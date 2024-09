VERDADES Y RUMORES

Nuestros subagentes se mostraron sorprendidos de las declaraciones emitidas este viernes por el alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda, quien anunció que decidió negarle una extensión del contrato a la empresa PASA por otros 15 años, “porque Torreón merece un mejor servicio” y que de no concretarse una nueva licitación, el Municipio se haría cargo, algo que hacen otros Municipios de La Comarca. A la empresa le pagan 31 millones de pesos por este servicio, es decir, barato no es, aunque para ser justos habría de compararse con la opción puramente gubernamental que en el pasado no era de lo mejor por decir lo menos, véase SIMAS como ejemplo. A eso hay que sumarle lo que se paga mensualmente a los 200 trabajadores que integran las brigadas de limpieza de “La Ola” y en los cuales se gastan más de un millón 600 mil pesos mensuales.

Adicionalmente los 14 millones 677 mil 276 pesos por las toneladas de rollos de bolsas negras que se han comprado en el año 2022, 2023 y lo que va de este 2024. Y Torreón sigue más o menos igual, ¿de quién es la responsabilidad, de PASA o del municipio y su ola naranja? El contrato de PASA, concesionaria desde 1994, vence en 2026 y por lo tanto el año entrante se tendrá que licitar el servicio.A ya pocos días de que inicie la nueva administración federal y se agudice la rebatinga por la distribución de los puestos en secretarías, delegaciones federales y de éstos, los llamados “Mandos Medios”, en Coahuila, los subagentes reportan que el grupo que avanza para hacerse cargo de la operación política en la entidad, no es el del diputado local Antonio Attolini, tampoco el del otro becado Alberto Hurtado y mucho menos del que cobra como dirigente estatal del partido guinda, que ni oficinas tiene, Diego del Bosque. Nada de eso, los que juran y perjuran que a partir de la primera semana de octubre empezarán a extenderse como enredadera en la entidad, son los ahora llamado “Grupo Guadiana”. Y es que dicen que será el hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, es decir el senador pluri Américo Villarreal Santiago quien supuestamente dejará su curul para establecerse en Coahuila y hacerse cargo de la fábrica de votos, perdón, de la Delegación federal del Bienestar. Para mayores datos, el próximo funcionario federal ya está en el proceso de entrega-recepción y es novio de conocida senadora morenista…

Las familias de los mineros muertos en la mina Pasta de Conchos y en el Pinabete y otros “pocitos” que son ilegales para la extracción de carbón están a la espera de la visita que la próxima semana hará a la Región Carbonífera ya en sus últimos días, el “Preciso” del Palacio Nacional. Ya perdieron la fe de lo que prometió en campaña por esos lares, sobre todo en cuanto a que rescatarían los restos de los mineros fallecidos. Eso sí, el gobierno federal de la 4T se gastó cantidades millonarias en supuestos métodos de rescate que coordinó, por cierto, el director de la CFE, Manuel Bartlett así es que seguramente estuvieron esos recursos en “buenas manos”. Lo que quieren ahora esas familias es saber si se dará continuidad en el nuevo gobierno federal a algunas de los compromisos firmados o si ya de plano tendrán que resignarse, como parece ser que pasará.

Nuestros chismosos subagentes nos comentan que en un afán de poner orden, el bien boleado alcalde de Torreón y el gobierno del Estado realizaron una reestructura en las corporaciones policiacas con el fin de orientar las funciones en cada uno de los órdenes de gobierno, nos comentan, que fue el pasado jueves con la presencia de la Sedena y el ‘gober’ Echado Pa’ Delante en la Sesión Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón y ayer viernes en la reunión de Seguridad en donde se diseñó la reacomodo de elementos del Grupo de Reacción, por lo que, el Grupo de Reacción de Torreón tendrá elementos meramente municipales que hasta ahora son nueve, mientras que los estatales que apoyaban en el municipio, alrededor de unos 76, será grupo élite y tendrá las tareas específicas como el decomiso de droga, combate al crimen organizado, recuperación de vehículos robados con violencia y atención a casos de privación de la libertad. Así ayer viernes, nos precisan nuestros subagentes, elmejor lustrado alcalde declaró la disolución del GRT con la autonomía que le brinda el artículo 115 constitucional y de inmediato y en completa coordinación Óscar Pimentel González, secretario de gobierno asumió el control del GRT para garantizar la operatividad al igual que lo hizo el secretario de Seguridad Pública, Federico Fernández, para salvaguardar las condiciones laborales de los elementos que conforman esta unidad. ¿Qué hará la Policía Municipal? De inicio, nuestros subagentes ya tienen la primicia que será un militar de alto rango retirado quien asuma la dirección de este Grupo de Reacción y será este lunes cuando se anuncie quien seguramente tendrá mucho que pensar y hacer considerando la coyuntura de inseguridad pública que se vive en estados vecinos colindantes. Otra duda que tienen nuestros subagentes es si también se regresará a las filas estatales el director de seguridad pública de Torreón, César Antonio Perales Esparza, quien está adscrito a la policía estatal, ¿o seguirá cobrando doble?

Hablando de berrinches, los subagentes no pudieron evitar hacer comparaciones y recordaron el que se realizó en Francisco I. Madero por parte del doctor y gurú de las terapias alternativas, el morenista reelecto, Jonathán Ávalos, quien en Junio también salió de pique con la Policía Estatal y hasta paro de los policías municipales hubo porque dijo que no quería ninguna relación con el Estado en el tema de seguridad pero finalmente en el Estado se impuso a tal grado que aplicó hace unas semanas los exámenes toxicológicos a los ahora más de 70 elementos policíacos que dice que tiene en la corporación. La Sedena aprovechó para revisar armamento y ver si estaban vigentes los permisos de portación de arma mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta les dio una capacitación de dos días. En resumen, la autonomía municipal en términos de la Seguridad no se pudo lograr en ese municipio tanto por la naturaleza de las funciones de los policías que hoy en día trabajan de forma coordinada con otros órdenes de gobierno como por la normativa federal vigente establecida a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

Allende el Nazas, en un momento en el que la Sierra de Durango arde por los enfrentamientos entre grupos criminales antagónicos en las comunidades del Triángulo Dorado colindantes con Sinaloa y Chihuahua y quizás, dicen, en la carretera Durango-Mazatlán el “Góber” que no canta mal las rancheras y no le gusta eso de preocuparse demasiado presumió que fue el único de los gobernadores de la zona que fue invitado por el “Preciso” de Palacio Nacional (y por la “Científica” Claudia Sheinbaum) a subirse a uno de los siete vagones del tren Tren P’atal que partió por primera vez de la estación Cancún del Tren Maya hacia la terminal Chichén Itzácon y que tiene asientos que se convierten en cama. Mientras tanto en un enfrentamiento entre elementos de la Sedena y presuntos integrantes del crimen organizado murió un subteniente del 58 Batallón de Infantería de la ciudad de Durango, llamado Telésforo Martínez Hernández, mismo que se encontraba de apoyo en Culiacán, Sinaloa. “Recorrimos varias estaciones de esta importante obra para la región, además de visitar diferentes zonas arqueológicas que conectarán con el Tren Maya”, presumió don Esteban. Muy diferente a recorrer zonas de Durango con vehículos quemados, ‘ponchallantas’ y casquillos de bala de arma de fuego de grueso calibre. Ojalá que el recorrido por aquellas tierras sirva para ayudar a “blindar” Durango con apoyo federal.