta por debajo de la mesa, ¿será?

■■■■■■■■■■■■■

Y después de haber vivido meses de tranquilidad, don Homero Martínez tuvo que entrarle al quite ante el conflicto generado en el módulo de riego 03 después de que el bloqueo escaló hasta dejar sin agua a los lerdenses. Cuentan nuestros subagentes, para los que estaban preocupados por la situación del magno Proyecto de Agua Saludable para La Laguna, que la molestia de los productores no es el único problema que existe en la obra, pues en Torreón ya empezaron a darse algunas fallas. Indagando, que el tema de la cloración del Agua Saludable en donde no se ha cumplido con la norma establecida se debe a que la noria no quedó bien y todo porque hay un tubo que lleva este proceso mal instalado por lo que probablemente se tenga que volver a construir esta parte. Lo menos malo es que el Programa quedó entre los 16 proyectos hídricos prioritarios de la actual administración federal. Aunque ya no sabemos si eso es bueno o malo…