Verdades y Rumores.

Cual ritual de luna llena, así se alinearon las piezas, de manera casi mágica, en el caso del exdiputado local y regidor electo Mario Cepeda Ramírez. Dicen nuestros protervos subagentes que la vinculación a proceso del también exdirigente del sector popular (CNOP), dictado por la jueza, Judith Arzate Ramírez, como resultado de la audiencia del pasado viernes, es apenas la punta del iceberg. Resulta que el líder de colonias que se fue a Morena (pero lo regresaron) no podrá rendir protesta el primero de enero 2025 aunque forma parte de la planilla de la próxima administración municipal de Torreón. Nos comentan los que saben no le alcanzan los tiempos legales ya que se dieron tres meses para la investigación, por lo que quedará inhabilitado para tal fin y tendrá que entrar en su lugar el suplente. Y nos aseguran que esto no será del desagrado del quien despacha en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad pues se trata de su director de Egresos, Raúl Garza del Valle, así es que se deberá buscar sustituto, llegado el momento. Dicen los que le saben a los temas legales que además sus hijos Mario y Xóchitl, están también en la cuerda floja por presunta corresponsabilidad.

*******

Otro efecto colateral fueron las solicitudes recibidas desde el viernes pasado de los más de 10 empleados que tiene en el Simas Rural (todos huestes de Cepeda) para sindicalizarse, pues aseguran que este organismo ha sido durante años la “caja chica” de esta familia, organismo que aunque depende del CEAS estatal y aunque le toca atender más de 70 colonias de la parte norte de la ciudad opera con total opacidad pues se desconocen sus estados financieros y a dónde van a parar los ingresos.

*******

Jorge Humberto Rodríguez López, fiscal ministerial y originario de esta ciudad fungirá como encargado de Despecho de la Fiscalía General del Estado, supuestamente de forma temporal, tras la salida de Gerardo Márquez Guevara, quien cumplió su ciclo de 7 años y el próximo viernes 18 será su último día. Nos comentan que no es seguro que 'el Sol de Coahuila', ah no perdón, Federico Fernández Montáñez lo suceda pese a que desde hace tres semanas se la pasa por estos lares, recogiendo los pedazos de la vajilla que quebraron quienes aseguran que hay coordinación en las tareas de seguridad. Por lo pronto el Congreso del Estado tiene hasta el sábado 19 de octubre para lanzar la Convocatoria con la que se elegirá al próximo fiscal general del estado. Recientemente el gobernador echado Pa´delante dio a conocer algunas características de quién deberá quedarse como responsable de la institución encargada de la procuración de justicia en Coahuila. Ciertamente, quieren un rostro fresco, que tenga capacidad profesional, experiencia, que quiera al estado y le sepa al “Modelo Coahuila” para que rinda buenas cuentas... Y que retrate bien, seguramente. La convocatoria estará abierta para mujeres y hombres. Dicen que el proceso para tener al nuevo fiscal pudiera durar hasta dos meses, ya que se habrá de elegir entre 10 suspirantes.

*******

El que regresó a “rugir” y con nuevos bríos a hacer ruido en las chismosas redes sociales fue Ricardo “El Tigre” (y para los viejos priístas conocido como el bebesaurio) Mejía Berdeja, diputado “pluri” del PT, quien entró en férrea defensa de su compañero de partido, el becado local en el Congreso del Estado, Antonio Flores Guerra, de quien, dicen, se benefició durante seis años con contratos por parte de la CFE (de esas cosas que nunca pasan en gobierno) junto con su hermana la alcaldesa de Muzquiz, Tania Flores Guerra. Resulta y resalta que “Tony” logró leer de corrido, y después de mucho ensayar, una denuncia en Tribuna en la cual se dice hostigado por el Gobierno Estatal. Mejía dirigió su mensaje directamente al echado Pa’ Delante pero la cargada fue contra Diego Rodríguez, quien aseguró controla a los medios de comunicación... Si es que es eso posible. Y como dice la Tercera Ley de Newton que “toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario”, casual, el pasado fin de semana circularon fotografías de “Tony”, quien además es muy afecto a difundir su estilo de vida, conduciendo un moderno Lamborghini Huracán color guinda que se cotiza en el mercado en alrededor de unos 7 millones de pesos, calcularon los envidiosos de la austeridad republicana, quienes no pudieron evitar comparar el lujo demostrado con los irrisorios pagos que reciben los empleados carboneros del diputado de la 4T. Ah, esos capitalistas.

*******

Para los que estaban con pendiente respecto a los diversos enroques que están a punto de realizarse en la actual administración municipal, ya en la recta final de su primera temporada, nuestros subagentes reportan que el alcalde mejor lustrado de Torreón declaró que la mayor parte de ellos se harán hasta el mes de enero. Aunque, los chismosos que deambulan por los pasillos del edificio más caro de la ciudad, juran y perjuran que ya en Desarrollo Institucional se sentó nuevo titular, en tanto que el anterior, Gustavo Muñoz López, se va en el lugar del que ha cobrado en Urbanismo Municipal, Francisco Torres Suárez. Los subagentes disfrazados de perillas de puertas han escuchado que existe un plan para resucitar un grupo de chat llamado “War Black” con interesantes propósitos y con el fin de establecer un mayor control entre funcionarios municipales del primer círculo. Ya veremos y diremos quiénes quedan.

*******

Y en Francisco I. Madero, tierra del Dióxido de Cloro y las terapias alternativas, hay gran incertidumbre entre los del Tricolor y los Guindas por la revocación que hizo la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral (Trife) en la que se confirmaba el triunfo de Félix Ramírez Hernández, el morenista y hoy alcalde electo de Francisco I. Madero. Los de la 4T aseguran que no tienen nada que temer pues conforme a la sentencia, se pidió al Tribunal Electoral de Coahuila analizar a fondo la impugnación promovida por el PRI, PAN y PRD, quienes se quejaron de la intromisión del ahora alcalde con licencia, Jonathan Ávalos Rodríguez a favor del candidato morenista, una posibilidad que los incrédulos subagentes no pueden llegar ni a imaginar viniendo del rebelde alcalde en funciones y próximo funcionario federal. Mientras los del Tricolor buscan que se anule la elección los guindas aseguran que solo se analizarán supuestos agravios que en su momento no fueron relevantes y que además consideran infundados. “El Ing. Félix Ramírez tomará protesta como presidente municipal este primero de Enero del 2025 y Madero se volverá a pintar de guinda, como debe de ser”, publicó Jonathan en sus chismosas redes sociales. Ya veremos y diremos pues todavía quedan varias herramientas legales de las cuales ambos bandos pueden echar mano.

*******

Y en donde se quedaron “charros” con los recursos de cara al proceso de entrega-recepción fue en Matamoros de los balazos, donde el presidente municipal, Miguel Ángel Ramírez López, al parecer ya no encontró otra salida que aplicar la misma fórmula de la 4T y echarle la culpa de la falta de dinero en las arcas municipales al anterior gobierno municipal ¡Que terminó hace casi 3 años!, sí el de Horacio Piña. “El Charro” Ramírez salió con que existe una deuda al SAT heredada por la anterior administración por 23 millones de pesos, por concepto de no pago del Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores municipales, por la cual habrá de despedir a 250 trabajadores pero además, casual, se verá obligado a cancelar 8 proyectos importantes de obra pública, ya que ahora la Auditoria Superior de la Federación pidió a Matamoros entregar toda la información correspondiente. “Quiero ser muy claro con la ciudadanía, de que este recorte de personal y esta suspensión de obras, no tiene nada que ver con el presupuesto de este gobierno municipal”, aseguró El Charro ¿Y entonces Presidente? Porque, eso de poner hasta ahora una denuncia contra Piña queda bastante desfasado.

*******

Allende el Nazas los que andan más que motivados, todos volados con el proceso del 2025, son los morenistas. Uno de ellos es el doctor Felipe Sánchez, quien es coordinador del Consejo Político Municipal de Morena en Lerdo, y por supuesto suspira por la alcaldía de Lerdo. Felipe está al pendiente del calendario y anduvo muy movido con los festejos del Día Internacional de la Mujer del Área Rural, celebrados en Villa Juárez, evento que contó con la presencia de la diputada federal “pluri” Marina Vitela, a quien al menos en apariencia logró reconciliar con el exsenador José Ramón Enríquez, a quien se le atribuyó aquel lanzamiento de los huevos atómicos contra el entonces dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, tras un choque de fuerzas de ambos grupos por la candidatura al gobierno del estado en 2022. También en la zona rural la diputada local, Flora Leal, quien también busca la alcaldía de Lerdo, ya hasta abrió una casa de gestoría en el ejido Monterrey, así es que por alguna razón los de la 4T ven oportunidad de comerle el mandado a los priístas en la zona rural. En Gómez Palacio, mientras tanto, siguen en aparente estado de hibernación y aún no se mencionan “gallos” sucesores para la Alcaldía de parte del Tricolor mientras que los que andan gastando suela y saliva son la diputada federal Betzabé Martínez y el diputado, Alejandro Mata. “El estado será color guinda” anticipó ayer Lourdes García, presidenta del Comité Estatal de Morena.

*******

Luego de que el Congreso de la Unión discutió y aprobó por mayoría en menos de una semana (así a la ligera) las dos primeras leyes reglamentarias de la Reforma Judicial: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para regular la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, el que saltó a tribuna en la Cámara Baja a gritarles sus verdades fue el diputado federal duranguense del PRI, Arturo Yañez Cuellar, quien acusó a los partidos del “Oficialismo” de querer terminar con la Justicia y colocar así el último clavo al ataúd legislativo en la democracia. Mencionó que la Reforma Judicial no responde a los retos del Poder Judicial, cuestionó cuantos funcionarios habrá por casillas, cuántas casillas, quién cuida la cadena de custodia y aseguró que en la 4T demuestran con estas prisas que no quieren hacer bien las cosas en cuanto a las leyes secundarias a la Reforma Judicial que además dijo fue delineada para controlar al Poder Judicial sometiéndolo al Poder Ejecutivo y destruyendo así la división de poderes. Por supuesto, también en “fast track” y sin análisis se habrán de aprobar por una mayoría de la 4T las demás iniciativas para actualizar las otras leyes, como la reglamentaria en materia de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Lo que sea para la Justicia en México dependa ya no de la capacidad de los jueces sino de una “tómbola”.