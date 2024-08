Cuatro proyectos para la reconstrucción del tejido social, áreas de convivencia, arte, cultura y deporte, serán los que presente el alcalde bien boleado, Román Alberto Cepeda al personal de la Fundación Femsa y La Aceleradora de Ciudades que vendrá a Torreón a revisarlas propuestas, luego de que el edil, junto con otros 15, fue invitado a participaren el Visionarios Summit2024,desarrollado en el Instituto Tecnológico de Boston Massachusetts.

Apenas desempacado del viaje, ayer martes desfiló por los módulos de atención de la Brigada de Registro Civil, organizada por el Sistema DIF Torreón, en coordinación con el Estado en el Auditorio Municipal.

Habrá qué ver la viabilidad de los proyectos que se presenten, no se vaya a colar alguna que otra ocurrencia, y para cuándo pasarán del terreno delas ideas al de las realidades, sobre todo para la oposición que ya ha mencionado en más una ocasión aquello del“turismo gubernamental”.

Para Thomas Fuller (el historiador inglés, no el calculista) “el hombre que puede emplearse mejor y no lo hace es un indolente”. Por eso, nuestros chismosos subagentes no dejan de señalar sobre los esperados resultados de la evaluación realizada por la plataforma Regidor MX Laguna respecto a las condiciones en que opera el Cabildo de Torreón. Además de tener poca participación en las sesiones de Cabildo, los regidores tampoco presentan alguna iniciativa o propuesta, en resumen, para ellos sólo existen los días 15 y 30 del mes. Así, de las 29 Comisiones que integran los regidores solo 17 incumplen el Reglamento de sesionar por lo menos una vez al mes. Como si no hubiera ningún asunto qué atender en Torreón en materia de servicios públicos, agua, drenaje, pavimento, alumbrado, vialidades, seguridad, etcétera. En contraste, las comisiones de Tesorería, Hacienda, Inspección y Verificación (las que revisan la aprobación de licencias de alcoholes) fueron las más productivas y las que más sesionaron “a lo que te truje chencha”. Eso sí, si en Torreón hay regidores a los que les importa poco y menos su municipio y la ciudadanía que los eligió, en Matamoros el desinterés por hacer su trabajo es de otro nivel, pues son seis comisiones las que no han sesionado y 13 comisiones las que apenas se reunieron una o dos veces en un lapso de seis meses. ¿Cuánto ganan los que ‘rigen’ en esos Cabildos por no hacer nada? En Torreón una dieta bruta de más de 64 mil pesos (a los que se suman otras cuantiosas prestaciones y beneficios) y en Matamoros más de 49 mil pesos donde igualmente sin contar otros muchos apoyos que reciben de la Tesorería.

************

Y andando por los lares de los servicios públicos que ningún regidor observa, nuestros subagentes están preocupados por la visible calidad de los materiales y también del trabajo que se realiza en lo que respecta a la colocación de pintura para el rayado de carriles y de pasos peatonales de Torreón. Y no se diga en lo que respecta al “bacheo”, que es el cuento de nunca acabar, pues el rociado de material negro se desmorona como azúcar. Nuestros subagentes disfrazados de proveedores locales andan muy aplicados revisando el nombre de la empresa proveedora de la pintura blanca y amarilla que se borró con el agua como ocurrió en el bulevar Independencia y la calle Comonfort aplicadas hace apenas un año. A quienes les gusta poner el dedo en la llaga también están atentos a los recorridos a los camiones del SIMV que atienden los cientos de reportes por los baches, principalmente si es adecuado el procedimiento que llevan para realizar estas maniobras, es decir, si los materiales y su combinación van en proporción o si de plano la ineficiencia es intencional.

************

Y mientras se registran manifestaciones y paros de empleados del Poder Judicial contra la Reforma, que entre otras cosas quitará una buena parte de sus prestaciones laborales, destaca el júbilo que priva a los diputados federales que integran la LXV La Legislatura “de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad” pues pronto se repartirá una bolsa de 209 millones 705 mil 500 pesos por concepto mayormente de “bono” ya que están a días de concluir su gestión. Dicen los subagentes que si ven por ahí muy sonrientes a los 12 diputados de Coahuila (7 de mayoría relativa y 5 “pluris”), entre ellos el morenista, Shamir Fernández Hernández; el priísta, Rubén Moreira; la panista, Nora Oranday, será por una razón muy justificada. En Durango la misma alegría se llevarán los 9 diputados (4 por mayoría relativa y 5 “pluris”) como Martha Arreola, de Morena; del PAN, Juan Carlos Maturino; del PRI, Ismael Hernández Deras; del PT María de Jesús Páez Guereca y de Movimiento Ciudadano, Omar Castañeda. Entre la dieta mensual, los apoyos de Asistencia Legislativa, Atención Ciudadana, así como las partes proporcionales de los aguinaldos y de apoyo de fin de año, obtendrán 419 mil 411 pesos. Para quienes deseen saber cuánto gana un diputado federal, los subagentes reportan que tienen una percepción bruta anual de un millón 569 mil 205 pesos. Esta cantidad, sumada a lo que reciben por otras prestaciones, como por ejemplo el ahorro solidario, incrementa a un millón 873 mil 874 pesos al año. Sin duda no hay austeridad republicana.

************

Allende el Nazas y mientras los habitantes de Tlahualilo mandan mensajes de auxilio desesperados al “Góber” que no canta mal las rancheras, debido al grave y generalizado problema de desabasto de agua por el cual exigen la destitución “por ineptitud” -así dijeronde la alcaldesa morenista, Judith Rodríguez Olivares, el aún diputado local del PRD, J. Carmen Fernández Padilla, presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Durango, y quien logró ignorar con éxito durante meses la solicitud formal de desafuero contra la alcaldesa que hiciera el propio cabildo de esa ciudad ahora siente que hizo muy buen trabajo en la Legislatura saliente. ¿Qué tan difícil para el Ayuntamiento dar mantenimiento a los 4 únicos pozos que tiene Tlahualilo o mejor aún perforar otros en estos dos años de gobierno? Al parecer, dificilísimo. Hace días, en lo que parece ser una realidad paralela de alguna parte del multiverso el diputado, muy seguro, dijo fuerte y claro al rendir su tercer y último informe legislativo: “Fui un legislador aliado de las personas y cercano a las necesidades...La política es de las causas, de las personas, de los aliados, y de la gente que sabemos trabajar”... ¿Qué tal? Y mientras en Tlahualilo la gente quemando llantas afuera de la Presidencia porque la alcaldesa ni los atiende y mucho menos resuelve el problema. ¿Habrá alguien que ponga orden en Durango?