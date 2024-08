Para los que estaban con pendiente, y luego de que el INE dio a conocer el total de legisladores federales que rendirán protesta el próximo domingo 1 de Septiembre, ya durante esta semana se realizó la pasarela de todos los nuevos “becados” de la LXVI Legislatura Federal y quienes acudieron puntuales a la cita, al proceso de credencialización y así lo anunciaron en las inestables redes sociales. Así, de los 500 diputados que integran la Cámara Baja 236 son de Morena a los que se suman sus aliados: 77 del PVEM y 51 del PT.

Así la 4T tendrá 364 curules, que les permitirá aprobar reformas a la Constitución, sin requerir votos de la “oposición”. Lo que queda del PRI tendrá 35, el PAN 72 el desahuciado PRD 1 y Movimiento Ciudadano 27 y uno más va por la vía independiente. En la Cámara Alta Morena tendrá 60, el PT 9 y el PVEM 14. Lo que queda del PRI tendrá 16senadores, el PAN 22 y el PRD 2.

Movimiento Ciudadano tendrá 5. Mientras tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya ha recibido mil 688 impugnaciones contra la asignación de diputaciones plurinominales avalada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en gran parte bajo la premisa, real, que Morena y aliados tendrán una sobrerrepresentación que los votos no le dieron.

*******

Coahuila tendrá la representación de 12 legisladores en la Cámara de Diputados y 4 en la Cámara de Senadores. Son 4 los diputados federales coahuilenses de representación proporcional o “pluris” más 8 de mayoría relativa, un total de 12. Ya los subagentes habían adelantado los nombres de quienes gozarán de seguir viviendo en el acierto y ahora con mucha menos responsabilidad, pues por aquello de la sobrerrepresentación lograda por Morena, con el auspicio de los partidos satélite, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, se constituyeron como una aplanadora. En lo que respecta al Senado de las República, estarán los coahuilenses por mayoría relativa Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana, ambos de Morena, así como el exgobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, del PRI por la primera minoría y el polémico líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, poseedor de un emporio de clínicas médicas y proveeduría para el sindicato magisterial, el arteaguense, Alfonso Cepeda Salas, Morenista, por supuesto. De cara al primer mes de la siguiente legislatura federal en la Cámara Alta, veremos y diremos, no solamente dentro de la integración de la bancada priista, sino las posturas de los morenistas contra éstos, pues aquí, no se alcanzó la puntuación necesaria para ser mayoría calificada. Todavía.

*******

Será mañana, o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, en cualquier instante... Como decía “Juanga” es lo único que sabe responder el gobierno federal respecto a cuándo se llegará a ese preciso momento y maravilloso instante en el cual el gobierno federal libere los recursos para eficiencia en la conducción del agua de los organismos operadores contemplados en el proyecto de Agua Saludable para La Laguna. Y es que a propósito de la reciente visita a La Laguna, la última del presidente, López Obrador y la tercera de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, resulta y resalta que ninguna autoridad estatal ni municipal tienen la más recóndita idea de cuándo y cómo obtendrán los prometidos recursos. Pese a los osos de peluche que aventaron a “la doctora” los gobernadores, el Echado pa’ delante de Coahuila y el que no canta mal las rancheras de Durango, tampoco tienen información de quién va a atender el rubro operativo y su correspondiente financiamiento anual. Ante la falta de transparencia de la Conagua con todo lo que respecta a Agua Saludable no cabe más que esperar que estas dudas se despejen en la próxima integración del PEF 2025 en el que habrá que esperar a conocer los rubros a los que la 4T le destinará dinero... Y que llegue.

******

Ante la propuesta de diversos organismos empresariales respecto a una eventual privatización del Simas, el alcalde mejor paseado, perdón, mejor boleado, Román Alberto Cepeda, no lo descartó pero sostuvo que por lo menos durante lo que resta del presente año y el próximo ni siquiera se consideraría, “porque en todo caso, la opción sería buscar o estructurar algún tipo de asociación público-privada u otro esquema para administrar el organismo público”. Lo que sí admitió son las condiciones actuales en que se encuentra el organismo operador al señalar que primero se tiene que tener un Simas en orden y sin deuda. No es que los subagentes sean incrédulos ante las declaraciones y promesas alegres en que suelen incurrir los funcionarios municipales, pero partiendo del hecho de que el organismo se encuentra en números rojos, que sigue cargando operativa y financieramente al Simas Rural y que es hora que no se nombra a un gerente técnico (que se sepa) sin duda lograr lo anterior es todo un reto en el organismo operador.

******

A propósito de la recta final de los primeros tres años del gobierno municipal, nuestros subagentes nos reportan sobre el rumor de que el tesorero, Óscar Gerardo Luján Fernández, estaría haciendo maletas pues aseguran que su salida es segura para el mes de diciembre. Sus malquerientes dicen que lo anterior a causa de que se arrastran pasivos por los cuales la Tesorería se habría quedado prácticamente sin liquidez, de manera que abundan los problemas para el pago a proveedores. Incluso desde el lunes, ya se notificó a varios coordinadores de área -y por escrito que a partir de esa semana y lo que resta del año “en virtud de que se le dará prioridad a la entrega-recepción, el mantenimiento vehicular, papelería en general y lo relacionado con los eventos del 15 de septiembre y en general del presupuesto para adquisición de bienes y servicios será únicamente para urgencias”, justificado según esto por la entrega-recepción cuando esos procesos empiezan regularmente un mes antes. Serán pues cuatro meses pues de sequía financiera para muchos y eso que ingresaron millones y millones de pesos de Impuesto Predial, según dijeron.

******

Que no cunda el pánico, por fortuna, no todo es austeridad en el Ayuntamiento de Torreón. Dicen los subagentes que varios funcionarios municipales que no tomaron Alka Seltzer, es decir, no repetirán el siguiente trienio, han estado tomando previsiones. Por ejemplo, en el área de Inspección y Verificación Municipal, que encabeza Raúl Gerardo Rodríguez García, aseguran que ya parece Disneylandia. En esa dependencia que se encarga de la revisión de pequeños y grandes negocios de fondas, restaurantes, bares, cantinas y todo el giro de las actividades comerciales y de servicios hay empleados que al parecer sí programaron tan bien sus finanzas y ahorros que seguramente invirtieron al grado de tener la capacidad adquisitiva suficiente como para comparar una residencia de contado y hasta un vehículo de alta gama. Así de fortalecidos económicamente saldrán del actual gobierno, dicen que no nada más en Coproder hace aire...

******

Allende el Nazas ya está todo listo para que mañana jueves doña Lety Herrera entregue su segundo informe de gobierno pasado el mediodía en la Presidencia Municipal de Gómez Palacio y para ponerle más emoción los chismosos de la prensa local han andado más que inquietos luego de que el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, justificara las ausencias de la munícipe en las recientes juntas de Cabildo. No obstante, aclaran los subagentes que muy seguramente doña Lety ya está en remojo y ensayando tanto su discurso como diferentes cambios de look para el gran día. ¿Será?

******

Y hasta el próximo viernes 30 de Agosto, don Homero Martínez Cabrera presentará su segundo informe de resultados de la que es su segunda administración. Por cierto, que el presidente repitió la dosis del “aplausómetro” y las porras a su favor -por si las moscasen la última visita del “Preciso” de Palacio Nacional a Lerdo, tanto, que hasta el mismo López Obrador, lo felicitó. Cuentan los chismosos subagentes que don Homero ha andado muy activo ya sea de día como de noche con una agenda apretada que ha incluido la entrega diaria de obras… Y muy probablemente allanando el terreno para el 2025, quizá por eso también se ha visto mucho más a la dueña de sus quincenas, la también diputada local, Susy Torrecillas, quien presentó la semana pasada su tercer informe en Lerdo y se le ha visto en la mayor parte de los eventos del Municipio y aunque ella formará parte de la siguiente legislatura en Durango muchos esperan que pida licencia cuando los tiempos lleguen en vista de sus aspiraciones políticas.

******

Hablando de Lerdo el que al parecer aprendió bien al presidente López Obrador sobre aquello de desviar el foco de atención es el “Góber” que no canta mal las rancheras “cómo no lo conoció antes”, bien dijo, para haber aprendido más pues a dos años de este gobierno estatal y en vista de que no hay ninguna “gran” obra estatal que presumir en La Laguna de Durango, don Esteban Villegas nuevamente desenterró el pasado y habló de las malas gestiones del “Güero” Aispuro a cuyo gobierno señala por haber desviado , ah no perdón, por no haber justificado la erogación de 34 millones de pesos por unos terrenos que fueron donados para la instalación de la empresa holandesa Tarafert, y que “nos acabamos de enterar que costaron 15 millones solamente”, señaló el mandatario. Y como hablar mal del pasado es más barato que hablar de lo que viene a futuro ojalá que las “tranzas” de los que ya no están sean no sean recicladas cada vez que se acerca un informe de gobierno estatal porque visto está que hasta el momento tampoco es que los constantemente señalados estén tras las rejas y no es por intrigar pero si las autoridades estatales no los “guardaron” en estos dos primeros años de este gobierno “con valor” difícilmente lo harán en los otros 4 que faltan. ¿No sería mejor ponerse a trabajar?

*******

Y ese mismo viernes el diputado federal del “Movimiento de la Alegría”, Omar Castañeda presentará su informe a las 16:00 horas en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio orgulloso, dice, de ser el diputado que presentó más iniciativas en el país. Por cierto, los subagentes dan cuenta del juego de palabras que ha utilizado en los espectaculares que mandó colocar en varias partes de la ciudad, mismos que destacan convenientemente la palabra “Presidente” aunque más o menos disfrazado con el enunciado que le acompaña y que indican que sería el primer lagunero “presidente” de una Comisión en la Cámara de Diputados, cosa que sin duda es lo que menos le interesa a don Omar y más bien la intención es que la gente se vaya acostumbrando al mote presidencial y mas estando cerca del 2025 pues fácil no va a estar.