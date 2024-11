Verdades y Rumores

Y justo en la noche de Halloween la 4T volvió a alimentar a su Frankenstein; ese enjambre de reformas constitucionales que hacen inimpugnable la Reforma Judicial mediante la cual se le cortan los “tamaños” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para beneplácito de quienes mandan en el partido guinda, porlo cual,muy congruente con este Día de Muertos (en el que fallece la autonomía del Poder Judicial) la reforma fue aprobada por más de 24 paleros, perdón, congresos estatales, entre ellos el de Durango, no así Coahuila (donde no urgía tanto subirla al pleno) y todo se da en “fast track” y en el contexto previo a la fecha en la que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatirá (o debatiría) el proyecto del ministro, Juan Luis González Alcántara, que plantea justamente modificar la Reforma Judicial de manera parcial y eliminar la elección de jueces y magistrados a nivel local y federal. Ahora, tras la aprobación de la mayoría de los congresos estatales que estuvieron de acuerdo en eliminar la posibilidad de impugnar las reformas recién hechas a la constitución se estima que el asunto a debatir “se quedará sin materia”, es decir, ya no se podrá debatir el proyecto del ministro González Alcántara.

Sin duda, “la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo”, decía Platón

Esta semana aparecieron los “huesitos”, esos que le dan sabor al caldo y lo hacen gordo, tras la publicación de convocatoria para elegir nuevo Fiscal General del Estado. Los subagentes nos comentan que entre los requisitos enviados a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado era que fueran 10 los suspirantes, pero hasta el martes 30 únicamente se habían anotado dos. De todos es conocido que la línea es clara y contundente a favor de Federico Fernández Montañez, por lo que a partir de su registro el miércoles 31, comenzó el desfile de ‘aspirinos’ y para ayer viernes se había cumplido la cifra.

Por lo tanto, el alma les volvió al cuerpo en el Palacio de Coss, porque el plazo vence precisamente hoy sábado 2 de noviembre y esa parte de lo que es un mero trámite ya quedó cubierto. Lo pendiente es ya nada más hacer oficial lo que todo mundo da por hecho y hasta el propio Fernández Montañez ya anunció que de ser designado, mejorará las condiciones laborales de los agentes del Ministerio Público y el personal de la Agencia de Investigación Criminal, así como su funcionamiento. A ver si no olvida adquirir tecnología suficiente y de avanzada para las áreas de la Policía Cibernética y el sistema de videovigilancia pues gracias a ellos se resuelven el 90 por ciento de las investigaciones.

Nuestros subagentes versados en las recientes disposiciones de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado nos comentan que en el caso de regidores, síndicos y directores generales de las administraciones municipales que concluirán en menos de dos meses, ya no podrán pasarse de listos y llevarse el tradicional “Bono de Marcha”. Y es que hay insistentes rumores de que en algunas alcaldías los integrantes del Cabildo ya se están organizando para presupuestar la entrega de un “Bono de Marcha” equivalente a tres meses de sueldo, aparte de sus respectivos aguinaldos, algo que alcanzaría también a funcionarios de primer nivel como si no hubieran sido suficiente las “vacas gordas” que muchos disfrutaron sin desquite y sin rubor alguno. Como sobre aviso no hay engaño para quienes ya organizaron “la estrategia” y la quieren plantear oficialmente en petit comité ante el tesorero municipal de Torreón, Oscar Luján Fernández, con todo y que saben que es ilegal es bueno recordarles que aunque los ediles de todos los partidos logren recibir de manera disfrazada estos recursos públicos, ya la Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene prendidas las alertas porque se supo de esta intención tanto en Torreón como en otros ayuntamientos de Coahuila.

Como positivas calificaron los subagentes las declaraciones del gobernador echado Pa’ delante aquí en Torreón en eso de aumentar el blindaje de Coahuila con entidades vecinas, entre ellas Durango, a propósito de la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa, estado colindante con la vecina entidad donde lo bueno es que ya el “Góber” que no canta mal las rancheras ha dicho que no pasa nada ni pasará pero que mejor no hay que buscarle ruido al chicharrón y los intrépidos viajeros desistan de ir a Mazatlán donde las cosas están como para ‘pararse de pestañas’. Como se sabe aquí en La Laguna Durango y Coahuila se dividen sólo por unos puentes. Para los que saben leer entre líneas llaman la atención las declaraciones respecto al combate al narcomenudeo en bares locales de Torreón y eso de aplicar mayor control respecto a los llamados “escoltas”. Lo anterior porque dicen las malas lenguas que varios funcionarios municipales tienen algunos intereses en esos bares mientras que hay algunos otros que traen escoltas armados por todos lados como un distintivo de prepotencia y causar temor a quien los ve, por supuesto es que es algo así como “te digo Juan para que me entiendas Pedro”. En fin, lo cierto es que la presencia policiaca ante el “Buen Fin”, requiere de estrategia pues ya van dos asaltos en el exterior de instituciones bancarias donde las víctimas fueron despojadas de fuertes cantidades de dinero y nadie quiere ese tipo de “hechos aislados”.

De aquí al 4 de diciembre, fecha en la que el bi alcalde, Román Alberto Cepeda, rendirá su tercer y último informe de su primera temporada, perdón, de sus primeros tres años de administración, lo que se viene es la difusión sobre varias obras realizadas estos tres años. Jura y perjura que llevan una inversión superior a los 500 millones de pesos. Por ejemplo, el bulevar para llegar a la nueva tienda del norte de la ciudad, se entregará el Giro Independencia, en el que se gastaron 284 millones, la Casa Cuna se entregará el mismo día de su informe, en tanto que el nuevo Centro de Justicia Municipal (donde se disparó el presupuesto prácticamente al doble con 48 millones de pesos) así como el Corredor Matamoros que costó 23 millones de pesos serán entregados unos días después del informe. Por cierto, estos dos últimos meses del año es cuando más trabajo tiene la ASE con las administraciones municipales salientes por aquello de las auditorías al gasto público y los resultados del último trimestre resultan allá por el mes de enero. Vamos a ver cómo salen los municipios.

Para esta semana, dicen nuestros subagentes que se pasean en los cafés de Paseo de la Reforma, allá en la “capirucha” del esmog, se tendrán en esta ciudad las designaciones de los titulares de algunos puestos, principalmente en la Secretaría del Bienestar y obviamente recomendados por los del Grupo Guadiana, esos que vinieron a terminar con los anhelos de los fundadores del partido guinda a quienes ni ven ni oyen, ya que en el reparto de puestos y beneficios será solo para expriístas. En el camino de las oportunidades se quedaron los grupos del senador más que chido, Luis Fernando Salazar y de la diputada federal, Cinthia Cuevas. O veremos más adelantes cómo se ponen las patadas bajo la mesa…

En Francisco I. Madero el director de Egresos del Municipio, el joven Abel Ramírez Rodríguez, chocó a un taxi frente a la gasolinera “Los Marrufo” de la colonia Las Vegas. Manejaba en estado de ebriedad una camioneta asignada al director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, algo por demás extraño. En fin, nuestros subagentes disfrazados de caballito de Tequila nos comentan que el funcionario venía de amanecida, seguramente saliendo de algún club de la adoración nocturna y la vela perpetua y que ésta no es la primera vez que protagoniza accidentes por el influjo de bebidas espirituosas que se degustan en esos centros de fe, esperanza y amor. Trascendió que a los familiares de los lesionados afectados del taxi las autoridades locales les dieron la versión oficial de que el conductor responsable era un simple mecánico que conducía sin permiso y no el funcionario, pero cuando llegó la Policía Estatal fue imposible “hacerle el paro” a Abel y menos cuando hubo lesionados hospitalizados. Personal de la Tesorería Municipal acudió a rescatar la documentación oficial que quedó en la camioneta del director entre ellas algunos cheques. Por cierto, la casa a la cual el funcionario le hizo la puerta más grande, luego de que la camioneta salió proyectada contra esta finca, es de una exregidora, también de Morena.

Allende el Nazas, cuentan los subagentes, que nada pudieron refutar los diputados locales de Morena a la ponencia del diputado local del partido de la Naranja Mecánica, Martín Vivanco, quien les echó en cara y con documentos en mano del 2016 que tanto el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el asesor estrella de la 4T, el magistrado, Arturo Zaldívar, hicieron valer legalmente su derecho a impugnar reformas constitucionales (posibilidad que ya los de la 4T niegan a los ciudadanos) y que les echó en cara lo incongruentes que son los legisladores de Morena: “Ustedes sabían que la Suprema Corte sí tiene facultades para entrar a revisar el fondo y la forma de una reforma constitucional y no lo digo yo, lo dice el expresidente López Obrador y su asesor estrella Arturo Saldívar”. Tan poco argumento demostraron tener los guindas en el pleno del Congreso de Durango que el diputado morenista Bernabé Aguilar, presidente la Comisión de Puntos Constitucionales, no aceptó responderle ni una pregunta al diputado de Movimiento Ciudadano. Lo bueno es que poco y menos les importó a los guindas porque tienen el incondicional apoyo de los diputados locales del PRI quienes solo están esperando a que en la 4T les ordenen “salten” para preguntarles “¿Qué tan alto?”.

Verdades y Rumores