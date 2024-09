El tema con la Reforma Judicial, más allá de la pérdida de independencia de los juzgadores y de darle seguimiento a los43, no los de Ayotzinapa, sino a los senadores de oposición y la polémica en torno a Miguel Ángel Yunes Márquez, que fue calificado por su bancada panista como presunto traidor y lo más vergonzoso es que su padre, Yunes Linares, tuvo que ira recibirlos reclamos antes de su posicionamiento a favor que con su voto da la mayoría calificada. Nuestros subagentes ya piensan en lo que sigue, creer que la controversial reforma se deriva nada más de una venganza del “Preciso” de Palacio Nacional porque los del Poder Judicial no se someten a sus designios, o porque ellos tienen unas buenas prestaciones económicas en medio de la “austeridad republicana” es muy, pero muy inocente, por decir lo menos. El tema, como suele ser en la mayoría de los conflictos, es meramente económico, es decir, cuánto hay, en qué se gasta y lo más importante para los políticos; con qué fin…Como con el mafioso Al Capone, hay que seguir al dinero…

Como la premisa de que ahora se reparte entre el pueblo el dinero que antes los políticos se robaban no trasciende en la realidad más allá del discurso político, que muchos se comen entero, cabe preguntarse cómo por qué tiene la 4T tanto interés en tener sus fichas “electas por el pueblo” en el Poder Judicial. Bueno, de entrada, el gobierno de la 4T ya arrasó con fondos, fideicomisos y en su cancha están ya las afores. La única bolsa de dinero, dicen los estudiosos, de la cual el gobierno de la 4T todavía no ha podido echar mano es la bolsa del Banco de México, unos 230 mil milloncillos de dólares nada más. ¿Y por qué? Porque así lo impide su autonomía establecida en el Artículo 28 de la Constitución Mexicana que dice que el Estado Mexicano “tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración”. Por supuesto, teniendo al Poder Legislativo y al Poder Judicial del lado de la 4T nada impedirá modificar la Constitución con ese o con otros fines. Por cierto, al cierre de julio de 2024, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) en México, es decir, esos que miden las necesidades de financiamiento del gobierno para alcanzar los objetivos de sus propias políticas públicas registró un déficit, vamos, un faltante en términos coloquiales para levantar las pesadas cargas económicas del Estado que son de un billón 43 mil 966.9 millones de pesos; un 60.6 por ciento (real) mayor al déficit alcanzado en el mismo periodo de 2023, cuando los RFSP fueron por 620 mil 324.6 millones de pesos. Sin duda, regalar dinero y la opacidad que prevalece en los grandes proyectos federales sale muy caro. Al tiempo.

Nuestros subagentes que ya se alistan para celebrar el mes patrio comentan que seguramente las autoridades municipales ingresarán considerables cantidades de dinero y se terminarán los agobios por la falta de recursos para financiar los pagos de aguinaldos y otras prestaciones laborales, incluso podrán pedir fiado para sufragar los gastos de las Fiestas Patrias que incluyen el pago de Los Dos Carnales y Julio Preciado. Dicen que con la decisión firme de aplicar multas que ya muy claras están en el Reglamento de Limpieza, para los que tiran basura desde sus vehículos, los que sacan la basura fuera de los horarios autorizados como ocurre en la zona del centro, Colón, Morelos, la Alameda Zaragoza, la Plaza de Armas y las tiendas de conveniencia y su exterior se ha convertido en basurero, ya no batallarán. Pero hay preguntas que se hacen nuestros subagentes, pues no se entiende ‘¿dónde quedó la bolita?’. Y es que si se paga muy bien a PASA, si se tiene un equipo de brigadistas de limpieza llamada “La Ola”, para retirar hasta el escombro, maleza y animales muertos de la vía pública, la ciudad presenta un aspecto poco aseado. Y más aún, según el sitio www.torreon. gob.mx/ transparencia/ licitaciones aparece que Servicios Administrativos licitó para Servicios Públicos del Municipio en lo correspondiente a la compra de bolsas negras para basura las siguientes cantidades: 2022, la suma de 3 millones 981 mil 120 pesos; en 2023, la cantidad de 4 millones 980 mil 173.82 y en este 2024, 5 millones 715 mil 982.94 pesos. En total en estos tres años, 14 millones 677 mil 276.76 pesos y la empresa que las vende, tiene un localito pequeñísimo. ¿Tendrá alguna respuesta a esto, el director de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar?

Dicen nuestros subagentes que es sin duda lamentable la muerte del joven agente de tránsito que tras alrededor de 13 años de servicio, murió la madrugada de este martes luego de haber sido agredido por dos individuos en estado de ebriedad que para colmo, se dieron a la fuga. Sin embargo, hay algunos aspectos que son cuestionables, como el hecho de que pese a la naturaleza de la agresión, a patadas sobre el agente que incluso cayó al piso y no pudo ser defendido por su compañero patrullero, al reincorporarse el agredido y que presentaba dificultades para respirar, se le permitió “regresar a trabajar a la dependencia” a elaborar su parte informativo. Fue ahí en su centro de trabajo, donde se desvaneció y murió. Ciertamente será la necropsia de rigor la que dé cuenta de la causa de la muerte del agente, por lo que habrá que esperar. No es el caso pues dicen que el ahora occiso era un elemento de buen trato, que respetaba a los ciudadanos. Pero llama la atención el discurso dolido del jefazo de Vialidad Luis Morales Cortés, quien jura y perjura que la imagen de estos servidores públicos ha cambiado y que la percepción ciudadana es favorable.

Recordatorios van y dedicatorias vienen. Al menos eso parece ocurrir en las acciones que actualmente se realizan en el Gobierno del Estado, donde funcionarios y hasta legisladores, ya se olvidaron de los seis años de los racers y ahora con singular felicidad portan pantalones de mezclilla, botas, y sombreros, el estilo vaquero en todo su esplendor, pero de marca. Así, fue muy comentada la pasarela que el pasado fin de semana ocurrió en la tradicional cabalgada de Sabinas, Coahuila, donde la clase política, y muchos otros “colgados” se hicieron presentes para la foto. Y en el mismo sentido fue recibida la noticia de que “se abriría el Palacio de Gobierno a la ciudadanía”, con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias. Dicen los subagentes que brincan de felicidad, porque igualito que el Palacio Nacional, ahora podrán recorrer las instalaciones del edificio de cantera rosa donde ahora despacha el gobernador Echado Pá delante. Quizá nadie se acuerda, pero en aquel entonces, se colocaron vallas en los accesos a raíz de infinidad de manifestaciones que se daban por conflictos de diversa índole, sobre todo de carácter electoral. Si son peras o manzanas, lo cierto es que la noche del Grito de Independencia, el Palacio Rosa tendrá un “open house” y en la Plaza colindante habrá venta de antojitos mexicanos, incluso se rifarán pases dobles para que ciudadanos estén en el balcón de honor.

Por cierto, una parte importante de la agenda que tiene el gobernador Echado pa´delante, quien está ya cercano a presentar su primer informe de gobierno, es la de sostener reuniones con cada uno de los alcaldes electos en Coahuila, mismos que a partir del 1 de enero de 2025 comenzarán su segunda temporada, en el caso de los reelectos como Torreón, con Román Alberto Cepeda González. Las juntas de trabajo, serán no solamente con los emanados del PRI, sino también los emanados de la coalición que formó con UDC y PRD para participar en las pasadas elecciones del 2 de junio y están programados con los de todas las Regiones de la entidad. Y es que dicen los bien enterados subagentes que las sesiones serán a partir de la semana entrante y no será con el fin de ‘leerles la cartilla’, que no se piense mal, sino de analizar el plan de trabajo de cada uno de ellos, al menos en lo que respecta a los primeros 100 días de 2025. Quizá algunos no les guste rendir cuentas o tener que aceptar otras propuestas o que incluso les moleste compartir reflector con el ‘Góber’. Pero el argumento que les presentará el gobernador es que con tantos recortes presupuestales que se esperan para el año entrante los cuales afectarán severamente a los municipios, no quedará más remedio que coordinarse para hacer más con menos y ahora sí que sin caprichos, ni pataleos. ¿Será?

Allende el Nazas los subagentes disfrazados de conductores ya no saben qué hacer para esquivar los horribles baches que ya existían pero que ahora después de las intensas lluvias se convirtieron en verdaderos cráteres tanto en Gómez Palacio como en la Ciudad Jardín. Basta darse una vuelta por el Parque Industrial Carlos Herrera, por las laterales del periférico, por el bulevar Rebollo Acosta, por el bulevar San Antonio, o incluso por el bulevar Miguel Alemán allá en Lerdo y a un costado del desnivel Sarabia que siempre se inunda para sufrirlos. En Lerdo las chismosas redes sociales dieron cuenta de que hasta le brotaron dos árboles prácticamente pegados al muro de contención de este que es el único paso inferior de la ciudad. Eso sí, en este municipio todavía no dejaba de llover cuando ya andaban las cuadrillas de bacheo por aquí y por allá mientras que en Gómez Palacio los industriales parecen ya haberse cansado de levantar la voz y que el gobierno no los escuche con aquello de los recursos que les devolvían del ISR para obras de pavimento y que no se ve a ni a corto ni a mediano plazo que vayan a regresar a La Laguna. Al menos un bacheo en la zona seguramente se pueda ejecutar en los próximos días.