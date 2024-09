Verdades y Rumores

En la capital de los Alacranes el que quedó muy pero muy malparado luego de que declaró que Durango se mantiene “blindado” fue Héctor Vela Valenzuela, secretario general de Gobierno, este pasado viernes.

Como la negación, al parecer, también es una enfermedad que nubla el pensamiento de quienes creen que con simular que no pasa nada y es suficiente para la población, Vela también aseguró que aunque en la entidad duranguense no han sucedido hechos de riesgo, existe preparación ante cualquier eventualidad e incluso dijo -léalo bien- que se mandó a un grupo de bomberos para que se mantengan de manera permanente en la caseta de cobro de Coscomate en la supercarretera a Mazatlán a sabiendas de que las quemazones de unidades secuestradas seguirían y dicho y hecho pues unas horas después de las optimistas declaraciones del secretario de Gobierno resultó que cuando se dirigían de Torreón a Mazatlán, tres autobuses fueron incendiados en los límites de Durango con Sinaloa.

Dos de estas tres unidades fueron secuestradas por el grupo armado que bloqueó el túnel “El Sinaloense”, donde además abandonaron los cuerpos de dos hombres. Las dos unidades secuestradas y quemadas (con valor de unos 7 millones de pesos cada uno) pertenecían a la empresa Turismo Titos, de La Laguna, específicamente de Matamoros, Coahuila, aquí pegadito con Torreón y según se informó los pasajeros, que vivieron una pesadilla, fueron bajados por el grupo armado que -menos mal- los dejó vivos aunque abandonados y a su suerte en la sierra en medio de la “pelotera”…

Dicen nuestros subagentes que el mensaje del gobernador Echado pa’ delante no dejó lugar a dudas de la línea a seguir respecto a que la seguridad de Coahuila ‘ni se partidiza ni se politiza’, por encima de ella no pesarán los intereses personales y seguirá operando la coordinación con la figura del Mando Único. Al dar la cara en la reunión de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad el jueves pasado en Torreón con los alcaldes de La Laguna, el Echado pa’ delante hizo un llamado a mostrar voluntad política, privilegiar el trabajo coordinado y cerrar filas a fin de mantener a todas las regiones blindadas por el acecho permanente del crimen organizado. Lo anterior era necesario, ante la incertidumbre generada desde hace una semana, por supuestas “diferencias” entre las policías municipales y las corporaciones estatales, después de que el alcalde Román Alberto Cepeda disolvió al Grupo de Reacción Torreón para formar su propio Grupo, únicamente elementos municipales. Los bueno de todo es que ante representantes de la sociedad civil, instituciones educativas, cámaras empresariales, los alcaldes y desde luego, los altos mandos militares y de la Guardia Nacional, acordaron realizar operativos específicos para frenar la venta de droga en sitios públicos como bares y cantinas, ya que los vendedores anden como “Juan por su Casa”. Trabajarán conjuntamente para que se respeten los horarios de venta de alcoholes y para abatir el ‘huachicoleo’. Dicen los subagentes que fueron clave las cifras que dio el fiscal Gerardo Márquez Guevara respecto a la disminución en los delitos del fuero común y los de alto impacto como es el caso de los homicidios dolosos, que muestran los buenos resultados de la estrategia de seguridad del Modelo Coahuila que lo mantiene como el tercer estado más seguro del país, según el INEGI. En el mismo tenor se pronunció el Magistrado presidente del Poder Judicial Miguel Mery quien se refirió a la humildad y buena disposición de los alcaldes para coordinarse, de igual forma el bien boleado alcalde mostró disposición para colaborar y coordinarse. Nuestros optimistas subagentes, esperan que las cosas mejoren para Torreón ahora que habrá dos grupos de elite o de reacción, uno del municipio y otro del Estado, aunque otros, los malpensados, tienen dudas razonadas, pues el bien boleado alcalde de Torreón, sigue explicando en reuniones con sectores de la sociedad, que reclamó para sí la cadena de mando en aras de la autonomía municipal y además porque el municipio hizo toda la inversión en vehículos, uniformes y armamento creado desde enero 2022 con el Grupo de Reacción Inicial, incluso le pagaba a algunos de estos elementos estatales.Otros subagentes mal intencionados, van más allá y aseguran que hubo algunas “detenciones” en las que él no estuvo de acuerdo y por eso todavía ayer viernes clamaba “respeto y el buen entendimiento”. ¿Será?

Y mientras que esta historia promete que tendrá varios capítulos más, ya que es intenso el aroma de rivalidades y porque muchos malquerientes que tiene el alcalde juran y perjuran que el color guinda se está volviendo su favorito dadas sus aspiraciones políticas para 2029, la muestra de que la estrategia y coordinación sigue siendo piedra angular en el blindaje para Coahuila, se dio el jueves en la tarde cuando policías estatales establecidos en el filtro de “ La Ribereña” y que patrullan las brechas allá en el municipio de Guerrero en la Región Norte, hicieron frente a civiles armados procedentes de Tamaulipas que pretendían internarse en territorio coahuilense. El saldo fue de tres policías heridos y resalta que se activó el protocolo de coordinación con la Sedena y la Marina, encargada precisamente de las zonas limítrofes de Coahuila con NL, Tamaulipas y Zacatecas. ¿Estará Torreón listo para enfrentar un enfrentamiento de esta naturaleza?

Durante el reciente debate de la reforma constitucional para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el senador por Coahuila Miguel Riquelme Solís se enfrascó en fuerte discusión, cuando encaró al exgobernador de Chihuahua Javier Corral, anteriormente panista y ahora metido a las filas morenistas. En la álgida sesión realizada durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, el coahuilense reprochó a Corral que siendo gobernador panista de Chihuahua haya pedido el retiro de la Guardia Nacional de la presa La Boquilla, y ahora defienda su presencia en todo el país con un mando militar. “Cómo ha cambiado senador Corral”. Y aunque aquél lo interrumpía, no le hizo perder el hilo del mensaje ‘Yo le pregunto si usted como gobernador no politizó la seguridad, que recuerde, corrió a la Guardia Nacional ahí en Chihuahua.Usted se enfrentó a la Guardia Nacional, denostó absolutamente la creación de ese grupo y le reclamó Andrés Manuel López Obrador’. Ahora que el cambio de discurso, sencillamente no le va’. Dicen los bien enterados y que se la pasan por los pasillos de la Cámara Alta, que Riquelme como integrante de la fracción de lo que queda del RIP, perdón del PRI, con todo y que su bancada tenga encima a la aplanadora morenista, como legislador pretende dejar en claro su postura para exhibir las incongruencias y ocurrencias de la 4T. Veremos.Para esta semana, dicen los bien enterados, luego de que se revolvieran las aguas al interior de la Dirección de Seguridad Pública, que lo que se está pidiendo ya es una auditoría a la ASE para revisar las denuncias de proveedores por la falta de pago de mantenimiento de patrullas, por el gasto desmedido de los vehículos en el rubro de gasolina, por lo que se gasta en la operación de la academia de policía y ahora interesa saber qué pasará con el contrato por prestación de servicios alimentarios para el Grupo de Reacción si ya no existe, los subagentes aseguran que ya se designó de manera interna al Capitán Galván, de formación militar y ya retirado, quien se hará cargo de la corporación policiaca, en lugar del policía estatal con licencia Cesar Antonio Perales. Habrá que estar pendientes o preguntarles a los asesores estrella del alcalde. Dicen que además del coordinador José Gánem Guerrero, figura también Luis Morales Cortés titular de Vialidad Municipal. ¿Será?

Por cierto, habrá que estar pendiente el martes 1 de octubre, día de descanso obligatorio para ver y escuchar la ceremonia de transmisión de poderes en el gobierno federal. Lo anterior una vez definidos los cuadros de Morena, pero principalmente los lugares que ocupan los personajes de la política federal de ese partido en Coahuila. Y es que se confirmarán ya dentro de poco, las asignaciones a las delegaciones federales, por ejemplo para ir visualizando cómo le va a ir a Coahuila en materia de asignación de recursos y la gestión que hagan los legisladores federales coahuilenses y ya en la realidad dentro del PEF, más allá de la buena relación que presumen en el gobierno de Coahuila con la nueva presidenta.El que ya está compitiendo por ser presidente de uno de sus Club de Fans que seguramente también tiene dentro del partido guinda, partido que desde hace mucho le hace “ojitos” al alcalde mejor lustrado de Torreón, fue nada menos que el presidente municipal y gurú de las terapias alternativas de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, quien sin tapujos en sus chismosas redes sociales oficiales publicó y externó su apoyo a la decisión del munícipe en el controvertido tema del Grupo de Reacción Torreón y la ruptura (que nunca pasó, que no volverá a pasar y que todos niegan) entre Estado y Municipio. Así, el médico reelecto de “Chávez” compartió una columna titulada ¿Y si Román Alberto tiene razón? Donde además de mostrar que está en completo acuerdo con el presidente insiste con todas sus letras que el Modelo Coahuila es “un fracaso” (así lo dice) en el tema de seguridad, y caso más curioso cuando justo el gobierno federal de la 4T no solo ha reconocido el modelo en Coahuila sino que además se ha analizado replicar la estrategia considerando que gran parte de los estados gobernados por Morena están en llamas por los grupos del crimen organizado. En fin, volviendo a la llamativa postura del alcalde de Madero, los protervos subagentes no podían pasar por alto el innecesario “guiño” a un alcalde además priísta -todavía- en una clara muestra de apoyo solidario de la 4T ¿Será que Jonathan sabe algo que todos los demás no?

Allende el Nazas, en Lerdo, comentan nuestros chismosos subagentes infiltrados en el PAN, que la que mandó a volar lejos al dirigente local del partido albiazul, Roberto Favela, fue nada menos que la diputada local priísta, Susy Torrecillas, luego de que el presidente del PAN en Lerdo le reclamara su postura de votar a favor de la Reforma Judicial contra la cual los panistas en Durango votaron en contra. Los reclamos vía mensajes de texto versaron, dicen, en que los azules se sienten defraudados y por el aparente “Maritaje” (seguramente quiso decir Maridaje) entre el PRI y Morena en Durango, por supuesto mencionando la línea que marcó el “Góber” que no canta mal las rancheras de apoyar el capricho de los de la 4T. La diputada, sin entrar en mayores explicaciones, cuentan los azules, se limitó a referir una conversación con el dirigente estatal del PAN, Mario Salazar y hasta saludos le mandó a don Roberto. Por fortuna para el PRI es que cada vez que hay elecciones (como las que se vienen en 2025) de todas maneras los panistas se suman a trabajar con el Tricolor.