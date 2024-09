"Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no deberías temer el resultado de mil batallas", dice Sun Tzu en "El Arte de la Guerra". Por eso, no sorprende la estrategia de la 4T al designar a Miguel Ángel Yunes Márquez, como secretario de la Comisión de Justicia del Senado, apenas 7 días después de que el senador panista, Ricardo Anaya Cortés, sostuviera durante la instalación de la Comisión de Justicia del Senado del pasado 19 de Septiembre que la reforma al Poder Judicial abría la posibilidad a la mayoría para tener control sobre las personas candidatas que aparezcan en las boletas en junio próximo y que además los cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina tienen la facultad de remover a cualquier juez y magistrado. Como se recordará para la posteridad fue gracias a que el entonces panista Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo mayor del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien actualmente es su suplente en el Senado de la República, cuando la madrugada del miércoles 11 de septiembre, el Senado de la República aprobó la reforma al Poder Judicial con 86 votos a favor y 41 en contra...

El voto 86 en favor fue el del senador Yunes. ¿Y qué harán en la Comisión de Justicia? Pues nada más dictaminarán las leyes secundarias de la reforma constitucional al Poder Judicial. Tal parece que lejos quedó el mes de Julio pasado cuando semanas después de la elección el veracruzano Yunes denunció lo que consideró una persecución política de representantes de Morena, partido al cual ya ni al "Preciso" de Palacio Nacional le interesa pertenecer pues ya está más que contento con quienes llevan la batuta… Y cómo no, si todos ya se cuadraron.

******

Mientras que el gobernador echado pa' delante delante atendió ayer martes su gira por Monclova, luego de que el lunes en Sabinas fue anfitrión de la visita del todavía "Preciso" de Palacio Nacional hasta el último día de Septiembre, fue el secretario de gobierno de Coahuila, Oscar Pimentel González, quien vino a Torreón en su representación a poner en marcha el programa estatal de salud para quienes carecen de seguridad social y titulado "Tarjeta de la Salud Popular", que arrancó simultáneamente en todas las regiones del Estado, en beneficio de 90 mil adultos mayores. De alguna forma vino a ponerle el reflector al alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda, en un programa financiado por el Estado, mismo que tampoco ha dejado de presumir este último. Y por sus declaraciones, Pimentel González, quien el sábado desde Saltillo había declarado todo lo contrario, ahora vino a enmendarle la plana a los del Municipio y jura perjura que todo fue resultado de " malos entendidos" y el hecho de que ahora vaya a haber dos Grupos de Reacción, el de Torreón, bajo el mando de Román Alberto Cepeda y el estatal, que se llamará de Acción y Reacción que comanda Federico Fernández Montañez es algo en que ya se habían puesto de acuerdo y son aspectos meramente administrativos, es más, que nunca como antes habían estado trabajando tan coordinados.

******

… Pero, todavía no se enfriaban las declaraciones cuando ayer fueron 40 policías municipales los que se apresuraron a renunciar a la Dirección de Seguridad Pública a cargo de César Antonio Perales Esparza, bien delicados los muchachos, nada más porque el jefazo de la corporación los quiere meter al Grupo de Reacción sin tener ninguna preparación táctica para ello y sin que sepan manejar ni los vehículos Mamba Negra. Como de los 40 elementos solo 5 pudieron renunciar formalmente porque fueron a traer un notario con ese propósito fueron otros elementos en activo los que impidieron el acceso de los quejosos inconformes al interior de las instalaciones de Seguridad Pública donde ya varios de los policías comentaron que por instrucciones de "arriba" no podían dejarlos pasar a entregar la renuncia. Más tarde el jefe Perales Esparza los formó y les leyó la cartilla a los policías que quedan diciéndoles que estén muy alerta porque podrían tener roces con los expolicías municipales que ahora forman parte de las filas de la Policía Estatal. No es porque los subagentes sean pesimistas pero cuando son ya 81 elementos los que renuncian más otros 35 que están en "veremos" y que no los dejaron hacer el trámite quiere decir que algo en la corporación no anda bien.

******

A propósito de asesorías especializadas de primer nivel, nuestros subagentes reportan que el que salta de gusto porque la suerte le sonríe, es quien ya regresó a cobrar a la nómina municipal, en el apartado de la Secretaría del Ayuntamiento. Sus malquerientes dicen que nunca está en las oficinas, tampoco participa en actividades, pero sí se ha convertido en el consejero y acompañante de la primera autoridad municipal y con derecho de picaporte para hacer pasarela en las diferentes direcciones municipales. Incluso, dicen nuestros subagentes que a través de empresas subcontratadas, realizó la obra de construcción de los nuevos Tribunales de Justicia Municipal, ubicados en avenida Artes Gráficas y calle Eugenio Aguirre Benavides la cual ya incrementó el doble del presupuesto original. A quien descubra la identidad de este funcionario municipal plenipotenciario se le condonarán meses del pago del servicio de agua potable pues también tiene importantes contratos en el Simas. Eso dicen.

******

En la bella Ciudad Jardín donde florecen perennes las flores y las florecillas carnívoras el que anda más que volado con la idea de ser presidente municipal con la bandera de la 4T es nada menos que el regidor morenista, "Gerita" Medrano ¿Lo recuerda? Es aquel que reclamó un día a don Homero Martínez que a los guindas no los invitaban a "a las fiestas" sino a nada más a resolver los "pe.." y así quedó registrado en el acta de Cabildo puesto que es deber de la Secretaría la transcripción exacta de los asuntos que en las sesiones se aborden. Total que "Gerita" de quien muchos reconocen tiene un carisma especial y la sangre liviana recién presentó su segundo informe de actividades y lo hizo por todo lo alto en el teatro Hermila Galindo de Lerdo contando con el acompañamiento de la diputada federal "pluri" y en potencia, próxima gobernadora de Durango, Marina Vitela. "Gerita" se rodeó de otras finísimas personalidades como el alcalde de Mapimí, Fernando Reverte, acusado por su propia síndica municipal de violencia política de género (nada mas por pedir transparencia en el ejercicio de los recursos públicos) así como por la alcaldesa de Nazas, Diana Berenice González, quien hasta se amparó contra la solicitud de desafuero en su contra solicitada por la propia Fiscalía Anticorrupción de Durango. Con todo y todo ahora que Durango claramente se viste de rojo quemado "Gerita" podría andar dando la sorpresa en 2025.