Desatinadas, por decir lo menos, fueron las declaraciones de Juan Adolfo von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas de Torreón hasta diciembre. Ahora salió con la puntada de que el óptimo funcionamiento del “Giro Independencia” dependerá en gran medida de la cultura vial ciudadana, como si la Ingeniería Vial, que se encarga-entre otras cosas de la planeación y la resolución de conflictos viales estuviera de adorno. Von Bertrab prácticamente admitió que esa obra, diseñada para terminar con la saturación vial del periférico, que se sufre principalmente en las horas pico, desde la autopista Torreón-San Pedro, pasando por el puente Villa Florida, hasta el crucero del Puente el Campesino, no cumple su propósito ni lo cumplirá...Como dijo don Teofilito. No dice, que se cambió el proyecto de origen y que acortó los alcances del beneficio pero sí endosa a los sufridos automovilistas, que utilizan esas vialidades hacia el norte de la ciudad, la responsabilidad de los resultados...

“La glorieta que se construye a nivel está diseñada para dar flujo continuo en varios sentidos, siempre que se respete el sentido de preferencia y se ceda el paso, aplicando la regla básica de uno a uno”. Por lo pronto Luis Morales Cortes, jefazo de Vialidad Municipal, ya advierte que entonces será una “labor titánica”. Ya veremos y diremos lo que ocurrirá a partir del 2 de diciembre, cuando sea inaugurada la obra.

**********

Nuestros chismosos subagentes nos comentan que se escucha fuerte que el próximo Fiscal General del Estado de Coahuila usará lentes oscuros, posará para deleite de su club de fans en TikTok en reels musicalizados y muy probablemente bajará en helicóptero, como “Luis Miguel”. Por lo pronto, para cubrir las formas, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del Estado se reunió como mero trámite para “discutir” según esto los detalles de la convocatoria para designar al nuevo titular de la FGE, razón por la cual para hoy miércoles se espera la aprobación en el pleno la publicación de dicha convocatoria el sábado y según la normativa, a partir de entonces, se contarán con 20 días para presentar una lista de al menos 10 candidatos, se enviará luego al Ejecutivo, para que elija una terna. Otra vez se regresará al Congreso para la elección final. Dicen además que se acortará el proceso ya que quieren al nuevo flamante fiscal para los próximos 7 años, designado antes del primer informe. A ver qué opinan los empresarios laguneros que no están muy conformes que digamos con el ya “ungido”, pues sostienen que se requiere en el delicado renglón de la seguridad experiencia en resultados, acostumbrados a los del saliente Gerardo Márquez Guevara, y no solo “tirar rostro”.

**********

Algunos legisladores federales, tanto del PRI como de Morena, se quedaron con el viejo discurso de que van a la “capirucha” del esmog, a “gestionar recursos” para esto o aquello. Y esas mismas y gastadas declaraciones las pasean por sus distritos en un momento político del país donde el gobierno federal ya no tiene ni los fondos y fideicomisos para cosas emergentes, mucho menos para ver qué se les ofrece a los legisladores para sus distritos. Por eso muchos ahora no entienden las declaraciones de la diputada federal de lo que queda del PRI, Verónica Martínez García, que jura y perjura que en la discusión del presupuesto para 2025 buscará el retorno de los fondos metropolitanos, como si no supiera que hace años que desapareció. En fin, la carta a Santa Clós de doña Vero contradice de fondo lo que anda gestionado personalmente el gobernador echado Pa’ delante para conseguir apoyos directamente en Conagua, ahí donde despacha Efraín López. Puede que los proyectos que llevó para obtener dinero para el urgente drenaje pluvial de Torreón y hacerlo en etapas, parezca imposible, pero por lo menos se sabe que esa es su prioridad y no los puentes urbanos, pues esos se pueden hacer con recursos propios, como el Independencia-Abastos. Dicen que algo de eso se trató en la comida de ayer con empresarios durante la visita de Manolo.

**********

Y como todavía no le sacan los alfileres a su muñeco Vudú, el Senador Miguel Riquelme Solís, se sometió esta semana a un cateterismo para tratar una arritmia cardíaca, procedimiento del cual se recupera y que según nos informan fue exitoso. Por supuesto, no se hicieron esperar las especulaciones de sus malquerientes, quienes quisieran que su ausencia fuera permanente; razón por la que echaron a andar su alegre imaginación sobre una eventual suplencia. Pero lo que dicen los subagentes es que como yerba mala nunca muere muy seguramente pronto se reincorporará a sus actividades y sin restricciones para transportarse por vía aérea y asistir a las maratónicas sesiones donde Morena hace gala de su poderosa aplanadora y poco o ningún caso hace de las intervenciones de los legisladores de oposición, es más, hasta les acorta el tiempo. Con todo y eso don Miguel muy pronto estará listo para respingarle a Noroña y escuchar los aplausos de los de su bancada que se emocionan con sus discursos frontales e irrebatibles.

**********

Los protervos subagentes que no le quitan los ojos de encima al alcalde del calzado impoluto nos comentan que como en Política la forma es fondo no pasó inadvertido que quizá para don Román Alberto Cepeda, el verde no sea uno de sus colores favoritos. Los chismosos ‘amarranavajas’ nos comentan que ayer en el evento de arranque de obras de recarpeteo en el ejido La Unión, donde según esto se invertirán 3.1 millones de pesos en la atención de vialidades principales, todos los integrantes del presídium, incluso las señoras beneficiadas, portaban chalecos verdes del programa “Mejora Coahuila” y hasta ahí todo normal. Lo que llamó la atención es que por más que uno de los encargados de entregar estas prendas le insistió al alcalde que se colocara uno, simplemente no lo logró pues Román andaba distraído y dicen, un tanto indiferente, pero no hay que ser mal pensados por lo del chaleco pues quizá simplemente no había de su talla y de color guinda…

**********

Allende el Nazas, en la Ciudad Jardín, nuestros subagentes disfrazados de plantas carnívoras nos comentan que muy probablemente para tender puentes y acallar lenguas de doble filo don Homero Martínez, presidente de Lerdo, aseguró un tiempo en su apretada agenda para participar en los festejos de los albiazules en el marco del 85 aniversario del Partido Acción Nacional (PAN), organizado por el PAN estatal que dirige Mario Salazar Madera, evento donde se entregaron reconocimientos a destacados panistas. La asistencia del alcalde, quien hasta se fue vestido de traje azul, aunque eso sí, con su corbata bien colorada, manda un mensaje implícito y necesario en la cúpula del PAN. A últimas fechas la relación entre el alcalde y algunos panistas ha sido cuestionada a raíz de la postura del presidente del PAN en Lerdo, Roberto Favela, que no hace mucho “se dejó caer” contra las autoridades locales. No por nada en el municipio se pintaron bardas en Lerdo con leyendas que, palabras más o palabras menos, dan a entender que para el PAN “mejor solos que mal acompañados” rumbo al 2025 por lo que la alianza con el PRI pendería de un hilo. Tan buena voluntad tiene don Homero que con sus propias manos entregó a la señora Juana Naohul -“Jenny” para sus comadresel reconocimiento público a la panista, claro, acompañado de Salazar, y todos muy sonrientes. ¿Quién es esta dama? Bueno, además de ser la presidenta del PAN en Tecate, Baja California, es cuñada de la señora Rebeca Villegas, vecina de Lerdo (viuda de Nahoul), a quien algunos ocurrentes del Municipio le impusieron, a inicios del 2022, una multa infundada de más de 22 mil pesos que muchos consideraron una represalia porque la abuelita había colgado una lona quejándose de los servicios públicos. Lo bueno es que el “error” contra la también tía de la también panista, Areli Nahoul Gutiérrez, quien entonces se desempeñaba como directora de Turismo y Cinematografía en La Laguna de Durango, fue corregido aunque no de inmediato pues por ahí anduvo metido el regidor panista, Ángel Luna. Por lo pronto, todo parece indicar que don Homero ya anda más cerca de los albiazules y es que siendo francos, si para PRI y PAN yendo juntos está difícil el escenario en 2025, separados el resultado seguro es adverso.