VERDADES Y RUMORES

Allende elNazas, este sábado, en la gira del adiós estará el “Preciso” de Palacio Nacional en Lerdo, Durango, allá por el ejido Sapioriz, acompañado por los gobernadores de Durango y Coahuila, ahora sí supervisando las obras de Agua Saludable (no como la vez pasada que vino toda la comitiva federal nada más a regodearse de los resultados electorales y a jugar un poco con los delTricolor) y cuentan nuestros chismosos subagentes que esta vez al parecer sí traerá buenas noticias.Por supuesto, la incertidumbre de la población se centra en si el gobierno de su sucesora, la científica, Claudia Sheinbaum, habrá de continuar con mayor o menor celeridad estas obras “encantadas” pues no han podido estabilizar muchos de los procesos para su funcionamiento en la primera etapa, razón por la cual se ve difícil que inauguren la segunda, pero en fin así son los políticos. Lo que es innegable es que el proyecto requiere no sólo de liquidez financiera sino también de un buen manejo de los recursos. Lo anterior ya para que por fin esta región conformada por Coahuila y Durango tenga algún megaproyecto importante qué recordar del gobierno de “ya sabes quien” en estos lares y de ser así, con todo y sus peros, los guindas tendrían un muy buen motivo para que la 4T ahora haga historia al menos por los próximos 40 años. No sea mal pensado querido lector, no nos referimos a que se queden 40 años en el poder si no tan sólo la vida útilde Agua Saludable.

Y hablando de dudas razonables, nuestros chismosos subagentes que no se cansan de meter el dedo en la llaga no podían dejar pasar que el costo total de Agua Saludable se ha incrementado en más del 50 por ciento en los últimos años y eso que los ejidos donde se realizan las obras no se han movido de lugar. Como se recordará, en 2019 que a mano alzada se canceló el proyecto del Metrobús en Durango (algo que viendo cómo está en Coahuila está por valorarse) para en su lugar ejecutar, supuestamente, el proyecto de Agua Saludable con estos mismos recursos federales. La realidad es que el proyecto se presentó como propuesta formal hasta el 26 de agosto de 2020 contemplando entonces un presupuesto total para su realización de 11 mil 141 millones de pesos. Ese día el presidente López Obrador dijo en Gómez Palacio que su gobierno procuraría que el costo quedara en 9 mil millones de pesos en nombre seguramente de la austeridad republicana. Para el pasado mes de junio de este 2024 el director de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, dijo que la inversión ejercida hasta entonces era por 10 mil 130 millones de pesos… Y contando pues el avance general apenas ronda el 80 por ciento (y eso según él porque falta conectar otros 6 municipios). Así, sumando los más de 8 mil millones de pesos ejercidossolo Dios sabe cómo- en 2023 y los 5 mil 911 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2024 -de los cuales tampoco se ha hecho un desglose- resulta y resalta que Agua Saludable estaría costando casi 17 mil millones de pesos y solo entre 2023 y 2024 y sin estar terminado por mucho que era el deseo del “Preciso”. Como difícilmente lo estará en 2025 sin duda será el proyecto más caro jamás realizado en la región... Ojalá que también el más eficiente.Como un cueste encendido aterrizaron en el gobierno de la 4T las declaraciones del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, diplomático más que prudente que durante años evitó declaraciones de crítica contra el gobierno actual. Sin más, el diplomático alertó del riesgo que representa para la democracia del país, la Reforma Judicial en los términos propuestos por el Gobierno Federal. Destacó además que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial construida entre ambos países, la cual depende de la confianza de los inversionistas. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que muchos vivillos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas.Y mientras el revire vino directamente de la presidenta electa al citar que, en EUA, 43 de los 50 Estados, se eligen a los jueces por voto popular, AMLO se dio tiempo para mandar una carta de extrañamiento por el hecho. En tanto se agudiza la polémica, a partir del miércoles se registra ya un paro nacional del Poder Judicial contra las reformas y al que se sumó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Para quien no entienda bien por qué tanto alboroto con la reforma ya circula en las chismosas redes sociales un meme basta explícito que indica que de ahora en adelante los pilotos de los aviones serán elegidos por los pasajeros y por la tripulación para que vuelen la nave y no importa si saben o no pilotear.Para todos los usuarios del sistema de agua potable de Torreón que se quejan de la ineficiencia de Simas, y quienes han tenido que cooperarse con sus vecinos para comprar agua de las que venden los negocios de pipas o lidiar con los brotes de drenaje, los protervos subagentes les reportan más sorpresas pues los integrantes del Consejo Directivo del Simas -que nadie sabe qué hacen- aprobaron sin respingar que los servicios que presta el organismo operador se incrementen un 6 por ciento el año entrante a los usuarios ¿Qué tal? De esta manera cumplen con los tiempos para presentar la propuesta de iniciativa de la Ley de Ingresos 2025 y que vence el 31 de este mes. Quizás los integrantes del Consejo Directivo nunca han sufrido la falta de agua en sus casas y desconocen los efectos del servicio de tandeo en más de 100 colonias de Torreón donde además se carece de presión en las redes. De la junta del jueves en la tarde donde tomaron el acuerdo, se desconoce si trataron el tema de las finanzas en números rojos que tiene el organismo operador o si finalmente se harán cargo de Simas Rural. Caso para la araña: Aguas de Saltillo cuántos años lleva como sociedad entre el municipio de la urbe de adobe y Aguas de Barcelona y cómo la va. Las comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias.Nuestros subagentes nos reportan, desde el quinto piso del edificio más caro de la ciudad, de la peculiar historia de la tienda de conveniencia que de la noche a la mañana recibió todos los permisos para su funcionamiento y actualmente se encuentra por finalizar su construcción en la colonia Campo Nuevo Zaragoza.Pero el “pequeño detalle” es que los vecinos del lugar, inconformes porque juran y perjuran que se edifica sobre un área verde, denunciaron con folletos en mano, los planos de cuando recién se creó la colonia. En radio pasillo las lenguas de triple filo dicen que los hilos alcanzan hasta la Secretaría del Ayuntamiento y que la autorización no fue pasada por el Cabildo.Comentan que no tenía por qué venderse un área verde y que no se cuenta con la documentación de desincorporación de este terreno para que haya ido a parar al patrimonio de particulares. Mientras son peras o son manzanas, se despidió esta semana y de manera bastante fea, a tres empleados de confianza del Coproder, área que funciona ahí en Urbanismo Municipal, ya que presuntamente el espinoso caso de la venta del terreno, no es el único. Mucho tendrán que explicar el titular de Urbanismo, Francisco Torres, el encargado de Catastro, Arturo Novelo, quien se quedó en lugar del exdirector, Ignacio Emmanuel Elizondo Dena y el cual apenas dejó el puesto el pasado 25 de junio, así como el coordinador, Pavel Cepeda Rodríguez.Y en esos mismos rumbos, ya anunciado el pleito que se traían el director de la DSPM, César Antonio Perales Esparza, y de su pupilo como director operativo, Héctor Alba Ávalos, recibieron la confirmación de que las diferencias le costaron finalmente la chamba a éste último quien tenía ya prácticamente un mes “arrumbado” en una oficina administrativa dentro de la corporación policíaca. Con bombo y platillo, el jefe policíaco confirmó el pasado jueves a David Favela Ramírez quien será el nuevo director operativo. Ayer viernes lo presentó en la reunión semanal de seguridad, donde, por cierto, los informes que se presentan parecen corresponder a una realidad alterna, donde todo es color de rosa. Respecto a Favela Ramírez, que apunta a ser el sucesor de Perales Esparza por su próxima jubilación, los que le saben al tema de los lineamientos que marca el SESNSP preguntaron si previamente se le aplicaron y pasó los exámenes de Control y Confianza. Es duda.Después de años y años de que al amparo de la CTM, Tereso Medina Ramírez, se la ha pasado viviendo en el acierto como diputado federal y como senador de tal manera que ya es huésped de San Lázaro, tras entrar de emergente (a raíz de la muerte de Braulio Fernández Aguirre en 2016) finalmente ya no le alcanzó al priista para quedarse en una curul federal por la vía de la representación proporcional, esto de acuerdo a los resultados del cómputo total de la pasada elección y conforme a la asignación del INE, a ver si no le afectan a sus aspiraciones a la secretaría general de la CTM nacional. Dicen los subagentes que, así pues, para el período 2025-2027, llegaron sin gastar suela, saliva y no gastar ni en un panfleto o algún espectacular: Marcelo Torres Cofiño por el PAN, Ricardo Mejía Berdeja por el PT y quien lleva como suplente a Víctor Severo Ortiz Aguilar. La que también alcanzó una curul, dicen que es la actual senadora de lo que queda del PRI, Verónica Martínez, y que por lo tanto otros tres años gozará de los beneficios que reciben los diputados federales. La LXVI Legislatura Federal iniciará funciones el próximo domingo 1 de septiembre de 2024 y concluirá el 31 de agosto de 2027.