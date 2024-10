Verdades y Rumores.

Nuestros subagentes que no descansan, nos dicen que en el edificio más caro de la ciudad gusta mucho el grupo del regional mexicano “Los Tigres del Norte”, que por cierto, se presentaron anoche con gran éxito otra vez en Torreón. Los también llamados “Jefes de Jefes” fueron muy bien recibidos por el público lagunero y aquí cabe señalar que el año pasado, actuaron el 16 de septiembre en la Plaza Mayor con motivo de las fiestas patrias.

En las inestables redes sociales circuló la promoción de un “Giveaway”, que no es otra cosa que un sorteo, de 75 pases dobles para asistir a este concierto. Lo llamativo del caso es la promoción fotográfica con el grupo que realiza su nueva gira con el tema “Aquí Mando Yo”; Una la letra es por demás significativa “Aquí mando yo, y este colmillo no lo tuve que comprar, ya son años de trayectoria, ya probamos de la gloria, ya veníamos de la tienda cuando tú ibas por el pan”, dice la canción, que aunque no aclara si era pan francés, para algunos es muy “llegadora”.

Los miembros del clan Cepeda de Matamoros finalmente cayeron en desgracia política. Hay quienes le apuestan a que el PRI inició con esto una depuración de quienes ahora según esto ya no le aportan nada al partido... O anduvieron coqueteando en otros frentes. El caso es que esta semana, luego de una denuncia de hace dos años, suspendieron del cargo como segunda regidora a Xóchitl Olga “N” por la presunta comisión de lesiones, igual, hasta la audiencia del próximo 28 de octubre en que la jueza de Control que conoce del caso, decidirá la eventual vinculación a proceso porque al parecer ahora sí urge. Sobre lo mismo semanas antes, fue vinculado a proceso su padre el regidor electo Mario “N” quien porta brazalete electrónico y la novedad es que solicitaron la separación del cargo a su hermano Mario, subsecretario de Desarrollo e Inclusión en La Laguna. Dicen que en el Ayuntamiento de Torreón ya dieron vista al Congreso Estatal para la designación de la regidora suplente que al menos en el listado, es Amira Darwich, actual Directora de Pensiones.

Todavía con cifras positivas y respaldadas por el reporte de la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en la que destaca que Coahuila es la tercera entidad más segura del país el gobernador echado Pa delante presidió la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad ocasión en la que nuevamente se refirió al esfuerzo conjunto de la sociedad civil, los gobiernos y las fuerzas armadas, que implican trabajo con estrategia, condiciones que jura y perjura seguirán para que Piedras Negras siga como la ciudad fronteriza más segura de México y la cuarta a nivel nacional, Saltillo la capital más segura del país, ocupando el sexto lugar a nivel nacional, mientras que Torreón se sitúa en el puesto número 13 en el ranking de seguridad. Como solamente un 97 por ciento de los 38 municipios de la entidad aceptaron signar el convenio del Mando Único habrá que ver cómo le va a hacer para convencer a los municipios de la Región Cinco Manantiales que comprende los municipios de Morelos, Allende, Nava, Villa Unión y Zaragoza, ya que algunos alcaldes electos ya se pronunciaron en contra de este modelo de mando. Por cierto, a esa reunión, Manolo dio la bienvenida al nuevo delegado de la Secretaría del Bienestar federal, Américo Villarreal Santiago con lo que se reafirmó su disposición para trabajar en equipo con el nuevo gobierno federal en todos los niveles.

A propósito de las voces que se han alzado en duras críticas contra la concesionaria del servicio de Limpieza PASA a la que tras 30 años de contrato cuestionan la pesada carga que ha significado para las administraciones (¿Ahora si?) hay aspectos importantes a tomar en cuenta. Dicen los siempre sesudos subagentes que les gusta buscarle mangas al chaleco que esto viene a colación, por las declaraciones del tesorero municipal, Oscar Luján Fernández, quien aseguró que la facturación histórica rebasa los 3 mil 231 millones de pesos. La licitación para firmar un nuevo contrato iniciará el próximo año ya que la concesión actual expira en 2026. Hasta ahora, a dos meses de finalizar los primeros tres años de la administración municipal, señalan fallas y han levantado decenas de actas de incumplimiento. Pero dicen los subagentes que nadie se pregunta en dónde tiraría la basura una nueva empresa porque en Torreón no hay superficies disponibles, ya que PASA transporta los desechos hasta el municipio de Matamoros. Y en caso de que la intención sea “otorgarle”, perdón, concesionar el servicio a otra empresa, ya deberían ir construyendo un relleno sanitario pues se requiere para cumplir Normas Oficiales Mexicanas, como la NOM083-SEMARNAT, que se aplica a la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de los rellenos sanitarios.

Luego de que se conoció que los juegos infantiles de algunos parques públicos de Torreón, excepto el Bosque Urbano, tienen pintura con plomo, no se espera que se les quite el material y se repinten (aunque algunos en la administración sin duda aquí pueden encontrar un área de oportunidad). Dicen los subagentes que por lo menos las autoridades municipales podrían dar una revisada al material que les proporcionan sus dos principales proveedores de pinturas para cordonería, bancas de plazas y pasos peatonales, pozos de agua. Lo anterior para que les abastezcan de material de mejor calidad y ya de paso podrían revisar la calidad del agua conque se riegan algunas áreas verdes que son tratadas y contienen algunos elementos que, aseguran, dañan gradualmente árboles y césped que en muchas partes es inexistente porque fue sustituido por más concreto, piedras y una alfombra verde (porque pasto artificial no parece) que además ya se desprendió en varios lados. De todo eso saben los empleados de Parques y Jardines.

Luego de que una jueza de primera instancia en materia penal en el Distrito Río Grande con sede en Piedras Negras, Coahuila; obtuvo una suspensión provisional contra la Reforma Judicial, para proteger sus derechos laborales, mas tarde fue notificada sobre la suspensión temporal de sus actividades como juzgadora por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila, derivado “casual” de la apertura de un expediente en su contra por faltas administrativas. Mientras por una parte se manda este mensaje a los demás jueces que le quieran mover, por otra parte las dudas con respecto a la Reforma Judicial de cómo le van a hacer para sustituir prácticamente de un día para otro a toda la judicatura federal y estatal sin una ruta crítica que considere las complejidades de una transformación institucional de este calado siguen aumentando... Cómo aumentará el tiempo que tarden los asuntos de los ciudadanos en resolverse mientras tanto. El capricho morenista de la “tómbola” de jueces tarde, dicen los estudiosos de las leyes, derivará en una implantación abrupta y accidentada de la Reforma Judicial con altos costos institucionales, sociales, políticos y económicos pues además los jueces actuales ya ¿empezaron? A ver si les conviene más irse que quedarse.

Allende el Nazas, cuentan los chismosos subagentes, que ya bastante avanzada la sesión de Cabildo, doña Lety Herrera privó a los demás de su grata presencia. ¿La razón? Varios regidores de Morena penosamente no se preparan, no estudian y dicen necedades. Primero, al regidor, Armando Navarro, que gusta de replicar temas de “La Mañanera” en pleno Cabildo, se le ocurrió decir que los millones de pesos que distribuye el gobierno federal en programas del Bienestar se han asignado sin endeudar las finanzas públicas, es decir, no se enteró que las proyecciones de la propia Secretaría de Hacienda, indican que la deuda pública de México representará 50.2 por ciento del PIB al cierre de este 2024; el nivel más alto de deuda pública de los últimos 24 años. En fin, don Armando además votó en contra de la proyección de Ingresos de Gómez Palacio porque nadie lo ha podido sacar de su error de pensar que un Municipio no puede tramitar líneas de crédito por un plazo mayor al que dura el trienio ni con autorización del Congreso. Después, la regidora Ma. Elda Nevárez, dijo que tres días no le bastan para analizar los ingresos. Luego, la regidora Lupita García demostró desconocer que legalmente no es posible disminuir los salarios de los empleados sindicalizados. A raíz de eso, entró en una confrontación con la otra Lupita, (Sánchez), también de Morena, quien le recordó que en su momento no le interesó aclarar dudas en la comisión. La presidenta, quien seguramente sentía que se iba la vida entre conversaciones estériles, recordó que tenía algo urgente qué atender (o mejores formas de perder el tiempo) y se retiró.

Y también en Gómez Palacio la que seguramente se divirtió posteando en sus chismosas redes sociales una fotografía para hacer renegar al hoy coordinador estatal en Durango del partido de la Naranja Mecánica, Omar Castañeda, fue nada menos que la diputada federal “pluri” de Morena, Marina Vitela. Como en política muy rara vez existe la amistad y lo que hay son alianzas motivadas por intereses en común, resulta y resalta que Zuriel Rosas Correa e Hiram Brahim López Manzur, quienes formaron parte de la administración de Vitela y salieron peleados de la misma por ser de las huestes del exdiputado federal ahora emecista, decidieron ahora “reconstruir” la unidad con la también expresidenta de Gómez Palacio y aparecieron muy abrazados y contentos los tres en la foto. Ambos despotricaron contra Marina tras la fractura de ambos (Omar y Marina) por la posición que tendría la hoy diputada federal, Betzabé Martínez, quien por cierto, ya no toma en cuenta a ninguno de los dos. En ese entonces, el director de Ecología de Gómez Palacio, Hiram López, dijo haber sido removido “Por cuestiones políticas, por no participar en un proyecto que definitivamente no le beneficia en nada a Gómez Palacio y al Estado Durango”, refiriéndose a la candidatura de Marina a la Gubernatura. También el entonces secretario del Ayuntamiento, Zuriel Rosas, fue suspendido de sus funciones de forma abrupta tras lo cual expuso que había sido presionado de forma sistemática para el expedir la constancia de residencia a Betzabé cuyo domicilio ni siquiera existía y habló de múltiples corruptelas y falsificación de documentos. Por lo pronto los tres ya se hablan. Así de congruentes son los políticos y más cuando se pasa de vivir en el acierto a estar fuera de la sagrada nómina.