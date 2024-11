Nuestros subagentes, que son daltónicos, es decir, no distinguen colores y por lo tanto ni se inmutan cuando los tildan de escandalosos o amarillistas nos comentan que no se puede tomarcomo cosamenorla riña registrada en la colonia LaDalia, con saldo de dos muertos, con la participación demenores de edad y otros heridos, además de por lo menos 12 personas detenidas que, eso sí, fueron capturados bastante rápido, algo que por cierto a los asesores en el Municipio se les pasó destacar. Minimizar un hecho, lamentablemente, no hace que desaparezca. Lo que ocurrió enLaDalia no es un simple pleito vecinal y las cifras así lo muestran. Tan existe un problema de pandillas en ese y otros sectores de Torreón que por eso en este mismo año el propio Ayuntamiento dio origen a un nuevo programa llamado “antipandillas” que de otra forma no tendría razón de ser…

Lo ocurrido en La Dalia requiere de una atención integral: social, cultural, de prevención y atención de adicciones, psicológica y por supuesto de seguridad pública. En La Dalia se han presentado previamente ya 4 riñas con personas apuñaladas y otras sin heridos por arma blanca. En este sector, semanas antes de la tragedia, las propias madres de familia ya habían hablado y justo en el marco del programa antipandillas directamente con el director de Seguridad Pública, César Antonio Perales Esparza, advirtiéndole de la situación insostenible. Una riña pasa en cualquier lado, cierto, pero no en cualquier lado deja muertos tirados en la vía pública con vecinos esperando por más de una hora el arribo de la PolicíaMunicipal cuyos elementos llegaron tarde y nada más a ver cómo yacían los cuerpos inertes. Que en las riñas los pandilleros apedrean las patrullas de los municipales, cierto, pero para eso están las Mambas Negras ¿No? Los subagentes nos comentan además que hay una evidente falta de policías, tanto que ayer citaron de emergencia a los cadetes de la Academia Municipal, para que se encarguen de la vigilancia para el “Buen Fin”, aunque legalmente ellos terminan su formación hasta diciembre. Mientras tanto, lo que para el Consejo de Seguridad es “un hecho aislado” para los subagentes es cosa de todos los fines de semana pues ya circula en redes sociales otro enfrentamiento similar, entre pandillas, pero ahora en la colonia Moctezuma del pasado 31 de octubre y donde jóvenes aparecen con palos y armas y no, no andaban festejando Halloween.

Este lunes el gobernador echado Pa’ delante se reunió allá en la “capirucha” del Pan de Pulque con los alcaldes electos de la Comarca Lagunera, excepto quien manda en Francisco I. Madero, por la indefinición legal que se sigue ante los tribunales electorales que no deciden aún (como si fuera tan difícil), establecer si Jonathan Avalos Rodríguez, presidente municipal con licencia, metió manos y recursos públicos en la elección del pasado 2 de junio para favorecer al virtual edil morenista. El caso es que en Palacio de Gobierno, todos de manera sosegada y gentil, se apersonaron con Manolo para presentarle sus propuestas de obras a realizar en los primeros 100 días de 2025 y a los cuales se les ofreció brindarles todo el apoyo. La ocasión también sirvió para que los alcaldes electos y los de reelección asistieran al seminario organizado por el Congreso del Estado para brindarles capacitación sobre temas de transparencia, rendición de cuentas y procesos de entrega-recepción. Hasta allá se fueron tanto el alcalde bien boleado de Torreón como algunos de sus colaboradores de las áreas de finanzas así es que seguramente alguna novedad saldrá de esa reunión.

Mucho trabajo ha tenido últimamente el secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González al indagar el feo escándalo de conocido notario público saltillense que enfrenta un procedimiento administrativo y por el cual le fue retirada cuatro meses su fiat y que pone en entredicho la confianza hacia este gremio. Vigilado y sancionado pues como si nada y luego de interponer un amparo, el fedatario ya estará otra vez en circulación para el mes de enero. Increíble. Dicen los subagentes que Pimentel González tendría más trabajo si extiende su labor de revisión hacia estas tierras donde la compra y venta de terrenos municipales a particulares ha beneficiado a funcionarios municipales y hasta integrantes de la Comisión de Patrimonio Inmobiliario y Tenencia de la Tierra, junto con empleados del Catastro Municipal, esos que le saben bien a la integración de los expedientes para desincorporación de terrenos con fechas pasadas y para simular permutas. Los versados subagentes que ya andan aplicados en seguir la pista a la ruta del dinero, dicen que hay al menos dos abogados envueltos en este asunto y un notario, por aquello de generar nuevas escrituras para los particulares. Para muestra un botón; La tienda de conveniencia construida en un área verde en la colonia Campo Nuevo Zaragoza en el lugar conocido como “Lago de los Patos”, caso denunciado por ciudadanos el pasado mes de agosto, fueron callados con tecnicismos y luego los ignoraron.

Y justo, a raíz de que se descubrió (una vez más) que varios notarios de Coahuila no tienen ningún problema en la falsificación de escrituras, simulación de actos jurídicos y despojo, aprovechándose del poder que les otorga el estado, los subagentes disfrazados de terreno “sin dueño” nos comentan que sería interesante ver si las investigaciones se extienden también al municipio Matamoros donde por años se ha acusado públicamente a un conocido notario de hacer esa misma “magia” tanto con parcelas como con predios urbanos y donde incluso ya en alguna ocasión los campesinos bloquearon la vialidad frente a sus oficinas atravesando tractores acusándolo de despojo. Y es que en Coahuila, son cada vez más los fedatarios públicos presuntamente señalados por la creación, además, de empresas espectrales siendo muy pero muy mencionados nombres, algunos como mantras budistas. Avisados están.

Una papa caliente, por decir lo menos, fue lo que cuentan los subagentes disfrazados de ingresos extraordinarios no registrados ni auditables le pasaron a Pablo Fernández Llamas, quien suple a Raúl Rodríguez García, en el área de Inspección y Verificación del Municipio de Torreón. Raúl Rodríguez, como se recordará, fue dado de baja de manera fulminante desde la última semana de octubre tras agarrarlo con los dedos en la puerta de la esperada tienda que en breve se abrirá al norte de la ciudad y todo porque quiso clausurar los trabajos relacionados con la gasolinera del mismo grupo. Dicen los subagentes que ese caso es “peccata minuta” comparado con los jugosos arreglos que tenía con bares, cantinas y quintas, donde no se respetaban los horarios de cierre, tampoco los de venta de alcoholes y mucho menos lo relacionado con evitar la entrada a menores de edad. Dicen los subagentes infiltrados en Inspección y Verificación, que a los inspectores los mandaban a “cascarear”, es decir, hacer revisiones y aplicar multas hasta por cuestiones insignificantes a los pequeños negocios y mercados en tanto que don Raúl Rodríguez se dedicaba a lo que le redituaba más ingresos porque a decir de él, tenía que entregar la cuota correspondiente a alguien del séptimo piso donde era de rigor hacerlo cada quincena. ¿Será?

Allende el Nazas, en Gómez Palacio, los que andan más que preocupados son los “cultureros” quienes ya pusieron el grito en el cielo por la intención, dicen, del Municipio en desaparecer la biblioteca Juán F. Brittingham, que se encuentra ubicada al interior del parque La Esperanza siendo ésta la segunda que se cierra de la zona urbana pues ya finiquitaron también la Biblioteca Francisco Zarco Centro, de la avenida Mina. De este modo, comentan alarmados los que gustan de la lectura, solo quedarán tres bibliotecas en la zona urbana de Gómez Palacio siendo que hace un año se recibió una dotación de 3 mil 641 libros y material lúdico para el acervo de las bibliotecas públicas del municipio y, por cierto, la entrega fue justo en la biblioteca Juán F. Brittingham. Aseguran que el cierre de la biblioteca ya es un hecho pues ya Lalo Faudoa, director de Bienestar Social, ha andando avisando al personal que ahí labora. A todo esto, ¿Ya sabrá Melissa Reuter Pérez, directora de Cultura? ¿Sabrán el protocolo que se debe hacer con el acervo cultural de la biblioteca?

También en Gómez Palacio el que nuevamente ya tiene varios espectaculares “tirando rostro” en vialidades concurridas pues no quita el dedo del renglón en su aspiración por ser presidente municipal en 2025 es Omar Castañeda, el exdiputado federal y hoy coordinador estatal en Durango del partido Movimiento Ciudadano. Omar, aseguran, se está tomando muy en serio lo de hacer alianzas con diversos grupos políticos y de la iniciativa privada pero también con distintos sectores populares. Los de su círculo cercano aseguran que el objetivo es conformar un solo frente de oposición contra quien aspire por la Alcaldía en el partido guinda donde todo indica que será de nueva cuenta doña Marina Vitela de quien dicen ya todo el apoyo de la 4T para volver a ser presidenta municipal de Gómez Palacio y de nueva cuenta proyectarla a la Gubernatura en el siguiente sexenio quitándole así al “Góber” que no canta mal las rancheras imponga a su “Delfín” y de ser así sería la primera vez que esto suceda en Durango. Del lado del PRI, en Gómez Palacio, el que ha andado haciendo talacha es el regidor, CristianMijares, a través de su “Fábrica de Campeones” aunque como Mijares suele donar equipo a jóvenes deportistas no está muy claro si hay o no trasfondo político pues incluso recientemente hizo una donación a estudiantes de Torreón... Que no votan de este lado del perímetro Lavín.