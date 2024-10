Verdades y Rumores

Dicen nuestros protervos subagentes que quien ya asumió el compromiso de convertirse en una piedra en el boleado zapato del alcalde de Torreón es el diputado local morenista Antonio Attolini Murra quien desde la tribuna de becados del Congreso del Estado anunció con bombo y platillo que presentó la solicitud de juicio político en contra de don Román Alberto Cepeda González.

El motivo y excusa que tuvo el legislador fue el velado reclamo público que hizo el edil de Torreón al gobierno federal que quedó a deber en el rubro de Agua Saludable para La Laguna y por lo cual dijo que aunque Sheinbaum cuenta con su apoyo espera que en este inicio el Poder Ejecutivo no solo vea hacia el norte sino que también aterricen los recursos. Eso bastó para que el morenista ni tardo ni perezoso cuestionara al mejor boleado una serie de señalamientos por presuntas irregularidades que Attolini jura y perjura existen en el gobierno municipal.

Por cierto, sobre este proceso, nos pasaron parte del calendario de las dependencias municipales que ya comenzaron con el trabajo de autoentrega-recepción en la administración del bien lustrado: 2 de octubre SIMV; 3 de octubre IMPLAN; 4 de octubre Servicios Públicos; 7 de octubre Tesorería Municipal; 8 de octubre Atención Ciudadana; 9 de octubre Protección Civil; 10 de octubre IMM. Seguramente en los resultados de las observaciones se pondrá que todo lo que entró salió y tan tan.

En materia de seguridad, los subagentes ya habían anticipado que habría mucha tela de donde cortar. De la noche a la mañana se reconformó en Torreón el Grupo de Reacción Torreón (vaya a usted a saber cómo irá a reaccionar) que depende del Ayuntamiento. Pero hasta ahora ni el titular de la DSPM, Antonio Perales Esparza (que seguirá con doble plaza pues es policía estatal con licencia), ni otra autoridad municipal han informado de dónde salieron esos policías y si tienen la preparación necesaria. Lo anterior porque si son municipales en activo, requieren la capacitación de ley para ser un grupo élite o de reacción y esto implica adiestramiento de varios meses e igual de importante es saber si ya cuentan con los exámenes de Control y Confianza. Para lo anterior tendrían que acudir a Ramos Arizpe a que les sean aplicados o también a la Ciudad de México donde saldría el trámite más caro. La muestra de que sacaron policías de formación municipal para el GRT, dicen los chismosos subagentes, es que ayer viernes en la mañana, mediante oficio le circularon a los empleados administrativos de la DSPM la orden de que este domingo tendrían que apoyar en la vigilancia en el TSM en el encuentro de futbol entre el equipo Santos y el de Ciudad Juárez, es decir, faltan policías preventivos.

Dice el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Mery Ayup, que la Reforma Judicial traerá graves repercusiones financieras; en otras palabras, en Coahuila se pegará duro en la economía estatal. Si en 2025 se realizan las cacaraqueadas elecciones populares de jueces y magistrados, como está previsto, y si participaran y perdieran en estos procesos resulta y resalta que habría que indemnizarlos. Se calcula que costaría al erario estatal algo así como 200 millones de pesos para indemnizarlos conforme a la ley. Está la posibilidad de que algunos no quieran participar en las elecciones de manera que habría jubilaciones anticipadas, que para el caso de la pesada carga al gasto estatal, sería lo mismo. Por demás complicado se espera el escenario para el año entrante, resultado de la Reforma “Piña”, herencia del anterior sexenio.

Mensajes ocultos, aunque bastante claros para quienes saben leer entre líneas, traen los recientes nombramientos para funcionarios estatales en La Laguna, directos desde la “capirucha” del pan de pulque. Primero, el lagunero Xavier Herrera Arroyo, exfuncionario de primer nivel de la anterior administración estatal Riquelmista y quien estaba por cumplir un año, desconsolado y arrumbado en la banca ahora será de subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales de la Secretaría de Gobierno en el Estado, cargo que le entregó el gobernador echado Pa’ delante pero además la otra designación que obtuvo es como delegado político del PRI Región Laguna que recibió de manos del dirigente estatal, Carlos Robles Loustaunau (que seguramente también atiende sugerencias de Manolo). Ambas designaciones, de amplio margen de operación política se da en momentos en que la relación entre el gobierno municipal y estatal, resultó abollada luego de que el Municipio pidió “coordinación, más no sumisión” al gobierno estatal tras las divergencias por el grupo policíaco de “élite”. Otro nombramiento fue el de Jesús Andrés García Sotomayor (sobrino del Magistrado, en retiro, Sotomayor) quien se desempeñará como subsecretario administrativo en La Laguna y que “casual” nos comentan que este joven, también se fue de la actual administración de Torreón luego de estar al frente de la Dirección de Atención a la Juventud. Ojalá que las designaciones estatales no queden en meras nomenclaturas para abultar la nómina estatal y es que hasta el momento no se sabe a ciencia cierta qué han hecho otros funcionarios estatales de La Laguna.

Dicen nuestros chismosos subagentes que Santiago Vera, presidente de la asociación de Empresarios Unidos de la Ciudad Industrial de Torreón, situada allá en el norte de la ciudad, no augura nada bueno para solucionar el grave problema vial que se registra actualmente en el periférico. Y es que pese a las obras que se hicieron en el crucero del Puente Villa Florida, ubicado en la carretera Torreón San Pedro, el caos sigue y eso que costó 40 millones de pesos. Los subagentes infiltrados aseguran respecto a la obra del Giro Independencia, que estará lista para finales de noviembre, que su respectivo cambio del proyecto original que dicen podría traer consecuencias. Ojalá que hagan valer los 283 millones que se invierten. Dice el dirigente de los de la Zona Industrial de Torreón que “será necesaria una obra complementaria al Giro Independencia”. Apunta que ahora, sería en el crucero “El Campesino”, para dar mayor fluidez al intenso tráfico que en ese punto se genera. ¿Y la planeación?

El que está que brinca de gusto y ya tiene listas sus maletas aunque no sabe ni a dónde va ir -según él- es nada menos que el alcalde con licencia de Francisco I. Madero y gurú de las terapias alternativas, Jonathan Ávalos Rodríguez. Desde el pasado lunes pidió licencia al Cabildo, para retirarse del cargo e integrarse a la sagrada nómina federal tras haber recibido invitación a participar en el nuevo sexenio que encabeza doña Claudia Sheinbaum y dicen que va a un puesto en Gobernación. Con esta ya es la tercera vez que pide licencia para separarse del cargo de presidente municipal pues en Enero del 2023 la pidió, según esto por motivos personales y de salud, pero todos decían que suspiraba por una diputación. En marzo del mismo año nuevamente solicitó licencia para irse como coordinador de la campaña del fallecido candidato a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, luego de que anduvo apoyando antes a Mejía Berdeja con cuyo equipo terminó peleado. Quién sabe qué le depare el destino a Jonathan, quizá ahora doña Claudia sí le ponga mayor atención en eso de repartir dióxido de cloro contra el Covid, algo que mucho promovió el munícipe.

Allende el Nazas, en la Ciudad Jardín, quién sabe qué esté esperando que pase la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que no hace nada por resolver los constantes deslaves que han habido en el cerro de la Cuesta de la Fortuna, una vía completamente federal donde constantemente han caído enormes rocas que ya han ocasionado la pérdida de vidas humanas como consecuencia de accidentes en esa zona. Hasta ahora se ha cerrado varias veces la circulación e incluso el área ha sido resguardada por elementos de la Guardia Nacional y Vialidad del Municipio de Lerdo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que como el gobierno federal ha disminuido considerablemente el presupuesto para la conservación de carreteras federales, por no decir que lo recortaron todo, ya ahora no hay cuadrillas ni personal que antes daba atención a esta zona. Seguramente los accidentes seguirán ocurriendo y no será hasta que una roca aplaste a un cristiano que todos los dedos apunten a la SICT ya que no ha sido ni una ni dos ni tres veces las que han ocurrido estos desgajamientos del cerro.

Y otro que también brinca de felicidad porque le hizo justicia la Cuarta Transformación y fue premiado como nuevo delegado de Bienestar en Durango fue Jonathan Jardines Fraire, quien antes de eso fuera el delegado político de la campaña presidencial de la candidata, Claudia Sheinbaum Pardo, en el estado de Durango. Jardines, dio buenos resultados en la pasada contienda electoral al grado de que declaró fuerte y claro en diferentes ruedas de prensa tanto en la capital de los alacranes como en La Laguna: “Los tenemos rodeados” pues en Durango los guindas ganaron en zona de Las Quebradas, en la zona de Los Llanos y arrasaron en La Laguna, no tuvo tapujos en decir que los “conservadores” ahora únicamente tienen fuerza en Durango capital. Con la tunda que les pusieron a los candidatos priístas a diputados locales y federales en La Laguna en el proceso del 2024, las aspiraciones de Morena de ganar Presidencias Municipales en 2025 y en 4 años la Gubernatura en la 4T no tienen intenciones de mover a Jonathan Jardines de esta entidad.