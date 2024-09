VERDADES Y RUMORES

A propósito del desbordamiento de la Laguna de Regulación de la colonia Santiago Ramírez, en Torreón, que afectó las viviendas de 20 familias que colindan con el sitio de captación de aguas, la pregunta que surgió a nuestros subagentes es ¿Por qué nadie del Simas y Obras Públicas tomó las medidas preventivas pertinentes? Lo anterior porque seguramente hay personal en Simas, a cargo de Eduardo Terrazas Ramos, y en la Dirección de Obras Públicas, a cargo Juan Adolfo von Betrab Saracho, que seguramente están al pendiente de los informes de la Conagua y por lo tanto sabían de las lluvias que se registrarían porque además la noche del sábado y madrugada del domingo dieron muestra de lo que se venía. Nadie inspeccionó previamente el lugar y por ello tampoco se percataron que una de las dos únicas bombas para el desagüe, estaba quemada, o sea, inservible.

Nadie escuchó a los sufridos vecinos que públicamente manifestaron su temor al ver que la laguna se llenaba de agua de lluvia, misma que terminó por alcanzar su capacidad máxima de 90 mil metros cúbicos para luego desbordarse. Fue algo así como: “Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo” y se esperaron hasta que ya tenían al animal enfrente.

*Para los sufridos automovilistas particulares y miembros del transporte público que en estos días de lluvias cayeron en algunas de las zanjas o grandes baches que se formaron en Torreón por las grandes acumulaciones de agua y justamente donde el Simas realizó algún tipo de trabajos de reparación, nuestros subagentes les informan que es muy difícil que les cubran los daños y perjuicios ya que al presentarse a denunciar los hechos, ni en el organismo operador y mucho menos en Vialidad Municipal serán atendidos pues en ambas dependencias se lavan las manos... Como en el resto de los municipios de La Laguna cuando a algún particular se le truena una llanta en un bache, así es que no hay más que manejar con el “Jesús en la boca” en estos días. Y aprovechando las condiciones del drenaje de la ciudad y del pavimento en estos días los subagentes infiltrados en varios organismos empresariales aseguran que uno de los problemas es que un gran porcentaje de los trabajos que se han venido realizando en la ciudad se les otorga a constructoras “amigas” que no tienen la más recondenada idea del trabajo que están realizando, llámese colectores, conexiones de los tubos y mucho menos saben compactar y ahí están las consecuencias. ¿No habrá amigos que sí sepan trabajar?

La buena noticia es que el alcalde mejor paseado, perdón, mejor lustrado, Román Alberto Cepeda González, seguramente sí está al tanto de la problemática y tiene clara la necesidad que tiene la ciudad en materia de drenaje y la inversión a realizar o de lo contrario durante al XIV Congreso Mundial de Metrópolis que se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica hace más de un año, en Junio del 2023, no habría presentado a inversionistas europeos y representantes de bancos internacionales el proyecto para la construcción de un sistema de drenaje pluvial del que aunque como dice la canción “Ya jamás se supo nada”, seguramente ya estarán muy adelantados y nada más les falta el dinero para ejecutarlo… Poderoso caballero.

Entre dimes y diretes y tras uno que otro dardo envenenado lanzado desde su mismo partido, a nivel nacional, el senador, Miguel Riquelme, ya anunció que sí hará acto de presencia en la próxima sesión en la que se discutirá la polémica Reforma al Poder Judicial. Y es que muchos, al ver a Riquelme en una cama de hospital, sugirieron que pediría licencia y en su lugar entrara el flamante senador suplente, Gabriel Elizondo Pérez, quien nada más se quedó alborotado. “No soy yo el que va a faltar a la sesión”, aseguró el exinquilino del Palacio Rosa. Por supuesto, ya el coordinador de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña juró y perjura que “no habrá poder sobre la tierra que impida que tengamos nuestra reforma… y ya tenemos todos los votos que necesitamos”. Los antecedentes históricos del Senado y tres resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indican claramente que el criterio aplicable en estos casos es al alza, de manera que si las dos terceras partes de 128 son 85.3, la mayoría calificada se formaría con 86 votos ero el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, considera que es más que suficiente con 85.3 (y que se frieguen los conservadores). ¿Ven por qué quieren quitar a los del Poder Judicial? Nada más no se “alinean” y tienen esas conservadoras costumbres de querer revisar las engorrosas sentencias previas a las que por jurisprudencia tendrían que ajustarse.

Nombres van y nombres vienen de los funcionarios que están a días de recibir las gracias en el edificio más caro de la ciudad. Nos comentan que uno de ellos es el titular de Urbanismo, Francisco Torres Suárez, de quien se dice, ya nada más va, uno o dos días por semana para firmar lo básico. Y no es que espere su relevo pues realmente no es necesario ya que en el día a día todos los trámites los ordenaban y realizaban en las áreas de Catastro, en el Departamento de ISAI, ubicado en la Tesorería, también en el Coproder y en coordinación con los flamantes integrantes de la Comisión de la Tenencia de la Tierra que preside nada menos que Xóchitl Cepeda, hermana de la directora de Bienes Inmuebles que depende de Urbanismo, Isis Cepeda y que a su vez, hace dupla con su hermano Pavel de los mismos apellidos y que cobra en la Coordinación de Fraccionamientos en Catastro. Ya nuestros subagentes le andan rascando porque si creen en el dicho popular “el que busca encuentra” y más en esas áreas.

El desborde de un ojo de agua, por las intensas lluvias, en el ejido Boquilla de Las Perlas, en el municipio de Viesca, el pasado miércoles movilizó a todo el mundo. Este pueblo con 600 habitantes y con la destrucción de más de 20 casas provocó el arribo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. La fuerza del agua que inundó la calle principal de la comunidad afectó a todos menos al alcalde de Viesca, Hilario Escobedo de la Paz mejor conocido como “Layín”, quien no consideró necesaria su presencia y prácticamente llegó hasta el siguiente día cuando la crisis había pasado. Por supuesto, los ciudadanos no tardaron en reclamar su falta de sensibilidad ante la desgracia ocurrida. Luego que no se extrañe por qué no ganó la reelección y en su lugar se sentará en su lugar, a partir del primero de enero del 2025, la coalición Morena-PT, con Jorge Vélez Sandoval. En Matamoros de plano el alcalde, Miguel Ángel Ramírez López mejor conocido como “El Charro” de plano dijo fuerte y claro que no tiene recursos con qué hacer frente a todos los daños causados por las lluvias ¿Pues qué le hará al dinero?

Nuestros subagentes que rondan por toda la ciudad a ver qué encuentran nos reportaron de los operativos donde están involucrados hasta Fuerza Coahuila y Transporte yMovilidad que le meten un susto a cualquiera, así como si estuvieran esperando a un capo de alto rango, pero da la sorpresa que sólo es para detectar si los automovilistas no están chambeando como Uber o son ‘taxis piratas’. Nos reportan que en los últimos operativos se han situado a un lado del Parque España. Nuestros subagentes que han entrado en el sospechosísimo se preguntan si algún funcionario de alto rango o político reconocido será dueño de alguna flotilla de taxis que tanto les preocupa el tema del autoempleo en el área de transporte…

Allende el Nazas y en ecos del Segundo Informe del “Góber” que no canta mal las rancheras los subagentes infiltrados entre la chismosa prensa local lagunera, a quienes no les dijeron dos veces y aceptaron gustosos el transporte que amablemente el Gobierno estatal les ofreció sin ningún costo para ellos, quienes se integrarían a las fuerzas armadas de la Comisión de Aplausos y Felicitaciones de don Esteban Villegas en la capital de los Alacranes se llevaron una buena desvelada la noche del 4 de Septiembre y madrugada del 5. Esto porque el autobús en el que viajaban presentó una falla mecánica, pues seguramente las lluvias no ayudaron, por ahí de las 11 de la noche y en el Estado se acordaron de ellos hasta muy altas horas de la noche (según contaron) pues tampoco había buena señal así es que apenas a la 5 de la mañana pudieron regresar de su travesía. Algo que no pudieron evitar los chismosillos de los medios, que en todo se fijan, fue la similitud de la decoración (vamos fue prácticamente igual en términos generales) del escenario en el que el mandatario estatal brindó su informe y cuya decoración ya se había visto días antes -con todo y banderas- en el informe del presidente de Lerdo, Homero Martínez, en donde los creativos del escenario seguramente brincaron de gusto de poder inspirar a los del Estado. A don Homero y a doña Lety Herrera, se les vio acompañando a don Esteban en su gran día, aplaudiéndole fuerte y felicitando al mandatario.

Otro punto que llamó la atención del Segundo Informe fue que el mensaje dirigido a la ciudadanía por parte del “Góber”, entre la charla, los chascarrillos, los videos, las presentaciones, los abrazos y apapachos, las felicitaciones y cumplidos, se llevó dos horas nada más, con una muy buena producción, hay que decirlo. Y es que por muy buena que estuvo la charla y espectaculares los videos, al menos en estos lares todavía se tiene la duda si la inversión por 7 mil millones de pesos que informó don Esteban en sus discursos que se ha hecho en La Comarca Lagunera tanto en Gómez Palacio como en Lerdo se refiere a la inversión externa por parte de las empresas que se habrán de instalar, a la inversión federal de Agua Saludable ejercida o si se trata de recursos estatales, Lo bueno, cuentan los subagentes, es que al parecer don Esteban ahora no solo trae buenos discursos para este tercer año que inicia y para muestra de eso, dicen, la importante inversión que habrá de realizar en Lerdo en Villa Nazareno donde ya es un hecho que perforarán un nuevo pozo.Ojalá que así siga.