Verdades y Rumores

Tanto trabajan los regidores del Ayuntamiento de Torreón que debieron salir exhaustos de la reciente sesión de Cabildo, cuando el debate en la mesa -donde se deberían tratar los temas más importantes para la población- estuvo centrado (hágame el refabrón Cavor) de enumerar las cualidades del Pan Francés, sí ese que se come usted con singular alegría para acompañar el Menudo los domingos. Que maravilla ha de ser vivir en una ciudad donde no exista ninguna otra problemática o asunto de qué ocuparse que no sea el color, textura, olor y sabor y esponjosidad del Pan Francés. Los regidores, en su calidad de representantes de los ciudadanos en el Cabildo, pudieron hablar de las obras y servicios públicos que requieren los ciudadanos, del agua, del drenaje, del alumbrado, la ecología, la educación, la seguridad, ya de perdido del pleito de Attolini con don Román. No; el Pan Francés. Así se entretuvieron de lo lindo analizando el impacto socio-cultural de este pan, su valor nutrimental, su precio y las diversas formas de acompañarlo como alimento básico, de manera que acordaron por unanimidad que cada 16de octubre se celebre el Día del Pan Francés en Torreón...

Una de las 350 mil cosas que no marcan una diferencia en la vida de los ciudadanos. En fin. Para justicia de las panaderías (donde la gente sí trabaja y desde temprano) el Pan Francés será además patrimonio turístico y cultural de esta ciudad. Al ser un tema de prioridad para los ediles ya se busca quién realice un monumento del Pan Francés, para colocarlo el año entrante en el Paseo Colón. ¡Faltaba más!

Los malvibrosos subagentes infiltrados nos comentan que como pintan las cosas es posible que tampoco en la segunda temporada de la administración municipal del alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda González, se concrete la nueva red de drenaje pluvial pues para algunos, algunas y “algunes” ya abrió un nuevo frente con el gobierno del Estado al externar que desea que con recursos del Impuesto Sobre Nóminas, que es un gravamen estatal, se financie la modernización del crucero de bulevar Independencia y calzada Abastos, que incluye pasos elevados y deprimidos. Tan en firme tiene su objetivo que asegura lo presentará directamente al Comité Técnico en la próxima reunión. Lo bueno es que si algo tiene Torreón son finanzas sanas, gracias a eso se hizo el polémico “Giro Independencia”. Considerando que este municipio tiene cero deuda pública y después de Ramos Arizpe, es el municipio con mejor captación de impuestos, principalmente del Impuesto Predial, aunado a que para el año entrante ya se autorizó una alza del 5 por ciento en la tasa de este impuesto, que representa una buena inyección de liquidez.

¿No sería mejor impulsar el drenaje pluvial con el ISN? Es más, ya arreglar el drenaje normal que brota por doquier y en vías principales.

Y siguiendo con el tema de las cartas a Santa Claus directas al gobierno federal de la 4T don Román ahora aseguró que Torreón no tiene por qué quedar fuera de la construcción de más de tres mil kilómetros de trenes de pasajeros en el país, ofrecidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Su argumento es que justamente esta ciudad se ubica en el cruce transversal golfo-pacífico y norte-sur del país, es decir, punto estratégico de conectividad. Quiere que se incluya a Torreón en los planes nacionales, algo muy positivo pero para lo cual, primero, seguramente deberá ofrecer mejoras en la infraestructura, por ejemplo en lo que respecta a los alrededores de la antigua estación. O por lo menos la ampliación de la Calzada Colón a partir del bulevar Revolución hacia el sur, que permanece deteriorada en su camellón, con basura, maleza, fallas en el alumbrado y llena de baches. Muy distinta su imagen a la parte norte.

Y en los terrenos de la seguridad, dicen los subagentes que en la tradicional “Comida de la Amistad” que año con año organiza la Canacoto, ayer en el Centro de Convenciones el “Góber” echado Pa´delante, compartió con poco más de 300 empresarios de las diferentes cámaras y organismos los resultados del encuentro que tuvo el jueves allá en la “capirucha” del esmog, con el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, con quien, dicen, lo une cierta amistad de hace tiempo. Fue acompañado por el “Luis Miguel” (por sus fotos musicalizadas con lente negro y en pose para las chismosas redes sociales) de la Seguridad en el Estado, Federico Fernández Montañez, a quien los bien enterados indican que siempre no ocupará la titularidad de la Fiscalía General del Estado en lugar de Gerardo Márquez Guevara que terminó su ciclo de 7 años. Lo relevante del encuentro de don Manolo y los “Ipecos” es que ante las diferentes inquietudes planteadas, les dio la cara para disipar preocupaciones que traían. Les dijo que no habrá sorpresas y con base en la coordinación que trae con el municipio, los dos grupos de reacción, la función del Mando Único y la presencia permanente del Estado en esta zona, “ustedes deben tener la tranquilidad de invertir, de trabajar, porque el trabajo de nosotros en seguridad, seguirá siendo prioridad”. A la par, se reforzó el blindaje desde este fin de semana en los estados colindantes para evitar el efecto “cucaracha” y también les habló de formar un Mando Especial encabezado por el Ejército Mexicano, en la región noreste de la entidad. Ojalá que no aflojen.

El senador por Coahuila, Miguel Riquelme Solís, del último bastión de lo que queda del PRI en el país, quedó como el único legislador federal de la entidad en presidir una de las Comisiones del Senado de la República. Se trata de la Comisión de Federalismo y en la que destaca la necesidad de que haya cooperación entre los poderes para fortalecer justamente el Federalismo; es un sistema organizativo que se caracteriza por la unión de estados soberanos basada en la no centralización. Mencionó que un renovado Pacto Federal es necesario dados los tiempos actuales en que estados y municipios requieren apoyos financieros, pero le apuesta al consenso. Si bien la aplanadora morenista es la que decide, no pierde pisada en eso de pronunciarse abiertamente. Total, es el mismo caso de la Comisión de Seguridad Pública de la que forma parte y en la que además de enfatizar que se deben poner los puntos sobre las “i” en la estrategia de Seguridad de la 4T se manifestó por una orientación responsable del presupuesto 2025 y generar mayor fortalecimiento para las policías municipales, estatales y fuerzas federales, lo que urge, dada la situación de violencia en varias entidades, no está para menos el horno. Pero veremos la verdad plasmada en los resultados del PEF 2025.

Allende el Nazas la que cuestionó duro y a la cabeza al secretario general de Gobierno de Durango, Héctor Vela, durante su comparecencia en el pleno del Congreso estatal fue la diputada lerdense de Morena, Flora Leal, quien le refirió que la Comisión Nacional de Búsqueda estableció, como prioridad, la identificación humana de las personas desaparecidas, razón por la cual como legisladora pedía conocer la estrategia del gobierno estatal para cumplir con ese objetivo. La insistencia de Leal en el punto se deba, quizá, a que quienes integran la Comisión Nacional de Búsqueda se han quejado amargamente de no recibir el suficiente apoyo en la entidad y porque al parecer el “Góber” que no canta mal las rancheras no les ha podido dedicar toda la atención que demandan. Pero la diputada fue mas allá, poniendo el dedo en la llaga de los diputados azules al señalar que para nadie es desconocido “que el único legado de Felipe Calderón fue bañar de sangre al país y que Durango no fue la excepción”. Ipso facto, en los corrillos los diputados panistas (quienes no se lo dijeron en su cara) comentaron entre sí con total ironía que al menos en el sexenio pasado y en el actual (todavía) Durango sí ha sido excepción en materia de seguridad, considerando que de tres de cada 10 homicidios dolosos que ocurren en México se registran en entidades gobernadas por algún político morenista siendo justamente este partido guinda el que gobierna las entidades más violentas del país como Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. (Le faltó incluir entre los mas violentos a Guanajuato, gobernado por el PAN de manera ininterrumpida desde 1991).

*Y en el Cabildo de Gómez Palacio hay quienes pareciera que levantan la mano en el afán de participar pero sin tener ni la menor idea de lo que van a hablar. Posiblemente las intenciones de la regidora del partido guinda, Elda Nevárez, eran buenas pero también hace falta, de vez en cuando, leer aunque sea las noticias de las dependencias federales de la 4T. En una de estas sesiones de Cabildo de Gómez Palacio la regidora de Morena casi casi regañó a todos los funcionarios de la administración de doña Lety Herrera y les dijo que el programa de desarrollo urbano de Gómez Palacio prácticamente no servía y no estaba actualizado e hizo incluso comparaciones con las gestiones realizadas en la administración de doña Marina Vitela, (que le parece un modelo a seguir) respecto a los trámites que habrían hecho en ese tiempo ante la Sedatu para tener un desarrollo urbano más ordenado. Lo bochornoso del caso, cuentan los chismosos subagentes, es que después tuvo que aguantarse una por una todas las breves palabras del secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes que seguramente calaron hondo: “Es para mí un gran orgullo mostrarles el reconocimiento que la Sedatu expidió a la señora presidenta municipal, Leticia Herrera” ¿Y quién dio el reconocimiento a Gómez Palacio a nivel nacional? Pues nada menos que el entonces secretario de la Sedatu, Román Meyer. Algunos en el partido guinda de Gómez Palacio andan pero como a 20 cuadras del desfile.