Verdades y Rumores

Y seguramente para coadyuvar con la seguridad pero más que nada para hacer renegar al mejor lustrado alcalde de Torreón, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Federico Fernández Montañez, muy orondo declaró que se pondrá en marcha en Torreón el modelo de seguridad de Saltillo con relación a la riña entre pandillas. Como si las comparaciones no fueran siempre odiosas para muchos remató diciendo que allá se lograron buenos resultados con este esquema de proximidad social, además de que se atienden debidamente los grupos de WhatsApp formados en colonias. El revire de don Román fue: yo no pondría modelos, sino temas de prevención”. Y en todo caso, expresó que lo que hicieran del Estado, “sería un complemento de lo que realiza el Municipio”. Por supuesto, los temas de prevención, de disuasión y de proximidad social corresponden a la Policía Municipal, que… bueno, hace varios años que no pasa por su mejor momento.

Los subagentes disfrazados de jóvenes que “rifan, controlan y dominan”, de esos, a los que “su barrio los respalda” no pueden dar crédito de las declaraciones del director de la Policía Municipal de Torreón, César Antonio Perales Esparza, quien asegura que la corporación a su cargo, donde son 414 y quieren renunciar otros 50 policías preventivos, solo tiene identificada a una sola pandilla en todo Torreón ¿Pues dónde vive? Y es que no solo en colonias como La Dalia o La Moctezuma los muchachos se agarran a “riscasos” y sacan “el filero” sino que estas mismas prácticas también se replican en otras colonias La Moderna, San Joaquín, La Durangueña, La Vencedora, La Nueva Aurora, Cerro de la Cruz, Vicente Guerrero, Zaragoza Sur, Eduardo Guerra, Valle Oriente, Ferrocarrilera, Valle Oriente, Valle del Nazas, La Aviación, en fin, uy tantas y tantas colonias donde la idiosincrasia local hace que los adolescentes normalicen formar parte de estas pandillas cuyo nombre además está pintado en las paredes de las bardas locales. Sería bueno que una noche de estas el director, entre caminando a uno de estos barrios vestido de civil... A ver si logra salir con zapatos. Para mayor seña, podría buscar alguna esquina donde esté pintada una Virgen de Guadalupe, ah porque eso sí, quienes son de barrios bravos podrán ser celosos del territorio que pisan y consideran suyo el día 12 de Diciembre están más que puestos para el rosario.

Y del municipio de Madero para el mundo busca llegar directo, sin escalas, el gurú de las terapias alternativas y fiel defensor de la ingesta de dióxido de cloro, el alcalde morenista con licencia, Jonathan Ávalos, mismo que este domingo podría ser electo como el próximo presidente del Consejo Estatal de Morena, posición que también se disputa y para la cual dará cruenta batalla el fan número uno del alcalde bien boleado de Torreón, Antonio Attolini Murra, quien también trae con qué luchar por el cargo. Nuestros subagentes infiltrados en el partido guinda, donde las diferentes tribus están que arden, nos comentan que serán unos 70 delegados quienes voten y decidan este liderazgo que no es cosa menor pero que mucho habrá de pesar la decisión de la senadora, Cecy Guadiana, que cuenta con cerca de 20 delegados. Como se recordará Jonathan Ávalos fue coordinador del fallecido senador del sombrero Stetson, Armando Guadiana, padre de la senadora, mientras que Attolini, del grupo de los “Chairos Fifís” del más que chido, Luis Fernando Salazar, que saben cómo hacer ruido. Doña Cecy Guadiana ha prometido cargos en la Delegación del Bienestar a quienes se sumen a su causa gracias al apoyo de su pareja, el delegado de Bienestar en Coahuila el tamaulipeco, Américo Villarreal Santiago, y la idea es quedarse con el control del Consejo Estatal de Morena en Coahuila, acéfalo desde febrero del 2023 cuando la Comisión de Honestidad dio de baja a Laila Yamile Mtanous Castaño. La senadora, respaldándose en el diputado Alberto Hurtado, se ha ido con todo contra el que cobra como dirigente estatal Diego del Bosque a quien le pidió “desactivar” al lagunero Antonio Attolini para imponer a Ávalos, quien no ha encontrado chamba en el gobierno federal. Todos buscan el control para decidir las próximas diputaciones locales y de ahí, hacia Palacio Rosa.

Otros que estarán muy ocupados con su elección interna para renovar la dirigencia nacional son los panistas pues también este domingo votarán ya sea por Adriana Dávila o por Jorge Romero. La primera con una visión más radical respecto a romper la alianza con el PRI y el segundo que tiene una postura más convenenciera, perdón, más conciliadora y que es además el delfín del dirigente nacional saliente Marko Cortés. Los militantes podrán votar de las 10 a las 5 de la tarde en el comité directivo municipal del PAN que les corresponda con credencial de elector vigente en mano pero deberán contar con más de un año de antigüedad como militantes. Para revisar si se está afiliado, se puso a disposición el portal www.rnm.mx/padron para consultarlo. Por cierto que allá en la capital de los alacranes, en Durango, se notó la cargada hacia Romero y ahí se les vio a panistas laguneros de Gómez Palacio y Lerdo como Jorge Calero, Salomé Elyd Sáenz y el síndico de Gómez Palacio, Jaime Aguilera, entre otros. De ahí mismo de la capital andaba muy cerca el diputado local, Jorge Mojica. La que no andaba en esos lares fue las dos veces alcaldesa de Lerdo, Rosario Castro Lozano quien desde un principio se decantó y apoyó contra viento y marea a Adriana Dávila junto con otros panistas de La Laguna que ya le hacen fuchi a la alianza con el PRI. Por cierto, en lo que queda del PAN Coahuila, dicen los subagentes que se acusa a Elisa Maldonado, actual dirigente y al secretario Gerardo Aguado de dar “madruguete” trabajando solamente con los consejeros para que les brinden apoyo y seguir al frente del partido utilizando las prerrogativas. Pero de buscar a las bases o hacer algo por reforzarlo nada de nada. Veremos y diremos en qué queda el pleito ya que el diputado federal Guillermo Anaya Llamas, ya se apuntó para encabezar la dirigencia estatal del blanquiazul. Nada nuevo bajo el sol…

Gran parte de esta semana el gobernador echado Pa’ delante se la pasó en la “capirucha del esmog”. No quiere que ningún legislador federal meta manos en sus gestiones por lo que ha decidido que en lo que resta del año, además de estrechar su relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, hará lo propio con los integrantes de su gabinete. Los subagentes pendientes de las inestables redes sociales dieron cuenta de su reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, con quien analizó detalles de la rehabilitación y modernización de la carretera 57, lo que de seguro incluyó el apoyo con recursos federales para la reparación del tramo conocido como Los Chorros que urgen ya que los accidentes es el pan de cada día. El tema energético también se incluyó en sus reuniones, ya que estuvo con la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, Luz Elena González y dijo que fue el primer gobernador en asistir a la dependencia a plantear las necesidades que tiene el estado en este rubro. Y no es que los subagentes sean negativos, pero a ver qué respuesta tiene don Manolo a la hora de la verdad, es decir, a pocos días de que se discuta el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025.

Nuestros subagentes saltan de contentos porque finalmente se integró el esperado Consejo del Centro Histórico, mismo que tendrá la responsabilidad de trabajar para detonarlo de manera integral y en función de las inversiones. El Centro Histórico de Torreón está conformado por 300 manzanas, desde la Alianza hasta después de la Alameda Zaragoza y del bulevar Revolución al Independencia; en 2024 se contó con un presupuesto de 27 millones de pesos para obras de rehabilitación y esperan se incremente el próximo año. De seguro, los integrantes pugnarán porque se apliquen directamente ahí cada peso de los que se cobran en la llamada “Cuota de Conservación del Centro Histórico” y que se cobra obligatoria a principios de año en los Recibos del Impuesto Predial. Quizá tendrán cuidado en no meter recursos otra vez a la calzada Colón donde las dos últimas administraciones le han aplicado millones y millones. Tal vez les interese terminar la modernización de la avenida Matamoros, realizar una limpieza completa de la basura que hay, retirar los armatostes inservibles de los parquímetros, mejorar el alumbrado público y “rescatar” el abandonado Paseo Morelos. Nada más hay que darse una vuelta para ver la gran cantidad de necesidades que tiene. Aparte de la falta de agua y vigilancia de policías preventivos.

Tras 82 años en operación se acabó la planta siderúrgica más importante de Latinoamérica. Altos Hornos de México, finalmente, el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles en la Ciudad de México emitió la sentencia de quiebra contra AHMSA. Hay incertidumbre entre las familias de 17 mil extrabajadores de confianza y sindicalizados por saber qué sucederá con sus liquidaciones. En la misma incertidumbre están los cientos de proveedores y acreedores que lo que quieren ya no son promesas de que los que compren la chatarra los podrían emplear. Quieren sus pagos, porque ya ni siquiera el nombre de la empresa podrán usarlo quienes se queden con ella. La liquidación y ventas de activos es la única esperanza que tienen los ex trabajadores y a ver si es cierto que la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Gobierno del Estado les brindan el apoyo que prometieron para apoyarlos en este nuevo desafío que es el pago por sus salarios de manera que no caigan en manos de “coyotes”, de gestores o de los propios representantes sindicales. Por lo que respecta a la economía de la Región Centro, requerirá con urgencia apoyos con programas y obras y que se haga realidad la tan cantada diversificación económica.

Allende el Nazas, y en una edición más de “lo que callamos los tesoreros”, el que de forma involuntaria generó un movimiento #MeToo fue el tesorero de Gómez Palacio, Carlos García, en la más reciente sesión de Cabildo. García habló con franqueza a los regidores de todas las fracciones, esos que periódicamente lo felicitan por los ahorros y el buen manejo de las finanzas públicas, que la situación de los recortes en participaciones federales en el país, mismos que pegan también al estado de Durango y principalmente a los municipios es tan pero tan grave por las implicaciones económicas que tiene, que veces hasta quisiera llorar: “No sé si llorar o a ver qué hacemos. Está muy complicado”. Y es que eso de que sin decir “agua va” les quiten a los ayuntamientos casi la mitad del dinero en los tres últimos meses del año no está como para tomarlo a la ligera y menos ante la presión que el área de las finanzas enfrenta en eso de cubrir todas las responsabilidades y compromisos por temporada de decembrina. García explicó el pasado jueves que con un recorte de octubre, noviembre y diciembre por más de 70 millones de pesos, si Pitágoras no miente, no hay forma de que el Municipio salga avante sin afectaciones. Para el viernes las palabras del tesorero de Gómez Palacio ya habían hecho eco también en los responsables de las finanzas de Lerdo, San Pedro y Torreón y alrededores e incluso allá en la capital de Durango pues los que pagan comentaron a propios y extraños sentirse igual, al punto de las lágrimas de tanta presión, pero que al igual que Carlos García tienen que llorar para dentro.

Por su parte, el “Góber” que no canta mal las rancheras anunció que hoy sábado estará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en Durango, y aprovechará la visita para pedirle su apoyo con prestaciones de fin de año, infraestructura hidráulica y campo, y a ver qué respuesta le da ante el último recorte de casi 400 millones de pesos a Durango con lo cual suman ya mil 600 millones de recursos recortados a la entidad en participaciones federales. Sheinbaum inaugurará el camino de mano de obra Pata de Gallo – Santiago Teneraca en el municipio de Mezquital en lo que será su primera gira de trabajo en Durango. Llama la atención que hasta ayer no se tenía proyectada su visita a La Laguna donde está todavía sin reactivarse el proyecto de Agua Saludable, mismo que sigue en completa opacidad respecto al estado que guardan las obras, contratos, avances, montos observados, en fin.