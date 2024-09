Dicen los chismosos subagentes que apenas y recuperó el aliento luego de un susto que se llevaron los subagentes por algunos exámenes médicos el exinquilino del Palacio Rosa y actual Senador de la República, Miguel Riquelme Solís, quien se prepara para presidir la Comisión de Federalismo de la Cámara Alta. Nos comentan que se le hizo realidad su propósito de formar parte de las Comisiones de Seguridad, la de Energía y también la conjunta de Economía y Desarrollo Municipal.

Con la supermayoría de Morena y sus aliados quizá poco margen de maniobra tendrán él y otros legisladores de oposición y sobre todo de lo que queda del PRI. En la primera Sesión Ordinaria de ayer, se votó esta parte del reparto de las comisiones a las que por motivos de salud justificó su ausencia ya que tras ingresar el lunes a un nosocomio de la capital del pulque todavía ayer permanecía en recuperación.

Los malquerientes se dieron vuelo en las inestables redes sociales especulando que había sufrido un infarto, otros dijeron que era una tendinitis por practicar el deporte de raquet. Don Miguel dijo abiertamente que fue un cateterismo diagnóstico… que puede ser. En un descuido de quien estaba a duro y dale metiendo alfileres a su muñeco vudú ayer don Miguel se sintió mejor y tuvo tiempo para postear sobre rechazo de diputados y senadores del Tricolor a la Reforma al Poder Judicial.

******

Aunque el “Preciso” de Palacio Nacional ya se va en menos de un mes a su rancho situado en Palenque Chiapas, ahora sí surgió interés en hacer algo concreto para destrabar la crisis que tanto daño causó a la región Centro y Carbonífera de Coahuila por los más de 17 mil empleos perdidos y no se diga la quiebra financiera para decenas de empresas a las que la empresa acerera les quedó a deber miles de millones de pesos. Dicen los subagentes que en eso se va a aplicar el gobernador echado Pa’ delante, Manolo Jiménez quien en su reciente visita a la “capirucha” del esmog y aprovechando la buena relación que tiene con la “Científica” Claudia Sheinbaum se entrevistó con el jefe de la oficina de la presidencia, Lázaro Cárdenas Batel. Habrá que ver si los integrantes del nuevo gobierno federal tienen la intención de ayudar a Coahuila con este lastre, que fue el resultado del encarnizado pleito entre López Obrador y el aún dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Con ninguno de los dos, nadie quiso meterse.

******

Por cierto, los subagentes reportaron que ayer martes anduvo por estos lares Manolo con apretada agenda, misma que además de una reunión-comida con empresarios del sector agropecuario, incluyó la supervisión de los avances del Giro Independencia, la entrega de estímulos económicos del programa “Jóvenes Gigantes 2024”, también reanudó las sesiones del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Laguna, Consede. Ojalá en las reuniones de este último incluyan la cifra de los delitos por narcomenudeo y que han venido a protagonizar delincuentes, dicen, de otros municipios. Por cierto, después de que la madre del desaparecido joven, Pablo Jared, declarara y con los pelos de la burra en la mano abiertamente que según el GPS de la camioneta en la que viajaba el joven éste nunca estuvo en donde fue encontrada incendiada y que más bien fue “sembrada” en ese lugar ninguna autoridad ha dicho ya nada y más bien le apuestan a que se olvide el caso pues nadie quiere admitir lo que ya todos los agentes ministeriales saben y comentan y que indica que sí fue víctima de un delito y no se perdió en el llano.

******

Una de las grandes dudas que tienen los subagentes es por qué luego de tantas obras y tanta inversión en Torreón en mejoras al drenaje la realidad es que toda la ciudad permaneció inundada y lo mismo llovió en Gómez Palacio y Lerdo, donde no se presentaron los mismos problemas y eso que en nada se compara su presupuesto ejercido con el de Torreón. ¿En qué errarían? Que les pregunten a industriales y trabajadores de la Zona Industrial de Torreón que sufren en la actualidad de tremenda inundación pese a contar con drenaje pluvial. Hundimientos hubo por doquier debido a la clara falta de compactación mientras que otro lamentable caso, que causó severos daños al patrimonio de decenas de ciudadanos, fue el ocurrido en las colonias Provitec, Torreón Residencial y Carmen Romano. Nuestros subagentes atendieron el fuerte reclamo de Francisco Aldama, presidente de la Mesa Directiva de dichas colonias, quien dijo que el gobierno municipal construyó un pozo de captación pluvial en la colonia Provitec pero que fue rebasado por las aguas ya que faltaron obras complementarias que solicitaron al funcionario que, teóricamente, cobra sus últimas quincenas en Obras Públicas, Juan Adolfo von Betrab, pero les dijo que estaban ocupados atendiendo la problemática de otras colonias. ¿De qué sirvieron los 4.6 millones de pesos invertidos? Y no sólo en esas colonias se inundaron, también en la muy renombrada Campestre La Rosita en la que los dueños sacaron -no el carrito de golfsi no sus lanchas o botes salvavidas En fin.

******

Los subagentes se encuentran muy preocupados por las finanzas municipales. Y es que el reporte de los rumores que se han soltado en los pasillos del edificio más caro de la ciudad no es cosa menor pues juran y perjuran que no solamente se agudizó el problema con el rezago en pagos de proveedores de servicios y varias obras, incluso la icónica “Giro Independencia”. El caso es que de manera silenciosa, en cada una de las áreas municipales, se ha ido recortando la cifra de trabajadores de confianza, pues con los sindicalizados nadie se mete, con la justificación de que debido al fin de la primera parte de la administración municipal es lo que se estila. Pero, nuestros subagentes tienen “otros datos” y apuntan a que el recurso para pagar el capitulo 1000, ese que se refiere a la sagrada nómina, ya solamente alcanza para las dos quincenas de este mes de la Patria y para octubre. Ya veremos y diremos si les informaron bien.

******

Allende el Nazas este, 4 de septiembre, el “Góber” que no canta mal las rancheras estará de plácemes con motivo del mensaje público que dará a la sociedad donde destacará las acciones de su Segundo Informe de Gobierno pues hay que recordar que el informe propiamente como se conoce, es decir, la glosa que la ley le obliga a entregar al Congreso, fue enviada a través del secretario general de Gobierno, Héctor Vela hace ya unos días. Lo anterior, para cumplir con lo establecido en el artículo 98, fracciones 27 y 164, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, que fue apenas reformada el año pasado y por lo cual don Esteban ya no tiene que andarles viendo ni la cara ni perder el tiempo escuchando los aburridos posicionamientos de los diputados de la oposición (si es que los hay en Durango). El magno evento de don Esteban Villegas donde sin duda se verá el “glamour” de la política será en la velaria de las instalaciones de la Feria Nacional Francisco Villa en punto de las 6:30 de la tarde y será acompañado por su gabinete y por toda la Comisión de Aplausos y Felicitaciones del Congreso local recién estrenado. Por supuesto habrá que ver qué personajes de la 4T directos de la “capirucha” del esmog acuden pues todos los de alto perfil invitados están. Al lugar se espera el arribo de más de 10 mil almas que acudirán a escuchar el discurso del mandatario sobre las acciones de su gobierno en la entidad, lo que seguro incluirá lo que ha repetido en La Laguna, que de 31 nuevas empresas en Durango 16 se encuentran en esta región y al parecer ese es el principal logro a destacar en esta zona.

******

Cuando en política se dice “divide y vencerás” es porque la buena política siempre suma, “la política es el arte de asociar a los hombres”, decía el filósofo alemán Johannes Althusius. Lo anterior no es fácil cuando se trata de conciliar intereses, lealtades, opiniones, todo con un mismo fin. Por eso no pasó inadvertido en los corrillos políticos el evidente desacuerdo entre representantes de MC en Gómez Palacio. Lo anterior es apenas un aviso para el diputado de la Naranja Mecánica, Omar Castañeda, (uno al que habría que ponerle atención) pues además este suspira por la Presidencia Municipal por lo que los aliados nunca estorban. Las ausencias del secretario de organización y acción política de MC, Hiram López Manzur y el de Zuriel Rosas Correa, excandidato a diputado local por el Distrito 10, (ambos compañeros de varias batallas de Omar) en su más reciente informe legislativo fue para muchos una clara señal de que algo no andaba bien, pero las diferencias quedaron expuestas en las chismosas redes sociales que tanto gustan al Movimiento Naranja y donde Hiram publicó que se siente “excluido” desde hace un tiempo y donde Zuriel publicó sobre la intervención de “matraqueros” cercanos a Omar; una visión que antes compartió antes el excoordinador de MC en esa misma ciudad, Karim Castruita. Lo cierto es que ningún presidente municipal de Gómez Palacio llega solo, algo a tomar en cuenta entre quienes tienen esa aspiración.