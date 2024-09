Nuestros subagentes, que todavía andan con la resaca que dejó la “Deforma” Judicial, ese bodrio de modificaciones a la Constitución Mexicana que no hacen otra cosa que otorgar mayor concentración de poder al “Oficialismo”, nos comentan que al menos en Coahuila la estrategia de la paciencia que implementó el gobierno del “Góber” echado pa’delante fue más acertada que en Durango donde los legisladores locales del Tricolor se agacharon y gratis pues ya varios de nuestros chismosos subagentes infiltrados en el corazón del Congreso de la Unión nos informaron que más que amenazas a la oposición lo que en realidad hicieron los de la 4Tfue hacer lo que mejor saben hacer que es entregar dinero y así, ofrecieron 30 milloncillos de pesos por cabeza en el caso dela mayoría de los senadores de la oposición pero no para que votaran a favor de la cuestionada Reforma Judicial sino para que simplemente no se presentaran el día de la votación. El mismo caso previo fue el de los diputados federales a quienes les ofrecieron un poco menos, 20 millones por cabeza (ya confirmada la cantidad con al menos 3 de ellos) en el entendido de faltar ese día. Poderoso Caballero…

¿Y qué en Coahuila? El Congreso local esperó con la paciencia de Job, quien según las Santas Escrituras nunca maldijo a su único Dios y aunque renegó tampoco renunció a su fe, logrando así no meterse en líos. En Coahuila esperaron a que la 4T mostrara el músculo, como lo hizo logrando la aprobación de 21 congresos locales, incluyendo a los “aduladores” del PRI en Durango, según dijo el diputado local emecista, Martín Vivanco. Ahora, una vez publicada en el Diario Oficial, se establece un mandato constitucional en México ante el cual Coahuila, igualito que todos los estados, debe cumplir. Coahuila y todas las entidades ahora tienen la obligación de ‘armonizar’ su Sistema de Justicia local con la “Deforma” Judicial federal. Con ese propósito el Congreso del Estado iniciará una serie de diálogos entre los diputados, así como con los otros poderes del estado, la iniciativa privada, organismos de la sociedad civil y, por supuesto, con los ciudadanos. El objetivo del gobierno local y de Manolo Jiménez es principalmente dar certeza jurídica y estabilidad a los inversionistas interesados en Coahuila. La tarea no es sencilla considerando las más de 400 reservas con las que se aprobó la “Deforma” Judicial en el Poder Legislativo tras lo cual las legislaturas locales tendrán 180 días naturales para adecuar su normativa a la federal que muy clara todavía no está. La presidenta de los “becados” locales, Luz Elena Morales, salió a decir: “Aquí nuestro punto de encuentro es Coahuila, por lo que vamos a transitar con mucho profesionalismo”. Mientras tanto, jueces y trabajadores del Poder Judicial ya ampliaron este martes por tiempo indefinido el paro nacional. Así que el tema no está tan armónico…

******

No han sido buenos los últimos días para Vialidad Municipal en Torreón pues es hora que la autoridad competente no ha informado oficialmente la causa de la muerte del agente de Tránsito que fue agredido por dos individuos en estado de ebriedad. Por otra parte todavía no se ha informado si entregarán o ya está en trámite el millón 200 mil pesos que corresponde al seguro de vida a los deudos. La información “está bajo reserva”, es la versión oficial de este caso. Mientras tanto, en la Dirección de Seguridad Pública llámese Policía Preventiva los que están ahora bajo la lupa son dos elementos policíacos donde aún cobra José Antonio Perales Esparza como director. Se trata de un hombre y una mujer, que de acuerdo con la denuncia de una joven afectada, fueron los causantes de abusos sexuales (tocamientos) en su contra según el reporte de los vecinos del fraccionamiento San Agustín que hicieron la madrugada de ayer al sistema 911. Dicen nuestros chismosos subagentes que esta denuncia no tiene mucho futuro pues además de que se descartó la violación, el área de Asuntos Internos ya queda bastante más lejos de la corporación policíaca. ¿Cuáles son los protocolos de estos casos? ¿Quién realizará la exhaustiva investigación? Será la palabra de la denunciante, contra los dos uniformados.

******

Muy aparte del estilo del gobernador echado pa´delante y sus antecesores, en la forma de gobernar, de sus gustos por la ropa y sus enfoques, como ocurrió en la celebración de las fiestas patrias el pasado 15 de septiembre, lo más importante es por otro año más hasta el momento en estas tierras coahuilenses y sus 38 municipios las festividades de referencia se pudieron realizar en paz y tranquilidad. Con “saldo blanco”, como lo reportaron las corporaciones de seguridad. Por encima de egos y afanes de reflectores es pertinente recordar que en entidades cercanas, como Nuevo León y Sinaloa, aquí colindando con el vecino Durango donde ya hay mucho nerviosismo por lo ocurrido en la carretera Durango Mazatlán donde ya los diputados locales panistas aseguran que no hay nada de vigilancia de la Guardia Nacional, las cosas están que arden en el rubro de la seguridad y nadie ha podido frenar la violencia desatada. Todo lo anterior, muy diferente al clima que por ahora se sigue registrando en Coahuila; un compromiso que debe mantenerse por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno, sin poner oídos sordos a la prevención... Y que blinden Durango donde las amenazas en redes sociales por parte de presuntos miembros del crimen organizado durante los festejos de las fiestas patrias estuvieron a la orden del día.

******

Allende el Nazas los que ya calientan motores con miras a las elecciones por la Alcaldía para el 2025 son los diputados laguneros de la 4T pues saben porque ya lo vieron, lo vivieron y además todo les votan a favor los del PRI que con el miedo que les tienen los del Tricolor la verdadera competencia está dentro del partido guinda y no fuera, de tal suerte que ya hay al menos dos candidatos de Morena para la Alcaldía de Gómez Palacio y como cuatro de Morena en Lerdo. En Gómez Palacio la pupila de doña Marina Vitela (con todo y sus pleitos y reconciliaciones) la diputada federal por el Distrito 02, Betzabé Martínez Arango ya se ve segura en la silla presidencial mientras que el diputado local, Alejandro Mata no deja de hacer ruido y construye puentes con diversos frentes para el mismo fin de llegar a la Presidencia Municipal de esta ciudad. De momento, la actual presidenta, priísta de corazón, doña Lety Herrera, quien por cierto ha brillado últimamente pero por su ausencia en las fiestas patrias (motivos fuertes tendrá) no se ha decantado ya abiertamente por algún sucesor que pudiera hacer ruido entre los guindas luego de que el primer sobrino de Gómez Palacio, inquieto el muchacho, no logra depurar de su círculo cercano algunas peculiares compañías. En Lerdo, las diputadas locales morenistas, Flora Leal y Georgina Solorio compiten entre sí por darle batalla a la diputada local priísta, Susy Torrecillas (dueña de las quincenas de don Homero Martínez, presidente de la Ciudad Jardín) y a quien Flora ya en la pasada contienda logró restarle votos en el recuento final. Eso sí, la contienda del 2025 no se parecerá a la del 2024 pues los puestos de elección popular en juego están en el terreno de lo local y ahí, si el gobierno local hace su chamba, suele ser otro cantar.