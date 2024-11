Algo huele mal en Dinamarca, dicen nuestros subagentes pues mientras se espera el arribo de una anhelada tienda de tipo ‘club de precios’, la brújula social manda otras señales con la retirada de una universidad privada, el caos que enfrenta el periférico en donde no se dan abasto los cansados agentes viales y los sufridos automovilistas para cruzar y además con las terribles noticias en donde los jóvenes y niños se vuelven protagonistas de la nota roja. ¿Qué está pasando? ¿Están fallando los trabajos de prevención?, ¿se realiza ‘el operativo mochila’ en las escuelas? ¿Por qué la directora de una institución educativa calla en lugar de seguir un protocolo?, ¿Hay suficientes policías y preparados?, ¿Y por qué no hay respuesta de las autoridades?, ¿Dónde están los padres de familia? ¿A quién le corresponde tomar las riendas de lo que sucede en Torreón?..

Y andando en esos lares, los subagentes dedicados a contar tragedias comentan que otro nuevo “hecho aislado”, perdón, hecho violento protagonizado por miembros de una pandilla, enlutó un hogar. La muerte de un menor de 14 años, a manos de uno de 15 en una “quinta” de esas en las que por años impunemente se les ha dejado que organicen fiestas de “cover” y en las que la venta de bebidas corre sin control pone de relieve que alguien tiene que poner a trabajar aunque sean pocos los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la cual dejó de ser garantía de seguridad para los ciudadanos pues carece de estrategia, ya que Antonio Perales Esparza anda más ocupado en su próxima jubilación y “asegurar” su futuro que en revisar la capacitación de su gente, los portes de armas, saber dónde andan los cadetes, o supervisar si se realizan en los ‘operativos mochila’ en las escuelas y en suma, no admite la fuerte presencia de pandillas en las colonias de la ciudad, que ahora se provocan vía mensajes en redes sociales. Eso sí, pese a la nula efectividad, goza de hablarle al oído al que despacha en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad y decirle que ‘todo está bien y lo demás es grilla y polítiquería’. Circulan videos de grupos de niñas que ya han formado sus pandillas, por ejemplo allá para Valle Verde, Sol de Oriente y que no hacen pintas, ni grafiti...

******

Nuestros subagentes están sumamente desconcertados porque apenas la semana pasada se formó el llamado Consejo Ciudadano de Transición para la entrega-recepción del actual gobierno municipal y ahora resulta que el contralor municipal, que por si alguien desconoce quién es, los subagentes les informan que se llama Miguel Ángel Zúñiga Chávez quien jura y perjura que va un 80 por ciento de avance. Y que ya se revisó toda la información de los años 2022 y 2023, en tanto que el 2024 aún se encuentra en curso… Dijo además que los integrantes del citado Consejo, ya recibieron toda la información de cada una de las direcciones e institutos municipales y que el actual gobierno municipal invitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que atestigüe, ya que el que nada debe, nada teme. Pero, nuestros subagentes ya cayeron en la confusión ya que la versión de los ipecos, es muy diferente. Jorge Reyes Casas, presidente de Coparmex Laguna dijo que el viernes próximo tendrán la primera reunión de trabajo aunque en una primera instancia dijo que no tenían los formatos para hacer sus observaciones , después corroboró a los subagentes que ya los tienen. Como el actual gobierno municipal “se entregará a sí mismo”, el empresario sí dijo que les interesa revisar con lupa las áreas en las que más se ha gastado estos tres años los recursos públicos, obras, programas sociales, licitaciones… “Nos vamos a meter de lleno, yo con mis contadores de Coparmex, con mi tesorero, para revisar el estado en el que están entregando la administración”, explicó, así que esperamos que la lupa de Reyes sirva para señalar lo indebido y no se quede en el escritorio. Por cierto, a los subagentes aguafiestas les interesa conocer en qué plan están los del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna que representa Marco Zamarripa que osaron criticar a la pulcritud de las autoridades municipales recientemente de las que dijo, que la labor de la policía municipal ha sido fallida…

******

Dicen los subagentes disfrazados de seguidores del ‘Che Guevara’ y Mao Tse-Tung que por más recursos que se repartieron el pasado domingo, con el objetivo de “orientar” las conciencias de los consejeros de Morena a votar en lo que fue convocado como la elección para el Consejo Estatal, no sirvió de nada. Los chismosos subagentes, que estuvieron en la sesión, donde nada más se repartieron tres carteras, comprobaron el dicho que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Despliegue en redes sociales, ruedas de prensa y para nada. Llegó una tercera pareja al escenario estatal coahuilense de Morena. ¿Cómo así ? Pues nada que el grupo de “Los Guadianos” que prometieron, perdón, realizaron activismo para quedarse con el poder de Morena en Coahuila tuvieron que echarse en reversa. La Senadora Cecilia Guadiana Mandujano y su pareja el delegado de Bienestar Américo Villarreal Santiago, al igual que el más que chido Luis Fernando Salazar y quien aparece ya como su escudera, la regidora electa del ayuntamiento saltillense la influencer Alejandra Salazar, se quedaron como el chinito ‘nomás milando’ ya que llegó otra pareja que se quedó con la secretaría de Finanzas y por lo tanto con los recursos, vía Nancy Cuevas Sánchez, hermana de la diputada federal Cintia Cuevas que junto con su esposo Fernando Hernández, dicen que son ahora los que tienen la sartén por el mango y sin soberbias ni desprecios a las bases, rebasaron a los senadores, que se siguen peleando duro y dale. Las carteras que se repartieron son la de las Mujeres, que preside Karina Estrada la de Jóvenes que quedó a cargo del regidor electo de Matamoros, Marco Beltrán.

******

Comenzaron ya a circular las invitaciones relacionadas con el primer informe Pa, delante. Será el sábado 30 de noviembre en el parque Las Maravillas, pero antes, don Manolo hará una visita al Palacio de Coss para hacerle entrega del texto al Pleno y por esa razón desde que comenzó este mes, ha recorrido las diferentes regiones cerrando programas y obras que se comprometió para este año. Y como, dice que el reforzamiento de la presencia estatal en estas tierras va en serio, no quiere que “le piquen los ojos” y el lunes por ejemplo a temprana hora vino a presidir una reunión de seguridad para reforzar el blindaje de esta parte de Coahuila en sus colindancias con Durango, con Zacatecas, esto último, por la parte de Viesca, rumbo a Mazapil. De la mano con los mandos militares de la XI Región y la VI Región Militar, así como el Mando Especial de la Laguna. Fueron convocados los alcaldes de Torreón y los municipios coahuilenses cercanos, además de que acudieron las autoridades de Gómez Palacio encabezadas por la alcaldesa Leticia Herrera y de Lerdo, el edil Homero Martínez ya que, aunque a algunos les desagrada, se insistió en el tema de la coordinación es fundamental y acordaron el fortalecimiento de la Policía Metropolitana.

******

Por cierto, de piquetes de ojos y patadas por debajo de la mesa hablando, los subagentes reportaron que en esa reunión salió a relucir lo del reciente video de agentes policiacos estatales que supuestamente cometieron abusos contra de un grupo de motociclistas de esta ciudad. Al emprenderse una investigación para sancionar a los agentes estatales salieron interesantes datos referentes a conocidos “personajes” de esta ciudad, que dieron luz respecto a la interesante difusión que se le dio al material y establecieron con claridad, de dónde se originaron las dos publicaciones, todo para desacreditar la ya de por si menguada reputación de estos polis. Marcaje se les tiene ya, dicen los subagentes, a los conocidos “personajes” porque supuestamente se están utilizando recursos públicos para este “fuego amigo”. Es que si supieran los alcances que tiene la Policía Cibernética en esto y que de todo queda huella, quizá no se aventaran como ‘el borras’.Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz, dicen las sagradas escrituras...

******

Y mientras el gurú de las terapias alternativas, Jonathan Ávalos se anda peleando el liderazgo en Morena Coahuila al lado de ‘los Guadianos’, en Francisco I. Madero además de tener en incertidumbre a la población por las irregularidades en la elección del 2 de junio, ahora se suman los comerciantes que recientemente expresaron su preocupación pues mientras el aficionado al dióxido de cloro les aseguró una concesión con el pago de 35 mil pesos el tema está actualmente en el limbo pues se percataron que el recibo no cuenta ni con un sello, ni membrete de la Tesorería Municipal y hasta el momento no han recibido ningún documento formal. Nuestros subagentes que también han probado el dióxido de cloro sin resultado alguno asegura que la irregularidades que presenta la promesa de Ávalos se dan desde que prometió un espacio de 3 por 3 metros para luego cambiarlos a 2.7 por 1.5 metros además de que no especifica por cuánto tiempo se dará la concesión… Mucho trabajo tendrá la nueva alcaldesa Darinka Guerra, recién nombrada por el Congreso, mientras entra en funciones Félix Ramirez, tanto aclaraciones, reclamaciones, reordenamiento y sobre todo en temas de ‘universos paralelos’ en donde sólo don Jonathan conoce…

******

Nuestros subagentes que estuvieron muy atentos al proceso de elección del presidente Nacional del Partido Acción Nacional y dieron cuenta de los movimientos que tuvo el blanquiazul en Coahuila y Durango tanto en la cúpula como en redes sociales en donde los panistas ‘de pie’ manifestaron la necesidad de llevar a cabo un cambio del fondo y la forma en el proceso interno con cruentos señalamientos que fueron inútiles pues al final, como en la historia del PRI con Alejandro Moreno (Alito), ganó Jorge Romero, quien dará continuidad al proyecto de Marko Cortés, en una de las más bajas participaciones de Acción Nacional. Y hasta la mandataria Claudia Sheinbaum, les dio un tiro, señalando a Romero como parte del ‘cártel inmobiliario’ y a quién además, ni Calderón lo quiere…

******

Allende el Nazas, dice los subagentes que se la pasan gordeando y tomando nieve en la plaza que “mucho ayuda” el que no estorba, y sobre todo en el Partido Acción Nacional (PAN) en Lerdo, que prefieren ir solos en el próximo proceso electoral, en el que se renovarán las 39 alcaldías, que ir en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y es que el proceso aún no comienza, y los panistas ya ven perdida la elección frente aMorena, en donde no se ha definido si quiera un perfil para candidato a la presidencia municipal. Y haciendo sumas y restas nos reportan que ante tal panorama, prefieren “ganar” cuatro a cinco regidurías que dos o tres y sobre todo, tener que compartirlas con los priístas, dicen nuestros subagentes que con el río revuelto a nivel nacional están haciendo sólo cuentas alegres. Y en el recuento de los daños no solo elecciones son las que ha perdido el PAN ahora incluso de la mano del PRI, sino también militantes, pues de 10 años a la fecha, la militancia se ha reducido significativamente, pues de contar con poco más de 800 militantes, ahora la cifra ronde en poco más de 300, entre los que han fallecido y los que han decidido “abandonar el barco” tal vez del lado de Florita Leal o de Susy Torrecillas, por ejemplo…