Cuentan nuestros reflexivos subagentes que resultó un duro golpe para todos, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, en donde Coahuila vuelve a quedar sin apoyos del Gobierno Federal. Y no sólo lo preocupante es que se recorten los recursos en materia de salud y seguridad pública a nivel nacional, sino que el rubro de mantenimiento a la infraestructura carretera para la entidad, nuevamente está en ceros, ya por seis años consecutivos. El proyecto de Agua Saludable para La Laguna, lleva anotados tres mil millones de pesos, para concluir el tramo faltante de Matamoros y Viesca, pero no aparece ni un peso relacionado con lo prometido para que los siete municipios involucrados en el proyecto de Agua Saludable para que puedan reparar sus redes de distribución de agua, afectada por kilómetros y kilómetros de fugas. Nuestros subagentes nos comentan que no hay recursos para el rescate de AHMSA, ningún apoyo extraordinario.

De acuerdo con los pro 4T, para Coahuila, únicamente se esboza para el tren Saltillo-Nuevo Laredo, 10 mil millones de pesos, pero no hay nada concreto en lo que beneficie a la capital del Estado. Los que llevan los números al hilo nos reportan que lleva asignados 23 mil millones de pesos en participaciones, muy lejos de las expectativas que se tenían, porque además se sabe que pueden incluso quedar etiquetadas, pero al final, nunca llegan, eso dicen. Si bien es ante proyecto del PEF, lo más seguro es que a éste, “tampoco se le mueva una coma”. ¿Continuarán las mieles del gobernador echado Pa delante hacia la mandataria Claudia Sheinbaum en su próxima visita a Coahuila? Nuestros subagentes están intrigados...

********

Y ya que los subagentes andan en los terrenos de las dudas, hay un rubro que nomás no se entiende o más bien, cae en el terreno de lo absurdo. En el ante proyecto del PEF 2025 aparece una inversión en Torreón para la Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial, con clave 2316B000002, con un costo total de mil 859 millones 178 mil 164 pesos, en los que, ahí dice, que ya se han invertido mil 367 millones 898 mil 432. Y resulta que para 2025 se le asignan 491 millones 279 mil 733 pesos los cuales van a la construcción de un sistema integral de drenaje pluvial en la zona Sur Oriente de Torreón. Se supone que esta obra va dividida en 5 zonas estratégicas identificadas como Sur y abarcan Fuentes del Sur, La Merced, Mieleras, Zaragoza y Ciudad Nazas a La Joya, integrado por una red de interceptores, colectores, emisores y estructuras de captación de drenaje pluvial, cárcamos de bombeo y equipamiento electromecánico. Pero “nadie sabe, nadie supo” y los siempre avezados subagentes disléxicos dicen que hubo por lo menos dos exhortos al municipio de Torreón de parte de la Secretaría de Hacienda a través del CEAS para presentar los estudios de viabilidad e incluso le solicitaron que contrate un despacho para que el dinero llegue y esto nada más no ha pasado, dicen los subagentes que de haber un caso de negligencia o ‘capricho’ se quedaron en el tintero casi dos mil millones de pesos sin ejercer en dos años y hasta alguna inundación se pudo haber evitado o también puede ser un error de dedo…

********

Ante la gradual llegada de caravanas de migrantes a la franja fronteriza de Coahuila con Texas y a poco más de un mes del cambio del nuevo gobierno de Estados Unidos, que pretende deportaciones masivas, las alertas están encendidas y en el gobierno echado pa´delante, ya establecieron “El Plan de Contención Migratoria”. Ante la nula intervención del Instituto Nacional de Migración, principalmente y hasta Ferromex, donde los guardias obtienen importantes ganancias por permitirles viajar en los vagones, lo que se pretende con esta medida es detectar a las bandas de contrabandistas de personas, que han encontrado en esta actividad, una gran fuente de lucro. No quieren que se llene la frontera de migrantes que deambulen en calles y avenidas de Acuña y Piedras Negras por la crisis sanitaria y de seguridad que se pueda generar. El plan incluye la vigilancia de corporaciones policiacas para detectar casas y ranchos en áreas suburbanas donde se esconden a estas personas. Coahuila durante varios años ha sido la ruta preferida de estos traficantes de seres humanos y se verá qué tan efectiva es la estrategia a partir de enero.

********

La danza de los números, eso es lo que viene a la mente, a propósito de la construcción del nuevo Centro de Justicia Municipal, inaugurado ayer martes y en el cual se aplicaron 42 millones de pesos, supuestamente en la obra y en el equipamiento. Dicen los subagentes que de acuerdo con los anuncios oficiales, la rehabilitación de lo que fue el antiguo Hospital General de Torreón para la construcción de esta institución, fue ganada en licitación pública por la empresa Contecisa S.A de C.V. El monto fue de 29.6 millones de pesos más IVA, es decir, 34 millones 336 pesos. El 10 de diciembre de 2022, quien ve sus últimos días en Obras Públicas Juan Adolfo von Bertrab declaró que la nueva sede del Tribunal de Justicia lo sería también de otras dependencias como Peritos e incluso la Unidad de Derechos Humanos. Explicó que el proyecto sería de 30 millones de pesos y también estarían ahí los Juzgados Administrativos y las celdas de la ergástula. Posteriormente la suma se fue incrementando pues dijeron que se gastaría en el equipamiento y la obra se fue de uno a dos años. Del proyecto integral anunciado originalmente al total de lo que se dice gastado hubo una diferencia de 7 millones 664 mil pesos. No aparece licitación alguna y el equipamiento corrió a cargo del área de Servicios Administrativos. Se desconoce igualmente lo que se gastó en “pavimentación y obras complementarias”, que dicen chismosos subagentes que platicaron con constructores y que señalan sobreprecios. Otro trabajo en el que ya se abocaron los subagentes es saber de la empresa Contecisa S.A de C.V., ya muchos sabrán a quien pertenece…

********

Y el humo blanco salió desde el Congreso del Estado ayer martes tras las entrevistas a la terna de suspirantes a ocupar la Fiscalía General del Estado y donde la oposición de desvivió en felicitaciones para el ‘Sol de Coahuila’, y “habemus fiscal” ya que por unanimidad los becados eligieron ¿adivine? Federico Fernández Montañez, ungido y ‘bendecido’ hasta por la 4T del Congreso. Pero lo que los subagentes ya también saben es que habrá “combo” y que de entre Miguel Garza, Héctor Flores y Hugo Gutiérrez, se seleccionará para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública a Hugo Gutiérrez subsecretario de Planeación y Normatividad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con quien, dicen, habría mayor equipo. De seguro los otros dos mencionados también recibirán su premio de consolación. Ahora nada más se espera que haya mayor presencia estatal en materia de seguridad en Torreón y en la Laguna, pues se requieren reforzar acciones y labores de inteligencia en importantes asuntos y equipamiento, por lo menos chalecos, dicen algunos efectivos de la policía municipal...

********

Nadie sabe cómo y con qué, el gobierno del Estado, vía la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, CEAS, le hará frente al tremendo problema del Simas Rural Torreón-Matamoros sobre el cual actualmente se realiza una auditoría y de la cual nadie quiere hablar. El Simas Rural, enfrenta un fuerte adeudo por falta de pago a la CFE por 250 millones de pesos que datan de los últimos años y 20 millones de pesos de proveedores. Esta cantidad, de lo descubierto, sólo hasta ahora, es apenas un reflejo de las condiciones de quiebra del organismo operador, del que por cierto, los bien enterados aseguran que cuenta con una abultada e “interesante” nómina. Pero de obras, de inversiones realizadas durante por lo menos cinco años a la fecha, se desconoce, pese a que su obligación es atender a más de 50 colonias de la parte norte de Torreón y parte de Matamoros. Dicen los subagentes que para antes de que termine el año se esperan noticias de lo que se hará con esta “caja chica” o si se es este organismo operador el que se privatiza. Además, ¿ahora sí habrá responsables?

********

Allende el Nazas nos comentan nuestros subagentes que el agua no fluye y las autoridades tanto estatales como municipales viven en un mundo alterno, ya que mientras el modulo de riego 03 tiene bloqueado el líquido de Agua Saludable para La Laguna, el pasado lunes 18 de noviembre el titular de Conagua Efreín Morales López realizó una visita a Lerdo en donde estuvieron presentes todos los alcaldes de Durango junto al gobernador que no canta mal las rancheras y como si no estuvieran los manifestantes del módulo. Nuestros subagentes que en todo están, dicen, que además del largo y entretenido discurso del ‘gober’ Villegas quien protagonizó la reunión del plan hídrico, mientras el titular de Conagua fue acomodado en la orilla, el líquido de la potabilizadora se acabó y dejó sin agua saludable a los lerdenses. Los malvibrosos subagentes sugieren que en lugar de esa reunión el titular de Conagua, el góber o incluso el alcalde HomeroMartínez pudieron ir dialogar con los rijosos ejidatarios que nada más no quieren que fluya el agua. Dicen, los subagentes que Samuel Martínez quien lidera el módulo de riego ni suda ni se abochorna, pues asegura que ‘a ellos no les afecta en nada que Agua Saludable no funcione ya que con los escurrimientos tienen para regar y hacer unos miniciclos’… ¿Alguien pondrá orden?