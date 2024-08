En un capítulo más de la saga de AHMSA y su anunciada quiebra, nuestros subagentes nos reportan desde la vapuleada región Centro de Coahuila que las ruinas de lo que fue el gigante acerero más importante de Latinoamérica, y que repercutió en la pérdida de miles de empleos, siguen sin dar señales de mejora. Actualmente, cientos de trabajadores y decenas de proveedores esperan sus liquidaciones, pero no parece haber una fecha clara para ello. La nueva versión indica que siete grupos de inversionistas han mostrado interés en adquirir AHMSA, la cual entrará en fase de quiebra con la declaratoria que se espera sea emitida en cualquier momento por el Juzgado Segundo de Distrito. Sin embargo, independientemente de esta declaratoria, incluso si algún inversionista decidiera quedarse con lo que queda de la empresa, pasarán muchos, pero muchos meses antes de que se pueda pensar en una eventual reactivación y producción de acero. Es igualmente improbable que se pague a los empleados, constructoras e incluso a las empresas transportistas a las que se les debe liquidar. Lo anterior se suma a una deuda de alrededor de 650 millones de dólares con la CFE, Pemex y el IMSS. El fantasma de esta empresa muestra los resultados de que ni las autoridades municipales ni estatales quisieron involucrarse en el pleito entre AMLO y Alonso Ancira, dueño de la acerera que ha pasado a mejor vida. Hoy, AHMSA mantiene sus operaciones suspendidas en todas sus plantas.

Nuestros subagentes que saben leer entre líneas nos reportan de los evidentes esfuerzos realizados para generar una percepción más que favorable en la relación del gobernador echado pa´delante y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, no solamente desde la visita que hizo a Coahuila, sino de la reunión que a inicios de esta semana sostuvo con varios mandatarios, incluyendo el coahuilense en la “capirucha” del esmog. Resaltan el tono más cordial y agradecido, de parte del mandatario, pero más allá de eso, el mensaje es que ningún coahuilense, ni del PRI ni de Morena, tiene el nivel de interlocución que Manolo Jiménez mantiene con la científica y que esto es además es “sin intermediarios”, como resultado de su habilidad para hacer alianzas. “Una nueva era para Coahuila”, se dice. Pregunta inocente ¿Para quién será el mensaje? En fin, quizá el mandatario pueda obtener buenos resultados con el cambio de estrategia porque en lo alusivo al Gobierno estatal de Durango en estos dos años de poco le ha servido mandar ramilletes de flores hasta Palacio Nacional.

Eso sí, con doña Claudia podría ser otro cantar. Ojalá.

Y en el gobierno que avanza a “pasos de gigante” nos reportan de los recientes nombramientos otorgados apenas el pasado jueves por la tarde, en su mayoría puestos de nueva creación, aunque con la encomienda a sus titulares de trabajar para fortalecer el gobierno coahuilense. Por ejemplo, a la excandidata a senadora, la saltillense María Bárbara Cepeda, le hicieron una mezcla de funciones. Le dieron la secretaría (que no existía) de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Inversión Social, y le endosaron la que sí estaba creada, la de Inversión Público Productiva, sí, todo eso. En el caso de Enrique Martínez Morales será el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, pero dependerá de su jefe, Gabriel Elizondo Pérez, también recientemente designado coordinador en Coahuila del programa Mejora, y que no se empalmen funciones. A su vez, Sofía Delgadillo Díaz ocupa el puesto de directora de Promoción Turística y Económica de Pro Coahuila, puesto que dejó vacante Luis Alberto Olivares. Además de los coordinadores de Mejora para las Regiones Norte y Centro, también obtuvo un premio de consolación Hugo Dávila Prado con la coordinación de Mejora en Torreón, y tras su derrota como candidato a diputado federal por el VI Distrito y en el que le ganó la morenista Cintia Cuevas. A los subagentes no les queda muy claro lo que a ciencia cierta hará Dávila pero seguramente algo le darán para que se entretenga.

Para evitarse una nueva polémica y los dardos envenenados de sus malquerientes que cada vez son más al ver como expande su promoción hacia otras regiones del Estado, el alcalde mejor paseado, perdón, mejor boleado Román Alberto Cepeda, a diferencia del pasado y para evitarse dolores de cabeza ahora sí solicitó permiso a los integrantes del Cabildo para ausentarse. Y es que del 13 al 16 de agosto estará en el evento Visionary Summit de la Aceleradora de Ciudades que tendrá su sede en el Instituto Tecnológico de Massachusett en la ciudad de Boston.

El edil torreonense fue invitado por Fundación FEMSA y a este foro internacional también acudirá el alcalde electo de Saltillo, Javier Díaz González. Fueron 15 presidentes municipales mejor evaluados del país los convocados para estar presentes en dicha cumbre, donde habrá cursos, conferencias y espacios de intercambio con expositores internacionales.

Ojalá y no quede en mero turismo gubernamental y se traigan buenas nuevas.

Por cierto, amarga fue la queja de don Román contra la Auditoría Superior del Estado (ASE) a quien señaló con el dedo flamígero por actuar, considera el presidente, con sesgo político en contra de su Administración. El alcalde considera que “atípicas”, tantas auditorías a su impoluta administración. “Se han presentado situaciones raras, extrañas o tendenciosas, pero no me quiero adelantar, ojalá me esté equivocando”, dijo, pero como en el fondo cree que no ya avisó que tomará acciones legales por tanto escrutinio, así, como con ganas de encontrar algo. Lo bueno es que el nada debe nada teme. Ya veremos y diremos que dice la ASE de Coahuila al respecto.

Allende el Nazas, en Gómez Palacio, donde todo parece miel sobre hojuelas y donde la oposición es prácticamente inexistente en el Cabildo llamó la atención la abierta preocupación mostrada por el regidor de Morena, Armando Navarro, en la última sesión ordinaria respecto a los gastos realizados por el Ayuntamiento en obra pública en este año y que según dijo llevan unos 100 de más de 300 millones de pesos proyectados.

Don Armando sacó su calculadora, echó números y como las matemáticas no mienten dijo que se debieron haber pavimentado más de 270 mil metros cuadrados. ¿Que como llegó a esa cifra exacta? “El metro cuadrado de pavimento cuesta, en promedio, cuesta 400 pesos”, dijo muy seguro de sí mismo. Claro está que en estos casos depende a quién se le pregunte y cada administración de la región tendrá sus “otros datos”, mismos que podrían variar considerablemente...

ha de ser la “inflación”. En fin, don Armando usó un tono inquisidor cargado de ironía y exigió cifras, costos, empresas beneficiadas y que todo, pro favor, en aras de la transparencia se incluya en gráficas en el Segundo Informe de doña Lety Herrera, quien en estos casi dos años ha aprendido con don Armando (porque nunca es tarde para aprender) la virtud de la paciencia, algo que en “La Familia” históricamente es un reto. Por cierto ¿Cuántos metros de pavimentación se habrán ejecutado en la pasada administración morenista?. ¿Lo tendrán en gráficas? Y en Lerdo, la Ciudad Jardín donde se dan perenne las plantas carnívoras, la exregidora y próxima diputada local morenista, Georgina Solorio, hasta dejó los frijoles en la lumbre ahí con Conchita (seguramente cultivados en esta región aunque el alcalde no lo crea) para hacer acto de presencia en la sesión de Cabildo del pasado jueves y mirar de frente al presidente municipal, Homero Martínez, quien tenía varios minutos de la sesión acordándose de ella ante el público presente. El presidente prácticamente la llamó “mentirosa” por decirle “corrupto” (un día normal en la oficina) y todo por lo que Solorio, creativa como es ella, difundió en sus redes sociales un video por la venta de aguas residuales que el alcalde aclaró en forma enfática que aún no es un hecho. Don Homero, priísta de hueso colorado, quien rara vez abandona una buena confrontación y mucho menos con la oposición, también andaba muy “sácale puntas” y aprovechó para mandar un mensaje a la comitiva de Morena: “En el 2018 así andaban de volados porque ganaron. En el 2019 y en el 2022, yo les gané y solos, como partido ‘Con lo que queda del PRI’ y en el 2025 como líder político habré de hacer lo necesario para entregarle la administración a un priísta”, remató el presidente cuyo placer culposo es hacer renegar a los guindas... Aunque le cueste otro video.

Quizá sea porque la secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, Ana Rosa Hernández Rentería, casi no viene a La Laguna y cuando lo hace es de entrada por salida. Bueno, tampoco es que haya muchas obras estatales en esta región qué supervisar pero agarrar inspiración la secretaria podría alguna vuelta por las deterioradas carreteras de La Laguna de Durango por ejemplo, la que conduce a El Palmito, zona que bien puede ser usada para prácticas del robot explorador Perseverance de la NASA. “Estamos presentes en 20 municipios, donde realizamos un trabajo conjunto dentro de la dinámica que nos marca el gobernador, Esteban, que es hacer equipo con los presidentes municipales, con cada municipio, para poder rehabilitar todos los caminos y garantizar el acceso a ellos”, señaló recientemente Hernández Rentería, declaración que deja ver que a dichas obras que competen al Estado le tendrán que meter dinero los Municipios (en el mejor de los casos) mientras que en otros los exhortan a estos ayuntamientos a que le ayuden al Estado y ellos con sus propios recursos las reparen. Columpios, son lo que al parecer sí sobran en Durango. Otra duda es cuáles son esos 20 municipios donde el Estado está haciendo equipo porque lo que es en Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Tlahualilo y otros de esta región las mejoras carreteras no se ven, es más, en las redes sociales el meme más compartido en las recientes lluvias fue un señor haciendo “barbacoa de pozo” dentro de un bache en una de estas carreteras estatales.