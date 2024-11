Verdades y Rumores

Nuestros subagentes nos reportan que la reunión interestatal del jueves pasado entre los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se asemejó a una junta de los tres mosqueteros aunque todos le rinden a diferente rey, perdón, partido en donde nada más le faltó sacar la espada para y declarar ‘uno para todos y todos para uno’ en donde coordinarán una policía regional para combatir a los malos que se aparecen por allá de ‘la Ribereña’, igual que la zona serrana de Galeana y sobre todo una coordinación total con el Ejército Mexicano, con un apoyo estatal e inteligencia operativa regional, nuestros subagentes que en todo están creen que a más de dos de estos mosqueteros no les queda de otras que juntarse y desarrollar planes pues los recortes anunciados por Rogelio Ramírez de la O no les darán margen de maniobra para desarrollar proyectos de infraestructura, que son los más lucidores.

Siguiendo con el gobernador echado Pa´delante y su reunión en Monterrey con sus pares Samuel García Sepúlveda y Américo Villarreal Anaya al parecer el plan de seguridad en Coahuila es mantener el trabajo coordinado porque don Manolo quiere saber lo que están haciendo sus homólogos, -incluyendo los de Durango-, para hacerle frente a la inseguridad que acecha por todos los frentes. Los subagentes nos informan que en esta reunión, la participación de los altos mandos titulares de las Regiones IV, VI, XI así como el Mando Especial de La Laguna, fueron destacadas. De seguro, todos tuvieron presente las recientes y polémicas declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar quien aseguró que fracasó la estrategia de “abrazos no balazos “de AMLO, que el expresidente no aceptó la ayuda estadounidense para combatir al crimen y que las estadísticas que muestra el gobierno federal para sostener que todo marcha bien en el país, no muestran la grave realidad. Veremos y diremos sobre esa gran unión…

■■■■■■■■■■■■■

Y andando en los terrenos de la seguridad, es preocupante la denuncia que recientemente hicieron industriales de Canacintra Gómez Palacio, que pusieron el dedo en la llaga al dar la voz de alerta por los cada vez más constantes casos de extorsiones a unidades de transporte de mercancías, en la carretera Torreón-Saltillo. No se aventaron el tiro de acusar a ninguna corporación policiaca en particular, pero aseguran que montan retenes y se forman filas para las revisiones de los vehículos de transporte que van con rumbo a Saltillo y a Monterrey y de regreso también. Aunque lleven sus documentos en regla, tienen que realizar “aportaciones económicas” para continuar. Para los industriales, estas acciones son “operativos fachada” y les preocupa pues son ya muchos testimonios que tienen, incluso videos. Los puntos donde revisan es en la carretera libre a la altura de “El Mimbre” y además en la carretera de cuota justo en el tramo de “La Cuchilla” donde se ubica la curva hacia los cerros.

Avisadas pues la Fiscalía General del Estado que en una semana tendrá nuevo titular y desde ahí, nos reportan, se controlará la Secretaría de Seguridad Pública…y ojalá también la Guardia Nacional esté avisada, no vaya a ser.

■■■■■■■■■■■■■

Una semana muy movida tuvo el senador Miguel Riquelme que presentó la postura de la fracción parlamentaria del PRI a favor, en torno a la reforma al artículo 21 constitucional que brinda mayores facultades a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y en la que no obstante, dejó en claro que no basta con esa reforma pues si realmente se quiere enfrentar al crimen organizado se requieren, con recursos y estrategia, fortalecer a las policías locales que son el primer contacto con la ciudadanía. En otra parte de la jornada, en la maratónica discusión sobre la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH donde se enfrentaron ferozmente dos grupos de Morena, los que apoyan a AMLO y los de la presidenta Claudia Sheinbaum. En su intervención también criticó el pobre perfil de Piedra que finalmente vino a ser una decisión política ya que nunca se comprometió con la lucha a favor de los derechos humanos. Remató en otra de las sesiones con la presentación del punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, libere recursos destinados al programa de “Reconstrucción y Conservación de Carreteras” y señaló que Coahuila necesita el respaldo del Gobierno Federal para modernizar, ampliar y mantener la red carretera federal pues en el pasado sexenio, ni un peso recibió para infraestructura y al contrario, le rasuraron 24 mil millones de pesos.

■■■■■■■■■■■■■

Nuestros subagentes amargados y anticonsumo nos reportan que toda la euforia que se vivió desde muy temprana hora de este jueves 14 de noviembre con motivo de la apertura de la tienda de club de precios situada allá en el norte de la ciudad, se vino abajo cuando los molestos embotellamientos vehiculares se hicieron presentes en las vialidades de acceso. Evidentemente todas las reuniones previas que el jefazo de Tránsito y Vialidad Luis Morales Cortés tuvo con sus muchachos, incluso un día antes, para planear el magno operativo, resultaron, digamos insuficientes.

Los miles de compradores, aunado al tráfico ordinario que registra la parte norte de la ciudad, provocaron un caos vial durante todo el día de ayer en la autopista a San Pedro, la carretera a La Partida, la antigua carretera a San Pedro y no se diga en el Periférico, en el área urbana de esta ciudad y rumbo a Gómez Palacio.

Dicen los malvibrosos y malasangre que el plan de movilidad nada más se instaló para la foto, fue rebasado totalmente en el transcurso del día, pero al jefazo de tránsito eso no le inmutó ya que las fotografías de los agentes a temprana hora flanqueando la inauguración del nuevo bulevar y de él mismo recorriendo la tienda, eran lo más importante pues gusta, dicen, de los reflectores.

Por cierto, nuestros subagentes avisan a los conductores, que con motivo del “Buen Fin” y las fiestas decembrinas, los agentes viales afilan las uñas y dientes e intensificarán sus recorridos por la ciudad, y no precisamente para vigilar la vialidad, así que hay que prepararse con efectivo o cercano un cajero, sugieren algunos.

■■■■■■■■■■■■■

Y donde las cuentas no salen es en el número de elementos de seguridad para el Buen Fin nuestros subagentes nos reportan que en Torreón y Gómez Palacio fue exactamente el mismo: 700 elementos de todas las corporaciones, cuando en anteriores ediciones en Torreón habían sido 1500, es decir, 800 menos y donde dicen que de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón sólo eran 230, aunque la cifra no se pudo corroborar, porque no contestan...

■■■■■■■■■■■■■

Los protervos subagentes que se pasean por los pasillos del edificio más caro de la ciudad y también en otras dependencias donde nadie los ve, nos reportan que entre más se les “rasca” a dependencias en las que recientemente se les dio las gracias a los titulares como es el caso de Urbanismo Municipal, más sorpresas salen. Y es que los envidiosos subagentes dicen que en el gobierno municipal cada vez se parece más al cuento de Alí Babá y los 40 ladrones. Por ejemplo hay una larga historia de intereses económicos en la gran cantidad de permisos por cambios de uso de suelo, licencias y “consideraciones” que se tuvieron con los propietarios de anuncios espectaculares a los que nunca se les revisa.

Igual, es el caso de los puentes peatonales, que también se usan para publicitar y a nadie le importa que sean inseguros para los peatones y los automovilistas. En un universo paralelo se la pasaban el extitular Francisco Torres Suárez, quien en sus actividades no estaba sólo, ya que formó parte de un equipo compacto que durante casi tres años hicieron y deshicieron en trámites al mejor postor, con la venia de la Secretaría del Ayuntamiento y de regidoras de la ingeniosa e innovadora Comisión de “Patrimonio Inmobiliario y Tenencia de la Tierra”, que ahora se sabe para qué servía. Habrá que ver si al nuevo titular Gustavo Muñoz López, quien anteriormente dejaba pasar la vida en el área de Desarrollo Institucional, se le ocurre empezar con las viejas mañas. Ya habrán regresado las camionetas Ford Territory que usaban los ex. Es pregunta.

■■■■■■■■■■■■■

Si algunos esperaban que en la segunda temporada de la administración municipal por otros tres años, las cosas fueran pulcras, por lo menos con algo de espíritu de servir a los ciudadanos, los subagentes lamentan informarles que será todo lo contrario y se cumplirá aquella frase de “estábamos mejor, cuando estábamos peor”. Ya se han detectado infinidad de nuevas “travesuras”. Juran y perjuran los bien enterados que el que se pasea presumiendo y presionando que será el jefe de gabinete en alianza con algunos conocidos personajes, ya presentó prácticamente el plan de obras y programas 2025 y quiénes los ejercerán empezando enero. El control, dicen quienes los ven de lejecitos, alcanza hasta Simas, ahí donde está como gerente Eduardo Terrazas Ramos y ya van por los contratos de reparación de colectores y redes de agua. También en el Sistema Integral de Mantenimiento Vial, para la subcontratación del bacheo. Ahí, Roberto Escalante González por sus buenos resultados económicos será ascendido a Obras Públicas, al lugar que ya mero desocupa Juan Adolfo von Bertrab. La duda es sí los tentáculos y la frase de “copelas o cuello”, dicen los constructores, entrarán al búnker que representa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde comentan, todo se cuece aparte y nadie la toca, aunque sea pocos...

Para los que no podían dormir por la situación política del vecino municipio de Francisco I Madero, ahí donde claramente se demuestra el tipo de gobierno que ejerce Morena, ya con dos gobiernos al hilo del mismo partido oficial y sumido en el más completo abandono y atraso urbano, pero eso sí, con una gran cantidad de negocios dedicados a la venta de alcoholes, los subagentes reportan que Morena oootra vez se quedó con el gobierno municipal de esa población y ya se despejó toda duda. Finalmente el Tribunal Electoral del Estado resolvió esta semana varias impugnaciones que se presentaron por los resultados del pasado proceso electoral para varios ayuntamientos entre ellos, Francisco I.

Madero y se concluyó que el que dejó en esas condiciones de devastación al municipio Jonathan Avalos Rodríguez, no intervino de ninguna manera (risas), para el triunfo de su compañero de partido Félix Ramírez Hernández, que ya quedó en firme como alcalde electo, a estas alturas no sabemos si sean buenas noticias para él. Así las cosas en la 4T.

■■■■■■■■■■■■■

Allende el Nazas los subagentes que están sentados en la plaza nos reportan que los empresarios en La Laguna de Durango están muy preocupados por el uso de los recursos para el turismo tras la posible extinción del fideicomiso del Impuesto Sobre Hospedaje y temen que no se reparta equitativamente, y no llegue nada para los municipios de Gómez Palacio y Lerdo y aún peor que todo se quede en la capital de los alacranes ante los alcances turísticos que tiene esta zona con relación a La Laguna, nos cuentan que el punto medular de su preocupación de la extinción de los fideicomisos es que la secretaria de Turismo, Elisa Haro Ruiz, tiene una aversión por venir a La Laguna de Durango, pues ‘no le gusta ensuciarse de polvo’ y aguantar a los conversadores lerdenses y gomezpalatinos, la principal crítica es que al hacer un solo consejo ya solamente van a sesionar en la capital sin necesidad de salir de ahí. Cuentan, los malvibrosos algunas anécdotas de varias veces que la secretaria ha evidenciado que no le gusta promover a La Laguna y que ahorita está muy molesta porque los empresarios le están haciendo grilla con el gobernador que no canta mal las rancheras…

■■■■■■■■■■■■■

Y en el Congreso de Durango nos reportan nuestros subagentes que ya alistan la renovación judicial local que está planeada para el 2025 pero que será parcial pues se atraviesa con la renovación de los alcaldes de los 39 municipios que integran el estado en donde ya se calientan los ánimos y levantan la mano tanto morenistas, priístas, panistas incluso emecistas. Dicen, los subagentes que Durango estará repleto de renovación y elecciones, ya el diputado local Héctor Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso detalló que la elección de alcaldes será 1 de junio de 2025 y a la par se votará por una cuarta parte de los jueces y los demás se dejarán para 2027. Hasta el momento se analizan los procesos y la iniciativa y se espera que ya el lunes se tengan las fechas claras.

Ecos de una reforma fallida…