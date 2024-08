VERDADES Y RUMORES

Nuestros subagentes que les gusta leer entre líneas tienen varias lecturas de la recién instalada LXVI Legislatura Federal en donde a diferencia de otros años,el hecho pasó de noche en el RIP Coahuila, perdón, elotrora partidazo el PRIque pasó a mejorvida, los más mal pensados creen que fue para no hacer sentirmalalmandamás delpartido Alejandro Moreno, elahora senador‘Pluri’ tras la aplastante victoria que se llevaron los de enfrente y le dio el triunfo por mayoría para el Senado a Luis Fernando Salazar, a Cecilia Guadiana que dicen sus malquerientes ni campaña en territorio hicieron, al igual que Brígido Moreno y Francisco Javier Borrego Adame, ahora flamantes diputados federales pormayoría que no movieron ni un dedo para ganar su reelección. Lo cierto es que del tricolorni una mención hubo para sus senadores y diputados federales que rindieron protesta el pasado 29 de agosto.

La nueva legislatura entra en actividades oficiales el 1 de septiembre, así que veremos y diremos respecto a la integración de las comisiones y la participación de los legisladores coahuilenses de todos los partidos y ver el nivel de intervención que tiene en sus respectivas bancadas. En el caso de los de Coahuila habrá que estar al pendientesi son tomados en cuenta desde Palacio Rosa para la discusión del PEF o les darán sus ‘estate quieto’, utilizando la conocida herramienta del fuego amigo. Que no les dé pena que sean poquitos… En los terrenos guindas ya se agudizó la rebatinga y muchos hasta se frotan las manos por el gran número de puestos en secretarías y direcciones generales que se integran al gabinete de la científica Claudia Sheinbaum. Y aunque ni presupuesto tienen en Coahuila ya comenzó este pleito por las delegaciones federales desde el pasado 2 de junio que se supo el resultado electoral. Nuestros subagentes que tienen memoria de elefante nos precisan que es bien sabido que desde que inició el sexenio de López Obrador se desdibujaron en la entidad todas las delegaciones federales al desaparecer fondos y fideicomisos. Así, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Nafinsa, Profeco, Condusef, Sader, Protección Civil, SCT, y hasta la Conagua entre otras, se paralizaron, excepto, claro está la única que se mantuvo activa y aceitada fue la Delegación de Bienestar, desde donde se operaron los diferentes programas electorales, perdón, sociales para adultos mayores y para los jóvenes. Y es precisamente, reportan los subagentes, la dependencia que se pelean Jorge Luis Moran, Shamir Fernández, Tania Flores, Claudia Garza del Toro y hasta Reyes Flores Hurtado. Son ellos y también legisladores estatales como Antonio Attolini que a toda costa quieren meter a sus incondicionales. ¿A quién de estos distinguidos políticos dejarán? Nuestros subagentes que ya se andan echando un clavado en los finanzas de Aguas de Saltillo para hacer un comparativo con el cascarón de Simas Torreón y más allá de la viabilidad en la privatización nos reportan que el debate de privatizar los servicios de agua y drenaje de Torreón lo trajo a la discusión un berrinche de un conocido dirigente empresarial, a quien el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón le cortó el agua después de seis meses de no pagar sus recibos. Dicen nuestros subagentes que pone en duda el sustento y la seriedad de las iniciativas que surgen desde las cúpulas empresariales, quienes pareciera están más ocupadas en atender sus intereses personales y económicos que en asumir una auténtica representación de los intereses del sector. Aunque no está nada mal hacer el comparativo… Dicen los subagentes que se incrementa la lista de funcionarios municipales que ya no repetirán el próximo trienio y cobrarán su última quincena como resultado de sus “travesuras”, además por haber caído de la gracia del que manda desde el tercer piso a todos, ahí en la Dirección de Servicios Administrativos, Víctor Navarro Arratia. El nuevo nombre que aparece en la lista es el jefe de Ingresos Roberto Barrios Hinojosa. El reporte que tienen los subagentes no dice las causas, pero algo sucedió, al igual que el caso del tesorero Oscar Luján Fernández que ya están recibiendo sus últimos pagos. Y es que en el caso de este último, los subagentes refieren que no es lo mismo manejar un despacho externo, donde se trabajó por arreglarse las “observaciones” que le hizo la ASE al exalcalde Jorge Zermeño, con quien colaboró, que tener toda la responsabilidad de los malabares financieros del actual gobierno y en el que dicen, se meten muchas manos. ¿Será? Dicen los siempre mal pensados subagentes que hay dedos flamígeros que desean chamuscar o quemar totalmente a funcionarios laguneros para ponderar a los de otras regiones ylos cuales dicen ser de nuevas generaciones de políticos más acordes al estilo del gobierno Echado pa´delante. Y no es que los subagentes pretendan defender a los que aún quedan en algunos puestos operativos, pero han visto una marcada prisa por sacarlos del escenario político, como es el caso del aún Fiscal General del Estado Gerardo Márquez Guevara. Mientras que ve pasar las pocas semanas que le restan para terminar su período ya que el Congreso del Estado está presto para sacar la convocatoria correspondiente con la que se integrará una terna de la que, es un secreto a voces, será elegido Federico Fernández Montañez, quien hoy es secretario de Seguridad Pública, en tanto a Márquez Guevara se le tiene ya prácticamente arrinconado. Lejos quedaron aquellos tiempos en que era ponderada su participación en las acciones de coordinación con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, para las acciones de videointeligencia, que le dieron a la entidad los primeros lugares en seguridad dentro del modelo Coahuila de seguridad y en el que trabajó durante varios años. Veremos y diremos si llenan los zapatos.Allende el Nazas estrenarán nuevos diputados locales pues este sábado antes del medio día se realizará la sesión solemne para la instalación de la LXX Legislatura del Congreso del Estado de Durango, que iniciará el 1 de septiembre de 2024 y que quedó conformada por 13 curules para hombres y 12 curules para mujeres. Esta nueva legislatura será la que reciba el próximo miércoles 4 de septiembre el segundo informe del “Góber” que no canta mal las rancheras.La discusión por ahora en el Congreso se encuentra en cómo será electo el nuevo presidente o presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, que podría ser por partido político o por coalición. Por lo pronto ya se preparan los a los 15 diputados que fueron electos por mayoría relativa: Alejandro Mojica Narváez (PAN), Sughey Adriana Torres Rodríguez (PRI), Noel Fernández Maturino (PRI), Celia Daniela Soto Hernández (PRI), Fernando Rocha Amaro (PAN), Gabriela Vázquez Chacón (PAN), Héctor Herrera Núñez (PVEM), Sandra Lilia Amaya Rosales (PVEM), Georgina Solorio García (Morena), Alberto Alejandro Mata Valadez (Morena), Octavio Ulises Adame de la Fuente (Morena), Nadia Montserrat Milán Ramírez (Morena), Flora Isela Leal Méndez (Morena), José Osbaldo Santillán Gómez (PVEM) e Iván Soto Mendía (PRI) y también los que llegaron por la vía plurinominal: Verónica González Olguín (PAN), Julio César Rivas B. Nevárez (PAN), Rocío Rebollo Mendoza (PRI), Susy Carolina Torrecillas Salazar (PRI), Ernesto Abel Alanís Herrera (PRI), Martín Vivanco Lira (MC), Otniel García Navarro (Morena), Bernabé Aguilar Carrillo (Morena), Delia Leticia Enríquez Arriaga (Morena) y Cynthya Montserrat Hernández Quiñones (Morena).Por cierto, que en su más reciente visita del “Góber” que no canta mal las rancheras con motivo de los informes de los alcaldes de Lerdo y Gómez Palacio, Homero Martínez y Lety Herrera, respectivamente hizo algunos grandes compromisos ‘Les voy a ayudar a que sea su mejor trienio en la historia’, dijo de entrada don Esteban quien no se cansó de felicitarlos y por supuesto hablar de lo que habrá de presentar en su segundo informe y esta vez el de la voz cantante ya no pudo aguantarse más y habló claramente de los recortes presupuestales federales que su gobierno ha tenido y que sin duda comprometen aún más las finanzas del estado para finales del año. Don Esteban también dijo a los chismosos de la prensa lagunera que no se descarta hacer uso de diferentes herramientas financieras para salir avante pues justo en diciembre será cuando se reflejen y peguen duro los recortes para los cuales también en los municipios ya se preparan. Tanto Don Homero como Doña Lety anduvieron de plácemes este jueves y viernes por la presentación de sus informes que tuvieron amplias diferencias en su logística, mientras en Gómez Palacio doña Lety optó por una ceremonia sobria, con un acceso controlado y no más de 70 invitados por aquello del Covid en un espacio bien organizado donde predominó el orden, en la Ciudad Jardín no cabía ni un alma más en el Teatro Hermila Galindo donde se contó con las reconocidas porras de Don Homero que también echar.