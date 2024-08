VERDADES Y RUMORES

Preocupantes, pordecir lo menos, son los recientes hechos registrados en la carretera (de cuota) y cara por cierto, Torreón-Saltillo, donde además hay un filtro de vigilancia a cargo de las corporaciones estatales y principalmente de la Guardia Nacional, según esto, para inhibirdelitos. La privación de la libertadde la esposa de un Juez Federal adscrito al Centro de Justicia Penal de Torreón, el jueves alrededor de las 21:00 horas a la altura de “La Cuchilla”pone en entredicho la efectividadde esa vigilancia. Yes que de acuerdo con elreporte oficial tres sujetos encapuchados, seguramente para burlar las cámaras de video vigilancia, se apoderaron de la camioneta de la afectada, bajaron alchofery huyeron con ella. Lo que no contaban es que elhijo de ésta se había bajado al baño y al darse cuenta de los hechos alertó sobre la emergencia y finalmente la unidad raptada junto con la propietaria, fueron ubicados en Lerdo, Durango.

No hay información respecto al móvil del secuestro, algo que hace mucho no se veía en estos lares. A ver cómo se aborda este tema, relacionado con la seguridad y acciones de coordinación, en la próxima reunión del llamado ahora Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional, mismo que, por cierto, tiene tiempo de no sesionar.Y ya que según esto se van a ocupar de asuntos relacionados con la seguridad, seguramente analizarán el caso del joven Pablo Jared, quien desapareció mientras conducía a Químicas del Rey, y es que nuestros subagentes disfrazados de correcaminos nos comentan que por esa desolada carretera (a unos 210 kilómetros de Torreón) no son pocos los conductores, muchos de ellos proveedores de servicios, que mencionan se han generado asaltos. Ahora que están de moda los “montajes” y hasta en video, cabe destacar que entre el círculo cercano del joven se sospecha que la camioneta quemada pudo haber sido “sembrada” en el lugar donde fue hallada y es que ante la incertidumbre de lo que le pasó a Jared, quien no ha aparecido desde el 31 de Julio, las dudas crecen pues también aseguran que la aplicación de mensajería instantánea usada por el joven en su teléfono móvil alcanzó a recibir algunos mensajes que no contestó (cuando varias veces se ha dicho que en esa zona, la comunicación vía Wi-Fi es improbable) lo que causa más suspicacias respecto al trayecto que siguió. Sin duda, no aflojar con el tema Seguridad es prioridad para los habitantes de La Laguna de Coahuila y Durango.Dicen nuestros subagentes que quizá sean buenas las intenciones del gobernador echado Pa’ Delante al felicitar efusivamente a la ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a la espera de iniciar “una nueva era” en las relaciones de Coahuila con el gobierno federal y obtener beneficios para la entidad. Pero, por otra parte fue el mismo gobernador quien dijo en reciente gira realizada por la Región Centro-Desierto que en lo que va del año, los recortes presupuestales ya rebasan los 2 mil millones de pesos y que se estiman todavía más para el cierre del último trimestre de este año. Reconoció que el hecho de que se siga “castigando” a Coahuila al no mandarle dinero que ya estaba comprometido dentro del PEF 2024, incidirá en varias obras y programas. De hecho, en los últimos cinco años los recortes en Coahuila fueron la constante. En Durango, no se quedaron atrás y con todo y el reciente recorte por 500 millones de pesos que se reflejará seguramente en la segunda mitad del año, el “Góber” que no canta mal las rancheras coquetea abiertamente con la idea de firmar el convenio del IMSS-Bienestar y quizá ofrece algo más pues nuestros subagentes nos informaron que este pasado jueves 15 de agosto, luego de que Sheinbaum recibió su constancia, don Esteban Villegas le reiteró su confianza y disposición para “en equipo, consolidar la verdadera transformación de esta tierra”. ¿Durango se pintará oficialmente de guinda en el siguiente sexenio? Aunque nuestros subagentes lo dijeron una y otra vez, incluso que el polémico proyecto Agua Saludable para La Laguna, no terminaría ni en la primera, tampoco en la segunda fecha prometida, ni en la tercera y así, se quedaron cortos. Finalmente el director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, Gabriel Riestra Beltrán, tuvo que reconocer ante los “ipecos” del Consejo Coordinador Empresarial, que no hay recursos etiquetados para que los sistemas operadores, rehabiliten las viejas y agujeradas tuberías conductoras del agua potable. Lo curioso es que mientras Riestra dice que no los hay, Antonio Zamora, subdirector general de Administración de Conagua en el país les dice a los alcaldes que siguen estando “etiquetados” esos mil millones de pesos que nadie ha podido bajar en este año. Ojalá, porque inicialmente se anunció con bombo y platillo este recurso federal y al mismo tiempo que el gobierno de la República dio a conocer el proyecto, hace años así es que no hay saque ni es capricho de los municipios pues desde un principio se sabía que esta inversión era necesaria y más porque desde hace tiempo los municipios dejaron de recibir otros fondos federales que servían para esos menesteres y que por años distribuyó la Conagua a través de programas que desaparecieron o cambiaron de nombre o se aplican con otras reglas.En el terreno de los organismos empresariales de Torreón llama la atención que hasta ahora Coparmex, Canacintra y la Cámara de la Construcción, se declaren a favor de una eventual privatización de Simas, al igual que otros organismos operadores de Coahuila, situación que se ha tornado urgente. Basta ver que están en números rojos, es decir, en quiebra, seguramente como la mayoría de los organismos en el país porque no hay cultura del pronto pago por el servicio de agua y drenaje entre la población, razón por la cual en La Laguna la cartera vencida ronda en el mejor de los casos en un 45 por ciento mientras que hay lugares donde solo tres de cada 10 usuarios paga puntual. Algo que valdría la pena revisar es cuál es el estado del equipo y lo que se gasta actualmente en renta, dinero que puede ser invertido en la compra de medidores, camiones, insumos para la rehabilitación de redes e incluso para el pago de la rehabilitación de colectores sanitarios como lo hacen otros municipios. Dicen los subagentes que en la capirucha del pan de pulque ya hay por ahí un estudio y proyecto, para que Aguas de Saltillo, (AGSAL), empresa que desde el 2001 tiene privatizado el sistema operador, se extienda a Torreón. Comentan que tiene cifras actuales muy interesantes respecto a que Simas no es eficiente y urge su modernización. Veremos y diremos.Allende el Nazas, tanto el presidente de Lerdo, Homero Martínez, como la presidenta de Gómez Palacio, Lety Herrera, preparan sus discursos y la lista seguramente larga de acciones a destacar en sus próximos informes que corresponden a su segundo año y que se darán en la última semana de agosto. Entre los pendientes destaca que en Lerdo, se sigue esperando que se consolide la empresa Tarafert y en Gómez Palacio que inicien las labores de pavimentación del bulevar Rebollo Acosta. Ambas cosas anunciadas por los ediles… Y como por la boca muere el pez nuestros subagentes infiltrados de la calle Veracruz, ahí Las Rosas, de Gómez Palacio nos contaron de tremendo fiestón en el que participaron varios exalcaldes y políticos de La Laguna de Durango, todos “muy alegres” departiendo bebidas espirituosas. Quienes les acompañaron, que además venían desde la Ciudad de México, dieron santo y seña de lo bien que se la pasaron en este club de la adoración nocturna y aunque los protervos subagentes cuentan con la lista completa de los invitados nombrados y asistentes (y para su pesar una que otra foto) los subagentes prefieren omitir los nombres de los enfiestados porque algunos de ellos vinieron desde lejos y no avisaron; razón por la cual allá en la capital de los alacranes andaban preguntando si llegarían o no. ¡Salud!