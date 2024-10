Por primera vez en la historia de México, una mujer y autodenominada de izquierda, Claudia Sheinbaum Pardo, se sienta en la silla Presidencial. Con su llegada hay enormes expectativas más allá de la 4T. Hasta aquellos que han asegurado que el expresidente López Obrador va por su segundo sexenio en modo “trabajo en casa” teniendo en Sheinbaum a una cómplice que habrá de actuar en consecuencia esconden una velada esperanza de que las cosas puedan mejorar y es que al final todos apuestan que le vaya bien a México. “En política, si quieres que algo se diga pídeselo a un hombre; si quieres que algo se haga, pídeselo a una mujer”, decía Margaret Thatcher, quien también fue la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Reino Unido. Ya se verá si esto se lleva a la práctica en México… Doña Claudia llega al poder con muchos menos recursos que su antecesor, por ejemplo, cuando llegó AMLO en 2018 existían en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (creado para evitar afectaciones en la cobertura del presupuesto para mantener servicios y programas públicos ante cualquier eventualidad) había 316 mil millones de pesos, pero ahora en este 2024 dicho fondo sólo cuenta con 49 mil millones de pesos. Ya se verá si la doctora Claudia agarra bien el bastón de mando para resolver de frente -sin cortinas de humolos problemas reales que enfrenta el país: Las carencias del sector salud, la inseguridad y el nerviosismo de los inversionistas ante las reformas planteadas por su antecesor y, sí, también la corrupción en la adjudicación de contratos del gobierno federal. Algo que llamó la atención y que fue reconocido por la opinión pública como un buen mensaje inicial de la presidenta Sheinbaum fue la cortesía que tuvo de saludar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, (a diferencia de AMLO) un evidente mensaje político que da a entender no solo una mayor apertura de su parte sino un claro mensaje de que no será imitadora de nadie… Al menos en las formas.

*****

Fiel a su estilo, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue hasta el último minuto de su gobierno todo un personaje popular que será recordado y del cual se hablará por muchos años por su particular forma de gobernar, para bien y para mal, en remembranza a aquel libro de don Daniel Cossio Villegas. El tabasqueño fue despedido entre aplausos y lágrimas por los fanáticos de la 4T como su “Mesías Tropical”. Por cierto, fue la gomezpalatina Marina Vitela, diputada plurinominal por el estado de Durango, una de las responsables de escoltar al presidente hacia el recinto oficial de la toma de protesta de su sucesora. AMLO en estos seis años dominó a través de “La Mañanera” la conversación pública como ningún otro presidente y la mayoría de las veces condujo a la opinión pública justo hacia donde quiso, incluso cuando no tenía la razón o cuando tenía “otros datos”. En su retrato presidencial, lleno de simbolismo y expuesto en la Galería de presidentes en Palacio Nacional (realizado por el pintor yucateco Emilio Espinosa Torre) se plasma el símbolo de la comunicación (en lugar de la cabeza de Quetzalcóatl) en el bastón de mando. Solo AMLO pudo rifar un avión que luego se remató a precio de saldo, desestimar las cifras de desapariciones y pedir a los criminales que simplemente se portaran bien sin caer de la gracia popular ni tener ningún costo político reflejado en las urnas. El presidente predicó el amor al prójimo y juró y perjuró que no es vengativo con nadie (siempre y cuando no se llame Norma Piña y sea presidenta de la SCJN) pues le negó el saludo en la Ceremonia de Cambio de Poderes, a esta mujer de carácter con quien tuvo múltiples desacuerdos por marcarle como inconstitucional lo que el presidente quería que fuera constitucional. De cualquier modo, López Obrador se salió -como siemprecon la suya y ya no tendrán en la 4T ese “problemilla” a futuro.

*****

El que por supuesto no podía faltar fue el “Góber” echado pa´delante, en respuesta a la invitación personalizada que recibió para que estuviera en la ceremonia de toma de protesta de la nueva presidenta de México en la sesión solemne en el pleno de la Cámara de Diputados. El gobernador coahuilense se ha dedicado a construir en este, su casi primer año de gobierno, una nueva relación con el gobierno federal en espera de que se pueda empezar una nueva etapa de diálogo y coordinación. Pero más allá, tiene amplias expectativas de que se cumpla aquello de “amor con amor se paga”, una frase muy popular del que ya se fue y que de ese modo en el PEF 2025 que empezará a discutirse pronto, se destinen los recursos que urgen al Estado debido a los constantes recortes presupuestales en todo el pasado sexenio. Los chismosos subagentes aseguran que el gobernador ya se ha reunido con por lo menos cuatro funcionarios de primer nivel del nuevo gobierno, a quienes les ha presentado proyectos. Por supuesto, no hay que olvidar que doña Claudia dijo durante su campaña en Saltillo que no estaba de acuerdo en que a Coahuila le fueran reasignados más recursos porque eso significaría sacrificar el presupuesto de estados como Oaxaca y Chiapas. Ya veremos y diremos si Manolo logra cortar una flor de ese jardín, mientras tanto disfrutó ayer de lo lindo tomándose ‘selfies’ junto a destacados morenistas, según reportan los subagentes encargados de revisar las chismosas redes sociales.

*****

Uno de nuestros subagentes infiltrado en el corazón guinda en Coahuila asegura que de nada valieron los piquetes de ojos, tampoco los golpes por debajo de la mesa. Tanto los que fundaron el partido guinda en la entidad como los que llegaron después se quedaron como el chinito “nomás milando”. Y es que dicen los mal vibrosos subagentes que algunos ya se veían con el puesto de encargados de la Delegación de Bienestar Federal en Coahuila. De la región suspiraban, dicen, Jorge Luis Morán, Shamir Fernández Hernández y Antonio Attolini Murra, pero también había guindas saltillenses y los de la Región Norte y la Región Carbonífera. Al final nada de nada. Solamente se confirmó lo que desde hace alrededor de dos semanas ya se rumoraba, que a esta dependencia federal llegaría Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas del mismo nombre, y pareja sentimental de la senadora coahuilense, Cecilia Guadiana. Así que tendrá todo el control de los programas sociales, las becas para los jóvenes, para los niños, los apoyos para los discapacitados, para adultos mayores y ahora las nuevas ayudas para las mujeres de 60 a 64 años y las becas para niños de preescolar. Todo el manejo electoral y financiero, ah no perdón, el manejo social que representan estarán a cargo del tamaulipeco. Así, las señales están claras, él pavimentará el camino estos años para el 2029, año en que las pitonisas aseguran que ya le va a tocar la postulación de una mujer para la gubernatura de Coahuila. ¿Será? Porque gallos varones por lo pronto sobran.

*****

Y ya andando en esos mismos terrenos de losmorenistas y de que en la carrera por la gubernatura ya se acomodan las piezas, particularmente en el comenzado sexenio federal en el que se privilegia el contexto de paridad, con un 51.2 por ciento de mujeres en el país, de acuerdo con el INEGI, hay otros que hacen cuentas. Y es que las inestables redes sociales sacaron a relucir un video por merita “casualidad” donde se hace referencia a los parentescos y buenas relaciones que tiene el alcalde mejor boleado de Torreón, Román Alberto Cepeda, en la cúpula de la 4T y en la “capirucha” del esmog, es decir, para hacerle más publicidad, cosa que al final siempre se agradece. Por encima de especulaciones, ya en anteriores ocasiones se le ha preguntado a don Román si ha recibido invitaciones para postularse a alguna candidatura y no niega que ha recibido “varias invitaciones”. Respecto a si se queda o no en el PRI el alcalde de Torreón no vaciló en decir: “Ahorita ahí estoy, a menos de que me quieran sacar…pues bueno”. Sin duda el año entrante el tema dará para mucho más.

*****

En el marco de los preparativos para el proceso auto entrega-recepción de la actual administración municipal de Torreón llama la atención las modificaciones que se proyectan en el Reglamento Municipal para desaparecer comisiones, es decir, menos trabajo para los que cobran como regidores pues ya están muy cansados de levantar la mano en las sesiones de Cabildo. Lo anterior como consecuencia de la eliminación de algunas dependencias, la fusión de otras y la creación de nuevos puestos. Uno de ellos será el flamante jefe de Gabinete. Por decisión del propio alcalde, esta nueva figura plenipotenciaria que ya opera en la Secretaría del Ayuntamiento y gana 32 mil 019.21 pesos al mes -al menos en nómina“ coordinará la generación de proyectos, planes y programas de trabajo de las diferentes dependencias municipales”. El asunto tomará forma ya en pocos días y de acuerdo con el regidor Christian González Zambrano, presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación del Cabildo, la propuesta del alcalde “se encuentra en detallada revisión”. Lo que a los subagentes les interesa saber es ahora quién tendrá mayores facultades y jerarquía ¿El jefe de Gabinete o la Secretaría del Ayuntamiento?, ¿no se duplicarán funciones?

*****

Nuestros subagentes nos reportan que, para darle mayor operatividad a la Policía Municipal de Torreón, meter el control necesario y mantener el enlace con el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Federico Fernández Montañez, se designó como subdirector operativo en dicha corporación municipal a Alfredo Flores. El nuevo subdirector fungió hasta hace unos días como coordinador del Grupo de Reacción Saltillo (GRS) y aunque en los ‘chats’ de la corporación policíaca omiten este tipo de información se sabe que se busca con el reciente nombramiento del saltillense establecer un contrapeso en las actividades policíacas, pero principalmente que haya trabajo coordinado mientras sale de escena el actual titular, Antonio Perales Esparza, debido a su jubilación, mismo que logró unir a todos los elementos policíacos aunque siempre en su contra.

*****

Y como parte de la Comisión de Aplausos y Felicitaciones a la cual pertenecen “of course” todos los gobernadores del país y más al inicio de un nuevo sexenio, estuvo por allá el “Góber” que no canta mal las rancheras, Esteban Villegas, quien además de felicitar a doña Claudia a nombre del pueblo de Durango por hacer historia como la primera mujer en asumir la presidencia de México la reconoció como “una mujer de una sola pieza, preparada” y aseguró tener el firme compromiso de colaborar estrechamente durante todo su sexenio. El duranguense se topó en Palacio Nacional, donde doña Claudia y AMLO tuvieron una reunión con los gobernadores para afinar la transición del sistema de salud en el país y consolidar el IMSS-Bienestar, con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, mientras grababa un video para los duranguenses, motivo por el cual de manera improvisada Rocha también aparece unos segundos en el video. Don Esteban lo abrazó asegurando que ya había platicado con él para unir esfuerzos ambos con el fin de que la vía carretera (Durango-Mazatlán) esté completamente segura ¿Verdad mi querido gobernador? -preguntó don Estebanante lo cual don Rubén no contestó pero puso su mejor sonrisa para después nada más decir “Saludo a los duranguenses” y poner pies en polvorosa desapareciendo de la escena: ‘No voy a renunciar, me respalda Sheinbaum”, también habría dicho el de Sinaloa más temprano a los chismosos de la prensa en esos lares.

*****

Allende el Nazas y para no quedarse atrás, nuestros chismosos subagentes nos reportan que la presidenta municipal de Gómez Palacio y el de Lerdo, respectivamente, felicitaron a través de las chismosas redes sociales a la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Doña Lety Herrera destacó y felicitó a la morenista por convertirse en la primera mujer en asumir este cargo y deseó que su mandato “contribuya a la construcción de un país en donde todas las mexicanas y mexicanos puedan alcanzar el más alto grado de bienestar” mientras que don Homero Martínez aseguró: “Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, confiando en que su liderazgo será clave para el progreso y bienestar de nuestra nación”. Por supuesto, ambos tienen todas las veladoras encendidas para que por fin con el nuevo gobierno pueda avanzar sin retrasos el proyecto de Agua Saludable para La Laguna y principalmente les manden, ahora sí, los recursos económicos prometidos desde el 2019 para renovar las viejas tuberías pues de lo contrario seguirán reventándose reventándose o perdiéndose más del 50 por ciento del agua potable en la conducción.