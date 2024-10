Verdades y Rumores.

Para algunos expriístas y ahora neomorenistas de Torreón seguro les resonó fuerte que la presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo fuerte y claro, que para ella ningún legislador debe tener contratos con el gobierno federal y que además lo dijera luego de que una reportera -preocupadísima por los vehículos de alta gama que circulan en Coahuila pese a la austeridad republicana se refiriera específicamente al caso del becado estatal por el PT, Antonio “Tony” Flores Guerra, o lo que es lo mismo el diputado del Lamborghini para los envidiosos y los que no quieren entender que ahorró como hormiguita desde los 5años para darse ese indispensable lujo. Eso sí, de la recomendación presidencia la que se haga una investigación al respecto hay mucho, pero mucho trecho y más el desinterés. ¿Es un delito ser rico? No, siempre y cuando el origen de los recursos sea legal y no implique un conflicto de intereses que bien pueda señalar la ley.

*******************

Por cierto, los protervos subagentes nos comentan que conocida persona operó como “coyote” perdón enlace, allá en la “capirucha” del esmog, y ante la CFE cuando era el director Manuel Bartlett, en el sexenio pasado del “combate a la corrupción” para que a través de ocho empresas de su propiedad, pero con nombres de amigos, compadres y hasta empleados, se les adjudicaran contratos en forma directa. La suma en los seis años, dicen, ronda por los 6.5 mil millones de pesos. No tienen minas pero les compraban la tonelada de carbón a los verdaderos productores a precios irrisorios, en comparación a como se la vendían a la CFE. En todo este entramado, el exfuncionario logró sin duda, buenas ganancias y dicen las lenguas de doble filo que con parte de esos recursos se financiaron campañas políticas. Lo que casi ni pasa.

*******************

Otro mensaje bastante claro que dio Sheinbaum, quien supuestamente en pocos días visitará La Laguna, fue el exhorto que hizo a los legisladores federales. “Más territorio y menos escritorio”. Quizá algo les conoce, pero lo que son diputados federales y senadores, apenas rinden protesta y se la pasan en la Ciudad de México, mostrando su perorata en las inestables redes sociales, en su mejor ángulo y con videos bastante editados (casi se parecen a los de Movimiento Ciudadano) en los que únicamente se lucen pero se les pregunta algo sobre las reformas que aprueban sin analizar y sin chistar y no saben explicar nada más que repetir como robotitos lo que se dice en La Mañanera. ¨Pero ¿Y sus casas de gestión?.Pocos son los que atienden y es que varios de los suertudos que ganaron por la inercia popular que votó en la elección para la nacional ni campaña hicieron, únicamente se tomaron la foto a la entrada de algunos municipios y abrazando lideresas. Otros ni en un crucero se pararon a realizar proselitismo y hasta se reeligieron. No se diga los que recibieron de regalo las “pluris”. A ver quién le hace caso al llamado de la presidenta pues hay elecciones intermedias en Coahuila y al menos en esta entidad ningún partido ha empezado a trabajar el terreno con el cansado electorado. Cosa muy diferente en Durango, cabe señalar.

*******************

Nuestros subagentes disfrazados de plantas artificiales de los pasillos del edificio más caro de la ciudad están que se comen las uñas por conocer cuándo legalmente entrará en funciones el Comité Ciudadano de Transición, ese que supuestamente se formó para ser visor de la auto entrega-recepción de la administración municipal (como se usa ahora desde que la ley permite la reelección) y que por lo que se ve, serán los mismos funcionarios los que acompañarán al mismo, al bien boleado alcalde. Los subagentes ya sacaron su calculadora dotada de inteligencia artificial para arrojar cifras respecto a cuánto ascenderá la deuda pública, la deuda a proveedores, cuánto se espera que subirá la facturación mensual de la empresa concesionaria PASA a partir de enero y contra la cual algunos creen que ya inició una campaña de desprestigio. Asimismo, en cuánto se aumentará la nómina municipal y en suma, la información financiera. Y es que cada vez más se escuchan fuerte las versiones que detallan la falta de liquidez del gobierno municipal y la inconformidad de algunos proveedores y acreedores que se la pasan en el área de Servicios Administrativos y en la Tesorería Municipal y no precisamente para saludar a las autoridades…

*******************

Y justo en esos lares de la Tesorería Municipal nos reportan que utilizando personal del área de Servicios Públicos Municipales, proporcionados por Fernando Villarreal Cuéllar, se formaron cuadrillas, para hacer un barrido pero de deudores del Impuesto Predial. Ya tienen más de un mes repartiendo notificaciones de créditos fiscales, bajo avisos de embargo en varias colonias de la ciudad. A la par con esta actividad, la Tesorería Municipal emprendió la tradicional campaña de fin de año en la que se eliminan al 100 por ciento las multas y recargos. La eficiencia recaudatoria es sin duda saludable para los gobiernos de todos los niveles, pues se incrementan los recursos propios, pero la cuestión es en qué se utilizan estos recursos. Por otra parte se han visto vehículos particulares que según esto reciben gasolina del municipio para hacer labores de notificadores oficiales y a nombre de una dependencia en la que no trabajan. ¿Habrán tomado en cuenta la parte legal en cuanto a usurpación de funciones?

*******************

Muy atareado anda el gobernador echado Pa´delante, arrastrando el lápiz y en reuniones con los alcaldes electos de todos los municipios de la entidad pues están a dos meses y días de comenzar funciones, razón por la que están en el proceso entrega-recepción. El objetivo es analizar la cartera de proyectos o lo que es lo mismo, el plan de trabajo que traen para sus primeros meses de arranque de actividades y sobre todo, los recursos públicos con que cuentan. La alianza de trabajo y coordinación que pretende Manolo, tiene como fin, potenciar los recursos municipales con los estatales para hacerle frente a un 2025 que se prevé difícil financieramente y pretende garantizar los programas básicos, con proyectos y obras que realmente sean necesarias. Hasta ahora lleva avances y se espera que pronto le toque al municipio de Torreón para saber hacia dónde se orientarán los recursos. Por supuesto, habrá municipios a los que no les interese trabajar en conjunto y ya anden por su lado. En el municipio ahora en manos de Morena, Piedras Negras, el alcalde, Jacobo Rodríguez González, ya se echó sus vueltas a la “capirucha” del esmog para según esto “gestionar recursos” pero más que nada para tomarse fotos con los nuevos funcionarios federales. Dicen que no será el único.

*******************

Allende el Nazas, es muy curioso ver cómo a los morenistas les parece muy gracioso mofarse de los diputados, senadores, alcaldes y gobernadores del PRI, del PAN y de todo aquel que no pertenezca a la 4T. Llevar a los mítines a las señoras gritonas de Morena para que los abucheen, rechiflen, y emitan “mentadas” que les parecen muy chistosas pues “es libertad de expresión”, es “Justicia”, es “la voz del pueblo sabio que no se equivoca”, y que se aguanten ¡Ah! pero jamás de los jamases se deje margen a dobles interpretaciones cuando se trate de personajes de la 4T porque entonces sí una burla de mal gusto, un sacrilegio y una clara falta de respeto. En resumen; a la 4T le gusta hacer pero no que le hagan, le gusta señalar pero no acepta la crítica, le gusta reírse de otros pero no que se rían de ellos y así lo demostraron en Durango esta semana cuando los “guindas” brincaron indignadísimos y muy enojados porque el Gobierno del Estado de Durango difundió un video el que se utiliza un personaje llamado “Claudita”, una joven conductora que tiene gran parecido con la presidenta electa, trae el mismo peinado y viste de manera similar para promover la campaña estatal llamada “Debas lo que debas” que no es otra cosa que descuentos para los contribuyentes con la clara intención de que el Estado pueda mejorar su eficiencia en recaudación de impuestos; que es algo que el gobierno federal siempre considera a la hora de repartir presupuestos, programas, etc. “Es una clara falta de respeto hacia nuestra presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum. Como ciudadanos, rechazamos categóricamente cualquier intento de ridiculizar a nuestra mandataria con la intención de recaudar dinero para el gobierno estatal”, publicaron los guindas en las chismosas redes sociales oficiales de Morena pidiendo además que la gente no pague sus impuestos en Durango y la cosa no quedó ahí pues hasta un comunicado oficial donde claramente se está en contra de todo y de nada publicó la dirigente estatal, Lulú García. Así, en la 4T pueden mandar a hacer un peluche “Amlito” del presidente pero no toleran a algún imitador ni aunque la causa beneficie al “pueblo” ni por mucho que “Claudita” no haya hecho otra cosa más que exhortar al pueblo a aprovechar un beneficio. Así de intolerantes andan los “guindas” en Durango.

Verdades y Rumores.