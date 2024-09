Verdades y Rumores

Por las recientes declaraciones del dirigente estatal del PRI y coordinador de la bancada del tricolor en el Congreso del Estado, Carlos Robles Loustaunau, la “línea” apunta a que el voto de la mayoría de los becados, que son priístas, será a favor, es decir, en total apoyo a la reforma al Poder Judicial impulsada por la 4Tque se discutirá el próximo martes. Yes que si bien no dijo si será a favor o en contra, sino todo lo contrario, ponderó que la apuesta es la unidad, para el buen entendedor, la premisa es mantenerla salvo la buena relación con el gobierno federal, el saliente y la presidenta entrante, por aquello de que se dé un milagro y se otorguen a cambio recursos.

Dicen los subagentes que al preguntar entre integrantes de todas las bancadas, se enteraron que a Coahuila, al igual que a todos los Congresos Estatales, el Senado de la República le remitió desde el miércoles, la minuta para someter el tema a su análisis, discusión y pronta aprobación, que es requisito para su promulgación y así lo hicieron en Durango donde ni siquiera instalada estaba la Comisión de Puntos Constitucionales donde como al presidente, Bernabé Aguilar, le urgía sacar el dictamen así se reunieron y lo sacaron ipso facto para que el “Preciso” de Palacio Nacional pueda festejar, perdón, promulgar la reforma el 15 de septiembre.

Mientras arengaba a sus compañeros, los becados federales del Senado a donde él llegó por la vía plurinominal y dividiendo peor a lo que queda del partido Tricolor, nuestros subagentes infiltrados en la Cámara Alta nos reportan que al que -como dice la canción- “se te borró la sonrisa” fue al todavía dirigente nacional del RIP, perdón, del PRI, fue a Alejandro Moreno Cárdenas. De alguna manera la 4T le tenía que hacermanita de puerco a su enjundioso discurso opositor contra la aprobación de la Reforma al Poder Judicial. Así que en medio de las presiones y traiciones que se dieron desde el lunes y la madrugada del martes, cayó la infausta noticia de que el Consejo General del INE, determinó no validar las reformas a los estatutos del PRI por realizarlas fuera del plazo legal, así que, su reelección no es válida. Ahora pese a que el tema se defenderá ante el TEPJF, el asunto está en el limbo. Sin duda, para tener la lengua larga es mejor tener la cola corta, dicen por ahí.

Muchos cambios y un incremento considerable en la nómina se espera en la dependencia estatal con la llegada de Federico Fernández Montañez, con la creación de dos nuevas subsecretarías, obviamente con mayor presupuesto; La de Inteligencia (que hará lo mismo que ahora hace la Policía Cibernética) así como la Subsecretaría de Proximidad y Prevención. Este nuevo modelo, dicen, es para emparejarse con el estilo que trae Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del gobierno federal morenista e hijazo de la vidaza de la actriz María Sorté y de Javier García Paniagua, quien fue senador, secretario de la Reforma Agraria y del Trabajo, presidente nacional del PRI y titular de la Dirección Federal de Seguridad y nieto del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional allá por las épocas de Díaz Ordaz.

Nuestros chismosos subagentes aseguran que la mayoría de los funcionarios municipales llegaron tarde a la ceremonia, del 177 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, en el monumento de la Plaza de la Tortuga, igual que el alcalde mejor lustrado de la ciudad. Nos comentan que la convocatoria era a las 9 de la mañana, los mandos militares estuvieron desde las 8:50 horas, en tanto que los militares encargados de escolta y la bandera, llegaron a las 7:00 horas.

En contraste, don Román Alberto Cepeda llegó fresco a las 9:15 y detrás de él derrapó el jefe de Seguridad Pública, Antonio Perales Esparza. Los militares ya habían empezado la ceremonia, así que tuvieron que mover sillas y los letreros personalizados, para que se acomodaran los que llegaron tarde. No son los únicos, nos comentan que cada vez es más común que apenas hagan acto de presencia algunos responsables de dependencias como Tribunales de Justicia Municipal, Saludo Municipal, Inspección y Verificación y de los regidores mejor ni hablar pues rara vez se aparecen y para eso, dicen, tienen asistentes.

Por cierto, tremendo susto se llevaron los ciudadanos y empleados municipales, la mayoría de ellos sindicalizados, asignados al departamento de Garantías y Parquímetros Municipales y que operan en el sótano del edificio más caro de la ciudad, el pasado jueves en la mañana. El colapso de parte del techo de plafón, supuestamente a causa de una fuerte filtración de aguas negras de un inmueble colindante, puso de relieve lo que ya era un tema generalizado. Los constantes cortocircuitos, la falta de agua potable, descomposturas en los sanitarios, goteras y techos manchados por el agua, no son otra cosa más que el resultado de la falta de mantenimiento al edificio municipal, donde los elevadores sucios y brotes de aguas negras, así como las inundaciones en los dos niveles del sótano es la constante, dicen los que andan en esos lares. No comentan que pareciera que no hay presupuesto para la limpieza, tampoco para trapeadores, tubería, para hacer reparaciones, al menos es lo que señalan en la prácticamente desaparecida Dirección de Servicios Generales, donde cobra Filiberto Castillo Falcón y que supuestamente es la responsable del mantenimiento en los edificios municipales.

Toda la caballería está lista para el juego del Santos-Monterrey que celebra este sábado a las 9:00 de la noche; evento multitudinario que será vigilado por las corporaciones de los tres niveles de gobierno con nada más que mil elementos necesarios para resguardar el recinto que además será rodeado por 4 anillos de seguridad. Triste (por ser un evento deportivo) pero necesario para evitar que se repita la ya bautizada como “La Tragedia del TSM”, misma que sucedió la noche del 21 de enero de este año y cobró la vida de una mujer y 9 personas más resultaron heridas de gravedad. Esta será la primera vez que la afición pise el suelo lagunero aunque ya en las chismosas redes sociales de los aficionados de Rayados se ha estado invitado a no venir a Torreón por la seguridad de los espectadores. Por cierto, la presunta responsable de la “La Tragedia del TSM” sigue guardada en el Cereso de San Pedro, enfrentando su proceso y sin que le dicten aún sentencia. Policías evitarán que se formen grupos de aficionados alrededor de los comerciantes y en los estacionamientos privados también evitarán ingesta de alcohol antes y después del juego. Sin duda, será un fin de semana con mucho trabajo para las fuerzas del orden considerando la Feria de Torreón, la vida nocturna en los barecitos de la Colón y Paseo Morelos donde a los jóvenes también les gusta darse de moquetazos y las fiestas Patrias.

Allende el Nazas el “Góber” que no canta mal las rancheras justificó la votación de los agachones diputados locales del PRI, pues todos sin excepción, votaron a favor de la Reforma Judicial impulsada por la 4T y según explicó don Esteban Villegas fue para “cuidar la relación política con el Gobierno federal”… Y que los ciudadanos se amuelen, total, ni que los diputados los representaran. “Los votos del PRI en el Congreso fueron emitidos de manera inteligente”, señaló don Esteban y tiene razón, pues sabiendo que ya no son rival para la 4T, lo que queda del PRI en Durango debería -siguiendo esa misma lógica derrotista- dejar de simular ser una oposición que en realidad no es y sumarse oficialmente a las filas de Morena, que sería más congruente. La postura de los priístas en Durango sorprendió a varios morenistas locales pero también a los de Coahuila quienes no dejaban de señalar que el miedo no anda en burro. Al menos los priístas en el Senado, quienes se prepararon anticipadamente con su tarro de vaselina (por aquello de las rozaduras y raspones) se mantuvieron firmes hasta el final dejando que el Judas surgiera de otro lado. Y es que, si Morena tiene más de 20 congresos locales y necesitaban solo 17 para aprobar la ocurrente reforma (y ni cosquillas iban a hacer al rechazarla) ¿Qué caso tenía que los del PRI de Durango exhibieran para quién trabajan? En fin.