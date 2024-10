Uno de nuestros subagentes amante de las historias paranormales nos comenta que la salida desde el pasado viernes, de Raúl Rodríguez García, quien se desempeñó casi tres años como titular de Inspección y Verificación de Torreón, vino a destapar el desastre en el que se convirtió esa dependencia, de las muchas en el municipio que se volvieron coto de poder, por ejemplo Urbanismo Municipal. Faltaría espacio para enumerarlos señalamientos en contra de Rodríguez García como su vida privada con viajes al extranjero que él promocionaba en sus redes sociales. Pero la maniobra que se aventó al intentar la clausura de una nueva tienda comercial buscada por muchos años por los gobiernos estatales y municipales como joya de la corona, particularmente presionar a los inversionistas para que no abrieran la gasolinera y presuntamente no afectar los intereses comerciales de un grupo local, fue un salto mortal para su carrera como funcionario público.

Dicen nuestros subagentes que Raúl Rodríguez no contaba con que los hostigados inversionistas se quejarían directamente al séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, de donde vino el cese fulminante del bien boleado alcalde de Torreón. Rodríguez ya no se presentó a la reunión de seguridad municipal del viernes en la mañana ni a los operativos de fin de semana. Lo que ha ocurrido después, es por todos conocido, pues aseguran los subagentes que el exfuncionario involucró a la secretaria del Ayuntamiento Natalia Fernández Martínez, su jefa directa, con la orden para la clausura y que no fue gratis. Dicen los eruditos en ética que tanto colusión como omisión, implica responsabilidad en un tema tan delicado y que generó psicosis colectiva en Torreón. Además nos comentan que es necesario que se practique una investigación a fondo de este caso y se revise el historial del desempeño pues el exfuncionario gustaba además de amenazar a laboratorios, salas de belleza, taquerías, clínicas, tiendas de conveniencia, ‘de arreglarse’ para no clausurar. Realizaba decomisos de diversos productos, cárnicos, cerveza y ‘solicitar’ infinidad de favores en bares y restaurantes, o serían cerrados. Ante lo descubierto hasta ahora, por una sola empresa que se quejó, al que pusieron de relevo Pablo Fernández Llamas, bien haría en hacer un inventario de lo que recibe.

******

Pero ahí no termina todo pues la falta de apoyo directo, personalizado que se debería dar a quienes confiados vienen a invertir a Torreón, sean de capital pequeño, mediano o grande, se hizo manifiesta la tienda de marras, que abrirá sus puertas el 14 de noviembre. Con un bulevar de acceso parcialmente terminado. Además tendrá como gran parte del sector norte de Torreón, problemas por falta de agua suficiente experimentado, dicen, desde la fase de la construcción. Comenta un subagente experto en fontanería que ni en Simas, ni en ningún piso del edificio más caro de la ciudad les han asegurado el agua potable. Comentan que los inversionistas han tenido falta de agua y el gerente de Simas Eduardo Terrazas, ni los ve ni los oye. Ahora, andan desesperados porque ni siquiera les ofrecen apoyo con una interconexión a un pozo con gasto suficiente. Veremos y diremos si hay resolución tras la queja...

******

Tuvieron varios días para hacerlo, pero los integrantes del Cabildo de Torreón, finalmente se reunieron este lunes en sesión ordinaria y se declararon “incompetentes” en el caso de la ahora exsegunda regidora Olga Xóchitl “N”, endosándole la resolución al Congreso del Estado para que sean los “ becados” estatales los que citen para ocupar la suplencia a Amira Darwich. Quizá por amistad esperaban este lunes 28, que San Judas Tadeo hiciera un milagro y la exregidora conocida por su afinidad con Morena, saliera libre de responsabilidad, pero no, ya que el lunes a mediodía, la Jueza de Control que sigue el caso, la vinculó a proceso y dictó medidas cautelares como la inhabilitación para seguir en el cargo y el uso de brazalete electrónico, en lo que parece ser el fin de esta historia. A menos que haya “sorpresas” en el caso de la empresa familiar, perdón, en las auditorías financieras y operativas al Simas Rural.

******

Con cuentas de lo que se deja en caja, en pasivo a corto plazo, esos que se deben cubrir en enero por lo que se gasta en diciembre, terminaron este lunes en la capirucha del pan de pulque el proceso entrega-recepción entre el alcalde saliente Chema Fraustro y el entrante Javier Díaz González los cuales tuvieron 26 sesiones acompañados de sus respectivos equipos. En Piedras Negras donde la priista Norma Treviño le entregará al morenista Jacobo Rodríguez, también andan en eso y dicen que se hace en un marco de respeto y de comunicación, pese a la diferencia de partidos. En Torreón donde la administración se autoentregará, dicen los subagentes que no hay la fluidez que se esperaba y el proceso que inició el lunes por la tarde con la protesta del consejo que vigilará la autoentrega, parece no tener ni pies ni cabeza. Dicen los malvibrosos que en los hechos no ha empezado, no hay a quién entregarles, es más, ni siquiera se ha iniciado la entrega recepción legal en las áreas donde se dio de baja obligada de los titulares de Urbanismo donde despachó Francisco Torres Suárez, Inspección y Verificación y próximamente, la Dirección de Pensiones, o al menos, ¿dónde están las actas?, ¿qué vigilará el Consejo Ciudadano de Transición? Independientemente de quiénes lo integran, ¿qué trabajo harán en forma práctica, revisarán facturas, programas, pasivos, será nada más para la foto y solamente prestarán el nombre? Algunas preguntas...

******

La visita quincenal para un mayor control, perdón, para estar en mayor contacto con los ciudadanos y los alcaldes de la región, la realizó ayer martes a esta ciudad el gobernador Echado Pa’Delante quien se reunió en el marco del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional, con sede donde participan empresarios, representantes de instituciones educativas de nivel superior, clubes de servicio y el comandante de la XI Región Militar Alberto Ibarra Flores con quien ha realizado giras por el estado revisando la estrategia de blindaje con entidades colindantes. Se hizo eco de las demandas empresariales de mantener la seguridad e informar de los operativos contra el narcomenudeo en bares locales, especialmente de la proliferación de mensajes delincuenciales en redes sociales “fake” que inquietan a la ciudadanía. Les adelantó a los empresarios que la semana entrante, se reunirá con los alcaldes electos de La Laguna, entre ellos Torreón, para definir las obras de cada uno con sus recursos propios y en los que habrá mezclas. Y para aquellos que andaban con el pendiente, los integrantes del Comité Técnico del ISN por la parte estatal como Blas Flores González, jefe de Gabinete y Eduardo Olivares Martínez titular de Desarrollo Económico se reunirán con los dirigentes de cámaras para recibir sus propuestas. El gober de las botas además aprovechó para echarse un asado rojo con sopa en la colonia Nueva Laguna Norte donde fue invitado y para que se encomiende a San Judas Tadeo…

******

Allende el Nazas, la que ha andado muy activa, mucho más que cuando fue diputada local, es la ahora diputada federal plurinominal por Durango, Verónica Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. Doña Vero recientemente se manifestó junto con otros legisladores frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para expresar su inconformidad ante lo que consideran un preocupante silencio de la institución frente a la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial pero además como integrante de la Comisión de Hacienda en el Congreso de la Unión tendrá mucho trabajo, áreas de oportunidad y formas de demostrar que se merecía esa “pluri” tan cuestionada en su momento por la comunidad LGBTQ+ pues cabe mencionar que la también expresidenta del PAN en Durango, fue postulada en un lugar que estaba asignado para una acción afirmativa, es decir, específicamente para un miembro de la comunidad LGBTQ+. No obstante, a doña Vero no se le conocen tales inclinaciones y en su momento votó en contra de los matrimonios igualitarios, lo cual para muchos miembros de la comunidad del arcoíris fue un indicador de que no se merecía esa posición que quedó públicamente registrada además de que algunos caballeros que no tienen memoria aseguran que Vero no tiene intereses “diversos” y que la posición fue más un regalo del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y que para recibirlo solo bastó con registrarse como tal. Se sabe que en cuanto acciones afirmativas y espacios para la comunidad LGBTQ+ en el Congreso de la Unión “ni están todos los que son, ni son todos los que están” pero el problema es que no hay formas de corroborarlo (y las formas que hay no a todos les gustan) por lo que este tipo de casos de usurpaciones se seguirán dando, igual que con otras minorías. Lo bueno es que siempre habrá maneras de desquitar la dieta y demostrar el porqué se merece alguien esa curul así es que doña Vero podrá revisar bien el Paquete Económico de la Federación del que se desprende el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 y del cual ya dijo el “Góber” que no canta mal las rancheras que se requiere el apoyo de los diputados duranguenses de todas las fracciones pues nada más el año pasado Durango tuvo un recorte de 2 mil millones de pesos y para este van por las mismas.