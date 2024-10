La Justicia en nuestro país parece que no es de lo más rápido que digamos, por decir lo menos, en el caso del exdiputado local y ahora regidor electo, Mario Cepeda Ramírez. Los protervos subagentes no pueden evitar señalar que en ese particular pareciera más una estrategia política que un acto de protección a la mujer y no es que don Mario no haya abonado y, bastante, al proceso judicial que hoy enfrenta por agresión física y verbal contra una mujer pero da mucho qué pensar que de la denuncia se presentó hace dos años y hasta ahora, curiosamente, hay interés en desenterrarla y aplicar la Ley. Como se recordará, fue el 29 de agosto del 2022 cuando la presunta víctima, en ese tiempo funcionaria del Estado, solicitó una “medida de protección” contra don Mario ante hechos ocurridos en el Centro de Convenciones de Torreón, por lo que el asunto fue más que público y no tenían mucho qué investigar...

En ese tiempo Mario Cepeda era diputado local y su hija, Xóchitl Cepeda, era regidora y ambos fueron señalados en la denuncia pero a ninguna autoridad en su momento le interesó solicitar, por ejemplo, el desafuero y enjuiciamiento del entonces diputado y menos con las elecciones en puerta. Ningún priísta puso el grito en el cielo pese a que la funcionaria presuntamente agredida también ejercía en el Tricolor. Ahora, y antes de que ocupe la séptima regiduría en la próxima administración de Torreón se acordaron del pendiente, de tal suerte que la resolución de una eventual vinculación a proceso será el próximo viernes y ,dicen, ya hasta brazalete electrónico le pusieron.

*******

Nuestros subagentes con nuevos chalecos antibalas nos reportan que este lunes, desde Torreón y con el fin de encabezar las acciones para fortalecer la presencia del gobierno estatal en La Laguna y “apretar tuercas” en lo que resta de su gestión, el gobernador Echado Pa’ delante volvió a presumir las condiciones de seguridad que tiene Coahuila pero además el blindaje que se pretende reforzar con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a cargo de Omar García Harfuch con quien ya ha tenido reuniones y a quien se le presentará un diagnóstico de lo que se ha hecho en la entidad para contar con los actuales estándares de coordinación con los tres órdenes de gobierno. También se hablará de lo que se va a invertir en acciones de prevención e inteligencia y todo muy similar a los ejes dados a conocer ayer martes en la “capirucha” del esmog, por García Harfuch quien se refirió a la creación de la Subsecretaría de Inteligencia, que es una reforma presidencial para crear el Sistema Nacional de Inteligencia y una coordinación completa con las corporaciones de seguridad de los tres niveles. Incluso, la nueva facultad de García Harfuch es ratificar a los Secretarios de Seguridad de todas las entidades federativas y mantenerse en coordinación con todos los gobernadores... Y que atiendan.

*******

Por cierto, en la reunión del Consejo de Seguridad y DesarrolloRegional en Torreón, encabezada por Manolo Jiménez, se van sumando voluntades. Al menos eso parece con la presencia de más funcionarios estatales como los recientemente nombrados para el área de La Laguna, para la subsecretaria de Gobierno y varias figuras a las que ya se les dio entrada. Los subagentes vieron al diputado federal, Guillermo Anaya, al diputado local Gerardo Aguado, en pasarela y a Rodrigo González, quien asumió la dirección del Centro de Convenciones de Torreón en sustitución de Lorena Safa, quien recientemente fue nombrada como coordinadora del Sistema DIF Coahuila en La Laguna.

*******

Dicen los subagentes que para la semana entrante se anuncia la gira que realizará por Coahuila la nueva dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Hasta ahora se desconoce la agenda y si será acompañada por el secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán. Los bien enterados juran y perjuran que el plan es fortalecer al partido del oficialismo (todavía más) y tantear el agua para evitar una previsible división marcada a raíz del dedazo, perdón, de la designación de AméricoVillarreal Santiago como delegado federal de Bienestar en Coahuila, quien pasó por encima de todas las tribus morenistas locales, las que se autodenominan fundadoras del partido y a las emanadas del PRI, porque aunque renieguen, elADNdeMorena procede del Tricolor, tanto que por eso están recibiendo a todos expriístas y expanistas. Los mal intencionados subagentes juran y perjuran que la visita que hará la extitular de Gobernación tendrá como punto de partida Torreón.

*******

Allende el Nazas los subagentes infiltrados en las entrañas de la 4T nos comentan que quien al parecer anda muy participativa en el Congreso local y cada vez que se puede se acuerda de las autoridades de Lerdo -y no precisamente para bienes nada menos que la diputada local deMorena, Georgina Solorio. La también suspirante por la alcaldía de la Ciudad Jardín, nos comentan, no solo procura preparar bien sus discursos antes de subir a tribuna sino que además, para evitar errores y que sus participaciones se transmitan con la mayor claridad posible a través de las inestables redes sociales que actualmente sirven como plataforma mediática, incluso utiliza un auricular tipo “Chícharo” para escuchar su propia voz al momento de pronunciar sus posicionamientos ante el pleno del Congreso, algo de lo que se han percatado ya varios de sus compañeros de bancada. Lo anterior implica, no obstante, ciertas limitaciones para la improvisación o para escuchar las intervenciones de otros integrantes del Congreso ya que no siempre escucha el sonido ambiental de manera que ha habido ocasiones, dicen, que tienen que hablarle varias veces. Todo sea por no perder el enfoque.

*******

El que al parecer no deja de picar piedra en Gómez Palacio es nada menos que el excampeón mundial de box y excandidato a diputado federal priísta, Cristian Mijares, quien ahora hasta regaló un vehículo a un hombre de escasos recursos para que ya no tenga que transportar a su hija colgada de su espalda mientras conduce su bicicleta (algo de lo que se percató gracias a las chismosas redes sociales). El vehículo lo habría adquirido en modo “coperacha” según esto con apoyo de algunos amigos cercanos, y seguramente con billetes pues el altruismo de ese nivel también cuesta. Qué bueno que lo hace seguramente de forma desinteresada y no porque esté cerca el proceso electoral del 2025, año en el que muchos y muchas esperan aparecer en la boleta.